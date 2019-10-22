 "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про італійську віллу Соловйова Гончаренко опублікував на своєму каналі в youtube.
"Як живе Соловйов? Дача на озері Комо за 8-10 млн євро, басейн, прислуга, гарний будинок. Він нахабно бреше і закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок до Італії. Так зазвичай і відбувається з усіма російськими пропагандистами. Дурити народ можна там, у Росії, а ось жити комфортніше в Європі. Я був на конференції неподалік дачі Солов'їного Посліду і вирішив вам показати, як живе "вечерний мудозвон"", - пише Гончаренко в коментарі до запису.
Пользы от его речей в ПАСЕ и пиарского пафоса - ноль.
Очередное пустословие.
А как насчет реальных трупов появляющихся благодаря его деятельности?
И почему это гавно себя прекрасно чувствует во всех назвавших себя цивилизованными странах а наших солдат там чмырят.
Маркив и Азов ...
Лично я делал, чтобы не допуститиь этого, что мог и что считал нужным начиная с первого дня появления Пуйла на политическом поле.
Твое пустословие о моральном трупе Соловьева никак не отражается на реальности и ничем не помогает нашим людям сидящим по подвалам и подвергающимся пыткам или живущим или сидящим в окопах под обстрелами.
Поэтому когда ты пустословишь о том что Соловьев моральный труп или какой то там Макарон никогда теперь не пожмет руку путину всегдп вспоминай об этом.
СПамишь с испугу, как штатный порохобот. Этим всё и сказано.
Я не спамлю никогда.
За очень редким исключением.
Может быть раз в полгода один раз.
Поэтому .....
Уважающие себя люди отмечают свои события и отдыхают в европе?
Как Богдан недавно ездил на свадьбу смотрящих во Францию?
И только лохи мыкаются по санаториям?
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/11/5/4426933/