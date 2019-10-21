 "Да стрельните разок! П#дарас конченый!" - "захисник ЛНР" таранить автомобіль на парковці біля магазину в окупованому Алчевську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "захиснику ЛНР" не сподобалося, як біля його автомобіля "УАЗ Патріот" припаркувався "Форд Сьєра". Під час словесної перепалки і розборок водієві "УАЗа" щось не сподобалося і він, сівши за кермо, протаранив "Форд".

За даними соцмережі, інцидент стався ще на початку жовтня.

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