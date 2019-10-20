 Встановлено третій прогін нового Шулявського моста, рух проспектом Перемоги відкриємо ввечері, - Кличко. ВIДЕО

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прогін нового Шулявського моста вже встановили над проспектом Перемоги. Голландські фахівці з'єднують третій прогін з уже встановленими. Під час зведення шляхопроводу ми використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. Рух транспорту проспектом Перемоги відкриємо сьогодні ввечері", - розповів Кличко.
Рух проспектом Перемоги в Києві обмежили вранці 20 жовтня, за даними КМДА перекриття може тривати до ранку понеділка, 21 жовтня.
Нагадуємо, Шулявський шляхопровід був закритий на реконструкцію в березні 2019 року.
В соревнование инстаграм постов (((
Поросенко казав , шо ми космiчна держава . Скорiше комiчна , нiж космiчна , бо самi не можемо якiйсь мicт побудувати .
Но на воздух вылетит разогретым）
Педаля, ты скотина
и вообще почему такая бешеная активность когда ppfgf[kj жареным
Это вам не шаурму по шаурмячечным жрать и под фонтанчиком бугать.
Хай даже не переживает и так не старается. Киевляне если не его на другой срок выбирут, то подобного идиота. Брата по разуму, так сказать.
Я перестал удивляться избирателям этого города, когда они Лёню Космоса себе мэром выбрали. Остальное уже по накатанному ими безумию катится.