 Підозра Пашинському "була частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - Рябошапка. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю ICTV заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, новин у справі Гладковського довго не було, оскільки слідчі збирали докази для пред'явлення підозри.

"Перед виборами було багато медійного резонансу, і ця справа ніби розслідувалася, але не дуже активно. Зараз, коли зібрано достатньо доказів і є підстави для обвинувачень, тоді і почали діяти", - уточнив генпрокурор.

Він також зазначив, що в підозрі Гладковському йдеться про зловживання посадовими повноваженнями під час організації державних закупівель, а другий епізод пов'язаний з декларуванням завідомо неправдивої інформації в декількох деклараціях. Рябошапка додав, що йдеться про приблизно 140 млн грн, а у справі помилкового декларування сума сягає десятків тисяч доларів.

Генпрокурор також дав роз’яснення щодо розслідування імовірного впливу Пашинського на "Укроборонпром". "Питання в тому, наскільки готові матеріали справи для того, щоб рухатися. Матеріали щодо Пашинського було зібрано і було достатньо доказів для того, щоб пред'являти підозру. Що стосується багатьох інших справ, пов'язаних з економікою і зловживанням посадою, ми цього тижня зареєстрували три такі провадження, які можуть бути пов'язані з цією справою. Крім того, навіть підозра, що пов'язана з Гладковським, вона теж має певні зв'язки з цим фігурантом. Це теж було частиною сюжету, пов'язаного з тим, що інкримінується Гладковському", - сказав Рябошапка.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.