EN|RU|UK
Теми дня: Номер 95 Кварталу про Гонтареву Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  27670  393
Матеріали за темою:
Все про:війна (1786) Сирія (1365) Туреччина (944) курди (19)

 Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам. ВІДЕО 18+

Турецькі військові під час операції в Сирії в 2017 році розстріляли полонених курдських дівчат і відрізали голови мертвим курдам. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи злочинів турецьких армійців збереглися в інтернеті.

Зокрема, на одному з них група турецьких бійців розстріляла двох дівчат з автоматів. Одну з дівчат солдати розстріляли після того, як вона впала з каменю, а другу вбили, поставивши на коліна і розстрілявши кількома чергами в голову.

Також читайте: Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини за її дії в Сирії

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

На другому відео турецькі солдати відрізають голови мертвим курдам і позують перед камерою зі своїм "трофеєм".

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина продовжуватиме військову операцію в Сирії, - Ердоган

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154994
 
   
 Топ коментарі
 
Можна довго сперечатися, але те, що роблять турки в цьому відео називається військовим злочином, і це факт.
 показати весь коментар
 
шо-то мне такие методы борьбы с пленными напомнили...наши "братья" с рассеи...их методы...мерзко...21 век...пора Господу очистить планету... Зверства турецких военных во время операции на территории Сирии в 2017 году - Цензор.НЕТ 1316
 показати весь коментар
 
а США ещё возмущены нашим "Азовом"..."азовцы" себе такого не позволяли...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Азербайджанцы не поддерживают Украину, как и армяне. У них сиеминутные меркантильные договорняки с ху#лом и рашей.
Грузины 50/50.

Совок остался совком, каждый сам за себя.
 показати весь коментар
 
 
Эльдар, люди в шоке, но и вы поступаете как они, это эмоции,
а на самом деле это просто война,
а на счёт поддержки - Эрдоган пригласил к себе некую Поклонскую,
хотя , как я понимаю, наши шакалы её в розыск не объявили,
и виноваты мы , наверное,
в целом не следует делать выводы, тут одмин за такие
фото/видео может и забанить навсегда,
а здесь такие кадры,
не все каждый день видят как течёт кровь, не каждый
даже курицу резал, что говорить о человеке
 показати весь коментар
 
ну @предки@ у человека черное море копали, вот он и накопал... клиника с генетикой...
 показати весь коментар
 
А откуда видно- что это турки? У них вроде и знаков различия нет. Я читал- что так зверствуют поддерживаемые Турцией боевики (TFSA), которые идут впереди турок. Турки их одевают и вооружают- но это не турки- это сирийцы. На территории Турции 4 миллиона беженцев, да ещё когда турецкие войска вошли в Турцию- к ним моментально отовсюду бросились миллионы сирийцев. Мы не знаем что произошло с их родными и детьми. Кто-то понимает? Знает турецкий, разбирается в форме? Позавчера они уже жаловались в ООН, там это осудили, США тоже осудили, и велели туркам так не делать. А турки говорят: -"Это не мы!"

А давить на эти банды турки не хотят. Там дело не в кровожадности- это не эмоции. А дело в том- что Турции надо ЗАПУГАТЬ И ВЫГНАТЬ курдов из зоня безопасности- иначе там стрельба по гражданскому населению никогда не закончится. И это УЖЕ сработало- Курды (войска) драпанули из приграничных с Турцией городов без боя.

А этнических курдов турки обещали не трогать. Они уже заявили что им всё равно кто это- курд, ассириец, халдей или араб. Они там всех кормят конфетами. А убивают исключительно бойцов из РПК- Рабочей Партии Курдистана. Это российская террористическая организация- по типу ДНР.

