 Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр. ВIДЕО

"Обидва обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру ОС.

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Уточнюється, що неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля Оріхового - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, зокрема великокаліберних кулеметів.

"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - зазначають у пресцентрі.

Нагадаємо, 19 жовтня збройні формування РФ і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник переважно обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Також біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм. Один український воїн зазнав поранення.

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