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Все про:ГПУ (3274) Гладковський (103) Рябошапка Руслан (150)

 Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка. ВIДЕО

Навіть у разі внесення застави за колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, буде забезпечено його можливість співпраці з органами попереднього розслідування і унеможливлено втечу.

Таку думку висловив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в опублікованому пресслужбою ГПУ відео, інформує Цензор.НЕТ.

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"У випадку, якщо буде внесено заставу, на підозрюваного покладено судом низку зобов’язань... Отже, навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного з органами попереднього розслідування і запобігання його укриттю від органів кримінального переслідування", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор нагадав, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в понад 10 млн грн.

Також він зазначив, що суд встановив законність затримання Гладковського детективами Національного антикорупційного бюро.

"Отже, підтверджено, що це затримання було здійснено обґрунтовано, за наявності достатніх підстав і відповідно до кримінального процесуального законодавства", - додав Рябошапка.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром"

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154797
 
 
 Топ коментарі
 
Майстер-клас спілкування з журналістом
Мендель лошара

https://youtu.be/8lZ1McX-_HQ
Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1797
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Лучше бы возложил на Свинарчука толстую цепь на ногу и пудовую гирю в довесок, как у каторжан была. Тогда точно не сбежит.
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После того, как Моника на весь мир проблеяла за то, шо ген. прокурор - на 100% его ручная собачка, словам Рябошапки цена - пара срублей.
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Андрій Деркач діючий депутат округ 159 м Глухів онови методичку
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Майстер-клас спілкування з журналістом
Мендель лошара

https://youtu.be/8lZ1McX-_HQ
Суд возложил на Гладковского ряд обязанностей, что не позволит ему укрыться от органов уголовного преследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1797
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коментар відмічено як спам  
 
