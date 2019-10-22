 Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам. ВІДЕО 18+

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи злочинів турецьких армійців збереглися в інтернеті.
Зокрема, на одному з них група турецьких бійців розстріляла двох дівчат з автоматів. Одну з дівчат солдати розстріляли після того, як вона впала з каменю, а другу вбили, поставивши на коліна і розстрілявши кількома чергами в голову.
Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!
На другому відео турецькі солдати відрізають голови мертвим курдам і позують перед камерою зі своїм "трофеєм".
Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!
Грузины 50/50.
Совок остался совком, каждый сам за себя.
а на самом деле это просто война,
а на счёт поддержки - Эрдоган пригласил к себе некую Поклонскую,
хотя , как я понимаю, наши шакалы её в розыск не объявили,
и виноваты мы , наверное,
в целом не следует делать выводы, тут одмин за такие
фото/видео может и забанить навсегда,
а здесь такие кадры,
не все каждый день видят как течёт кровь, не каждый
даже курицу резал, что говорить о человеке
А давить на эти банды турки не хотят. Там дело не в кровожадности- это не эмоции. А дело в том- что Турции надо ЗАПУГАТЬ И ВЫГНАТЬ курдов из зоня безопасности- иначе там стрельба по гражданскому населению никогда не закончится. И это УЖЕ сработало- Курды (войска) драпанули из приграничных с Турцией городов без боя.
А этнических курдов турки обещали не трогать. Они уже заявили что им всё равно кто это- курд, ассириец, халдей или араб. Они там всех кормят конфетами. А убивают исключительно бойцов из РПК- Рабочей Партии Курдистана. Это российская террористическая организация- по типу ДНР.
Вот ещё прекрасная статья из российской газеты- такие редко попадаются!
Закат Курдистана. «Источник мира» по-сирийски
Полумесяц на нашивках виден вроде...
В универе специализация была.
По-поводу лубянки. Кацапы - союзники эрдогана, соответственно, особо страдать по курдам не будут. Все просто, завербованный трамп оставил сирию на съедение кацапам и туркам. Трамп много чего подобного сделал и будет делать, что тут нового?
Без московского следа обошлось значит...
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Ето билі гібрідниє туркі. Ані так і гаварят, - "Нас там нєт!"
А курдская хунта, мєжду прочім, дєнь ото дня распінаєт турєцкіх младєнцев, і кушаєт птічєк пєвчіх, поющіх в тєрновнікє... Доколє?!!!
Уход американцев и договоренности трампа с турками поспособствовали продвижению турецких войск, а с противоположной стороны активно рванули вперед асадовцы, ну, а курды вынужденно открыли блок-посты и выпустили из тюрем игиловцев.
Думаю, асад (русские) с эрдоганом воевать не будут, а после зачистки занятых позиций эрдоган усилит свое присутствие в приграничных областях, а в будущем переселит сирийских беженцев обратно, т.к. они ему тоже особо не нужны. Кроме того, он такими образом усиливает и свою власть в Турции, шаблон знакомый, ху#ловский.
Сша,конечно, принесло в жертву курдов, а при обаме они угрохали много средств в поддержку курдов, а те в свою очередь боролись с игилом успешно.
Курды для турков головная боль. С другой стороны, курды хотят иметь собственную страну - объединеный курдистан (кусок Ирака, Сирии и Турции).
Особо говорить о гуманности курдов тоже не стоит, они в прошлом также резали совместно с младотурками христиан на территории сегодняшней Турции.
Нам было бы интересно другое. Если бы ердоган с куйлом вцепились бы в сирии. Но, этого не будет, т.к. оба они хитро$опые - на экране обнимаются, а в душе презирают друг-друга.
Насчет кадров видео - да, это преступления и действия, недостойные кодексу чести для воина. Однако, зачем цензору это публиковать? Там не первый год это происходит, турки режут курдов, а те отвечают терактами и убивали приграничных турков, которые убежали в Турцию. Все банально решается по принципу, кто силен, то и прав.
С другой стороны, Турция не была бы Турцией, если бы был другой подход в истории становления этого народа и страны. Флаг красный и крови много пролили за историю.
Плохо это или хорошо, смысла нет уже говорить. Тем более, члены НАТО.
Могу перевести, что после слов солдата "Tamam, hadi ama...".
Лингвистику заканчивал еще при совке, владею турецким.
