 Блогер заявив, що нардеп Ткаченко зі "Слуги народу" володіє віллою в заповідній зоні Києва на Трухановому острові. Депутат заперечив і сказав, що будинок орендує. ВIДЕО (оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні, оприлюдненому в Ютубі.

У поясненні до відео зазначається: "У народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка знайдено незадекларовану віллу в заповідній зоні Києва.

Ексдиректор холдингу 1+1, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко проживає на віллі в заповідній зоні Києва на Трухановому острові.





7 жовтня народний депутат від "Слуги народу" ексгендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави Київської міської державної адміністрації, але в декларації не вказано віллу на березі Дніпра в заповідній частині Києва на Трухановому острові.

Ця територія належить до рекреаційної зони і перекриває вільний прохід громадян до річки Дніпро, що заборонено.

У свою чергу народний депутат України Олександр Ткаченко спростував інформацію про те, що є власником вілли в заповідній зоні Дніпра в Києві, на Трухановому острові.

У коментарі Цензор.НЕТ. Ткаченко підкреслив: "Заява, що будинок належить мені і не задекларований - повна нісенітниця і домисли. Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому цього року ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще у травні".

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