Вот ещё прекрасная статья из российской газеты- такие редко попадаются!
Закат Курдистана. «Источник мира» по-сирийски
 показати весь коментар
 
 
Недоносок, если турки одевают этих ублюдков значит турки и планируют все это. Когда уже эти толерасты поймут что Африка и Азия полна тупых, ленивых, озлобленных, зашоринных тварей, которых и близко нельзя подпускать к нормальной цивилизации.
 показати весь коментар
 
 
что-то там на кадре с растрелом курдок какие-то слова напоминают русский кавказский акцент... Не знаток диалектов тюрксих языков, однако...
Полумесяц на нашивках виден вроде...
 показати весь коментар
 
 
Ага- вот где собака зарыта. Может быть очередная российская провокация- ********* такое обожают.
 показати весь коментар
 
 
На кадрах солдаты регулярной турецкой армии, это 100%. Говорят тоже на чистом турецком, без сирийского акцента.
 показати весь коментар
 
 
сам эксперт или методичку с лубянки закинули?
 показати весь коментар
 
 
Владею турецким языком, понимаю хорошо, говорю на ломанном.
В универе специализация была.

По-поводу лубянки. Кацапы - союзники эрдогана, соответственно, особо страдать по курдам не будут. Все просто, завербованный трамп оставил сирию на съедение кацапам и туркам. Трамп много чего подобного сделал и будет делать, что тут нового?
 показати весь коментар
 
 
Тогда дезавуирую свой коммент про методичку. Сорри.

Без московского следа обошлось значит... Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 9537
 показати весь коментар
 
 
Московский след есть всегда и во всем. Они тоже то курдам помогали, то сливали. Помните примакова, как он слил оджалана.
 показати весь коментар
 
 
Так ведь это же сирийцы- почему же туркам их не вооружать? Русские недоноски вооружили миллионы сирийцев, даже насильно, угрожая расправой с семьями.
 показати весь коментар
 
 
Позавчера они уже жаловались в ООН, там это осудили, США тоже осудили, и велели туркам так не делать. А турки говорят: -"Это не мы!"
*************
Ето билі гібрідниє туркі. Ані так і гаварят, - "Нас там нєт!"
А курдская хунта, мєжду прочім, дєнь ото дня распінаєт турєцкіх младєнцев, і кушаєт птічєк пєвчіх, поющіх в тєрновнікє... Доколє?!!!
 показати весь коментар
 
 
ahuhu Москалі підскажуть,як правильно зробити.
 показати весь коментар
 
 
ордынцы и тюркоманы - одного поля "ягодки".
 показати весь коментар
 
 
Солдаты на видео - турки по национальности, говорят на турецком.
Уход американцев и договоренности трампа с турками поспособствовали продвижению турецких войск, а с противоположной стороны активно рванули вперед асадовцы, ну, а курды вынужденно открыли блок-посты и выпустили из тюрем игиловцев.
Думаю, асад (русские) с эрдоганом воевать не будут, а после зачистки занятых позиций эрдоган усилит свое присутствие в приграничных областях, а в будущем переселит сирийских беженцев обратно, т.к. они ему тоже особо не нужны. Кроме того, он такими образом усиливает и свою власть в Турции, шаблон знакомый, ху#ловский.
Сша,конечно, принесло в жертву курдов, а при обаме они угрохали много средств в поддержку курдов, а те в свою очередь боролись с игилом успешно.

Курды для турков головная боль. С другой стороны, курды хотят иметь собственную страну - объединеный курдистан (кусок Ирака, Сирии и Турции).

Особо говорить о гуманности курдов тоже не стоит, они в прошлом также резали совместно с младотурками христиан на территории сегодняшней Турции.

Нам было бы интересно другое. Если бы ердоган с куйлом вцепились бы в сирии. Но, этого не будет, т.к. оба они хитро$опые - на экране обнимаются, а в душе презирают друг-друга.

Насчет кадров видео - да, это преступления и действия, недостойные кодексу чести для воина. Однако, зачем цензору это публиковать? Там не первый год это происходит, турки режут курдов, а те отвечают терактами и убивали приграничных турков, которые убежали в Турцию. Все банально решается по принципу, кто силен, то и прав.
С другой стороны, Турция не была бы Турцией, если бы был другой подход в истории становления этого народа и страны. Флаг красный и крови много пролили за историю.
Плохо это или хорошо, смысла нет уже говорить. Тем более, члены НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Я Вам не верю- у Вас много лжи в посте. Ладно- всё равно спасибо- подожду других ответов.
 показати весь коментар
 
И в чем "ложь"?
Могу перевести, что после слов солдата "Tamam, hadi ama...".
Лингвистику заканчивал еще при совке, владею турецким.
 показати весь коментар
 
