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 Політика України, Економіка
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 В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов. ВIДЕО

В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки до державного бюджету.

Про це заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"В Україні 35% економіки в тіні. Ця частина економіки практично не платить податки і в бюджеті не вистачає грошей на пенсії. Щоб тіньова економіка перестала бути тіньовою її потрібно порахувати. Той закон, який було прийнято, дасть змогу порахувати цей сектор.

Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними. Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі ДПС розробляє безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", - розповів чиновник.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154736
 
   
 Топ коментарі
 
Дебилнеизвестночего, зачем фопы? Вон 50тыс готовятся на выход с Табако! Зебилоид вы их таки сделали!
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мудакам здається не відомо, щоб вивести економіку з тіні, потрібно зменшити податки до адекватного рівня В Украине 35% экономики находится в тени и не платит налоги, - глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 258
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Супермаркетам приготовится к закрытию В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 4912
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Говорят даже кино- и шоу- компании одного ареЗЕдента хрен когда платили налого в Украине.
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Так посчитали же уже, раз знают , что 35% от бюджета.
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Это все херьня - невозможно подсчитать размер теневой экономики - можно только предположить ее размер. Этим эти мудаки и занимаются - палец в нос, пузыри изо рта - и вот вам цифра для пипла. Экономика поэтому умными людьми и называется теневой, потому что размер ее не известен. Если бы знали - уже давно бы обложили.
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Верланов должен сказать спасибо теневой экономике! Если все начнут работать вбелую и платить все налоги, начнется новый Голодомор, а верлановых начнут ловить на улицах и вешать на каштанах!

А благодаря теневой экономике люди ещё хоть как-то сводят концы с концами и на Майдане пока ещё не установлена гильотина.

Но зебил вместе с бородатой бабушкой из штанов выпрыгивают, чтобы содрать с народа последнее со шкурой - Богдану на Сен-Тропе не хватает.

Поэтому ещё несколько зебильных нововведений - и изобретение доктора Гильотена станет новой реальностью украинской общественно-политической жизни.
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Даже проценты знают,а вот кто работает не знают.
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Какие налоги, дядя? подушевой ВВП меньше чем в Монголии и Мексике!
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Квартал на Кипре оформлен, и налоги не платит..шо там Банков по поводу этих чертов с Квартала скажет?? Или у двуличной ЗЕбилятни только Панамские офшоры плохие, а кипрские офшоры ЗЕкловуна хорошие???
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Наконец-то Зе взялся за дело! Давно надо было прижать всех ФОПов, таксистов, айтишников и прочих говноедов. Расслабили булки при Барыге! Эпохе бедности закончилась! Все будут платить налоги!
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А остальные 65 процентов- в "серой зоне" , зоне сумерках! Вот мне интересно, хоть одна страна западного мира имеет упрощенную систему налогооблажения!!???? Вот кто там из Еяс или Австралии, вот вопрос- у вас все граждане платят подоходный налог ( его аналог) или нет???? Или есть категории ,кроме пенсионеров, которые не оплачивают подоходный налог?????
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Та ж щойно казали,що всі 47% В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 5697

У 2018 році рівень тіньової економіки в Україні становив 47,2% від загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 році.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/11/652509
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О бюджете и дырах

С 1 января 2018 года была запущена программа, которая должна была стимулировать собственную добычу газа в Украине, чтобы через несколько лет - вовсе отказаться от импортного газа. Оказалось, для этого нужно было совсем немного, снизить ренту и дать производителям нужную нормативно правовую базу и процесс пошел.
Что тут важно, речь шла об отечественном производителе, который выйдя на рынок, платил бы налоги в наш бюджет, как это делает Газпром в РФ. Таким образом, создавался важный элемент как энергетической, так и экономической безопасности страны, поскольку и производитель и потребитель находятся внутри Украины.

Но зе и здесь решили все перекроить и фактически убить эту инициативу, отменив наиважнейшее условие всей этой программы - снижение ренты. Вслед за табачниками, сворачивают свои проекты газовики и многие другие. То есть, принимаются решения, которые убивают крупных производителей, одновременно являющихся и крупными налогоплательщиками.
Это говорит о том, что в отличие от нынешнего года, в следующем году Украина лишится этих источников пополнения бюджета и как мы говорили выше - средств его латания. Самым естественным образом, дыра будет расти и придется включать печатный станок
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