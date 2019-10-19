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Все про:демонтаж (67) Київ (6624) Кличко (741) забудова (204)

 Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко. ВIДЕО

Віталій Кличко відзвітував про знесення несанкціонованої надбудови на будівлі на Майдані Незалежності.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому Кличком у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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"Я пам'ятаю, що рік тому ми зносили незаконне будівництво над Будинком профспілок, два роки тому зносили незаконне будівництво в Десятинному провулку. Зараз гучний скандал (навіть керівництво держави долучилося), адже хтось вирішив собі добудувати додаткові квадратні метри в серці столиці над Майданом. Ми порядок наводимо, і сьогодні до вечора все це буде знесено", - зазначив Кличко.

Роботи виконували близько 20 будівельників, а для безпеки громадян зупинку громадського транспорту біля будинку перенесли на сусідню вулицю.

Як повідомляє Укрінформ, днями в поліцію Шевченківського району Києва надійшла інформація, що на даху будинку, розташованого на вулиці Софіївській біля Майдану Незалежності, зводиться незаконна надбудова.

Згодом поліція почала кримінальне провадження за цим фактом.

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Натомість прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду для обговорення стратегії боротьби з незаконними забудовами.

Нагадаємо, на початку жовтня на одному із будинків на Майдані Незалежності почали зводити надбудову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154796
 
   
 Топ коментарі
 
"Одесская киностудия" идёт на продажу.
Работает с 1907 г. Создано более 700 фильмов.
Центр Одессы с баснословно дорогой землей
51% принадлежит государству,49%-Ткаченко,ген.директору группы ""1+1" медиа".
Кому будет продана земля уже ясно
(C)
@5AccauntSV
☹️
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Об уникальной архитектуре Крещатика

В 1945 году в Киеве создана Академия архитектуры, которую возглавил Заболотный. Под одной крышей он собрал воедино все направления: от конструкций, строительных материалов до завершающих элементов отделки объекта. При Академии организовали керамическую мастерскую. За обильное использование керамической плитки в отделке Заболотного часто критиковали: из-за нее здания на Крещатике иногда называют «домами-тортами», а саму керамику - «кондитерской». Но именно орнамент плитки из лаборатории Академии позволил подчеркнуть уникальность крещатицких зданий.
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Снесли после резонанса, а построили, когда занесли мэру чемоданчик! Только на этот раз Педалька прогорел и возвращать он полез уже сам, плюс проценты... Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 9748
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Пойдешь как соучастник. Все знал и помалкивал в тряпочку.
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Потом мне останется только сказать: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"(с) Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 6149
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Кто-то... Карлсон? Расскажите, кто этот "строитель"
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Як у центрі Києва, то демонтували незаконну надбудову. А щодо інших неконних будівництв мовчать.
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Карлсон, который борется с недостроями на крыше.
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Як там твоя мафія себе почуває, пане Кличко?
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"Одесская киностудия" идёт на продажу.
Работает с 1907 г. Создано более 700 фильмов.
Центр Одессы с баснословно дорогой землей
51% принадлежит государству,49%-Ткаченко,ген.директору группы ""1+1" медиа".
Кому будет продана земля уже ясно
(C)
@5*********
☹️
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Я посмотрела видео и если честно не совсем поняла почему нельзя выдать разрешение и достроить там
Тут в Кёльне например в историческом центре даже так делают
В чем проблема, сделать это цивилизованно и красиво и с деньгами в бюджет
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ла-ла, дом проблемный, слабый фундамент, трещины по стенам. Ваше предложение смешно, увеличение нагрузки может привести к непредвиденным последствиям.
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Я работала раньше в фирме которая покупала недвижимость в центрах городов ну в Кёльне в основном, потом ее перестраивала, достраивала, надстраивала и продавала

Это реальный и вполне разумный и понятный бизнес

Фундамент укрепляется

Центр Кельна - вообще дома были, виллы 18 века, есть и более старые. И ничего. Есть же строительные нормы, есть мероприятия по укреплению фундамента.

