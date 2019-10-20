 Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

"Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.
Уточнюється, що неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів.
"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначають у пресцентрі.
Нагадаємо, 19 жовтня збройні формування РФ і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник переважно обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Один український воїн зазнав поранення.
просто - принуждение к миру
Тобто раніше втрати реально списували на нещасні випадки, щоб зелькіне перемир'я виправдати.
адже по суті, то нічого не змінилося.
Я, наприклад, завжди Порошенка в цьому відношення підтримував, вважаючи, що це правильний шлях. А тут, що не крок - капітуляція кричать. А воно ж то таке саме.
Але, відповіді так і не дочекався, принаймні логічної...
Постійно щось бекали...
а пам'ять тебе не підводить ?
Поясню вам одну річ. Петька не відмовлявся від боротьби, як це робить ЗЕ.
Невже ви, такий розумний, ніяк не збагнете, що цілі фуйла не співпадають з публічними промовами та обіцянками Зеленського. Ви мрієте, що наш ЗЕ змусить його поступитись своїми планами ? Якщо і наш през так думає, то ми заздалегідь програли.
Не буде ніякого миру. В нас два шлях и - або ми приймаємо виклик і відстоюємо державу, або знову йдемо під лапоть.
невже це важко осягнути?
Зеля відчиняє браму. Ще трохи мирних ініціатив, і нас змусять примиритись з рашкою ні їхніх умовах.
А тут на те вам - відведення військ - все одно стріляють, то ж і санкції мабуть ще треба потримати. А ви зациклились на капітуляціях та зрадах.
А Європа про постріли мовчить. Трамп взагалі сказонув - самі порішаєте.
Зеленський міг би сісти спокійно і нічого не робити! - не відводити, не рухатись і залишити так я як було. І багато би висидів дивідентів від статичного стану? - нуль!
А так хоч якісь шанси є - доводи : ну дивіться - ми і відводимо і пермир'я і те і се, а нам у відповідь - снаряди, ну то поможіть нам.
Чи ви думаєте, вони спокійно споглядають і нічого не роблять ?
Зеленський міг би сісти спокійно і нічого не робити! - не відводити, не рухатись - приїхати, як Порошенко на фронт, роздати ордени і поїхати до Києва. на той час Порошенко робив все правильно, але ситуація стала мінятися - західні союзники відвертаються від України, не від Зеленського, а від України - був би Порошенко процес був би таким же - а може й гірше, бо Трамп в упор не бачив Порошенка, не міг вибачити йому 2016 рік.
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Міг би Зеленський сісти в Києві і нічого не робити? - міг би! - йому би вистачило на життя і для життя.
ну що не так?
людина вибрала активний спосіб, пошук нових шляхів щоби якось зманеврувати, може щось вийде, а ви його паплюжити без зупинку.
Коли доводів немає, то йде : а пам'ятаєте, що він там в кіно сказав, чи Юрмалі 5 років назад.
Це правильно.
Є люди, яким, що не роби і не кажи - вони все одно будуть невдоволені, все будуть щось вишукувати.
Бо ніхто не буде робити для України більше ніж самі українці.
відворот від України почався в 2018 році, коли Порошенка практично перестали запрошувати на міжнародні саміти та зустрічі і про це писали в пресі.
путін ,посміхаючись, відповів : Доборолась Україна до самого краю.
Це така була гра, а ви вірили в боротьбу.