 В Україні з'являться прозорі та зрозумілі правила гри, однакові для всіх, - Зеленський запрошує інвесторів на форум до Маріуполя. ФОТОрепортаж

"Нещодавно я запрошував в Україну іноземних інвесторів. Протягом останніх місяців ми збирали цікаві проєкти по всій країні, спілкувалися з представниками різних міст і регіонів, вивчали вже реалізовані успішні кейси. Ми шукали привабливі ідеї для інвестицій, і ми їх знайшли. 29 жовтня презентуємо їх іноземним інвесторам на форумі в Маріуполі", - сказав він у відеозапрошенні на інвестиційний форум Re: Think. Invest in Ukraine, який відбудеться 29 жовтня в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що його команда хоче почати "нову історію" саме з такого міста, як Маріуполь - перспективного і "жадібного до змін".

"З моменту, коли я запрошував іноземних інвесторів в Україну, ми проголосували за закон про приватизацію і про концесію, і це лише початок. В Україні обов'язково з'явиться те, чого ніколи не було раніше, - це прозорі і зрозумілі правила гри, однакові для всіх. На форумі ми покажемо, що вже встигли зробити, і розповімо про шляхи розвитку пріоритетних для нас галузей", - підкреслив він.

Президент зазначив, що інвестиційний форум 29 жовтня проводиться для іноземних і українських інвесторів, але він хотів би, щоб "кожен громадянин став інвестором для рідної країни".

"Йдеться не тільки про гроші, інвестуйте в Україну свій час, свою енергію, свій талант і своє прагнення до змін. І тоді нашими спільними зусиллями Україна стане сильною і успішною. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - закликав він у запрошенні на форум.