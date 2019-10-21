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 Політика України, Суспільство
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Все про:Алчевськ (11) війна (1784) окупація (2128) Росія (20211) Донбас (13372)

 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!" - "захисник ЛНР" таранить автомобіль на парковці біля магазину в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Під час конфлікту на парковці біля магазину "колишній військовослужбовець ЛНР" протаранив автомобіль свого опонента. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "захиснику ЛНР" не сподобалося, як біля його автомобіля "УАЗ Патріот" припаркувався "Форд Сьєра". Під час словесної перепалки і розборок водієві "УАЗа" щось не сподобалося і він, сівши за кермо, протаранив "Форд".

За даними соцмережі, інцидент стався ще на початку жовтня.

Да стрельните разок! П#дарас конченый! - захисник ЛНР таранить автомобіль на парковці біля магазину в окупованому Алчевську 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Алчевську почали випускати туалетний папір під назвою "#Донбаснаш". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154946
 
   
 Топ коментарі
 
жрите двумя ложками . если не он то солдат НАТО таранил бы
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РюзьГе миР таварищи, даэшь рЮзьге
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скоро будем брататься с этими уродами



в рамках замирения по формуле Штангенциркуля-Зеленского
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жрите двумя ложками . если не он то солдат НАТО таранил бы
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Причем "Абрамсом" с танцующими пьяными неграми!
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к сожалению, мы не дальше ушли....
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не хотите сьездить в донбабву и написать дисертацию по этому поводу?
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зачем мне домбабва??..у нас в днепре намедни на стоянке увалили чувака.... а вы катайтесь и пишите дисертации....
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"к сожалению, мы не дальше ушли...."

как же сьездить в лугандон и описать на собственной ж... простите шкуре все прелести и то как мы "недалеко" ушли или пишите конкретно о Днепре.
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а Днепр-это Марс???... о чем мне писать - я сам решу..ок???
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ты тоже..когда разговариваешь с малознакомыми тебе людьми..ок?..ты ж такой культурный и воспитанный, 100% не лугандонский орк...
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так приберіть, нарешті, вашого ***** і підете далі
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ну у вас , все кто не разрешает вам катать контрабас на бляхе - пуйло???))))
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Ветераны - террористы очень отличаются от украинских ветеранов.
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Гранаты дешевле продают?
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ну тобі, як рембу, краще знати )))))))))) Господи, до чого ж ви, ватні трололохі, примітивні істоти )))))
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Кто видел Коломойского или Ахметова с вилами?
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скора закон пра люстрацію і асобий статус. чекайте руцькемір у себе вдома, зебіли 73%-ні....
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Надіюсь законодавцям вистачить глуздів не створювати прецедент в узаконенні відокремлення території на користь кремлівським нелюдам.
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Ты, чо *****?
Типичное выражение русского мира)
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Смейтесь, смейтесь. Скоро встречайте на улицах Киева и других городов возвращение тамженашихлюдей
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непуганые, гламурные 73%ные зебилы и зебилки, гостеприимно раскинув ноги, ждут не дождуться амнистированный Дамбасс и натурализированных избирателей бурято-украинцев с оккупированных территорий, главное, что они перестанут ТАМ стрелять, как и обещала ваша Вошьдь.. правда продолжат уже здесь.. и всЬо по простой формуле Штайнмайера для дебилов
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Всё как они хотели - кричали "Путин приди!" - путин и пришёл ...
Что-то не нравится ? Пполучи.
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забор под напряжением и ров с крокадилами .
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Прошу прощения. Мы это свинобыдло собираемся режнтегрировать. Т.е. со временем - такое можно ожидать в любом городе Украины, куда оно может заехать?
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Можно было бы позубоскалить по этому поводу, но есть одно "но". Вся разница между "там" и "тут" только в том, что "там" с быдла давно сняли намордники и выпустили из клеток, а "тут" этот процесс только начинается: Дно имени верёвки - это только разминка борзеющего класса-гегемона, имя которому - БЫДЛО.
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Кууууррррва!-и зептилоиды утверждают что это наши люди!!!
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Зайцев 6-рых под наркотиками завалила- и до сих пор здравствует!
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Ну и зачем нам это шоу из мира животных.
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молодец парниша - надо кааждий день показівать русский мир. жаль только что в результате спора не образовалась куча трупов. жаль искренне
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о у них уже свой язык там.
"П#дарас конченый" єто с лугандонского негодяй?
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что бы вас там всех передавили и уничтожили, вы подстилки этого заслужили
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Уаз и форд сиерра (который уже лет 20 не выпускают). Да у посоноф там смотрю все по богатому
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ЛНР и ДНР ***** Р во все времена предателей своей родины растреливали /так почему лнр и днр не растрелены/и мне нравяться сдесь кремлеботы путинские лизуны его ануса и свидетели его божей росы мочи протиравшие глаза ежедневно боярышником как они ту слюной брызжут алкаши диванные/идите спасайте узкий мир и узкий проход путина языками как вы это делаите ежедневно!
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