Это все должно работать.
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так то в Кельне, другие реалии. Вон недавно был случай, перепланировка на первом этаже снесли несущую стену, завалился подъезд. Тут другой мир, незбагненно дивовижний
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Так потому что проекты одобряются властями за взятки
Только поэтому

А так все это может и должно работать
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Девочка, тут другая геология, этого не делают и это не работает в континентальной зоне климата.Иди бумажки перекладывай.Поакуратней.
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😁 будет время, погуглите какой фундамент в Кёльне, Бонне, Дюссельдорфе
Там где Рейн
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Тётя, у нас не Кёльн, и тут немецкие технологии не работают. Это наглядно было видно в 1941 году, когда у нацистов отказала вся дизельная техника.
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Вы сами понимаете какая пурга этот «аргумент»? 😁😁
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девочка, дубль два - у нас не Кёльн, затраты на фундамент в холодных странахъ стоят на порядок дороже.
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Сколько будет за это платить собственник это уже его расходы - дороже или дешевле
В результате это окупится

Да все равно так и будет в конце концов, переть против законов рынка ещё никому не удавалось, только отстрочить

В любых стра нах
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При чем тут Бундестаг? Они что над Радой надстройку делать хотят?

Ой все, сиди, вспоминай 41-й
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Не звертайте уваги. Пані на роботі в Коломойського.
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ПОТОМУ ШО ПОСМОТРИ ШО НА АДРЕЕВСКОМ СПУСКЕ ПОСТРОИЛИ - ОТО НЕДОРОБЛО ТЕАТР САРКОФАГ.

ЭТО В КЁЛЬНЕ ЛЮДИ УВАЖАЮТ ЗАКОНЫ. У НАС - ПОСТРОЯТ, НО ХРЕН СНЕСУТ, ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ПРОТИВОЗАКОННО. СКОРЕЕ УЗАКОНЯТ
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Я не была в Киеве года три уже наверное но на след год собираюсь
Гляну

Саркофаги решаются одобрением или не одобрением архитектурного проекта
Город может это вполне регулировать. Исторический центр должен сохранять аутентичный внешний вид

Тут с этим строго, я даже жалюзи не могу повесить в спальне: правление дома не разрешает нарушать ансамбль и портить фасад дома коробками для жалюзи или чем-то ещё.
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НУ ТЫ И САМА ОТВЕТИЛА НА СВОЙ ВОПРОС
ТО ШО ТАМ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ДАЖЕ ЖАЛЮЗИ ПОВЕСИТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ, А ТУТ - ЛЕПИ ШО ХОЧЕШЬ, ПРОРУБЫВАЙ ОКНА В НЕСУЩИХ СТЕНАХ МНОГОЭТАЖКИ, СНОСИ НЕСУЩИЕ СТЕНЫ, ЛЕПИ БАЛКОНЫ, ПРИСТРОЙКИ, НАДСТРОЙКИ. МАКСИМУМ - ПОЖУРЯТ И ЗАСТАВЯТ УЗАКОНИТЬ (ЧИТАЙ: ДАЙТЕ ДЕНЕГ! НУ ПОЖАЛУЙСТА....)
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Лукреция, дорогой, не могу повесить, потому что мне запрещают. Меня же оштрафуют и заставят снять, штрафанут так, что мало не покажется
Не я забочусь о фасаде, а закон работает.

А по строительным работам, чтобы получить разрешение, особенно где исторический центр, нужно очень сильно постараться.

Это я к тому, что это не немцы другие, это просто работающий закон. Это может работать. И это обязательно будет работать в Украине.
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это стоит ну очень много денег, а здесь на шару решили бильярдную себе соорудить в центре киева)))...
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А тут получается что такими домами государство не занимается потому что денег нет
И собственникам не отдаёт потому что чинуши с этого ничего не поимеют

И в результате Украина как сирота, о которой не заботятся
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Тетя, если вы не инженер, а перекладыватель бумажек в строительном офисе, не лезьте туда в чём не смыслите. Во первых, грунт в Украине промерзает на глубину 1,3 метра. Это вам не теплая Германия, где можно строить в канаве глубиной 10 см, а затем менять фундамент под стеной.Во вторых - это строение имеет законченный архитектурный вид и халабуда на крыше ему не нужна.
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Если для вас все кто руками не работает, перекладыватель бумажек, ну да, тогда я переуладыватель бумажек, думатель мыслей, клацатель клавиш, писатель писем, читатель законов и созваниватель с официальными учреждениями
Можно и так сказать.

