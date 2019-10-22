 "Володька - романтик. Тут усе повито трояндами", - нардеп Гончаренко показав віллу кремлівського пропагандиста Соловйова на озері Комо в Італії. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис про італійську віллу Соловйова Гончаренко опублікував на своєму каналі в youtube.

"Як живе Соловйов? Дача на озері Комо за 8-10 млн євро, басейн, прислуга, гарний будинок. Він нахабно бреше і закликає вбивати, але не в Італії, а в Україні. А потім їде на відпочинок до Італії. Так зазвичай і відбувається з усіма російськими пропагандистами. Дурити народ можна там, у Росії, а ось жити комфортніше в Європі. Я був на конференції неподалік дачі Солов'їного Посліду і вирішив вам показати, як живе "вечерний мудозвон"", - пише Гончаренко в коментарі до запису.

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