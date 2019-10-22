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Все про:Італія (323) пропаганда (1261) Соловйов (30)

 "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії. ВIДЕО

Нардеп Олексій Гончаренко відшукав віллу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо в Італії, провів невелику екскурсію і розклеїв на прилеглих вулицях листівки з інформацією про розшук "убивці і пропагандиста".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про італійську віллу Соловйова Гончаренко опублікував на своєму каналі в youtube.

"Як живе Соловйов? Дача на озері Комо за 8-10 млн євро, басейн, прислуга, гарний будинок. Він нахабно бреше і закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок до Італії. Так зазвичай і відбувається з усіма російськими пропагандистами. Дурити народ можна там, у Росії, а ось жити комфортніше в Європі. Я був на конференції неподалік дачі Солов'їного Посліду і вирішив вам показати, як живе "вечерний мудозвон"", - пише Гончаренко в коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "І чого їм в Туапсе не відпочивається?" - російські пропагандисти Соловйов, Шейнін, Андреєва і Зейналова провели свою літню відпустку в Європі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155130
 
   
 Топ коментарі
 
А как там живет Лерка в Лондоне, Лешенька?
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Почему вы, зебилы, так возбудились.Поблагодарить бы надо,что Лёха это ЧМО хоть так табуретом.Обидел Лёха вашего кумира соловушку? Вскрываетесь вы кокошники как дети малые.)
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Самопиарится лёшик-порошик на моральном трупе Соловьёва, нежась на коррупционные денежки на Каприйском солнышке, где недёшево даже переночевать в отеле.

Пользы от его речей в ПАСЕ и пиарского пафоса - ноль.
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Моральном трупе Соловьева?
Очередное пустословие.
А как насчет реальных трупов появляющихся благодаря его деятельности?
И почему это гавно себя прекрасно чувствует во всех назвавших себя цивилизованными странах а наших солдат там чмырят.
Маркив и Азов ...
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С недовольством насчет приговора Маркиву на фоне дободушия к путиноидной нечисти на Западе 100% согласен.
Лично я делал, чтобы не допуститиь этого, что мог и что считал нужным начиная с первого дня появления Пуйла на политическом поле.
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заспамливание данного поста порохоботами и корупциофилами - показывает ху из Лёшик и его покровители, и какова цена его пиар-хлопушек.
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Видишь ли.
Твое пустословие о моральном трупе Соловьева никак не отражается на реальности и ничем не помогает нашим людям сидящим по подвалам и подвергающимся пыткам или живущим или сидящим в окопах под обстрелами.
Поэтому когда ты пустословишь о том что Соловьев моральный труп или какой то там Макарон никогда теперь не пожмет руку путину всегдп вспоминай об этом.
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да вы, батенька, демагог а ля парашенко, на поверку. такая же хлопушка, как и сам льошик-неорыжик.

СПамишь с испугу, как штатный порохобот. Этим всё и сказано.
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Ты пустобрех.
Я не спамлю никогда.
За очень редким исключением.
Может быть раз в полгода один раз.
Поэтому .....
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Прогнозируемо зебилы рьяно возмущаются. Их барина аз-за поребрика абижают!
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Лёха, молодец, Соловьиный помет конечно же негодяй и убийца, и выгребет по-полной. Сделай теперь репортаж с бывшего санатория, принадлежащего бывшим трудящимся бывшей конфетной фабрики им. К.Маркса.
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А что там на санатории конфетной фабрики?
Уважающие себя люди отмечают свои события и отдыхают в европе?
Как Богдан недавно ездил на свадьбу смотрящих во Францию?
И только лохи мыкаются по санаториям?
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ну если тебе это так интересно, зайди, посмотри
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/11/5/4426933/"Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії - Цензор.НЕТ 8557
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Леха, надо было дверную ручку намазать чем-то типа касторового масла. От там шорох бы начался...
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Ну если у нас оппозиция путешествует по "Италиям""" то жизнь у них не такая уж и "плохая", тем более "заработанная честным изнурительным трудом в поте лица".
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Гончаренку БРАВО!!!! Я уявляю який термоядерний вбиух станеться на педірациї, після розриву дупи солов'я! )))
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Соловьев это ведь не украинский гражданин, что нам с того, где у него вилла? К тому же это давно не секрет. Или это из серии "а что там у москалей, а то заснуть не могу без зрады из Московии?".
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