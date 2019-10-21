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Все про:Квартал-95 (35) Коломойський (610) пожежа (1834) жарт (5) Гонтарева (338)

 "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої очільниці Нацбанку Валерія Гонтаревої.

Відео опубліковано на youtube-каналі "Студія Квартал 95 Online", передає Цензор.НЕТ.

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Ведучий номеру Степан Казанін назвав спалення будинку "яскравою подією", після чого на сцену вийшли виконавиці Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та артист Євген Кошовий.

Серед іншого, в тексті пісні є фрази "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили і прибігли, в вогонь соляру плескали", а також, що рятувальники смажили шашлики, а "мораль проста - хата згоріла від стида".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154864
 
   
 Топ коментарі
 
Днище...для зеленого быдла...фуу
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Жлобско-зебильные шутки 95 квартала давно известны.

За бабло, эти зебилы родителей продадут!
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Это дно!

Я изначально плохо относился к Гонтаревой и всей этой "команде реформаторов от ПАПа", но ржать над таким - это верх аморальности!
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Над тим, як вона робить з себе жертву політичних переслідувань?
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Гонтарева вкрала Трильон гривень в Україні, втікла в Лондон і тепер влаштовує собі "аварії" та палить своє майно в Україні, аби щоб не відповідати разом з Порошенком за рекордні злочини проти України.
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Але ціла армія мародерських тролів не зможе врятувати Порошенка з шоблою гонтаревих від справедливого суду. Який рано, чи пізно, в Україні буде.
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Ты всё посчитал...,-бухгалтер гп-ушный,а почему не 5 трилионов $?
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Щоб цього цинізму не було зараз, малаб згоріти"хатка-хонка" януковища в Межигірї зразу після розстрілів на Майдані, ну і ще декілька декого.... І тоді б і валерій і валерійович, і петя і вова і інші сто раз подумали перед тим як руйнувати, грабувати та знищувати Україну!
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Від чесного та справедливого бандита Бені скоро всі повтікаємо.
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*********, больше слов нет, я надеюсь этот "хор" после этого будет исполнять только на корпоративах.
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Днище для латентного бычья...
Но при всём этом Монико (на японский манер) дико обижается что его самого троллят за косяки...
Хотя косяков оно напороло - уже больше всех предыдущих президентов вместе взятых...
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А ты застрелись от стыда, сделай другим приятно...
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Лучше он тебя застрелит, сделает другим приятно "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2947
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Господину Шарикову слова не давали. Сьеште селедки Палиграф Палиграфыч...
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А быдло верит, что у Гонтаревой "рыльце не в пушку", и хата сгорела от происков врагов.
А мельдоний в Лондоне закончился.
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А хто забороняє Вовіку садити їх всіх? Ніхто. Бо Вовік сам такий
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Радует количество дизлайков на Ютубе за эту парашу. Сборище дегенератов на сцене.
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26.02.2019, Концертный хор Санкт-Петербурга исполняет песню об атомной бомбардировке США https://www.youtube.com/watch?v=oazH7SGqso0 Нагадало щось
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В даному випадку немає різниці, як ви відноситеся до тої Гонтарєвої. Це просто чергове пробиття дна... Але бидлу подобається
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Ідеальне довершене скотство від кварталу і хору Беніна Шворка. Без домішок і двозначностей. Навіть я б сказав по своєму прекрасне в свої стерильності і досконалості. Хтось мені заперечить що 73% що голосували за зе це не аморальне бид.о?
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Итак, был задан вопрос: "Хтось мені заперечить що 73% що голосували за зе це не аморальне бид.о?"
ну?
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КУРС ДОЛЛАРА С 8 ДО 32 - МОРАЛЬНО И ДУХОВНО.
КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ОШКУРЕН НА 75 %. (КРОМЕ ПЕТИ, БО ОН ПОДНЯЛСЯ В 80 РАЗ)
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зеленка во власти это полностью пороха заслуга, пороха никогда никто больше не выберет
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воровка гонтарева прячется в Лондоне, пусть приезжает в Украину и расскажет, как она с поросенко уничтожила национальную валюту Украины, с целью грабежа народа Украины..
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чем интернет оплачиваешь, стесняюсь спросить? уничтоженной национальной валютой?
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А что тетки из хора мозгов совсем не имеют?! Министру культуры стыдно?! Нахрен распустить хор! За наши налоги творят, что хотят! Быдлота
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Мадам, ваша самокритика зашкаливает...
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Фотожабы на Зелю зебилов обижают, а это ничего - смешно, правда, зебилята?
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Интересное кино, на YouTube 3.7 тыс. лайков и 24 тыс. дизлайков. Тут картина наоборот. Представляете себе кол-во лахты на цензоре?
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то есть "лайки" даже были накручены, раз теперь на 600 меньше?

