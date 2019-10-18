 В Україні 35% економіки перебуває в тіні і не платить податки, - глава ДПС Верланов. ВIДЕО

Про це заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі передачі "Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"В Україні 35% економіки в тіні. Ця частина економіки практично не платить податки і в бюджеті не вистачає грошей на пенсії. Щоб тіньова економіка перестала бути тіньовою її потрібно порахувати. Той закон, який було прийнято, дасть змогу порахувати цей сектор.
Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними. Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі ДПС розробляє безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", - розповів чиновник.
А благодаря теневой экономике люди ещё хоть как-то сводят концы с концами и на Майдане пока ещё не установлена гильотина.
Но зебил вместе с бородатой бабушкой из штанов выпрыгивают, чтобы содрать с народа последнее со шкурой - Богдану на Сен-Тропе не хватает.
Поэтому ещё несколько зебильных нововведений - и изобретение доктора Гильотена станет новой реальностью украинской общественно-политической жизни.
У 2018 році рівень тіньової економіки в Україні становив 47,2% від загального обсягу ВВП та 46,8% у 2017 році.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/11/652509
С 1 января 2018 года была запущена программа, которая должна была стимулировать собственную добычу газа в Украине, чтобы через несколько лет - вовсе отказаться от импортного газа. Оказалось, для этого нужно было совсем немного, снизить ренту и дать производителям нужную нормативно правовую базу и процесс пошел.
Что тут важно, речь шла об отечественном производителе, который выйдя на рынок, платил бы налоги в наш бюджет, как это делает Газпром в РФ. Таким образом, создавался важный элемент как энергетической, так и экономической безопасности страны, поскольку и производитель и потребитель находятся внутри Украины.
Но зе и здесь решили все перекроить и фактически убить эту инициативу, отменив наиважнейшее условие всей этой программы - снижение ренты. Вслед за табачниками, сворачивают свои проекты газовики и многие другие. То есть, принимаются решения, которые убивают крупных производителей, одновременно являющихся и крупными налогоплательщиками.
Это говорит о том, что в отличие от нынешнего года, в следующем году Украина лишится этих источников пополнения бюджета и как мы говорили выше - средств его латания. Самым естественным образом, дыра будет расти и придется включать печатный станок