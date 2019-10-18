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Все про:Одеська область (1086) Правоохоронні органи (263) радіація (61) СБУ (4811) Южний (25)

 На Одещині виявлено радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норми в 500 разів, - СБУ. ВIДЕО

У місті Южне Одеської області СБУ виявила й усунула потенційну загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час планових контрольно-перевірочних заходів правоохоронці з'ясували, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, що є джерелом іонізуючого випромінювання. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України, було проведено перевірку місця події.

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Спільна комісія в складі представників Служби безпеки, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Держпродспоживслужби й органів місцевого самоврядування виявила в одному з герметичних ангарів підприємства обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми більш ніж у 500 разів. За висновком профільних експертів, можливе транспортування предметів за межі місця зберігання могло призвести до радіоактивного забруднення навколишньої території і завдати шкоди місцевому населенню. З огляду на близькість розташування до підприємства складів з сільгосппродукцією морського торгового порту, існувала потенційна загроза поширення радіації за кордон.

Зараз небезпечне обладнання до утилізації передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству. Для усунення потенційної загрози на підприємстві проведена додаткова дезактивація. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154717
 
 
 Топ коментарі
 
теперь все кто был рядом получат к фамилии приставку "фон", а некоторые даже "ваше сиятельство" ?
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Тре було в луганду закинути.
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та ничего им не будет, нужно там неделями тусоваться чтобы схватить весомую дозу
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теперь все кто был рядом получат к фамилии приставку "фон", а некоторые даже "ваше сиятельство" ?
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та ничего им не будет, нужно там неделями тусоваться чтобы схватить весомую дозу
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5 мілірентген і 30 рентген . Довго чекати до 30 рентген , десь біля 6000 годин ..
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Радиоактивное излучение безопасно, разве что у вас алергия на счекотку. Прост совковая медицина страшная сила, чтобы ею лечится нада быть здоровей среднего. То йодом отравят, то еще что-то. То не могут вылечить термальное и химическое поражение.
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Вообще должны быть службы в каждом городе, которые бы контролировали уровень радиации в разных районах. Падлюк много...
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На Криворожсталь такое вроде тоже было.
Нужно баканову позвонить)))
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