 "Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - Чумак заявив про інформаційні атаки на ГПУ. ВIДЕО

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на Генпрокуратуру йдуть інформаційні атаки. Приклад - листування в телефоні нардепа "що треба домовитися про таке-то питанні в ГПУ". А далі в цьому листуванні написано "там зараз не так, як було". Тому що Рябошапка, Касько, Трепак, Чумак ні з ким не домовляються.

Всі ці люди, маленькі олігархи, великі олігархи, представники кримінального світу, у кожного був свій маленький прокурор. І вони втрачають під ногами землю, бо ні з ким вирішувати питання. Через це, на прокуратуру все зараз ллється.

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Така прокуратура, яка ні з ким не вирішує питання, така прокуратура, де ти не знаєш, що кому потрібно занести, їм не потрібна. Виявляється, з такою прокуратурою важко жити", - пояснив Чумак.