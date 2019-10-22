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Все про:Зеленський (3306) Японія (188) Олена Зеленська (30) Нарухіто (1)

 Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською беруть участь в інтронізації японського імператора Нарухіто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП у Facebook.

"Сьогодні це одна з головних світових подій. До Токіо з‘їхалося понад 2000 гостей з більш ніж 180 країн. З новим імператором у Японії почалася нова ера "рейва", що можна перекласти як "гарна гармонія". Нарухіто зійде на 6,5-метровий трон. Традиційна церемонія яскрава і добре продумана", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остання інтронізація японського імператора відбулася 30 років тому. Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на церемонію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна Японії за невизнання окупації Криму та збереження санкцій проти Росії, - Зеленський

Як відомо, 21-24 жовтня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме в Японії з робочим візитом.

Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155108
 
 
 Топ коментарі
 
какая маленькая- манипусенькая страна приютившаяся на островах.... и такая сильная. богатая и мощная!уважаемая во всём мире!!! сплоченная. нация трудолюбивая и умная!долбанная пидарашка зажала украденные острова у японцев. суки всё заросло бурьяном и мусором,живут нищие гопники там рассеянци....как говорят в ГОВНЕ НО НА РОДИНЕ! не отдадим острова. умрём скрепными в мусоре,РАССЕЯ ВПЕРДИ... жалко японцев.... ютятся на острове...на холмах и вулканах...((
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В стране ЖОПА а президент по курортам катается!!
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Ну, будем надеятся что японцы оценят эту великую честь, оказанную им нашим Народным Президентом.
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Путина не пригласили ,и это о многом говорит.
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Я бы на месте Императора и Клоуна не пригласил, ну разве что на корпоратив после интронизации - гостей развлечь
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Но ты не на месте Императора Японии, а на хуторе в Львовской области, где 63% проголосовало за Порошенко.
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Трампу после встречи с Зеленским грозит импичмент. Императору Японии после встречи с Зеленским грозит ХАРАКИРИ Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 623 Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 3723
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У нас "стихийное бедствие", у них "хорошая гармония". Каждый отримує по заслугах.
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Та не бере участь Зєлєнскій з супругой у інтронізації. 😁 Лише спостерігає за нею. 😁
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яке ж ти бачу дурне створіння...хрюкай сам свінтус....яке я маю відношення до чечні круто. до рашки сопля? чі ти по призвищю павлов орієнтуєшся...? так я можу написати що ти фанат рассеї...бо таке писати на президента може тільки хто з рашки.... взагалі такого що на цензорі пишуть на свого президента і на рос ресурсах непобачіш. бо ви всі провокатори и тролі.цеж видно по вашим постам...понос такий несете.... внутрішні вороги страшніші зовнішніх... бувай фантик...
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В стране ЖОПА а президент по курортам катается!!
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ЖОПА после художеств соевой бандьі барьіг и мародеров , хотел сказать ?
Зеленский разгребет...
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Ну Зе по-моєму тільки добавив до тої жопи. Одне тютюнове законодаство чого вартує! Ну і ФОПи в шоці від його політики...
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Неужели? Штаны проверь ,возможно порох тебе с утра уже наложил.Сопля зеленая.
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Купив білєт на видовище - мусить використати. Не пропадати ж білєту? 😁
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Приймає участь?!!.... Це що, Вофка Сцикун там на роялі підхалтурює чи що?😕
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Ну, будем надеятся что японцы оценят эту великую честь, оказанную им нашим Народным Президентом.
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какая маленькая- манипусенькая страна приютившаяся на островах.... и такая сильная. богатая и мощная!уважаемая во всём мире!!! сплоченная. нация трудолюбивая и умная!долбанная ********* зажала украденные острова у японцев. суки всё заросло бурьяном и мусором,живут нищие гопники там рассеянци....как говорят в ГОВНЕ НО НА РОДИНЕ! не отдадим острова. умрём скрепными в мусоре,РАССЕЯ ВПЕРДИ... жалко японцев.... ютятся на острове...на холмах и вулканах...((
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Быдло невыносимо скрепное, но только услышало за переговоры, шо может скрепожопых отдадут Японии вместе с островами, ломанулось за прописками на Курилах Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2429
насколько эти совки подлые и жалкие то....
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ну все, императору будет что рассказать правнукам.
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сомневаюсь что допустят поцеловать туфлю
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Ти нічого не зрозумів. Його запросили як артиста оригінального жанру розважати гостей.
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по ходу зеле слабо повторить подвиг предыдущего украинского визитера - держать распахнутый карман шире Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2919
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І покататись на поїзді, закупивши всі місця в вагоні, та перекривши всі двері в ньому.
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Напольйончика навчили їсти паличками? Може оконфузитись.
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Я навпаки сподіваюся, що є! Наш покаже, чого вартує!
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Мать не хотела
В ниндзя меня отпускать...
А как же сёгун?
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Ну вот - ВСЯ ЯПОНСКАЯ ЭЛИТА В КИМАНО. А украинская новая политическая элита делает вид, шо национального костюма в Украине нет.
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яка не цурається свого національного одягу. Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 6606
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" в КИМАНО" - запомни зебобик . Хотя Вам жто не надо 😀😀😀
Бегите кассовый аппарат устанавливайть
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ну у тебя мозгов нет и ничего, как то прозябаешь эту жизнь "девелопер" с кельмой .
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А какие-нибудь шотландцы тоже в своих национальных одеждах приехали?
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А Кива , что заявил ?! Єто так же интересно , как и блеяние Мосийчука...
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Ну і що заважало Зе вилетіти на кілька годин пізніше, а перед цим все-таки заскочити в Одесу на церемонію прийому американських патрульних катерів??? Він верховний головнокомандуючий чи хто?
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Не хотел видеть "циничную" морду лица , а погнать барьігу не позволила врожденная интеллигентность . Имхо
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Запросили гаранта сыграть гостям на рояле Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 9881
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Мародёра нема, бо нема лєнтачєк шоб перерізати Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2446 Дурні японці, не знають шо спершу тра лєнтачкі перерізати а потім вже інтронізацію проводити Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 9229
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Нє. По свино фень-шую спочатку треба набурмосити пику й бринящим голосом годину патякати про реформи та потужні успіхи, а потім вже лєнточкі Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 7582
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Нет не правильно.Сначала надо обнюхаться коксом ,а потом 12 часов нести бред не про что.Так,правильно,зедебил?
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ПЕСдякула, ты обиделся за своего сыньоносого кумира? Потерпи. Скоро выберешь его в крыжопольский райкнессет
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УЧАСТИЕ ФИГЛЯРА В ИНТРОНИЗАЦИИ.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ УЧАСТИЯ.
Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 4961
ВТОРАЯ ЧАСТЬ УЧАСТИЯ.
Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 2325
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Мародёр в трусах до народу не вийде, бо як побачать ета тєло, то порозбігаються..Але краще за Мародёра піджака в труселя заправляти ніхто не вміє.. віддамо йому належне Зеленський і його дружина беруть участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто - Цензор.НЕТ 8648
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