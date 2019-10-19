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 Політика України
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Все про:ГПУ (3274) Правоохоронні органи (267) прокуратура (1935) Чумак (62) Рябошапка Руслан (150)

 "Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - Чумак заявив про інформаційні атаки на ГПУ. ВIДЕО

Генеральна прокуратура піддається масованим інформаційним атакам, бо з її новим керівництвом не виходить "вирішувати питання", як звикли українські політики і олігархи.

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на Генпрокуратуру йдуть інформаційні атаки. Приклад - листування в телефоні нардепа "що треба домовитися про таке-то питанні в ГПУ". А далі в цьому листуванні написано "там зараз не так, як було". Тому що Рябошапка, Касько, Трепак, Чумак ні з ким не домовляються.

Всі ці люди, маленькі олігархи, великі олігархи, представники кримінального світу, у кожного був свій маленький прокурор. І вони втрачають під ногами землю, бо ні з ким вирішувати питання. Через це, на прокуратуру все зараз ллється.

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Така прокуратура, яка ні з ким не вирішує питання, така прокуратура, де ти не знаєш, що кому потрібно занести, їм не потрібна. Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - пояснив Чумак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154740
 
   
 Топ коментарі
 
А не хотите пересмотреть дело "бриллиантовых прокуроров" ведь может быть подем рейтинга не хуже чем по Пашинскому.
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Свинарчук не їсть уже 21 годину, Київ вставай
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так он хочет похудеть и пролезть через граты "Оказывается, с такой прокуратурой трудно жить", - Чумак заявил об информационных атаках на ГПУ - Цензор.НЕТ 4155
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Поки ніяких реальних справ нема, а інформаційного галасу вистачає.
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Чумак, хоть ты не иди тем путем которым шли все твои предшественники, - нацарюю сто рублив, та втеку...
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с такой прокуратурой трудно жить. Только не сказал - кому. Полная некомпетентность и тупость. Не являюсь сторонником ни шария, ни лукаш, но их видео про то, что лукаш как пацанов мокала чумака и прокурора, которые ее вызвали, ...Нет слов. Там пониманием основ работы и профессионализмом и не пахнет.
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брехло

прокуратура вообще ничего не должна расследовать.
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Коли за вкрадені гроші приватом понесуть відповідальність господарі, коли вугілля перестануть купляти з расєя, чому почали купувати електроенергію з расєї, чому деякі господарі купують електроенергію дешевше ніж інші, чому деякі господарі виграють тендери без тендерів, чому повернулися рішали за часів овоча????
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хто скаже, коли цього хабарника (спецалізувався на хабарях батьків абітурієнтів) посудють?
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Витя . сажай и Свиночолых. и Рыгов ,шустрее !
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Коли будуть результати доброчесності і професіоналізма--тоді будете і хвалитись. Таких балаболів було багато. Починайте з коломойського.пінчука , ахметова і іншш---тоді буде довіра.
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Свежо придание , но верится с трудом!!!!
Звучит красиво!!!! Но вспоминаешь о Бене Коломойском все становится на свои места!!!
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Ого как почистили.
А картинку по теме все таки убрали.
Если прокуратура ЗеСепарботов не идет на договорняки с олигархами то почему ЗеСепары празднуют формулу Штанмайера с рашистскими флагами и прокуратура не реагирует?
Не на ЗеСепаров не на договорняк?
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Чекаємо заяви "Ці руки нікого і нічого не мацали".
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Собаки лают!!Но не таго напали,Чумака порлх за 5 лет не купил,а сейчас и подавно
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В порядке информирования общественности о так называемой реформе прокуратуры.

Исчезновение военных прокуратур приведет к фактическому прекращению расследования и сбора доказательств ведения Россией агрессивной войны против Украины. Также будут сворачиваться расследования убийств, пыток, издевательств военнослужащих РФ и террористов "Д/ЛНР" над пленными украинскими воинами и мирными жителями. В том числе будет прекращен сбор доказательств по делу Иловайска.

Также прекратится сотрудничество и передача информации в Офис прокурора Международного уголовного суда о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Помимо этого, станет невозможной дальнейшая подготовка консолидированной претензии Украины к РФ относительно ответственности за вооруженную агрессию.

"Указанные негативные последствия… могут привести к потере чрезвычайно важных доказательств особо тяжких преступлений, избежанию ответственности и наказания за их совершение представителями властей Российской Федерации, военнослужащих ВС РФ, главарей и других участников террористических организаций "Л/ДНР", к бесповоротным имиджевым потерям нашего государства на международной арене", - говорится в рапорте.
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Он сам в эту хрень верит?Пусть чумак возбудит дело по прорыву Михо через кордон,когда гнобили погоанцов,а генерал погран войск чумак при этом присутствовал,и участвовал в этом шабаше!
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Цікавий підхід.Універсальний.Виявляється,коли Луценка обсирали-це була конструктивна критика і ознака бездіяльності.З Чумаком-протилежне.Критика-ознака ефективної роботи ГПУ,чесності і непідкупності прокуроських,матеріали в ЗМІ-замовлені олігархами і злочинцями.Зручно.
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і хто це критикував лупогокого???? олігархи???? топзлодії?? ригоублюдки??? та він для них свій у доску, максимум "співпраця зі слідством" і максимальне відбілювання хоть від чорта лисого.
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дед - пограничник на старости лет щеманулся работать в прокуратуру, и был там опарафинин лукаш, во время попытки предъявить подозрение. понабирали по объявлению, а теперь ему еще и трудно жить...
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