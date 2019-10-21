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Все про:заповідник (35) Ткаченко Олександр (39) блогер (55)

 Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

Активіст Ярослав Бондаренко заявив про те, що нардеп Олександр Ткаченко з фракції "Слуга народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва, на Трухановому острові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні, оприлюдненому в Ютубі.

У поясненні до відео зазначається: "У народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка знайдено незадекларовану віллу в заповідній зоні Києва.

Ексдиректор холдингу 1+1, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко проживає на віллі в заповідній зоні Києва на Трухановому острові.


7 жовтня народний депутат від "Слуги народу" ексгендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави Київської міської державної адміністрації, але в декларації не вказано віллу на березі Дніпра в заповідній частині Києва на Трухановому острові.

Ця територія належить до рекреаційної зони і перекриває вільний прохід громадян до річки Дніпро, що заборонено.

У свою чергу народний депутат України Олександр Ткаченко спростував інформацію про те, що є власником вілли в заповідній зоні Дніпра в Києві, на Трухановому острові.

У коментарі Цензор.НЕТ. Ткаченко підкреслив: "Заява, що будинок належить мені і не задекларований - повна нісенітниця і домисли. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще у травні".

Читайте також: Київська влада не просто ігнорує незаконну забудову міста, вона сприяє та покриває її, - Ткаченко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155057
 
   
 Топ коментарі
 
Может, есть подходящий кандидат

Нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове - Цензор.НЕТ 9657
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Для каких дебилов эта отмазка об аренде.
Кроме набу и гбр в это никто уже не поверит)
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прежде чем писать следует для начала понимать о чем идет речь.
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ну это труханов остров . тренировочная база там несколько построек . база времен ссср. кому интересно наберите ...охранники медведчука захватили территорию на трухановом острове.... там нет никаких частных домов. порохобот как всегда наврал.
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а что подтверждает что этот дом принадлежит товарищу Ткаченко? это территория спортивной базы. на трухановом строить нельзя . нельзя получить на строительство хоть чего то . это заповедная зона. прохобот врет . зачем строить на трухановом за ведома зная что не получишь разрешения на строительство. это разрешение просто не дадут. строить дом под видом реконструкции зданий на базе? надо быть полным идиотом что бы поступать таким образом. ты бы построил дом зная что не будешь иметь документов на право собственности? сомневаюсь. так может поступить только идиот. да и видео за 19 октября 2019 года. соси.
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как по мне, очередной Слуга жидко обделался..орендует он..угу..
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В декларації за 2018 р., подану 26.07. 2019 р. задекларовано лише право власності у Ткаченка на квартиру в Києві площею 132,7 кв.м. та у дружини на квартирою в Києві площею 45,7 І ніякого права оренди не ЗАДЕКЛАРОВАНО.. Багато задекларовано корпоративних прав , готівки тощо...але права оренди на будинок...нема)) Чекаємо реакції НАБУ))
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Надеюсь, что сумма арендной платы не превышает минимальной зарплаты Блогер заявил, нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом - Цензор.НЕТ 1224
И даже чек с РРО есть....
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Естественно ему добрые люди дом сдают всего за пару тысяч гривен, ещё коммуналка включена.
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Началась джинса на выборы в Киеве.. Блогер выявил преступление- пиши заяву в полицию, ГБР .
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так он написал, ты хоть видео посмотрел? И в полицию тоже
А тут подробней https://youtu.be/v1jEvyGMquA
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Де нацжони?
Закидайте нового свинарчука зеленими плюшевими окулярами шолі?
Де рябчуки-зрадойоби і припіж@жені кукушкіни?
Розженіть своєю ботофермою "народний гнів", чи хоть дзявкніть шось ротом для пристойності Де, нарешті, 95 КВАРТАЛ???
"Сатиричні й незалежні" ви наші?
І тиша..
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Так кого ви там зробили вместе..зебіли???..Google ???
Блогер заявил, нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом - Цензор.НЕТ 2741
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Зная планы Александра Ткаченко, как сделать людей дураками (в стиле канала Г+Г), я ждал эту статью весь день, ждал, что б сразу после нее опубликовать видео - расследование часть-2 и статью.
Отмазка про аренду 3 месяца не прокатило... Мы не идиоты!

