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 Політика України, Суспільство
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Все про:Квартал-95 (35) Коломойський (610) Милованов Тимофій (33)

 Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

Олігарх Ігор Коломойський, на чиєму телеканалі вийшов скандальний номер "Кварталу 95", впевнений, що міністр економіки Тимофій Милованов оцінив можливий вплив пісні неадекватно.

Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему Времени, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки має негайно написати заяву про відставку, тому що це свідчить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл" , - висловився Коломойський у відповідь на ремарку журналіста, що Милованов бачить можливість негативного впливу номера "Кварталу 95" на інвестиційний клімат в Україні.

Також він вважає, що МВФ більше не надасть Україні допомогу.

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"На інвестиційний клімат впливає номер у розважальній передачі, сатира і гумор? Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає! А тому Україні не треба давати нічого ні МВФ, ні іншим. І я більш ніж упевнений, що нам більше нічого і не дадуть, що це все порожні старання. Досить міністру Милованову ходити з простягнутою рукою, всі ці старання, годі витрачати казенні гроші, щоб їздити великими делегаціями в США", - зазначив олігарх.

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3155029
 
   
 Топ коментарі
 
Он наш царь . Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95" - Цензор.НЕТ 8149 Фанаты зели - наивные и слабоумные .
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А навіщо ти тоді його на роботу взяв?
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Наивные и слабоумные всегда жадные до халявы.
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Вопрос для Украинцев которым жалко Гонтареву Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 5595 Можно обычному человеку в Украине открыть конверт -центр , без согласия Гонторевой на 14-й , 18-й годы , и как можно это сделать , формулу в студию , я тоже хочу Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 2081 , это то что на поверхности , курс доллара на меж банке и в обменниках , кто-то эту разницу забирал , и вы хотите сказать Гонтарева не причем И не надо рассказывать за Зе , Под)(уйловник мне тоже не нравиться с командой идиотов Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 707 Но Гонтарева воровка Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 707
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Бєня ненавмисно задавив журналістку авторитетом. Декілька разів намагавсь заспокоїти і повертав її до розмови, але марно. Дівчина і вночі буде сьогодні спати з розплющеними очима. Редакція "Настоящєго Врємєні" думає головою, коли відправляє когось брати у Бєні інтервью?
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