 
У меня свои критерии для обнаруженния лжи. Я не собираюсь тут с Вами спорить. Я же просил ответить тех кто знает- Вы ответили. Спасибо, достаточно, у меня к Вам вопросов больше нет. Обожду- может кто-то ещё ответит.
 показати весь коментар
 
"Много лжи" Вы написали относительно всего месседжа, я всего лишь хотел понять, в какой части? Отбеливать курдов или турков не собираюсь, оба народа находились как в сиеминутном союзе, так и резали друг-друга на протяжении истории. Например, бывшие территории обитания армян - Ван, Муш, Битлис и другие города, ныне населегы преимущественно курдами. В событиях 15 года турецкая жандармерия запускала вначале курдов резать христиан, а затем сами зачищали остатки.
Да, турки пришлый народ, но теперь это их территория, и они уничтожают тех, кого считают "сепаратистами".
Я тоже с Вами не спорю.
 показати весь коментар
 
 
Я тоже всё это знаю- но при чём тут википкедия 1915 года? Россия развязала сейчас совсем другую войну чем тогда, и Турция сейчас тоже совсем другая- она под контролем США. Я уже вищу что Вы заранее определили свою позицию против турок- и сейчас её отстаиваете всеми дозволенными и не дозволенными средствами.

А ведь я всего лишь спросил- турецкие ли солдаты в обоих клипах- или нет.
 показати весь коментар
 
Тогда дезавуирую свой коммент про методичку. Сорри.
 показати весь коментар
 
Все нормально.
Я больше ненавижу кацапов и нашу сепарню, однако, долг свой перед Родиной выполнил в 15-16 годах, имею награды и последствия после ранения. Буду и дальше защищать свою страну - Украину.
 показати весь коментар
 
 
Думаю, имеет смысл больше верить ему, чем моему дилетантскому комментарию о "кавказском акценте".
 показати весь коментар
 
Больше?? Я вообще ни 1 основания не нашёл- даже читать не стал до конца. А Вам я верю 50:50- может да а может нет. Но чего нам спорить- там же всё на виду- и форма и язык. Языка я не знаю ни слова. А форма вот- разве похоже? Посмотрите 2-й клип на 50 секунде, справа. Нашивки другие, пришиты не на плече а у локтя, и изображено на них что-то другое. Да и сама форма другая, с длинными рукавами.
Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 9354
 показати весь коментар
 
странная аннотация сайта - фронтовая. Откуда в России фронт . Статья много букв, мельком- много группировок в Сирии и все с оружием .
 показати весь коментар
 
Все негаразды на ближнем востоке из-за мацквакацапии.
Не будет этого гнойного образования и все успокоится, хотя не сразу, кацапами насрано на многие годы. Но человечество когда-нибудь прийдет к осознанию того что кацапстан должен быть уничтожен раз и навсегда.
 показати весь коментар
 
 
Чушь несешь, московиты конечно вносят свою лепту, но всему виной местный колорит. И этот снашетель ослиц Эрдоган такой же убийца как в Ассад
 показати весь коментар
 
 
думаете, эрдогашка таки свалил крымскую няшку взглядом голодого дракона? Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 9105
 показати весь коментар
 
Предубежденный - хуже слепого, спорить бесполезно, но в любом деле должно быть принцип такого явления в пропаганде, как максимально приближенный к достоверной информации, иначе появятся сомнения, которое неминуемо приведет к недоверию. Гражданскую войну в Сирии начал не кацапстан - тут спорить бесполезно и в результате этой войны образовалось государство под названием ИГИЛ, которое проводило политику полного уничтожения неверных и образование халифата с соответствующими законами шариата. Не буду говорить кто способствовал образованию этого государства, не буду также указывать, сколько террористических актов было организовано и приведено в исполнение этой организацией(в том числе и кацапстане в Питере в метро), все это все в свободном доступе и чтобы было и дальше можно тоже догадаться, так что по факту это государство распространило терроризм по всему миру и с этим надо было что-то делать, так вот кацапстан в течении трех лет, на свои деньги, своих военнослужащих и вооружение совместно с Сирией уничтожило это государство и я не думаю, что это подлежит нарицанию, кто с этим не согласен?
 показати весь коментар
 
