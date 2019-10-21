 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук. ВIДЕО

Про це у відеоблозі "Чашка прем'єра" розповів глава українського уряду Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться не про головну будівлю парламенту на Грушевського, а про велике приміщення поряд із центральним офісом Міністерства юстиції України.
"Приблизно півтора року тому цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу. На просту людину, яка, найімовірніше, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь у Луганській області. Звичайно, в Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники навмисно це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи реальна ця людина, чи існує вона взагалі", - розповів Гончарук.
Прем'єр зазначив, що коли Міністерство юстиції дізналося про це, воно усунуло це порушення. Така ж доля могла спіткати землю під недобудованим Льодовим стадіоном біля Іподрому.
"Зловмисники підробили документи і цілу низку дій було виконано для того, щоб через аукціон нібито продати цю землю добросовісному набувачу. Якби це сталося, то ми б з вами ніколи не повернули цю земельну ділянку, а як наслідок і всю споруду Льодового стадіону в державну власність. Ми побачили це і зупинили", - розповів глава уряду. Гончарук запевнив, що корупції та рейдерства в системі Міністерства юстиції України більше не буде.
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