Читайте, друзья:

https://bondarenko.live/bondarenko.live/nardep-aleksandr-tkachenko-otzhal-u-kievlyan-zonu-otdyha-pod-svoju-villu/

#Ткаченко #НАБУ #коррупция #Киев
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Ой удивили. Ауу там весь труханов в дачках,. Десенка аналогично И как обычно принадлежат то обществу слепых, то инвалидов...
И не виллы это... Так в обед отдохнуть, попарится, шашлычек-машлычек. В бассике скупнуться
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ага, не вілли
дивіться тут https://youtu.be/v1jEvyGMquA
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жалкое передергивание прохоботов . лишний раз убеждаюсь какие они циничные и продажные подонки. я понимаю если бы они написали что такой то товарищ Ткаченко арендует дом у охранной фирмы медведчука которая захватила в 2019 тренировочную базу на трухановом острове. но тогда пришлось бы доказывать что это именно медведчук захватил а не договор об охране территории. да и показывать договор аренды . главное просто метнуть ну что бы не только самим отмываться.
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Люди сами выбрали ту команду которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями.
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Воот интересный вопрос. А Выв кому верите - дИпутату или его оппонентам?
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Дипутат конает под целку. Очень заманчивый и танственный.
Но откровенный мудак.
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Точно
Арендует у Луценко
а тот у Порошенко
а тот у Януковича
а этот у бомжа из Панамы
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Чтобы журналисты не "клеветали на честных граждан" , органы живущие за счёт народа должны работать по таким вопросам , а не охранять этих "честных " в их шатрах нечестия!
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Горіла вілла, палала
Під ней Моніка стояла
На нову віллу смоктала
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Смоктала, смоктала і зеблалалакала🤮
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Горіла вілла, палала
Під ней Дубіна стояла...
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Горіла вілла, палала
Під ней Дубіна стояла...

Під ней Дубіна стояла...Дубіной Serg Blackу мозок вправляла
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Оренда в природоохороній зоні не порушення?
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На нову віллу та й на мерс:
На лісапеті хрєн відмерз.
Ой лісапет, мій лісапет,
Ти прослужив мні мніго лєт
Більше служити не будеш,
Бо до Москви не довезеш
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Знаю Ткаченко давно, несколько раз даже приходилось лично общаться. Кратко: самодовольный нарцисс, в коллективе самодур, явные проблемы с самооценкой считает себя величайшем медиамендежром, как человек полное дерьмо.
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Когда весной шутили,что Украина станет 95 кварталом,все думали что это шутка...
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И по сложившийся депутатской традиции, снимает небось у жены, а сам беден как церковная мышь!
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А блохер не знає, кому належать маєтки в Конча-Заспах і Козинах, які виросли при пепосвині як гриби?
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Щас скажу то за что петики гарантировано в спам закинут, но эту фигню надо прекращать, очистить реки от застроек где вся рыго-соевая мразота себе будок собачьих наклепали, а лучше обложить налогом нипомерным, и будет гуд! Хотел бы знать когда кто и что там строил, чтоб свиноферма полюбовалась патужным риформам! Ткаченко может ничего не нарушал, но соевому шлаку виднее!
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Если бы новая власть була нормальною, никто ни какого Пороха и не вспомнил бы.
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe

Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує - Цензор.НЕТ 4762

Знаете какую по-настоящему важную новость все сейчас пропускают за обсуждением судьбы Гладковского и песни "95 квартала"? Со вчерашнего дня, 20.10 вступил в силу Закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".


ТО ЕСТЬ - отменен список запрещенных к приватизации объектов. Существенно расширился перечень крайне интересных активов, которые теперь могут быть приватизированы. Это запуск процесса большой приватизации государственного имущества, сотен объектов.


В 2020 году правительство рассчитывает получить 5 млрд грн доходов от приватизации. Вопрос только в том, насколько рыночной будет цена проданных активов.
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какой дебил мог поверить в этого голобородька, что оно все поменяют... сделали они вас вместе аж бегом Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує - Цензор.НЕТ 6272
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Забрехався майбутній господар Києва.Нєкрасіво получілось.Аренда на пів-року,а живе вже чотири .хо-хо-хо ! ПОЛУЧІ ГРАНАТУ ! (новий відосік):https://youtu.be/v1jEvyGMquA
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Блогер заявил, нардеп Ткаченко из "Слуги народа" владеет виллой в заповедной зоне Киева на Трухановом острове. Депутат опроверг и сказал, что арендует дом. ВИДЕО (обновлено)



кто на ком стоял??
ау редакцыя, вы там русский язык учили в коле??

или енто бойкот такой??





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Я тоже хочу с женой арендовать домик на Трухановом острове на лето, занедорого. К кому обращаться?
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По словам блогера, Ткаченко там проживает уже три года. А он говорит о каком-то там договоре на полгода, который они с женой подписали в мае.
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во втором видео доказательства, что он там 4 года живет https://youtu.be/v1jEvyGMquA
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Я не продаю мотоцикл, я только дал объявление.
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