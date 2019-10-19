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 Загиблого від кулі снайпера на Донбасі морпіха 36-ї ОБрМП Степана Криля поховали на Луганщині. ВIДЕО

Сьогодні, 19 жовтня, в місті Старобільськ Луганської області відбулося прощання з військовослужбовцем 36-ї окремої бригади морської піхоти Степаном Крилем, який загинув 16 жовтня від кулі снайпера.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Дуже добра людина. Озлобленості в нього взагалі не було. Він був завжди веселим, завжди приходив на допомогу, не знаю, така світла людина. Мій син із ним дружив", - згадує Наталія Бесполудінова.

"Він казав, що прийшов боротися за свою країну. Наша країна незалежна, і я, мабуть, буду відстоювати її цілісність і суверенітет… Влучив снайпер. Куля. Він був у тяжкому стані. Серце його зупинялося. У тяжкому стані, сказали, що не дихає. Серце його запускали п'ять разів", – розповів побратим Богдан.

Поховали бійця на Алеї Героїв військового кладовища села Чмирівка Старобільського району.

Степан Валерійович Криль народився 14 грудня 1992 року в селі Байдівка Старобільського району. Був сиротою, виховувався в інтернаті. Працював на фермерському підприємстві в рідному селі. До лав української армії вступив у 2015 році.

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Служив старшим матросом у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Планував незабаром одружитися. Загинув 16 жовтня близько 21:00 у районі села Комінтернове Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У бійця залишилися тітка і син.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154795
 
 
 Топ коментарі
 
Спочивай з миром, козаче. Царство НебеснеПогибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине - Цензор.НЕТ 8456
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Спочивай з миром, козаче. Царство НебеснеПогибшего от пули снайпера на Донбассе морпеха 36-й ОБрМП Степана Крыля похоронили на Луганщине - Цензор.НЕТ 8456
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ястребы войны-*******-патриоты, не ваши дети гибнут на востоке!
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Партія миру хоче привести в Україну «русскій мір»?
https://lenta.ru/news/2019/10/19/tresh/
«17:53, 19 октября 2019

Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам.
В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».
По его данным, мать продавала девочку педофилам. «Этого ребенка мать всячески прятала. Дома - держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».
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Ну якщо артилерія мовчить то снайпери майже безкарні
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Вони вбивають чи не щодня.Де антиснайперська боротьба?
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надо проводить мобилизацию всех прошедших войну, а это 500 000 чел и освобождать Донбасс!!! Эти банды все побросают и побегут в РФ, когда двинутся на них пол миллионная армия и со всеми вооружениями включая авиацию! Это уже не та армия, которая была в начале и то даже той, что была вначале почти освободили, а такой армией их просто за 2 дня снесут всех, как огромной лавиной сносит все на своем пути!
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У кацапів авіація--не пара нашій.А можуть ще дикуни й бомбу атомну скинути.
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во первых РФ не пойдет воевать против пол миллионной армии потому что потери будут огромнейшие, а во вторых они понимают, что если они пойдут на это, то получат такие санкции, которые развалят РФ за 2 дня и просто будет дефолт и бунт в тылу и развал страны!
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Запад не потерпит такой конфликт в центре Европы и только РФ попробует подготовиться вступить в противостояние, как получит санкции смертельные! такие численности войск - это самый большой конфликт со второй мировой! РФ в него не вступит потому что это будет смертный приговор России. Потому Украина спокойно может мобилизовать 500 000 чел и освобождать свое!
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