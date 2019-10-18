 На Одещині виявлено радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норми в 500 разів, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Під час планових контрольно-перевірочних заходів правоохоронці з'ясували, що в одному з виробничих приміщень місцевого державного науково-виробничого центру зберігаються небезпечні предмети, що є джерелом іонізуючого випромінювання. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України, було проведено перевірку місця події.

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Спільна комісія в складі представників Служби безпеки, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Держпродспоживслужби й органів місцевого самоврядування виявила в одному з герметичних ангарів підприємства обладнання, радіоактивне випромінювання якого перевищувало встановлені норми більш ніж у 500 разів. За висновком профільних експертів, можливе транспортування предметів за межі місця зберігання могло призвести до радіоактивного забруднення навколишньої території і завдати шкоди місцевому населенню. З огляду на близькість розташування до підприємства складів з сільгосппродукцією морського торгового порту, існувала потенційна загроза поширення радіації за кордон.

Зараз небезпечне обладнання до утилізації передано на відповідальне зберігання спеціалізованому державному підприємству. Для усунення потенційної загрози на підприємстві проведена додаткова дезактивація. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.