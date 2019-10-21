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 Політика України
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 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук. ВIДЕО

Приміщення Верховної Ради України намагалися захопити рейдери.

Про це у відеоблозі "Чашка прем'єра" розповів глава українського уряду Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться не про головну будівлю парламенту на Грушевського, а про велике приміщення поряд із центральним офісом Міністерства юстиції України.

"Приблизно півтора року тому цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу. На просту людину, яка, найімовірніше, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь у Луганській області. Звичайно, в Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники навмисно це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи реальна ця людина, чи існує вона взагалі", - розповів Гончарук.

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Прем'єр зазначив, що коли Міністерство юстиції дізналося про це, воно усунуло це порушення. Така ж доля могла спіткати землю під недобудованим Льодовим стадіоном біля Іподрому.

"Зловмисники підробили документи і цілу низку дій було виконано для того, щоб через аукціон нібито продати цю землю добросовісному набувачу. Якби це сталося, то ми б з вами ніколи не повернули цю земельну ділянку, а як наслідок і всю споруду Льодового стадіону в державну власність. Ми побачили це і зупинили", - розповів глава уряду. Гончарук запевнив, що корупції та рейдерства в системі Міністерства юстиції України більше не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154880
 
 
 Топ коментарі
 
та уже захватили-зеопарыши
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Рейдеры уже захватили не только Раду, но и страну. А это гораздо хуже
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Ех.. яке корито без нагляду залишилось.. скікі поросячих рил без годувальника Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9033
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Даааааа! Так він зараз у Японії з гастролями.
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як гадаєш.. в січні Мародьор сяде НА довго чи НА довічне?
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Мордва, давно нічого не чути про бурштин і карпатський ліс. Бурштин перестали мити, а ліс рубати?
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Як він може сісти, ві ще 1-го квітня втік? А ти, лахтинська відрижка, не в курсі?
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730000 грн. - з\п голови ЗЕЦВК за вересень. Виборів нема.
ЩО виробляє, продукує, ця "голова" на 24333 гривні У ДЕНЬ?
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кацапа, а що ви вже х...ла в Гаагу під суд передали?
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Ну привет, чтоле. В Киевскую школу приводили "работника Майлру" рассказываь детям про этой интересный ресурс

Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3426 Помещение Верховной Рады пытались захватить рейдеры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2226
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Ну теперь уже можно! Политическая ситуация поменялась...
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Рейдеры уже захватили не только Раду, но и страну. А это гораздо хуже
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«Александр Иванович Корейко не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу?
А змити з очей Зелену сечу пробували?
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Но впринципе люди из политики.Не?
А до этого было норм?
Ген прокурор-Югик.Без образования,сидевший,учил как передавать малявы через поцелуй.
Премьер-просто торгаш с базара.
Ну и тд...
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"...коррупции и рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет." Приміщення Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5427 А в Украине?
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Вообще страх потеряли ,полный бес предел ,покусились на святое.
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Так я розумію що прізвища цих героїв - рейдерів уже в поліції ? чи це знову БЛА-БЛА в стилі 95 кварталу?
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сказали же - физическое лицо из Луганска, которое невозможно ни проверить, ни поймать. и вообще, настала пора офуительных историй.
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Но кто то же регистрировал в реестре смену собственника. И кто этот нотариус скромно молчат. А должен был бы прилюдно загреметь в тюрьму, если эта власть борется с преступностью. Или он был свой? Просто тихонько извинился, ошибочка вышла
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ужеб отдали или продали тот ледовый стадион давно кому нить. 30 лет стоит . берегут все б ..дь здание разваливается на постройке деревья растут скоро волки заведутся, подойти страшно...
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У Верховну Раду внесено законопроєкт «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про очищення влади».
Його автором є народний депутат Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу») Документ зареєстрований під номером 2287 у п'ятницю, 18 жовтня. Приміщення Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5796
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и правильно! а что, нужно как при Гитлере все село расстрелять из-за одного партизана?
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Дійсно, зебіл! Як же так вийшло, що при сивочолому гетьмані країну розпродували включно з власністю уряду України?
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ЗЕбіле, а ви що, не чули?!
Клоун звільнив головного винного у всіх бідах... лісника.
Тепер все у порядку.
Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7721
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бостууга, малорос та ней би вже нендзу на карпатську смереку вуйки підсадили,з краватом на шиї...
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Новенький бот і одразу так багато малюночків? Палишся, ботяра.
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Гончарук сказал, почему нет уголовных дел по этим эпизодам?
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Чему удивляться.
Разработана даже схема рейдерского захвата поста Президента.
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Банда сивочелого мародера действовала безнаказанно ,но все пошло у них н5 по плану,и вот уже первые задержания состоялись,а впереди ещё больше и чаще
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Какие задержания? Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4232 Премьер-клоун сказал, что физ.лицо из луганщины, там хер кого найдешь
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больше и больше чего? бреда от зелупони? ну так кроме сказок и рассказок для зебилов зелупонь больше ничего не умеет
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Паша Менстр Юстиции, все это крышевал и оргнизовывал, чтобы переписать имущество беглых чиновников..
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Я знаю хто ці люди - це савченко і рубан! Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348 Одне з приміщень Верховної Ради намагалися захопити рейдери, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9348
Ганчірук таку хуцпу розкажеш дяді бєні.
Мати папір на руках і стати власником це різні речі.
Треба прийти у Верховну Зраду і посадити своїх людей у всі крісла ,від прибиральниці і вище.
А тепер розкажи хто може провернути таку схемку не маючи владних повноважень?
За останні 28 років стільки кретинів отримали різні дипломи юристів.
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Що він пи№%ть, кому вішає на ніс свої зелені соплі ? Даній оборудці повинен дати поштовх первинний власник (мінюст, управління справами, КМДА, ФДМУ, ВР) - хтось за гроші зробив кілька рішень : провести тех.інвентаризацію, зем.користування, виробити тех. та зем. документацію, зареєструвати право власності на будівлю та зем.ділянку. Без цих первинних документів неможливі ні білі, сірі ані чорні схеми. А дальше роби як хочеш і що хочеш і кому хочеш, головне щоб на конкурсних засадах і від балансової вартості та експертної оцінки не відхилятись у менший бік.
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У них стулья тянут из под задниц рейдеры а они рассуждают о инвистициях. Тут молча надо ловить шахраев и в лес,чтоб никто не узнал. А этот с трибуны об этом на весь мир придурок.
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лучше бы тебя с дипломом не государственного образца захватили вместе с зеленой соплей.
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трындец - приперло - интересно какой капец по всей стране
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Ще раз півторюю - в цивілізованій країні вася-нотаріус не має право переєструвати чиєсб майно з власного кабінету. це - рай для рейдерсьтва і беззаконня. Тільки один регіональний чи локальний державний орган може це робити - графсьтва, префектури, області, чи хочь района. Хочешь переписати - будь ласка в держ орган, платишь мзду і подаєшь документи. В Україні нотаріцси мають занадто багато прав і нароюили занадто багато проблем.
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Ясно пока одно, что подобные серьезные аферы без участия представителей власти сделать не возможно! Поэтому это один из ответов на вопрос - зачем протискиваются во власть?! И что нельзя вычислить с помощью кого проводились эти финты? Можно! И скорее всего не сложно, если кое-кого из подписантов бумаг взять за яйца! Но вопрос сегодня в другом - до сих нет реальных посадок с конкретными сроками. А эти посадки в СИЗО на 2 месяца с правом залога (Гладковский, Пашинский и т.п.!...) - это давно придуманная самой властью отмазка, которая позволяет либо замять дело, либо за это время исчезнуть на просторах планеты с изменными фамилиями.в заранее подготовленные гнезда, оставив после себя в напоминание электронные браслеты, которые оказывается в нужный момент почему-то открываются. И при этом суммы залогов тоже назначаются в согласованном порядке, конечно же тоже не бесплатно. Мафия не победима! Посмотрите ещё раз фильм "Спрут".
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