 "Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - Чумак заявив про інформаційні атаки на ГПУ. ВIДЕО

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на Генпрокуратуру йдуть інформаційні атаки. Приклад - листування в телефоні нардепа "що треба домовитися про таке-то питанні в ГПУ". А далі в цьому листуванні написано "там зараз не так, як було". Тому що Рябошапка, Касько, Трепак, Чумак ні з ким не домовляються.
Всі ці люди, маленькі олігархи, великі олігархи, представники кримінального світу, у кожного був свій маленький прокурор. І вони втрачають під ногами землю, бо ні з ким вирішувати питання. Через це, на прокуратуру все зараз ллється.
Така прокуратура, яка ні з ким не вирішує питання, така прокуратура, де ти не знаєш, що кому потрібно занести, їм не потрібна. Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - пояснив Чумак.
прокуратура вообще ничего не должна расследовать.
Звучит красиво!!!! Но вспоминаешь о Бене Коломойском все становится на свои места!!!
А картинку по теме все таки убрали.
Если прокуратура ЗеСепарботов не идет на договорняки с олигархами то почему ЗеСепары празднуют формулу Штанмайера с рашистскими флагами и прокуратура не реагирует?
Не на ЗеСепаров не на договорняк?
Исчезновение военных прокуратур приведет к фактическому прекращению расследования и сбора доказательств ведения Россией агрессивной войны против Украины. Также будут сворачиваться расследования убийств, пыток, издевательств военнослужащих РФ и террористов "Д/ЛНР" над пленными украинскими воинами и мирными жителями. В том числе будет прекращен сбор доказательств по делу Иловайска.
Также прекратится сотрудничество и передача информации в Офис прокурора Международного уголовного суда о военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Помимо этого, станет невозможной дальнейшая подготовка консолидированной претензии Украины к РФ относительно ответственности за вооруженную агрессию.
"Указанные негативные последствия… могут привести к потере чрезвычайно важных доказательств особо тяжких преступлений, избежанию ответственности и наказания за их совершение представителями властей Российской Федерации, военнослужащих ВС РФ, главарей и других участников террористических организаций "Л/ДНР", к бесповоротным имиджевым потерям нашего государства на международной арене", - говорится в рапорте.