ИГИЛ возник не в результате революции, а в результате вялой поддержки сирийской оппозиции Западом и активных действий асадовских и российских спецслужб по ее дискредитации путем инспирирования создания ИГИЛа.
 показати весь коментар
 
 
ИГИЛ возникла в Афгане, тогда они были "Аль-Каида". Основатель, гражданин США, сын миллиардера, Усама бен Ладен В Афгане они нас, кафиров, в т. ч. и украинцев, мочили. Первый "стингер" ВС СССР, именно в Афгане, у бармалеев захватили. Позже ответка пришла в виде "башен близнецов". Всегда вспоминаю, "не делай добра, не получишь зла"
 показати весь коментар
 
Брехня полнейшая Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам - Цензор.НЕТ 6376 ИГИЛ- это сунниты Хуссейна. Пиарашкиного друзяки.
 показати весь коментар
 
Активізувалися в цій темі московські тролі.Звсіно потрібно підтримати союзників турків.Методи в них ті самі.
 показати весь коментар
 
 
ымперская политика всегда кровавая как британская (была), так и парашинская (всегда), и отголоски османской не исключение (сегодня)!
 показати весь коментар
 
 
Можно так сказать, но при этом стирается грань между жестким империализмом Британии, азиатчиной Турции, и античеловеческим зверским имперством русни.
 показати весь коментар
 
 
империализм - хищная стратегия паразитирования жителей метрополии за счет завоевания и жесткой эксплуатации всех ресурсов провинций, конечно у каждой империи свой кровавый счет и свои особенности, но это не оправдывает в целом такую политику!
 показати весь коментар
 
 
Не все мусульмане хищные дегенераты, но среди хищных дегенератов почти все мусульмане. Эрдоган - турецкое ***** , ла-ла-ла-ла ла-ла!
 показати весь коментар
 
 
среди хищных дегенератов почти все мусульмане.



а скрепныя богоносцы?
 показати весь коментар
 
 
..за такие фоты зверств, ООН должен был бы сильно озаботитться...интересно, будет заседание СБ ООН?
 показати весь коментар
 
 
заседания будут. Проку от них не будет.
 показати весь коментар
 
 
Яке дикунство.
Це ердоган їм дозволив ?
Повторюю для всіх українців.
Знаєте як воно жити без своєї держави ?
Не знаєте ? То дивіться ці відео.
55 млн курдів не мають своєї держави і змушені поневірятись між іншими країнами.
Змушені воювати, помирати.
Дивіться і не проспіть власну державу !
Не продайте за мантри про дешеву ковбасу !
 показати весь коментар
 
 
"с кем поведешься, от того и наберёшься", вот эрогашка и подцепил у пуйла "обычаи ведения войны".

А про "вольный курдистан" мне всё больше думается, что это - Гебявый Крюк, на который подцепили Турцию на Лубянки и время от времени за него дерхают, используя родоплеменных курдов и курдок...

Но растрел женщин на кадрах - это военное преступление и мерзость, не имеющие никакого оправдания.
 показати весь коментар
 
 
колись і Українські козаки різали бошки та усе інше цім яничарам...
 показати весь коментар
 
 
Куди нашим " терористам" з Азову до цих мілєйших людей ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ваши с Азова делали тоже самое, только хватило ума без видео. Идите почитайте уголовные дела батальона Торнадо, эти видео вам покажутся прекрасными.
 показати весь коментар
 
Дайте ссылку где можно прочитать уголовные дела Торнадо.
Насколько я помню процесс был засекречен под предлогом того что в процессе присутствовали сцены сексуального насилия.
Правда судя по окончательному приговору суда первой инстанции убитого и изнасилованного особо извращенным способом Матиосом в эфире программы Свобода слова так и не нашли.

