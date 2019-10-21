 "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Відео опубліковано на youtube-каналі "Студія Квартал 95 Online", передає Цензор.НЕТ.
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Ведучий номеру Степан Казанін назвав спалення будинку "яскравою подією", після чого на сцену вийшли виконавиці Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та артист Євген Кошовий.
Серед іншого, в тексті пісні є фрази "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили і прибігли, в вогонь соляру плескали", а також, що рятувальники смажили шашлики, а "мораль проста - хата згоріла від стида".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
За бабло, эти зебилы родителей продадут!
Я изначально плохо относился к Гонтаревой и всей этой "команде реформаторов от ПАПа", но ржать над таким - это верх аморальности!
Но при всём этом Монико (на японский манер) дико обижается что его самого троллят за косяки...
Хотя косяков оно напороло - уже больше всех предыдущих президентов вместе взятых...
а хор продажный
А мельдоний в Лондоне закончился.
ну?
КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ ОШКУРЕН НА 75 %. (КРОМЕ ПЕТИ, БО ОН ПОДНЯЛСЯ В 80 РАЗ)
144 225 переглядів
•20 жовт. 2019 р.
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маловато чет "вподобаек" то
бандитская власть пришла
Я представляю, какую юмористическую сценку они сыграют, если у Порошенко, например, умрёт сын!
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується
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sulima ivan
Гонтарева вкрала Трильон гривень в Україні, втікла в Лондон і тепер влаштовує собі "аварії" та палить своє майно в Україні, аби щоб не відповідати разом з Порошенком за рекордні злочини проти України
1+1 ниже плинтуса.... Из людей делают траву. Давно не смотрю.