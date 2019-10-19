 Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка. ВIДЕО

Таку думку висловив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в опублікованому пресслужбою ГПУ відео, інформує Цензор.НЕТ.
"У випадку, якщо буде внесено заставу, на підозрюваного покладено судом низку зобов’язань... Отже, навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного з органами попереднього розслідування і запобігання його укриттю від органів кримінального переслідування", - заявив Рябошапка.
Генпрокурор нагадав, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в понад 10 млн грн.
Також він зазначив, що суд встановив законність затримання Гладковського детективами Національного антикорупційного бюро.
"Отже, підтверджено, що це затримання було здійснено обґрунтовано, за наявності достатніх підстав і відповідно до кримінального процесуального законодавства", - додав Рябошапка.
Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.
Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.
10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром"
17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.
У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".
18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.
ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.
19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.
Мендель лошара
https://youtu.be/8lZ1McX-_HQ
Людина яка не розуміє сарказму,нічим не відрізняєтся від інфузорії-туфельки
по-брежневупо-прежнему. а тюбетейке лучше подумать куда он сам будет бежать в свое время.
А сажать тех кто армию разворовал и распродал все оружие себе в карман искать не будут?
Быдло и так хавает?
И вообще Свинарчук провинился не тем что украл а тем что тех кто раньше крал от кармушки подвинули.
Сейчас они вернулись накажут Свинарчука за дерзость и будут красть как раньше.
А лохи будут клювами щелкать.
Как можно возложить то, на что можно положить?..
По данным журналистов, дочерним предприятием "Русала" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов". Это предприятие добывает в Баницком карьере в Сумской области ценный для оборонных предприятий кварцит.
"Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который добывает предприятие. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном мелкий щебень", - говорится в расследовании.
Журналисты отмечают, что в 2018 году почти весь кварцит, который добыли в Глуховском карьере, продали двум российским предприятиям: "Кремний-Урал", принадлежащему Дерипаске, и Новолипецкому металлургическому комбинату миллиардера Владимира Лисина.
"Кремний-Урал" в 2019 году продал украинское сырье на $11,5 тыс. Новосибирскому механическому заводу "Искра".
"Схемы" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.
Именно для разработок этого бюро необходим кремний, который производят с украинского кварцита, подчеркивается в расследовании.
По данным журналистов, разработки конструкторского бюро Шипунова замечали на Донбассе.
"В феврале 2019-го в поселке Новолуганское один из домов обстреляли из артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало именно упомянутое КБ", - сказано в сюжете "Схем".
Ряд компаний Дерипаски находятся под санкциями ЕС и США. Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятия бизнесмена в санкционный список. Однако кипрская Rusal Silicon Limited, с помощью которой Дерипаска добывает украинский кварцит, в этот перечень не вошла, говорится в расследовании.
Кварцит - это вещество, похожее на песок. Из него производят кремний, необходимый для автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности. Он также является основой для солнечных батарей. Украина это сырье импортирует из Китая, отмечают "Схемы".
Я не за суд а за судей.
Они назначаются судьями пожизнено и никуда не денутся.
Только смерть их может люстрировать или посадка.
Но судей не сажают они памятники.
Поэтому это то же самое что монарх.
Пришлось смотреть видео
Электронный браслет, передвижения в границах КО, сдать паспорт
Неплохо
Кто пойдёт на такого, кто осмелится
Затрет же любого до смерти
Він сам 5 років стартував воювати. Армію хвалив побудовану петром,але йти в неї було боязно,бо кишка була тонка. Полегшення наступило після виборів. Як хряпнув дверима,та як гаркне-От клятий Зеленський,все споганив,не піду тепер за нього воювати і квит
Просто цензор всегда оппозиционный.
С точки зрения нынешнего режима, это - непростительное преступление. Им бы поскорее капитулировать, чтобы можно было стричь бабки с показа "Сватов".
Совсем ваша Контора разучилась сочинять небылицы.
Врать нужно уметь убедительно.
Без этих деталей вооружение не работает ..... остался вопрос: сколько жизней спасло это вооружение?
Тайные каналы - это так прелестно, все покрыто тайной.
На воровстве, даже, героем можно стать. Это новая реальность - вор-защитник родины, патриот с диверсионной любовью к отчизне.