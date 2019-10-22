 В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя. ФОТОрепортаж

"Нещодавно я запрошував в Україну іноземних інвесторів. Протягом останніх місяців ми збирали цікаві проєкти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, і ми їх знайшли. 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі", - сказав він у відеозапрошенні на інвестиційний форум Re: Think. Invest in Ukraine, який відбудеться 29 жовтня в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що його команда хоче почати "нову історію" саме з такого міста, як Маріуполь - перспективного і "жадібного до змін".
"З моменту, коли я запрошував іноземних інвесторів в Україну, ми проголосували за закон про приватизацію і про концесію, і це лише початок. В Україні обов'язково з'явиться те, чого ніколи не було раніше, - це прозорі і зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, і розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей", - підкреслив він.
Президент зазначив, що інвестиційний форум 29 жовтня проводиться для іноземних і українських інвесторів, але він хотів би, щоб "кожен громадянин став інвестором для рідної країни".
"Йдеться не тільки про гроші, інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант і своє прагнення до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - закликав він у запрошенні на форум.
Ну таперичя инвестор валом повалит, тока успевай бабло осваивать
иди в сраку(с), предводитель зеленокожих, ты уже просрало почти всё, что с таким трудом поднималось последние пять лет, на твоём фоне даже дебил Йанык выглядит реально проХвессором..
ЗЫ написаное совсем не доставляет мне удовольствие, как могут подумать твои одноклеточные зебилы-фаны..
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
Теперь любой входящий инвестор должен будет профинансировать больницу в Кривом Рогу.
Прилуцкая табачная фабрика не понимает, зачем она должна спонсировать криворожское психиатрическое отделение и поэтому работать не сможет.
Дефолт - это не страшно
туди ми і йдемо! Масква поможет! (ведь тамошние специ єт все спланировали!)
$ упав (добре! гривня міцна!) с/г виробники які дають левову частку до бюджету за рахунок експорту продукції в збитках і відповідні наслідки. (це підготовка до розпродажу землі за безцінь!)
Закриті фабрики і вигнані інвестори - добрий знак перед "запрошенням нових інвесторів"...
Підвищені ренти для металургії - добрий знак ...
скоро ПРОРИВ ! ! ! (не тільки в бюджеті ...)