Лахта, ты спалился - не знаешь кто - Мендель, а кто - Черновол. :D
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Тумблєр,а ти оказуєцця і ті що тебе лайкнули не примати,а повні дегенерати
Людина яка не розуміє сарказму,нічим не відрізняєтся від інфузорії-туфельки
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Лахта, а твоя инфузория туфелька тоже услышала, что Черновол говорила, что ВСУ обстреливает детсады и школы и видела, что Черновол бросалась как бодигард на журналистов?
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вот это хорошо сказано, макнул идиота в его же помои, зачёт.
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та он никуда не сбежит. а смысл? все равно приговора не будет
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будет все по-брежневу по-прежнему. а тюбетейке лучше подумать куда он сам будет бежать в свое время.
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Повторюсь. Он не будет никуда сбегать. Он еще подаст и выиграет дела в ЕСПЧ, и сдерет со страны нехилую компенсацию. Принцип политической целесообразности здесь не катит. Есть закон. Если они реально виноваты в коррупции и есть доказательная база -- открывайте об этом дела, судите и садите. Но не по такой фигне. Так любого частника, который имел неосторожность поработать с государством, можно посадить на скамью. Как два пальца. Тем более что МАЗ\Богданы до сих пор закупают для НГУ и ВСУ, совсем недавно закупили очередную партию МАЗ\Богданов для НГУ. Кто же тогда сейчас наживается на коррупции с МАЗ\Богданами? Гладковский уже с февраля не в СНБО, а они снова выиграли конкурс у КрАЗа,,Фотона и какой-то там третьей компании на поставку машин для НГУ.
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в еспч думаю не подаст. просто дело будет в висяках лет 5-7, а потом по срокам давности закроют. за что его ПОТОМ будут судить, посмотрим. мы с вами не знаем всех материалов дела. уверен, там много чего еще есть
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"Или нечего", в этом и суть возможности потом через ЕСПЧ сбить моральную компенсацию. НАБУ так ничего и не выяснило и не выявило, его сутки держали и думали, что ему предьявить и т.д. Это уже глупость. Поспешили, если есть серьезные претензии, то это понятно, запрос на проверку Гладковского был еще в феврале месяца, по сей день, результата ноль. Если это пиар ход Зекоманды, для поднятия рейтинга, то если его оправдают, будет так раз рейтинг идти в обратном пути, посмотри, что будет дальше.
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если его и оправдают, то это будет очень и очень не скоро. и к тому времени думаю уже все про него забудут. а моральная компенсация от эспч гладковскому и нафуй не нужна, там такие компенсации, что это как ему в кабак пару раз сходить.
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Суть для таких как он не в компенсации, а в решении, кторым потом можно тыкать судьям и прокурорам, которые захотят ему что то предьявить по вопросу, по которому вынес ЕСПЧ решение о незаконных действиях госслужб, не более того.
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ой, я вас умоляю. когда надо, ложили наши службы на те решения. тем более решения еспч только фиксируют факт нарушения, а не вину в совершении преступления
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Там в ЄСПЛ чекають, дочекатись не можуть, як би казнокрадам і корупціонерам в Україні підсобити. Цей суд вже і так майже український з рекордною кількістю заяв з України проти держави України, а тепер ще буде й злодіїв відмазувати.
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ЕСПЧ может рассмотреть только нарушение его прав (давление), или компенсацию (моральную), если Украинский суд признал его невиновным, коррупционер он или нет, не их компетенция. Адвокат собрался подавать именно по факуту политзаключения, давления и т.д. Они вообще, никого не ждут, им подают, они рассматривают, ждать уголовников разных стран для посадки в тюрьму по их решению что-ли? Они этим не занимаются.
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Фактического нету ничего. Бутусов в обзорах, хоть и немного упрощенно, но все разложил. Где это легендарное дело "Схем"? Его расследовали 8 месяцев, изъяли телефоны, всю деловую переписку и документы по контрактам. Подключили. СБУ, НАБУ, военную прокуратуру, ГБР, СНБО. Ну и? Где конкретные обвинения за 8 месяцев следствия? Да хоть за последние 5 месяцев следствия?
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не, ну если это САМ БУТУСОВ разложил, то да. это весомый аргумент. он наверно еще на пол ставки процкером в прокуратуре по этому делу работает)))
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Не дуркуй. Он только всю инфу собрал и разложил. Ну и, а по существу, ?
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какую инфу? он дело видел? вы хотя бы представляете объемы уголовных дел, которые расследуют на таком уровне? там следователи зачастую все дело не знают, так как сотни томов, а вы мне тут "авторитетное" мнение журналиста, да еще без юр образования и опыта работы в следствии в доказательство приводите
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Еще раз. Не петляй. Повторяю. Где это легендарное дело "Схем"? Его расследовали 8 месяцев, изъяли телефоны, всю деловую переписку и документы по контрактам. Подключили. СБУ, НАБУ, военную прокуратуру, ГБР, СНБО. Ну и? Где конкретные обвинения за 8 месяцев следствия? Да хоть за последние 5 месяцев следствия?
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еще раз, ты дело видел? знаешь про все эпизоды, которые в нем расследуются? 8 месяцев в таком деле - это не такой уж и большой срок. ты хотя бы раз сталкивался например с бухгалтерской экспертизой и сколько времени ее делают?
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Если верить судье, ущерб - 10 млн грн, около 400тыс зеленых. Это не очень здорово, но шуму за последний год было столько, будто растащили весь золотой запас. Но вот про 100млрд грн никто и не вспоминает. А ведь каждый заплатил в той или иной мере за этого бородатого ушлепка из собственного кармана. И совсем не факт, что не заплатит еще в будущем.
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10 миллионов может и не много, но кто то за украденную курицу по 5 лет получает
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Верно. Но масштаб проблемы явно и преднамеренно раздули.
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думаю, масштаб проблем даже и не начинали раздувать.уверен, что 10 миллионов гладковского, это как мне и тебе в булочную сходить. у него только официально в декларации указано 1200000 баксов наличностью
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Ну, мало ли у кого чего задекларировано. Не все из этого является незаконным. Но я сейчас про обвинения. Они исчисляются 400 тыс. долларов. Это немного для такого дела. Обыкновенное воровство(опять же, если оно было), но которое будет использоваться в роли инструмента для борьбы с оппонентами. А по факту борьбы с преступностью здесь никакой. Все делается для того, чтобы "народу понравилось" хоть в этом вопросе, поскольку в вопросах земли, трудового кодекса, тех же переговоров с Путиным будут решения, которые народу будут совсем не по душе. Потому народу надо показать спектакль, пусть и не качественный.
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Это Свинарчук в оборонпроме украл?
А сажать тех кто армию разворовал и распродал все оружие себе в карман искать не будут?
Быдло и так хавает?
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сажать надо всех, при наличии вины. только не надо оправдывать свинарчука тем, что других за такое не посадили
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Так других и не собираются сажать.
И вообще Свинарчук провинился не тем что украл а тем что тех кто раньше крал от кармушки подвинули.
Сейчас они вернулись накажут Свинарчука за дерзость и будут красть как раньше.
А лохи будут клювами щелкать.
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ну так свинарчук вообще то виноват. потому то, что накажут - это правильно.а по остальным посмотрим, хотя тоже думаю что ограничатся парочкой показательных "расстрелов" и на этом все заглохнет
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Не умеешь воровать не берись. В воровстве талант нужен как в любом деле.
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ну, свинарчук опытный и авторитетный вор))) почти 30 лет стажу) еще с сивочолым гетьманом начинал)))
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Саме цікаве, що, судячи з його поведінки - і нікуди не збирався втікати.
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Детский сад....
Как можно возложить то, на что можно положить?..
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Компания Дерипаски добывает в Украине уникальное сырье для российских военных - "Схемы"

