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Все про:обстріл (5619) Донбас (13372) Об'єднані сили (383)

 Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

"Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.

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Уточнюється, що неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля  Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів.

"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначають у пресцентрі.

Нагадаємо, 19 жовтня збройні формування РФ і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник  переважно обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Один український воїн зазнав поранення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154852
 
 
 Топ коментарі
 
Всі помітили, що вже місяці з півтора жодного повідомлення про самогубства чи інші халепи.
Тобто раніше втрати реально списували на нещасні випадки, щоб зелькіне перемир'я виправдати.
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А хто вам сказав, що я не критикувала ?
Поясню вам одну річ. Петька не відмовлявся від боротьби, як це робить ЗЕ.
Невже ви, такий розумний, ніяк не збагнете, що цілі фуйла не співпадають з публічними промовами та обіцянками Зеленського. Ви мрієте, що наш ЗЕ змусить його поступитись своїми планами ? Якщо і наш през так думає, то ми заздалегідь програли.
Не буде ніякого миру. В нас два шлях и - або ми приймаємо виклик і відстоюємо державу, або знову йдемо під лапоть.
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у Золотого и дня без выстрелов не обходится...
просто - принуждение к миру
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у Золотого и дня без выстрелов не обходится...
просто - принуждение к миру
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Вроде бы была инфа (сегодня утром), что ранен один воин.........
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Ну, что пора и выборы проводить с формулой Шайтана или как?
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Всі помітили, що вже місяці з півтора жодного повідомлення про самогубства чи інші халепи.
Тобто раніше втрати реально списували на нещасні випадки, щоб зелькіне перемир'я виправдати.
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а чого ви не критикували порошенківські перемир'я? а тут така критика?
адже по суті, то нічого не змінилося.
Я, наприклад, завжди Порошенка в цьому відношення підтримував, вважаючи, що це правильний шлях. А тут, що не крок - капітуляція кричать. А воно ж то таке саме.
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Я це запитував і не тільки в неї...
Але, відповіді так і не дочекався, принаймні логічної...
Постійно щось бекали...
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що ти запитував ?
а пам'ять тебе не підводить ?
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А хто вам сказав, що я не критикувала ?
Поясню вам одну річ. Петька не відмовлявся від боротьби, як це робить ЗЕ.
Невже ви, такий розумний, ніяк не збагнете, що цілі фуйла не співпадають з публічними промовами та обіцянками Зеленського. Ви мрієте, що наш ЗЕ змусить його поступитись своїми планами ? Якщо і наш през так думає, то ми заздалегідь програли.
Не буде ніякого миру. В нас два шлях и - або ми приймаємо виклик і відстоюємо державу, або знову йдемо під лапоть.
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не треба такого прямолінійного мислення - в політиці є маневри,а ви хочете в суперскладній ситуації, в яку довели Україну просте рішення? То ж Зеленський маневрує, щоби показати західному світу, що я ось новий Президент України - зробив все, мене критикували, але я йшов. Мені на зустріч від Росії нічого немає. Тепер слово за вами - Захід.
невже це важко осягнути?
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Да. Важко. Бо захід хоче торгувати з рашкою.
Зеля відчиняє браму. Ще трохи мирних ініціатив, і нас змусять примиритись з рашкою ні їхніх умовах.
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що тут не ясно? Захід підійшов до зняття санкцій, ббо насувається серйозна світова криза і їм потрібний російський ринок. Вони по-любому йдуть до зняття. І українській владі треба колосальні зусилля, щоби цього не допустити, то ж влада і робить нестандартні кроки щоби мати козирі і доводи на руках у цій грі. Якщо би залишилося так , як при Порошенко (за Порошенка то буле і справді ефективно, але не могли тривати ще роки!), то санкції знялися - Захід би вирішив, ну там вже стабілізувалося, ну пострілюють - але жити можна.
А тут на те вам - відведення військ - все одно стріляють, то ж і санкції мабуть ще треба потримати. А ви зациклились на капітуляціях та зрадах.
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Все одно стріляють, а ЗЕЛЯ все одно відводить.
А Європа про постріли мовчить. Трамп взагалі сказонув - самі порішаєте.
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ну правильно! на фоні таких заяв Трампа - українській владі треба маневрувати, робити якісь кроки, нестандартні, щоби і Трампу дійшло.
Зеленський міг би сісти спокійно і нічого не робити! - не відводити, не рухатись і залишити так я як було. І багато би висидів дивідентів від статичного стану? - нуль!
А так хоч якісь шанси є - доводи : ну дивіться - ми і відводимо і пермир'я і те і се, а нам у відповідь - снаряди, ну то поможіть нам.
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Отож бо і воно, що до Трампа швидше доходить те що рашка йому нашіптує.
Чи ви думаєте, вони спокійно споглядають і нічого не роблять ?
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ще раз вам повторю:
Зеленський міг би сісти спокійно і нічого не робити! - не відводити, не рухатись - приїхати, як Порошенко на фронт, роздати ордени і поїхати до Києва. на той час Порошенко робив все правильно, але ситуація стала мінятися - західні союзники відвертаються від України, не від Зеленського, а від України - був би Порошенко процес був би таким же - а може й гірше, бо Трамп в упор не бачив Порошенка, не міг вибачити йому 2016 рік.

.
Міг би Зеленський сісти в Києві і нічого не робити? - міг би! - йому би вистачило на життя і для життя.
ну що не так?
людина вибрала активний спосіб, пошук нових шляхів щоби якось зманеврувати, може щось вийде, а ви його паплюжити без зупинку.
Коли доводів немає, то йде : а пам'ятаєте, що він там в кіно сказав, чи Юрмалі 5 років назад.
Це правильно.
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та він робить гірше. краще би взагалі в президенти не йшов.
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та да..читав якось книжку одну...так там описано події 33 року нашої ери і там також було багато незадоволених поведінкою сина Божого.
Є люди, яким, що не роби і не кажи - вони все одно будуть невдоволені, все будуть щось вишукувати.
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Західні союзники відвертаються не від України, А від Зеленського. Зеленський заволав про мир на пртивагу проактивному захисту. І їм більше нікому нагадувіти про їх цінності.
Бо ніхто не буде робити для України більше ніж самі українці.
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Ну нащо оця брехня?, тут же не діти і всі слідкують за подіями.
відворот від України почався в 2018 році, коли Порошенка практично перестали запрошувати на міжнародні саміти та зустрічі і про це писали в пресі.
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петіна боротьба була на словах, як і всі його реформи. петя сказав: Прощай нємитая Россія.
путін ,посміхаючись, відповів : Доборолась Україна до самого краю.
Це така була гра, а ви вірили в боротьбу.
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Зараз і цього немає. Зовнішня політика майже зачахла.
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За неї тепер відповідає не президент, а голова МЗС. Бо президент не має зеленого поняття, що з нею робити.
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Только что заглянул на 112 канал, там сейчас Савченко, что есть мочи распинается. Тоже ведет обстрел ушей и мозгов недалекого быдла слушающего её трёп с раскрытым ртом. А власти это похоже пофиг.
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Между прочим Героя ей не эта власть дала.
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Власть у нас принадлежала и принадлежит "крестным отцам" нашей мафии. Поэтому мы четверть столетия топчемся на месте, а от смены одних их ставлеников на других выигрывают те или иные мафиозные кланы, но не народ. Без смены этой гнилой Системы из этого роя не выйдет ни .....
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Мертвечук друг СБУшника Баканова очем речь?
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