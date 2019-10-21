 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!" - "захисник ЛНР" таранить автомобіль на парковці біля магазину в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "захиснику ЛНР" не сподобалося, як біля його автомобіля "УАЗ Патріот" припаркувався "Форд Сьєра". Під час словесної перепалки і розборок водієві "УАЗа" щось не сподобалося і він, сівши за кермо, протаранив "Форд".
За даними соцмережі, інцидент стався ще на початку жовтня.
в рамках замирения по формуле Штангенциркуля-Зеленского
как же сьездить в лугандон и описать на собственной ж... простите шкуре все прелести и то как мы "недалеко" ушли или пишите конкретно о Днепре.
Типичное выражение русского мира)
Что-то не нравится ? Пполучи.
"П#дарас конченый" єто с лугандонского негодяй?