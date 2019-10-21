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 Політика України
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 Сміятися з горя не вважаю за нормальне, але в нас демократія, - Гончарук щодо номеру "95 Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не хотів би коментувати ситуацію з висміюванням студією "95 Квартал" пожежі в будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, а також вважає, що загоряння мають розслідувати українські правоохоронці, однак наголосив, що Україна - демократична держава, і кожен може жартувати так, як йому заманеться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду в понеділок у Києві.

"Коментувати або давати оцінку про якість гумору я б не дуже хотів як офіційний представник", - сказав Гончарук.

При цьому прем'єр додав: "Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається". Я думаю, що якщо це була б якась інша команда, а не "95 Квартал", то цей гумор взагалі залишився б непоміченим".

Він наголосив, що правоохоронні органи мають дати оцінку підпалу будинку Гонтаревої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Браво!" - Коломойський оцінив номер "Кварталу-95" про підпал будинку Гонтаревої

"Точно треба розібратися, хто винен, хто стоїть за цим і як сталося, що ця подія збіглася з візитом місії МВФ. Це більш важлива подія, яку необхідно коментувати", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що президент України Володимир Зеленський робить усе, щоб разом з правоохоронними органами розслідувати цю справу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

"Я не раз бачив реакцію президента Зеленського на історію щодо пожежі в будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська - ніхто не може радіти, що у людини горить будинок ... Президент Зеленський точно з цього не сміявся", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154944
 
   
 Топ коментарі
 
Очередной умняк от зебила с дипломом негосударственного образца.
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а если посмеяться над препиздентом с премьером они тоже горе для страны ?
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Неуч недержавного зразка умняк включив.
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а демократія то тут до чого? А вибач, не зразу згадав, що ти з їхньої свори. Яблуко від яблоні...
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Для Гонтаревой одна сгоревшая хата это несчастье ?
Да она наворовала за одну петину каденцию на 10 таких хат. Да и до этого была не бедной.
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А ти що поряд був, як вона крала? Аж ти,****, і не зупинив її. Значить самому щось перепало, бо на компі купленому це дрочиш.
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Это "горе"надо еще проверить. Что-то много странного было вокруг гонтаревой сразу. Но все это быстро утихло и позабылось.
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Шкода наших українських дівчат. А може це ті, що у "Кварталі" в Юрамалі фігурировали....по насмішкам?
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если бы исполнила "Сокира Перуна" - никто бы не заметил.
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горе це коли обікрасти 45 міліонів людей і втікти жити на украдене в англію?
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если такая демократия то почему баните всех кто про вас правду пишет?
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У кодли ЗЕ велике свято:
Не лад дали вони землі,
Не повернули Крим хлоп'ята,
І не Донбас, не йдуть за грати
Колишніх схемок ,,королі",
Й Хамло не зник - згоріла хата
Та двір у київськім селі!
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Это называется идиотократия а не демократия
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разве это горе?

В результате пожара на свиноферме в Запорожской области погибли около 180 голов поросят, - ГСЧСвот горе, а тут все живы, сгорело имущество мрази, залезшей вместе с ПеПе в наши карманы...
и ещё не известен организатор и цель поджога...пока это выгодно только самой Гонтаревой!
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Причем тут демократия?!!! Может свобода слова?! Тогда я тебя придурком назову и твоего начальника алчным ублюдком - Э! СТОП! без обидняков, у нас "демократия"!
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А яку-небуль шуточку на ворога, на агресора московитів і їх курівників слабо? Чи ваш зелі, ворог, українці і ті, хоч щось зробили?
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Ну если целый Прем,ер не может отличить демократию от быдлократии,.... Сміятися з горя не вважаю за нормальне, але в нас демократія, - Гончарук щодо номеру "95 Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 9708
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