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 Встановлено третій прогін нового Шулявського моста, рух проспектом Перемоги відкриємо ввечері, - Кличко. ВIДЕО

Встановлено ще один прогін Шулявського моста в Києві, обмеження на рух транспорту проспектом Перемоги будуть зняті до кінця сьогоднішнього дня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогін нового Шулявського моста вже встановили над проспектом Перемоги. Голландські фахівці з'єднують третій прогін з уже встановленими. Під час зведення шляхопроводу ми використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. Рух транспорту  проспектом Перемоги відкриємо сьогодні ввечері", - розповів Кличко.

Рух проспектом Перемоги в Києві обмежили вранці 20 жовтня, за даними КМДА перекриття може тривати до ранку понеділка, 21 жовтня.

Також читайте: Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА. СХЕМА ОБ'ЇЗДУ

Нагадуємо, Шулявський шляхопровід був закритий на реконструкцію в березні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154834
 
   
 Топ коментарі
 
Хто б самому Зе клізьму зробив, бо Зе уже натворив більше фігні, ніж Віталік...
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можно было не лечить и он бы упал тебе на голову
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судячи з фото, це не лікування, а відбудова
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Клизьма от Зе очень пользительна Педалику.Не узнать!
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Хто б самому Зе клізьму зробив, бо Зе уже натворив більше фігні, ніж Віталік...
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Ваши слова дошли Богу в уши .Послезавтра на Банковой басурмане из РПЦ будут ставить клизьму Вазелину.Присоединяйтесь!
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Для зебилов достаточно слуги народа по ящику...
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Во что превращается мир?

В соревнование инстаграм постов (((
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можно было не лечить и он бы упал тебе на голову
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Тебе видать прилетело
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А так лечят от совковой ********** во всем мире...
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не плохо было бы Дарницкий (Кирпы) мост до ума довести со стороны левого берега..
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Там уже новый ЖК строят) зачем им съезды с моста
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Голландские специалисты соединяют третий прогон с уже установленными. При возведении путепровода мы используем новейшие технологии, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы

Поросенко казав , шо ми космiчна держава . Скорiше комiчна , нiж космiчна , бо самi не можемо якiйсь мicт побудувати .
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Микитась может Всё!!!Из десяти гривен крадёт 9.при этом.
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Милиард гривен коту под хвост. Золотая цена мосту 50 млн.грн
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В 96 году цемент Пц 400 стоил 8 гр.Сегодня - 170.Год назад 80 гр. два года назад- 60.
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Надувается пузырь в муравейстроительстве.Причём давно.Муравьи прут в многоэтажки ,как кролики в пасть Удаву. В следующем поколении муравейники станут бомжатникакми.
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Во как педалик забегал.
Но на воздух вылетит разогретым）
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китайцы за ночь мосты строят и в разы дешевле
Педаля, ты скотина
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и возможно микитась - дружбан виталика
и вообще почему такая бешеная активность когда ppfgf[kj жареным
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ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
Это вам не шаурму по шаурмячечным жрать и под фонтанчиком бугать.
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А педалик все гонит и гонит. Вот и еще один прогон Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение про проспекту Победы откроем вечером, - Кличко - Цензор.НЕТ 7914
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Глядя на кличко и его интеллектуальные размышления,хочется пристрелить беднягу,шоб не мучился...Так ему это все тяжко дается...Мир суров для него...Будни жестоки...Покончит с собой не может,потому,что не знает,что такое суицид ))
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На фоне президента , Кличко ещё ничего смотрится .
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От дивоюся на тебе і розумію: євреї не розумні, вони просто неймовірно нахабні.
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педалег-пресс-секретарь стелянного и шулявского мостов.
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Мост еще долго мог бы служить если бы не пожары под ним , которые устраивали чурки в борьбе с конкурентами на рынке секонд хенда . Продолжайте и дальше массово впускать злодеев в Украину ...
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там негроиды торговали..а палили их гарлем правые радикалы..
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Написал то что знаю . В любом случае причина пожаров - приезжие , ненавидящие украинцев...
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О чудо мэр , когда на окружной дороге Киева хотя бы освещение будет?! освещение бл;:;ть!? на столичной окружной, я уже не говорю о ремонте дороги?! Жулянский мост, весь участок до Теремков - это просто жопа! и на финише неработающий уже 3 года новый открытый тем же Кличко кстати автовокзал .
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Вокзал работать и не будет.Он оказывается в частной собственности еще со времен Азарова.Собственник посчитал, что он нерентабелен.А насчет участка дороги, еще до недавнего времени он к Киеву не относился, а к Киево-Святошинскому району и соответсвенно по его ремонту плиз к Киево-Святошинским властям, как бы маразматично это не звучало
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это шо ж получается?Стройка остановлена, деньги украдены, а мародеры все строят и строят.опять зрада
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.Как то - вяло строят . В среду был в Киеве , проезжал мимо этого моста , видел лишь с десяток рабочих . Такими темпами , мост заработает ещё не скоро . имхо
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Педалик скоро начнёт перерезать ленточки на открытии био туалетов.
Хай даже не переживает и так не старается. Киевляне если не его на другой срок выбирут, то подобного идиота. Брата по разуму, так сказать.
Я перестал удивляться избирателям этого города, когда они Лёню Космоса себе мэром выбрали. Остальное уже по накатанному ими безумию катится.
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