Поэтому если у вас есть ссылка было бы интересно ознакомиться.
Тем более все сроки когда апеляционный суд должен был рассмотреть аппеляцию уже вышли и их просто держат в тюрьме без суда.
 показати весь коментар
 
Судя по последней информации их держат в тюрьме по новому обвинению а по старому нет никакой информации.
Т.е. приговор так и не вступил в законную силу так как апеляционный суд ничего не решил.
Поэтому хочется спросить у зебобиков почему они не вспоминают о тех 8 тысячах АТО шниках которых режим порошенко держит до сих пор в тюрьме?
 показати весь коментар
 
Основополагающая религия Турции ислам ...суннитского толка. 80% курдов исповедуют тоже ислам....суннитского толка. Вопрос где по мнению Эрдогана идёт война против неверных???.....жестокая война. Ибо ислам запрещает убийство между мусульманами.
 показати весь коментар
 
це що такі норми поведінки військових в НАТО? Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 5056
Хіба так можна?
Медведчук в курсі
 показати весь коментар
 
 
Схоже що голови відрізають трупам, а не живим.
 показати весь коментар
 
 
Цыгане режут других цыган, ничего нового, они не любят другие племена больше чем славяне друг-друга.
Жаль они рабы своей "истории" и записались в чурков, чтобы ИГИЛ финансировать средневековый. Было бы смешно, интересно они бы начали резать еще усердней или нет?
 показати весь коментар
 
Смотрите, "уставшие от войны", как выглядит война на самом деле. То же самое делали лугандонские орки в 14-м году и с удовольствием сделают еще раз, когда прийдут в ваш дом.
 показати весь коментар
 
 
А ,что пидаросы еще одним Алатырем(Черным Камнем) разжились? А то прошлый раз прятались по норам когда его забрал метатрон Михаил. Пошли воевать, создали заградотряды из баб(что не рожали мальчиков для содомитских утех)(Амазонки, ага) направили, ну тут летят на баб стрелы через 5 см одна в одну, взмолились 1/2 пенькам их ********* в щепки. Еще 1/2 помолилась Аллаху и не упало с них ни волосины. Потом пошла конница и помолились бабы остальные Саваофу и тоже не упало с них волосины. Увидев что воюют не с мужиками, а мужики прячутся трусливо прекратили и разбежали по лесам (лехит = трус)
Бабы что приняли ислам пошли к пакам(мимо пробегали) и стали чурками.
Бабы что приняли христианство отошли хазарам.
Пидаросы же прыгали по ветками и померли вместе с пеньками. Ну метатрон его на горба и уволок, нечего им анальным трипер лечить. Это они ********* пока под крышей семитских божков были, а в случаю чего начинают вижжать как местный даун с которым вы играете в пасочки(нихачу по закону давай по понятиям, не хочу по понятиям давай по силе, а нихачу по силе дай по закону и т.д.) вижжит как мелкий бес и пускает сопли пузырями.
 показати весь коментар
 
Те що роблять турки на цьому відео називається "мусла" (доісламський звичай після бою глумитися - нівечити трупи ворогів). Іслам забороняє робити "муслу". Живому ворогу відрізати голову не забороняє, а різати трупи (виколювати трупу очі, відрізати вуха, розчленовувати) забороняє. Ось так.
 показати весь коментар
 
 
Подібні відео неприпустимо викладати у вільний доступ Цензору варто зупинитися. Тому що потім будуть викладати відео згвалтувань дітей або щось подібне. Не потрібно зсувати межі моралі. Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 4289
 показати весь коментар
 
А може це якась постановка ? Все робиться демонстративно, обличчя відкриті, жестикуляції дуже багато як у театрі. "Восток дело тонкое".
 показати весь коментар
 
 
Шо тут комментировать это не наша война, мы про эту ненависть одного народа к другому ничего не знаем.
 показати весь коментар
 
 
Комментировать можно только одно, те у кого есть ядерное оружие могут спать спокойно... и не бояться что кто то в разы сильнее их малек ого государства ворвется в их страну и начнет убивать их матерей...
 показати весь коментар
 
 
Козак Іван Сірко теж гарно яничар різав...)
 показати весь коментар
 
 
дівчат жаль . ці солдати вже ніколи не будуть нормальні
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А вот вам и солдаты НАТО. У вас в конституции записано же, что вы хотите вступить в НАТО да? Странно чего вы украинцы возмущаетесь, НАТО это же ваши лучшие союзники и мрия.
 показати весь коментар
 
ты поинтересуйся чем занимались воины самой великой смехдержавы в Ичкерии...
 показати весь коментар
 
 
А сколько сепары убили людей в 14-15? Можно только догадываться. Наверно, кто не успел убежать, тех всех ликвидировали. Нам предстоит еще многое узнать.
 показати весь коментар
 
