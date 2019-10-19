 Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко. ВIДЕО

Про це йдеться у відео, оприлюдненому Кличком у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Я пам'ятаю, що рік тому ми зносили незаконне будівництво над Будинком профспілок, два роки тому зносили незаконне будівництво в Десятинному провулку. Зараз гучний скандал (навіть керівництво держави долучилося), адже хтось вирішив собі добудувати додаткові квадратні метри в серці столиці над Майданом. Ми порядок наводимо, і сьогодні до вечора все це буде знесено", - зазначив Кличко.

Роботи виконували близько 20 будівельників, а для безпеки громадян зупинку громадського транспорту біля будинку перенесли на сусідню вулицю.

Як повідомляє Укрінформ, днями в поліцію Шевченківського району Києва надійшла інформація, що на даху будинку, розташованого на вулиці Софіївській біля Майдану Незалежності, зводиться незаконна надбудова.

Згодом поліція почала кримінальне провадження за цим фактом.

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Натомість прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду для обговорення стратегії боротьби з незаконними забудовами.

Нагадаємо, на початку жовтня на одному із будинків на Майдані Незалежності почали зводити надбудову.