По данным журналистов, дочерним предприятием "Русала" является кипрская компания United Company Rusal Silicon Limited, которая владеет украинским ООО "Глуховский карьер кварцитов". Это предприятие добывает в Баницком карьере в Сумской области ценный для оборонных предприятий кварцит.

"Еженедельно сотни тонн уникального минерала едут на российские заводы. Это почти весь объем, который добывает предприятие. Лишь небольшие объемы карьер продает украинским предприятиям, в основном мелкий щебень", - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что в 2018 году почти весь кварцит, который добыли в Глуховском карьере, продали двум российским предприятиям: "Кремний-Урал", принадлежащему Дерипаске, и Новолипецкому металлургическому комбинату миллиардера Владимира Лисина.

"Кремний-Урал" в 2019 году продал украинское сырье на $11,5 тыс. Новосибирскому механическому заводу "Искра".

"Схемы" выяснили, что "Искра" сотрудничает с российским оборонным предприятием "Ростех", а "Кремний-Урал" в 2014 году заключил контракт с российским государственным Конструкторским бюро приборостроения имени Шипунова, где разработали и поставили на серийное производство более 150 образцов военной техники для российской армии.

Именно для разработок этого бюро необходим кремний, который производят с украинского кварцита, подчеркивается в расследовании.

По данным журналистов, разработки конструкторского бюро Шипунова замечали на Донбассе.

"В феврале 2019-го в поселке Новолуганское один из домов обстреляли из артиллерийского комплекса "Краснополь", который разработало именно упомянутое КБ", - сказано в сюжете "Схем".

Ряд компаний Дерипаски находятся под санкциями ЕС и США. Совет национальной безопасности и обороны Украины внес предприятия бизнесмена в санкционный список. Однако кипрская Rusal Silicon Limited, с помощью которой Дерипаска добывает украинский кварцит, в этот перечень не вошла, говорится в расследовании.

Кварцит - это вещество, похожее на песок. Из него производят кремний, необходимый для автомобильной, медицинской, авиационной, военной и космической промышленности. Он также является основой для солнечных батарей. Украина это сырье импортирует из Китая, отмечают "Схемы".
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Отлично ЗЕкловун рехвормировал суды. Опять под залог выпустили. Слава ЗЕрехворматору!!
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абы попи.деть. во - первых - зеленский никого еще не реформировал, все судьи еще при порошенко назначили. во - вторых, суд НЕ МОЖЕТ НЕ НАЗНАЧИТЬ залог по экономическому делу, это прямо прописано в уголовно - процессуальном кодексе
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При порошенко были все судьи которые еще при яныке назначены.
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судов у нас много. вы за какой именно речь ведете?
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За любой.
Я не за суд а за судей.
Они назначаются судьями пожизнено и никуда не денутся.
Только смерть их может люстрировать или посадка.
Но судей не сажают они памятники.
Поэтому это то же самое что монарх.
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Так вот и я о том же , пол года при власти и ещё ничего не рехвормировал, если не считать переименование АП в ОП, и поднятие зарплат уже в ОП. Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 917
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а как вы себе представляете "реформирование"? как оно должно было произойти?
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Слышь петесос когда он реформировал суды???/ Ану рассскажи конкретно.
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оріонемц, лікування не допомогло? Тобі ж неодноразово казали: не витрачай даремно час, організми, з таким діагнозом як у тебе, присипляють.
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После того, как Моника на весь мир проблеяла за то, шо ген. прокурор - на 100% его ручная собачка, словам Рябошапки цена - пара срублей.
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Лучше бы возложил на Свинарчука толстую цепь на ногу и пудовую гирю в довесок, как у каторжан была. Тогда точно не сбежит.
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А Рябошапка в курсе, что заметать следы в тюрьме намного сложнее, чем в кабаках и ресторанах? А если вспомнить взяточника-судью Чауса, которого Петро без браслета переправил в Молдову, то для миллионера Свинарчука проблем вообще никаких не будет!
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ЦН поленился написать условия, которые установил суд, в случае внесения залога
Пришлось смотреть видео

