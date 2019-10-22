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 В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський обіцяє іноземним та українським інвесторам прозорі, зрозумілі та однакові для всіх правила гри у веденні бізнесу в Україні.

"Нещодавно я запрошував в Україну іноземних інвесторів. Протягом останніх місяців ми збирали цікаві проєкти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, і ми їх знайшли. 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі", - сказав він у відеозапрошенні на інвестиційний форум Re: Think. Invest in Ukraine, який відбудеться 29 жовтня в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що його команда хоче почати "нову історію" саме з такого міста, як Маріуполь - перспективного і "жадібного до змін".

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"З моменту, коли я запрошував іноземних інвесторів в Україну, ми проголосували за закон про приватизацію і про концесію, і це лише початок. В Україні обов'язково з'явиться те, чого ніколи не було раніше, - це прозорі і зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, і розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей", - підкреслив він.

Президент зазначив, що інвестиційний форум 29 жовтня проводиться для іноземних і українських інвесторів, але він хотів би, щоб "кожен громадянин став інвестором для рідної країни".

"Йдеться не тільки про гроші, інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант і своє прагнення до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - закликав він у запрошенні на форум.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155114
 
 
 Топ коментарі
 
За то время пока они собирают инвестфорумы, Гройсман успел построить железную дорогу в Борисполь.
Какая жалкая шайка артистов.
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Для них всё это игра. Война, инфляция, госдолг, оборона и т.д. - для них всё это КВНчик.
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В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя - Цензор.НЕТ 1221

Ну таперичя инвестор валом повалит, тока успевай бабло осваивать
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Моника вдягни костюм сосики і роздавай буклети інвесотам ,після 21квітня ціла черга стоїть з бажаючих відкрити виробництво в Україні. Дружня порада пане президент чим менше відкриваєш рота тим менше видно відсутність мізок!
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"Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов" ничего не смог предложить и опять приглашает. Господин Президент, если правилоа "ясны и прозрачны" инвесторы сами набегут, и приглашать не нужно. Попробуйте сначала, создайте правила "одинаковые для всех", например лишите всех чиновников и депутатов бесплатно лечиться в Феофании, снимать и покупать за госсчет себе квартиры и ездить за госчет, и потом сами увидите.
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инвестору до сраки, где лечатся чиновники и за чей счёт они ездят
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Вася-Вошьдь, интернет есть не только у тебя и в твоём жлобском квартале.. зарубежные инвесторы в курсе - шо ты, чьих ты и чего стоит твоё бла-бла..
иди в сраку(с), предводитель зеленокожих, ты уже просрало почти всё, что с таким трудом поднималось последние пять лет, на твоём фоне даже дебил Йанык выглядит реально проХвессором..
ЗЫ написаное совсем не доставляет мне удовольствие, как могут подумать твои одноклеточные зебилы-фаны..
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Суд по Приватбанку скоро покажет, насколько прозрачными и одинаковыми эти правила будут. Лучше, чем любой форум.
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Я последнее время начал опасаться за психическое здоровье ЗЕкоманды .Идиоты !!!Какие инвесторы прийдут в прифронтовой город ???
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інвестори будуть заходить зразу в Золоте і Станицю правда покищо тільки вночі
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Особенно оценили правила игры,табачные компании ,корпорация Богдан ,продажные суды с олигархами на заднем дворе и ситуация з Приватбанком.
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Зеленский не просто дибил, у него мозги как у курицы - забывает все что делал и говорил 35 секунд назад
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При полном бездействии правительства и руководства Украины группа
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.

Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
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Больницу проспонсировать в Кривом Рогу тоже будет прозрачное и понятное правило игры, одинаковое для всех?
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Да, одинаковое для всех.

Теперь любой входящий инвестор должен будет профинансировать больницу в Кривом Рогу.

Прилуцкая табачная фабрика не понимает, зачем она должна спонсировать криворожское психиатрическое отделение и поэтому работать не сможет.
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Все инвесторы знают, пока Беня президент соваться в Украину нет смысла.
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А чим дефолт поганий? - Коломойський.

Дефолт - это не страшно

туди ми і йдемо! Масква поможет! (ведь тамошние специ єт все спланировали!)
$ упав (добре! гривня міцна!) с/г виробники які дають левову частку до бюджету за рахунок експорту продукції в збитках і відповідні наслідки. (це підготовка до розпродажу землі за безцінь!)
Закриті фабрики і вигнані інвестори - добрий знак перед "запрошенням нових інвесторів"...
Підвищені ренти для металургії - добрий знак ...
скоро ПРОРИВ ! ! ! (не тільки в бюджеті ...)В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя - Цензор.НЕТ 2946
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Ти спочатку розберись курва з рейдерством як у Зімбабве , майже кожен день хтось щось захоплює а вже потім запрошуй інвесторів , якщо не порішаєшь цю проблему хер хто прийде сюди , нах піплу головняк ?
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прозрачные и понятные правила игры: 90%- Коломойскому, 10% - всем остальным
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