В Германии очень разный климат в разных районах, включая горные, в канавах не строят.
А ещё частые наводнения, а центр Кельна стоит на Рейне.
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Тьотя банальний троль. Їй аби позвиздіти і постібатися.
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а в это время втихаря подписали дерибан какой-нибудь набережной или парка
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Об уникальной архитектуре Крещатика

В 1945 году в Киеве создана Академия архитектуры, которую возглавил Заболотный. Под одной крышей он собрал воедино все направления: от конструкций, строительных материалов до завершающих элементов отделки объекта. При Академии организовали керамическую мастерскую. За обильное использование керамической плитки в отделке Заболотного часто критиковали: из-за нее здания на Крещатике иногда называют «домами-тортами», а саму керамику - «кондитерской». Но именно орнамент плитки из лаборатории Академии позволил подчеркнуть уникальность крещатицких зданий.
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Есть еще один интресный ньюанс о котором не пишут журналисты -АВТОРСКОЕ ПРАВО
У всей архитектуры есть авторы и надо соблюдать авторское право архитектора .
в совке же дома шматуют все подряд .искажая их внешний вид и не считаясь с архитектором
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если из КИСИ выходят все такие строители-специалисты как я,
то даже как то страшновато становится за Киев...
маю надію, що такі е там люди для яких це близько і вони ******* Київ!
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ну при чем здесь КИСИ?
Киев стали гробить.после того как разогнали при Черновецком ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.куда входили маститые авторитетные архитекторы и где обсуждалось любое проектируемое здание.
Сейчас киев лепит любой архитектор из Мухосранска .а девелоперам нужны только дорогте квадратные метры и побольше
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Киевский Инженерно-Строительный Институт, который я закончил.
слава Господу ничего не построил, кроме семьи....
Выпускники етого института и определяют архитектуру города,
а когда речь идет о "старых" раионах - Крещатик, Подол....
то мне очень хочется, шо бы те выпускники все-таки были лучше меня....
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одноклассница там же на архитектурном училась....
однажды сказала - я умылась и люблю внуков - там дно непробиваемое.
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возле КИСИ я участвовал строительстве паркинга, в роли заурядного арматурщика в 2008 перед кризисом. Рядом через дорогу магазин, а на обеде времени мало и так в ржавой , пробетонированной робе стоишь в очереди с кисишнымы студентами, и говоришь себе - ну вот наглядный пример для примерной учебы.
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Зато вы знаете как сетки вязать нормально и нормы расхода. Вас можно сразу ставить на проверку АКТОВ скрытых работ. ГДЕ МАФИЯ ДЕНЬГИ МОЕТ😀😀😀
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эти акты я видел воочию, пачка 12мм. 12м. арматуры преспокойно была транспортирована за пределы участка на денежные потреби, инспектор качество работы принимал в вагончике прораба с коньяком и шелестом купюр дяди Сэма, много чего
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а там напротив зенито-ракетное училище было, не знаю есть ли сейчас,
дружок, Димка звонит в домашний, других тогда не было - на футбол? я в самоход собрался.....
ну значит на футбол - тебя, бродягу, разве бросишь?
69й довезет именно туда....
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Вроде есть. Какие-то перетрубации были - но военные там остались. Надо уточнить.
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Украине сегодня как никогда
нужны профессиональные военные - летехи с бойчинами выигрывают войну, не маршалы.
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Вы наверно давно в Киеве не были. Властные кабинеты заполнены приезжими из маленьких городов. Они толком ПЯТИМИЛЛИОННЫМ ГОРОДОМ управлять не могут. Ни опыта , ни мозгов.
Последний нормальный градостроитель был - ОМЕЛЬЧЕНКО. А теперь только торгаши
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давно не был - ваша правда, скучаю очень.
просто походить по городу и один шо бы....
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Какие же дебилы. За углом полно разваливающихся хрущеб, строй-нехочу. Нет им нужно именно на фасадной стороне здания строить. Полюбому бордель очередной хотели сделать на крыше. На Крещатике и так одни проститутки живут.
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А в этих "разваливающихся хрущебах" люди не живут? Пусть валится кому-то на голову? Что за бредятина?
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" 50 000 дней тюрьмы Порошенко " . Автор сценария - Куприк . Режиссер - Зе Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 7345
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БАЙОПИК, КАК ЭТО НЫНЧЕ МОДНО ГОВОРИТЬ Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 2053