Электронный браслет, передвижения в границах КО, сдать паспорт

Неплохо
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Яроша ще не заарештували? Чи побояться?
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аха ... хде той Ярош ? Чому на Мвйдвн не вийшов за Свинарчука , га ? Слава Свинарчукам Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1128
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Конєшно побоятся,він бісером вміє не тільки вишивати,а й ковелики класти
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Ещё у Яроша есть волшебная тряпочка которой можно начищать оружие целых 5 лет
Кто пойдёт на такого, кто осмелится
Затрет же любого до смерти
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Кацахол знає,що каже.
Він сам 5 років стартував воювати. Армію хвалив побудовану петром,але йти в неї було боязно,бо кишка була тонка. Полегшення наступило після виборів. Як хряпнув дверима,та як гаркне-От клятий Зеленський,все споганив,не піду тепер за нього воювати і квит
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предудущую власть, при порошенко, и нынешнюю, при коломойском, объединяет то, что и порошенко и коломойский и их команды-это сброд воров, аферистов и дилетантов. поэтому ничего серьезного вору гладковскому не будет.
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Вот и арестовали мародера-Гладковского.А Юра Бутусов сомневался в законности ареста.Но антикорсуд решил по другому.Может у Юрия есть сомнения в правосудности решения суда?Так хочу напомнить,что антикорсуд создавал Порошенко и наши стратегические партнеры из США и ЕС.Тут на Портнова вину не свалишь.Не знаю,у меня одного такое мнение сложилось,или есть и другие,что Бутусов становится больше адвокатом прежней власти Порошенко,чем журналистом?Показателен в этом плане вчерашний случай на программе Савика Шустера,где Герасимом из Пециной БПП ссылался на Бутусова,что бы оправдать арест Гладковского.Похоже Цезор становится "филиалом" "Прямого" и "Пятого" каналов.Я конечно могу ошибаться,но факты вещь упрямая.
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А должен лизать сраку Зе?
Просто цензор всегда оппозиционный.
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Ты хочешь сказать, что при Порохе цензор топил за оппоблок?
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Он хочет сказать, что он лучше всех знает кому и где лизать.
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Сомневаюсь у него и в команде Зе, есть хорошие знакомые.
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Цензор следует логике патриотов Украины, вот и весь "секрет".
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Страшное преступление совершил Гладковский: обеспечил ВПК крайне необходимыми запчастями для техники.
С точки зрения нынешнего режима, это - непростительное преступление. Им бы поскорее капитулировать, чтобы можно было стричь бабки с показа "Сватов".
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И обогатился Свинарчук при этом на 10 млн! Зачем тогда долго ломать голову как заработать, когда можно просто возить контрабандой чемоданы с высотомерами из России? Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3829
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Про Пороха тоже писали что он обогатился в 85 раз; а оказалось - обеднел на 40%.
Совсем ваша Контора разучилась сочинять небылицы.
Врать нужно уметь убедительно. Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 261
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судя по комментам это быдло должно ходить в рабах...
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Навіть не заперечую-Петро-найбільший пітер з усіх пітерків,яких навіть руками зачіпати-западло.Ну,звичайно,зрозуміло-де його місце з НР-коло параші.А от ці усі "бідняжки"-у порівнянні-просто якісь "бомжі-батрачки"-з ними возитися-тільки гнид розводити серед українців-не варті вони уваги,ну,хіба що дітей ними лякати.
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Гладковского наградить нужно, а не преследовать: он по тайным каналам покупал в России детали для вооружений, которые Украина не могла сама изготовить.
Без этих деталей вооружение не работает ..... остался вопрос: сколько жизней спасло это вооружение?
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Да, да, там, кроме тайных, никаких других каналов нет.
Тайные каналы - это так прелестно, все покрыто тайной.
На воровстве, даже, героем можно стать. Это новая реальность - вор-защитник родины, патриот с диверсионной любовью к отчизне.
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в будь-якій нормальній державі його б уже розстріляли разом з петею.
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Рябая Шапка, Гладковський і так співпрацював. Вся ваша діяльність - суцільний брудний піар.
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