 Загиблого від кулі снайпера на Донбасі морпіха 36-ї ОБрМП Степана Криля поховали на Луганщині. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже добра людина. Озлобленості в нього взагалі не було. Він був завжди веселим, завжди приходив на допомогу, не знаю, така світла людина. Мій син із ним дружив", - згадує Наталія Бесполудінова.
"Він казав, що прийшов боротися за свою країну. Наша країна незалежна, і я, мабуть, буду відстоювати її цілісність і суверенітет… Влучив снайпер. Куля. Він був у тяжкому стані. Серце його зупинялося. У тяжкому стані, сказали, що не дихає. Серце його запускали п'ять разів", – розповів побратим Богдан.
Поховали бійця на Алеї Героїв військового кладовища села Чмирівка Старобільського району.
Степан Валерійович Криль народився 14 грудня 1992 року в селі Байдівка Старобільського району. Був сиротою, виховувався в інтернаті. Працював на фермерському підприємстві в рідному селі. До лав української армії вступив у 2015 році.
Служив старшим матросом у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Планував незабаром одружитися. Загинув 16 жовтня близько 21:00 у районі села Комінтернове Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У бійця залишилися тітка і син.
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https://lenta.ru/news/2019/10/19/tresh/
«17:53, 19 октября 2019
Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам.
В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».
По его данным, мать продавала девочку педофилам. «Этого ребенка мать всячески прятала. Дома - держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».
Знову снайпер.
жду.....