Да, турки пришлый народ, но теперь это их территория, и они уничтожают тех, кого считают "сепаратистами".
Я тоже с Вами не спорю.
А ведь я всего лишь спросил- турецкие ли солдаты в обоих клипах- или нет.
Я больше ненавижу кацапов и нашу сепарню, однако, долг свой перед Родиной выполнил в 15-16 годах, имею награды и последствия после ранения. Буду и дальше защищать свою страну - Украину.
Не будет этого гнойного образования и все успокоится, хотя не сразу, кацапами насрано на многие годы. Но человечество когда-нибудь прийдет к осознанию того что кацапстан должен быть уничтожен раз и навсегда.
а скрепныя богоносцы?
Це ердоган їм дозволив ?
Повторюю для всіх українців.
Знаєте як воно жити без своєї держави ?
Не знаєте ? То дивіться ці відео.
55 млн курдів не мають своєї держави і змушені поневірятись між іншими країнами.
Змушені воювати, помирати.
Дивіться і не проспіть власну державу !
Не продайте за мантри про дешеву ковбасу !
А про "вольный курдистан" мне всё больше думается, что это - Гебявый Крюк, на который подцепили Турцию на Лубянки и время от времени за него дерхают, используя родоплеменных курдов и курдок...
Но растрел женщин на кадрах - это военное преступление и мерзость, не имеющие никакого оправдания.
Насколько я помню процесс был засекречен под предлогом того что в процессе присутствовали сцены сексуального насилия.
Правда судя по окончательному приговору суда первой инстанции убитого и изнасилованного особо извращенным способом Матиосом в эфире программы Свобода слова так и не нашли.
Поэтому если у вас есть ссылка было бы интересно ознакомиться.
Тем более все сроки когда апеляционный суд должен был рассмотреть аппеляцию уже вышли и их просто держат в тюрьме без суда.
Т.е. приговор так и не вступил в законную силу так как апеляционный суд ничего не решил.
Поэтому хочется спросить у зебобиков почему они не вспоминают о тех 8 тысячах АТО шниках которых режим порошенко держит до сих пор в тюрьме?
Хіба так можна?
Медведчук в курсі
Жаль они рабы своей "истории" и записались в чурков, чтобы ИГИЛ финансировать средневековый. Было бы смешно, интересно они бы начали резать еще усердней или нет?
Бабы что приняли ислам пошли к пакам(мимо пробегали) и стали чурками.
Бабы что приняли христианство отошли хазарам.
Пидаросы же прыгали по ветками и померли вместе с пеньками. Ну метатрон его на горба и уволок, нечего им анальным трипер лечить. Это они ********* пока под крышей семитских божков были, а в случаю чего начинают вижжать как местный даун с которым вы играете в пасочки(нихачу по закону давай по понятиям, не хочу по понятиям давай по силе, а нихачу по силе дай по закону и т.д.) вижжит как мелкий бес и пускает сопли пузырями.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/the-armenian-genocide-1915-16-in-depth
Президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне". Об этом в интервью телеканалу CNBC, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в случае если военные действия будут необходимы, то "президент Трамп полностью готов предпринять такие действия".
При этом госсекретарь не уточнил, какие действия со стороны Турции могут заставить Вашингтон пойти на такой шаг.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. 17 октября вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп ***** Эрдоган достигли договоренности о том, что военная операция, проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, будет приостановлена. Сообщалось, что боевые действия будут приостановлены на 120 часов, чтобы дать возможность курдским вооруженным формированиям покинуть "зону безопасности".
И почему, собственно , не сделать такое видео специально , например, нарассеюшке, которая спит и видит , как Турция становится ещё одним 'партнером'
Видео явно постановочное . Цель таких видео - война. Исходя из того, что видео 17 года , то цель достигнута.
А участники видео просто ******.
Це війна,і урок тим,хто не хоче утримувати власну армію.А Ердоган досягне своєї мети,і турки його підтримають,бо ця війна-в інтересах Туреччини.
Якщо комусь цікавий перебіг операції "Мирна Весна" ,розклади сил,мотиви-непоганий огляд на Мілітарному порталі .https://mil.in.ua/uk/blogs/turetska-operatsiya-myrna-vesna-peacespring-den-12-hronika-podij-na-21-zhovtnya/
Цікаво те,чому на Цензорі так вперто поширюють ці старі відео ?