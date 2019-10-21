 Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні, оприлюдненому в Ютубі.
У поясненні до відео зазначається: "У народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка знайдено незадекларовану віллу в заповідній зоні Києва.
Ексдиректор холдингу 1+1, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко проживає на віллі в заповідній зоні Києва на Трухановому острові.
7 жовтня народний депутат від "Слуги народу" ексгендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави Київської міської державної адміністрації, але в декларації не вказано віллу на березі Дніпра в заповідній частині Києва на Трухановому острові.
Ця територія належить до рекреаційної зони і перекриває вільний прохід громадян до річки Дніпро, що заборонено.
У свою чергу народний депутат України Олександр Ткаченко спростував інформацію про те, що є власником вілли в заповідній зоні Дніпра в Києві, на Трухановому острові.
У коментарі Цензор.НЕТ. Ткаченко підкреслив: "Заява, що будинок належить мені і не задекларований - повна нісенітниця і домисли. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще у травні".
Кроме набу и гбр в это никто уже не поверит)
И даже чек с РРО есть....
А тут подробней https://youtu.be/v1jEvyGMquA
Закидайте нового свинарчука зеленими плюшевими окулярами шолі?
Де рябчуки-зрадойоби і припіж@жені кукушкіни?
Розженіть своєю ботофермою "народний гнів", чи хоть дзявкніть шось ротом для пристойності Де, нарешті, 95 КВАРТАЛ???
"Сатиричні й незалежні" ви наші?
І тиша..
Отмазка про аренду 3 месяца не прокатило... Мы не идиоты!
Читайте, друзья:
https://bondarenko.live/bondarenko.live/nardep-aleksandr-tkachenko-otzhal-u-kievlyan-zonu-otdyha-pod-svoju-villu/
#Ткаченко #НАБУ #коррупция #Киев
И не виллы это... Так в обед отдохнуть, попарится, шашлычек-машлычек. В бассике скупнуться
дивіться тут https://youtu.be/v1jEvyGMquA
Но откровенный мудак.
Арендует у Луценко
а тот у Порошенко
а тот у Януковича
а этот у бомжа из Панамы
Під ней Моніка стояла
На нову віллу смоктала
Під ней Дубіна стояла...
Під ней Дубіна стояла...
Під ней Дубіна стояла...Дубіной Serg Blackу мозок вправляла
На лісапеті хрєн відмерз.
Ой лісапет, мій лісапет,
Ти прослужив мні мніго лєт
Більше служити не будеш,
Бо до Москви не довезеш
Знаете какую по-настоящему важную новость все сейчас пропускают за обсуждением судьбы Гладковского и песни "95 квартала"? Со вчерашнего дня, 20.10 вступил в силу Закон "О признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".
ТО ЕСТЬ - отменен список запрещенных к приватизации объектов. Существенно расширился перечень крайне интересных активов, которые теперь могут быть приватизированы. Это запуск процесса большой приватизации государственного имущества, сотен объектов.
В 2020 году правительство рассчитывает получить 5 млрд грн доходов от приватизации. Вопрос только в том, насколько рыночной будет цена проданных активов.
кто на ком стоял??
ау редакцыя, вы там русский язык учили в коле??
или енто бойкот такой??
https://youtu.be/JkoLU_hyn_8?t=25