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Я не интересуюсь помойными фильмами, да еще в главной роли с тобой)))
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Большое спасибо. Сейчас буду смотреть.
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Наконец-то, через неделю времени, дебил с отбитой головой и его советник такой же дебил из соевой будки дотумкали, что этот дом на Майдане на Софиевской, а не Хрещатик,19. Браво!
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Уже тошнит от новостей зи Киева. Да хоть в очко там лупитесь, Киев - столица, Украина - не один Киев. Есть огромное множество других архиважных городов и областей, от которых зависит Киев. ****** новость, над домом на Майдане сняли застройку. А какого *** её начинали? Кто начинал? Кто прекратил? На каких основаниях? Кто наказан? За чей счет производится снос? Кто такой ******** решил в столице на главной площади устроить самострой, как татары на Айпетри? Что молчит человек, которому пол жизни били в мозг? Идите ***** со своим Киевом!
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Выпиши себе "Крыжопольскую правду" или "Вечирни Горишни Плавни". Какие проблемы?
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Никаких проблем, парниша. Ты сам признася в том, что кроме киевских ты ни в ком людей не видишь. живи, живи, пока живется
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>> других архиважных городов и областей, от которых зависит Киев. <<
Данєцк? Чи Кривий ріг? Київ лише виграв якщо ти в нього не проліз.
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начнем с того, что я в твоем ****** киеве учился, у меня не было желания оставаться там. Да, он выиграл, как в 1919 году, об этом писал Булгаков, именно такое отношение к Украине, к великой стране, которое было у киевских в 1919 году и стало причиной оккупации на 70 лет. Но ты выиграл, безусловно выиграл, и столица выиграла, если ты в нее "пролез", как таракан.
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>> у меня не было желания оставаться там<<
Треба поклопотати щоби тобі видали медальку "за освобождение Киева". Nothing to add.
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Ты какой-то нэдолугый. Ты со мной во время каучинга, я надеюсь, приобрел богатый экспириенс, нечего тебе адд, потому что не из чего.
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Започаткуй гілку про будівництво сортиру на автостанції твого "архіважливого для життя Києва" містечка. І не забудь назвати свій н/п.
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в чем в вашем истеричном спиче виноват конкретно Киев?
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Именно Киев не виноват нив чем. В чем виновата твоя мать, что ты такой? Вот так звучит твой вопрос. Твоя мать, возможно, ни в чем не виновата, как и не виноват Киев и люди в нем живущие. Мне не нравится возведение новостей о надстройке на Майдане до уровня других важных новостей страны на главных новостных порталах страны. Есть Украина со столицей в Киеве, и новости несчастной надстройки над памятником архитектуры Киева ну никак не вписывается в новости Украины, капишь? Куда не глянь - везде Киев, там решили, там запланировали, там прикинули, здесь заявили. Украина - не Киев, и в непонимании этого не только можновладцами, но и населением Киева есть источник некого непонимания и отдаленности Киева от Украины. Украина - не рашка, в Украине живут Украинцы, а не киевляне
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Тебе же ясно Виталик сказал - стройку начал тот, кто эту застройку запланировал.Что не ясно?
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Якщо треба буде редут, то ось ким можна його замінити. Насіння від синьки ского репне
Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 7715
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Отэтадааа!!! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 8090 А у нас студентов вчера в общагу за шмотками пустили... только сначала Филатов - спаситель всем по 2,5 тыщи раздал за утрату этих вещей, а после пустили забрать! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 1682 Боре с Виталей в мультиках сниматься надо...про Чипа и Дейла! Надбудову на будівлі на Майдані демонтували, - Кличко - Цензор.НЕТ 414
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вот это у мэра проблемы. видимо все остальные уже решил, раз за самострой на крыше лично взялся.
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если хто та кое где у нас порой...Впрочем шо можно было ждать от Кличко..Кого ты боишься, Виталик?
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Если разрешить строить на крыше Верховной Рады - через месяц купола будет не видно.
А депутаты сэкономят время на дорогу из дому на работу.
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Забавно, слепили типи пентхаус. Можно ведь строить нормально, посмотрите Москву Сити.
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А что у вас там 15 чел погибло сегодня утром на прииске, тоже нормально строили?
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