\\\\\\2,87 млн користувачів підписалися\\\\\

маловато чет "вподобаек" то
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аморален не Квартал со своей сатирой, а режим вальцмана- поросенко, который прикрываясь войной - все 5 лет нагло и цинично обворовывал народ Украины, армию, экономику, бюджет, создавал новые офшоры, обходя налоги в Украине, при том, что раше, вальцман регулярно платил миллионные налоги, которые шли на содержание кремлядями наемников на Донбассе, убивающих украинских солдат.
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3,14зданутое , загугли вальцмана, из вывалившихся тысяч ссылок, найди хотя-бы еще одного вальцмана на этой планете. Не получается? Иди сходи в санузел и просрись там, а не странице цензора, и подотрись той самой методичкой с вальцманом, ты *** откуда, из какого говна вынырнуло? из 2014 что-ли? Набери в поиске гугла, любую НАСТОЯЩУЮ еврейскую фамилию, и удивишься, какое огромное количество людей подарил миру народ израилев, там и политики, и врачи, и музыканты, и химики с физиками да математиками, и кого только там нет, и так с каждой НАСТОЯЩЕЙ, а не придуманной на лубянке еврейской фамилией!
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Справка - У Прошенка такого прізвища немає і близько! А психотехніки (нлп) впливають найбільше на людей з низьким рівнем інтелекту.
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Обвинения серьезные. У тебя есть доказательства, факты, документы это подтверждающие? Нет?
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155 мільярдів змародерити, ось що справді аморально.
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Кацапські шавки напишіть, щось інше! Беня нехай змінить методичку. Так "крав" Порошенко, що з міліардера перетворився в міліонера. А наша армія увійшла в 10! Де вас таких тупих беруть, їсте з помийки мабуть, кацапської.
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проститутки кварталовские. шо каломойский закажет то и будут петь. еще в дерьмо свое хор замешали.
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Гонтарева преступник? Доказательства, суд, тюрьма. Злорадствовать , тупо ржать и подплинтусно шутить над бедой признак пещерного дебилизма. Эта нажратая лысая рожа и мать родную за бабло обхаит. Это всё, что нужно знать об нынешней зеУкраине.
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Команда Зе працює на Гонтареву. Добре ж видно ці піддавки
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И еще такое "совпадение", номер квартала приурочен к ДР Гонтаревой (20 октября) И кто же это у нас такой любитель циничных шуток? Нужно выдать Валерьевича в США в его день рождения. Вот была бы шутка.
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Мерзость.
Я представляю, какую юмористическую сценку они сыграют, если у Порошенко, например, умрёт сын!
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Як і вся ПОПУлярність 95 кварталу побудована на обс.ранні інших, чогось не чути жартів про нового лігітьомного. А цей жарт як в анекдоті про стюардесу: Падає літак, пілот каже стюардесі піди скажи людям але помягче. Вона виходить в салон і каже - зараз я буду з вами жартувати, от зніму кофтинку відпаде ліве крило, зняла - впало, зараз зніму спідницю відпаде праве крило, зняла - впало, зараз роздягнусь і впаде літак, роздягнулась літак впав. Вижили вона і один пасажир, і от він їй каже - САМА ТИ МЛЯТЬ І ЖАРТИ ТВОЇ МЛЯТСЬКІ.
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Цікаво, де будуть плакати ці зєбєніни клоуни? Думаю, через невеликий проміжок часу, ми це будемо спостерігати, при такому розвитку подій...
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Юморок дешевенький, низкосортный... для быдлоты сойдет...
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ШАВКИ БЕНІ ВИЮТЬ І ГАВКАЮТЬ, СЛУХАТЬ ІХ І ДИВИТИСЬ МОЖЕ ТІЛЬКИ ХВОРА НА ГОЛОВУ ЛЮДИНА! Після, нових виборів нас і так будуть сприймать, як дикунів, особливо після міжнародних візитів нашого гідранта, а тут яскраве тому підтвердження!
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується


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sulima ivan
Гонтарева вкрала Трильон гривень в Україні, втікла в Лондон і тепер влаштовує собі "аварії" та палить своє майно в Україні, аби щоб не відповідати разом з Порошенком за рекордні злочини проти України
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Цинізм політичного анклаву " 95 квартал" зашкалює !!!!Це вже не гумористичний колектив , а політична агідбригада і активна частина партії "Слуга "народу ! Такі собі артисти на замовлення і по виклику Коломойського ! Є гумор, а це цинічний безпрідєл !! Дуже соромно за Державу , якщо на її сцені виставлена така проплачена олігархом низькосортна продукція ! Але дивують люди які на ці "вистави" ходять , та й ще аплодують ....
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активировались тролли соевые,видимо скоро будут еще посадки и новости про прошлую власть
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Хор поющий гимн Украины на открытии сессии Рады, не должен опускаться до такого скотства, кем бы ни была гонтарева.
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пока мы не научимся называть человека вором только после решения суда, мы такое де быдло как зеля и его прихлебатели
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Беда в том что суда в Украине нет, в общепринятом во всем цивилизованном мире смысле.
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казахи пошли другим путем, для привлечения инвестиций они создали хоз суд где судьи иностранцы (в основном агличане) с безупречной репутацией. и вопрос решен.
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кстати кто сможет зарегистрировать петицию о лишении хора веревки гос. финансирования?
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Кто сможет... а самому слабо? Инициативы ноль.
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если бы я был такой бездарь как ты с морем времени то занялся бы. а мне семью нужно кормить в отличии от тебя. тебя мама кормит))
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Краще про повішення цього хору на гілляці, щоб він відповідав своїй назві
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Та ну вас. Прикольный номер. Шо то рабы с зарплатой в 300 баксов все такие светские и культурные стали
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ты быдлюк тупорылый 320 получаешь, наверно школу еще не закончил?)))
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Это ты еще не закончил, беги петицию пиши.
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а давайте кошевому хату подпалим пусть потом женя споет радостно а мы посмеёмся над этим номером веселуха будет в стиле квартала
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обычный троллинг ...ну выйдите цветки положите у английского посольства
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Зачем Гонтарева ограбила Украину на 150 млрд - выделив эти деньги на Приватбанк?
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Це лайно спрямовується для зебільної біомаси.Учасники говношоу звичайні шльондри яких нагинає беня.
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Потрібно спалити г+г щоб була їм ще одна тема для нової пісеньки.Лайків на ю туб було би більше
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Вопрос не в гонтаревой.
1+1 ниже плинтуса.... Из людей делают траву. Давно не смотрю.
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"...згорів мій мікрокредит по 8 за доляр..." - ну, то ви ж тепер влада, давай долар по 8"Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 4290"Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої - Цензор.НЕТ 545
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