 
Помпео: Трамп готов к военным действиям против Турции




Турецкие солдаты расстреливают пленных курдских женщин и режут головы пленным мужчинам - Цензор.НЕТ 9175



Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне". Об этом в интервью телеканалу CNBC, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в случае если военные действия будут необходимы, то "президент Трамп полностью готов предпринять такие действия".
При этом госсекретарь не уточнил, какие действия со стороны Турции могут заставить Вашингтон пойти на такой шаг.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп ***** Эрдоган достигли договоренности о том, что военная операция, проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, будет приостановлена. Сообщалось, что боевые действия будут приостановлены на 120 часов, чтобы дать возможность курдским вооруженным формированиям покинуть "зону безопасности".
 показати весь коментар
 
А что делают курди с турецкими солдатами! Вы в курсе или это просто кацапская заказуха? Освещать нужно обьективно, а не заниматься односторонней пропагандлй
 показати весь коментар
 
Когда копрофилы дерьмом обмазываются, мне нет разницы, кто из них начал первым. Женевские конвенции не просто так появились, есть поступки, которым нет оправданий.
 показати весь коментар
 
Правильно, что их в ЕС не берут, надо и из НАТО выгнать.
 показати весь коментар
 
 
Кто был в Азии и Кавказе, знает что норм цивилизации нет, есть только личные отношения. И если он тебе улыбается, то это не значит, что завтра он тебя не зарежет .
 показати весь коментар
 
Обезьяны турецкий или африканские, без разницы, это их дело, так же как и наше дело с нашим Донбассом, в которое Турки не лезут. Не лезьте и вы в чужие дела, они украинцам не угрожают. Вы же всей подноготной не знаете, может курды точно так же с турками выделывают, может у них там вражда тысячелетняя, у одних дно толкование религии, у других другое, слово за слово и заверте... как и у других недоразвитых. Любите, чтобы в Украину со своими войсками и советами что нам делать с нашим Донбассом никто не лез, не лезьте и вы в Турцию, там курдистана нет, как у нас ДНР, а кто кому помогал и кто кому должне, ну точно не вам, потому это - не ваше дело
 показати весь коментар
 
еще вчера тут пороховата кричала что это фэйк
 показати весь коментар
 
якщо ордло піде далі,у нас теж таке буде
 показати весь коментар
 
Вот вам и гибридная война, которую Европа не желала замечать, а теперь пожинает плоды такой политики. Теперь если будет происходит что-то варварское, будут говорить- это не мы были, нас там нет.Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам - Цензор.НЕТ 8779
 показати весь коментар
 
 
написано же видео 2017 года ..если конечно Белингкат не идентефицирует и убитых и убийц .только тогда можно что то предполагать ...явно что отношение к курдам у турков - не мышебратья .походу они относятся к ним как горному быдлу
 показати весь коментар
 
Вот с таких видео начинаются масштабные войны в нестабильных регионах
И почему, собственно , не сделать такое видео специально , например, нарассеюшке, которая спит и видит , как Турция становится ещё одним 'партнером'
Видео явно постановочное . Цель таких видео - война. Исходя из того, что видео 17 года , то цель достигнута.
А участники видео просто ******.
 показати весь коментар
 
Це "солдати НАТО", а діють як звичайні москалі. Тому Ердогана так тягне до Путлєра.
 показати весь коментар
 
Ну і що ? Що їм за це буде ? Напевно те,що і москалям за катування чеченців ,чи українців ?Якщо це ще не постановочне відео.А якщо й справжнє,-не факт що це військовослужбовці армії Туреччини.Найвірогідніше-якесь проксі (типу апачлєнцев бамбаса)
Це війна,і урок тим,хто не хоче утримувати власну армію.А Ердоган досягне своєї мети,і турки його підтримають,бо ця війна-в інтересах Туреччини.
Якщо комусь цікавий перебіг операції "Мирна Весна" ,розклади сил,мотиви-непоганий огляд на Мілітарному порталі .https://mil.in.ua/uk/blogs/turetska-operatsiya-myrna-vesna-peacespring-den-12-hronika-podij-na-21-zhovtnya/
Цікаво те,чому на Цензорі так вперто поширюють ці старі відео ?
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору