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Все про:Бойко (257) війна (1781) Росія (20198) Бутусов Юрій (1077) колабораціонізм (38)

 "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові. ВIДЕО

Колаборантські заяви українських політиків дають російським агресорам підстави для впевненості в тому, що на Україну можна тиснути і досягти миру на московських умовах.

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов співголові фракції партії "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку в ефірі програми "Право на владу".

"Поки Путін знатиме, що в Україні він може розхитати ситуацію зсередини, у нас немає безпеки. Вони дивляться ефіри в Москві ось із такими заявами колаборантськими, які ви озвучуєте і думають: "Так. Їх можна тут дотиснути, дочавити і розвалити повністю все". Забрати Крим, який вони приєднали і забрати Донбас. Ось їхня стратегія, а ви говорите: "Давайте здамося", - сказав Бутусов.

Читайте також: Порошенко - Бойку: Не варто нав'язувати українцям і світу думки про вину самої України в російській агресії проти нас

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154685
 
   
 Топ коментарі
 
Нашли с кем спорить, все равно что с хуйлом.
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Бойко, сдохни ублюдок! Вместе со своими изберателями!
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И эти говнюки сидят в ВР уже шестой год... А не в тюрьме, где их место.
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Опзж кто выбирал? Народ! Какой народ, такие политики и их заявления...
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а в сторонке пропагандист скромно трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.А за пять лет можно было и ежу научиться комменты писать.12.10 2019 11:59, 02.10.2019 15:18

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***** тупий валянок. Коли б під вибори воно втюхало би назад Донбас з тими "виборцями" які там лишилися то "слугами народу" (якщо не в більшості то доволі сильно впливали б на прийняття законів) були б "зажиддя" та "опздіж" "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9018 ***** пропустив момент.Тепер знову чекати 5 років.Може недочекатися
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Бойко - это дремучий быдло-совок, явно из числа
потомков всяких комсомольчиков и совково-незаможных голодранцев-высуванцев 1930-х гг. Быдло красножопое...
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Нашли с кем спорить, все равно что с ******.
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правильно спорили! показали хто є хто. Бутусову - респект - знайшов правильні слова в імпровізації.
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Юра, что делает Бойко на Г+Г понятно, но что там забыл ты?
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Чтобы говорить правду о говне, не обязательно в него вступать.
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зате велике уміння опустити гівно куди заслуговуе потрібно застосовувати на будь-якому ворожому для України каналі
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Хорошо тому живется,
Кто не вступит никуда -
На ногах не остается
Ни малейшего следа. (с)
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Вы ошибаетесь, надо быть на таких передачах и тыкать их кацапские рожи в действительность.
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Тыкать их кацапские рожи в действительность надо только так:
"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 4226
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Так..Знатно тоді іблани почистили бойку,шуфрич вроді тоді теж по хавалу відгріб. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 6043
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Юра ще щіро вірить у Зе, хоча і на заходи щодо його негативних дій виходить
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ви прослідкуйте за новинами на інших сайтах - тільки Бутусов стрічкою новин піднімає ЗЕгівно дня на повістку в режимі часу його вспливання
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Можливо я помиляюся, і краще щоби так і було. Мені подобається викладання його аналітичної точки зору.
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И эти говнюки сидят в ВР уже шестой год... А не в тюрьме, где их место.
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не шестой год, милашка крашеная, а с весны они при власти...
и хоть обгавкайтесь и своим ядом подавитесь. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9310
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шо ты несёшь? а бойки с рабиновичами с королевской и с рукоблудом?
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Т. е Бойко не был в ВР прошлого созыва? Ты хоть иногда думай, пред тем, как чего то вывалить.
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Т.е. у сепарни была такая власть и такой медийный доступ к массам как сейчас?
Слушай, в 2014 я еще старался здесь убедить русню (когда у них еще была возможность ползать по цензору), что это все не правильно, это все страшное преступление против братьев (и душой не кривил! ) и удивлялся, что они не понимают меня, ржут и откровенно издеваются....
Тогда же, с 2014 я их посылаю на йух... Это бесполезно, т.к. я жил с подобными людьми в Донецке, я быстро понял.
Примерно такое же общение у меня происходит со сторонниками Зеленского.
Вам ведь сразу говорили, что так и будет, сразу сказали, кричали, а вы сейчас воспринимаете этот пиз..дец, как что то непредсказуемое и пытаетесь найти виноватых...
Что то доказывать, это как переливать из пустого в порожнее - утомительно, у меня не хватает сил.... только на посыл...)
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Яка тюрма? "Закопали москаля при дорозі"...
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Бойко, сдохни ублюдок! Вместе со своими изберателями!
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За него два милиона избирателей!!! Ну и чем ты гордишся мужик? Два милиона сепаров !!!
Да вас не два , вас может и десять - вот и идите на хер , всей своей дружной компанией!!!!
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Эти два миллиона входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
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73% =ФЕйК!!! "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 3662 За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко", за"партію"шмарклі голосували ТІ-Ж-САМІ 23%... так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 2323
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5та колона пропукінських фашистів в Україні налічує 1890тис.. (5.%виборців..)
і це ж не 2млн... "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 5068
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У этой рожи кучерявой на роже написано что оно иуда и всё их кодло колаборантское
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Браво Бутусов! Вы поломали сценарий Бени уйти от новостей недели, которые типа патриотка Мосийчук просеяла через решето с большими дырками для фигур Портнова и самого Бени ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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Бойко - "...мы должны решить по Донбассу, что будет здесь и сейчас!..."
Твари долбаные, коллаборанты, мы, украинцы, будем решать, что у нас будет для наших детей и внуков, а не "завтра хоть трава не расти, нам бы пожрать и посрать сегодня!" "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 9750
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Юрій Бутусов, як завжди на висоті - розніс цього бойка на тріски.
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Порох его не посадил зря,в демократию игрался,с кем!
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Почему он сейчас в правительстве, почему сейчас на всех телеканалах откровенно толкает сепарские речи, как и его дружки, почему его не посадила новая визжащая власть весной?!
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скажіть, а Л.Кравчук, Л.Кучма, В. Ющ часом були не українцями?
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не думаю. Особливо Кравчук та Кучма, за СССРу в 70- ті роки, коли почалися перші еміграції євреїв, євреїв не призначали на подібні посади, які мав Кучма та Кравчук. За Ющенка взагалі немає, що казати, це ж українець
та й зросли вони нехай в радянському, але українському середовищі.
Питання в іншому, що, якщо в Росії зростали із покоління в покоління - державники, то в Україні державників немає, де факто, всі хто у владу приходять - оцінюють владу лише з власних вузько егоїстичних міркувань, немає селекції та немає селекціонера, який би запустив цей механізм відбору та зрощування державників. маємо наукові школи юристів, сотні та тищі кандидатів та докторів юридичних наук, а не маємо ні верховенства права, ні нормальної судової системи, так само маємо науковців -податківців, економістів, а не маємо процвітючої економіки, лише стагнуючу.
То за таких умов маємо перманентну стагнацію економіки та занепад держави. Національне питання тут другорядне, це системна криза. Саме легше оце сказати, що там винувата якась нація, але інша не ми! а от, якби - ми то -ого-го. Коли я вас читаю, то згадую 1990-91 роки, коли нам Народні рухи казали, що ми окуповані, нам кацапи крокувати мішають, а так б ми закрокуємо та заживемо без них. То сильно закрокували?
так само зараз вже кацапи не так винуваті - вже тепер євреї нам не дають крокувати. Це, пробачте, - глупість та несенітниця.
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ага... так ось чому пукін аж сіпається від імені ПРЕЗИДЕНТА ЮЩЕНКО? "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 2493
САМЕ ЮЩЕНКО підняв УКРАЇНЦІВ З КОЛІН "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 8495

І САМЕ ЗА ЦЕ ЮЩЕНКО отруїли пукінські фашисти "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові - Цензор.НЕТ 2493
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жду от тебя фото Мертвечука и Портнова будет нет? Или слабо? Или это уже свои?
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Бутусов... не хочу обращаться грубо, но претензий к тебе куева туча.
Та пороховнявая позиция, шо в последнее время занял "цензор" - просто не налазит на голову...
Бутусов, ты когда-то был уважаемым журналистом, к мнению которого прислушивались многие. А превратился в совершенно непонятную субстанцию, мнение которой воспринимается с большой долей сомнения. Ты - порохобот. И мы теперь это очень хорошо понимаем.
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Сепарки уже Януковича возвращают вместе с Портновым и все делают вид что никто ничего не понял.
Какой с Бутусова порохобот если он обличительные статьи писал про купленных ботов.
Просто понял откуда дует северный ветер но уже поздно...
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ПОЗОР КРИВЛЯЮЩЕЙСЯ В ПАТРИОТИЗ МОСЕЙЧУК! (Г+Г ) х бесконечнось
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Зебобики могут только пороха упоминать и фотошопить,а Мертвечука Бойко Портнова главных врагов не постят вместе,почему вместе с Гладковским Пашинским не взяли за яйца Мертвечука или Портнова? Ваш прокурор кто вам не даёт ?
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100%, в этом направлении, у зебобиков,тишина полная, они даже о ***** скромно помалкивают...
У них главное патрашенка-прикрати-вайну и патрашенка-офшорник-вор-убийца....
При чем о Порохе, который раз их обламывают, даже по всему миру и в стране они ничего не могут нарыть, с купленными то судами - задроты...))
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Эти два миллиона избирателей Бойка входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
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Юра,спроси этого ватного пи...ора почему он не берет автомат и не идет отбивать свою родную Макеевку от кацапских оккупантов.
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спасибо Бутусову за правду матку ато бойко тормознутый
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Здалеку відніше. Чому австрійцю все зрозуміло, а наші це вибрали преЗЕдентом"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 1741
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Обидно за мой народ, который отдал 2 млн. голосов за этих кацапских тварей.. "Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко - Цензор.НЕТ 8205
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зато тварей пересчитали - скоро і у ЗЕ переучет проведен будет
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Эти два миллиона избирателей Бойка входят в 73% - это передовой отряд ЗЕбилов!
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Бойко задаёт убийственный вопрос - предложите свой вариант. А в ответ тишина... и общие обтекаемые бла-бла-бла Бутусова.
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чмо ПЛЕШИВОЕ у вас в кацапстане в кремле сидит. а ты унего пуй сосешь
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Бутусов так мягенько...Нежненько...Мудаку,который обсирает страну и ненавидит ее.
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Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь хлеб, выращенный им самим и никем не отобран.
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Это доказано 3-мя волнами Голодомора в Украине!
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Это не тот бойко, который не имеет отношения к вышкам бойко..? По версии бывшего гениального и неподкупного генпрокурора юГика..
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Уже новый ЗЕподкупный прокурор, теперь главное мооряков допытать почему из Одесы в Марик поплыли по международным водам!
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Бойко - просто дегенерат. Он даже говорить нормально не умеет. И такие же дегенераты за него голосовали.
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Не обижайте избирателей ЗЕленского! Эти 2млн. входят в 73%!
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"Они в Москве смотрят на ваши заявления коллаборантские и думают, что Украину можно дожать и додавить", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу от "ОПЗЖ" Бойко" - так это же Рошен крышевал вышки бойко, а у лицедея, видимо, руки короткие.
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Бойко на врага работает его нужно садить за гос измену!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Почему эта банда Януковича до сих пор не гниет на нарах???
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..так они то "камунизьм"продолжали строить в "лугандоне", а с 2014-"руцкой мирЪ",потомки уголовников с партийными билетами...А суть-"зона строгого режима"..
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А чому ти, гівно собаче, так розхвилювався? Там же діалог між Бутусовом і Бойком. Яким боком, свиняче рило, ти там?
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Лучше бы Бутусов задал этот вопрос зебилам, например Пристайко, а не этой мрази. С ним и так все понятно.
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..так они то "камунизьм"продолжали строить в "лугандоне", а с 2014-"руцкой мирЪ",потомки уголовников с партийными билетами...А суть-"зона строгого режима"..
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Юра, по ходу Вы адресом ошиблись, адресуйте свое обращение к ЗЕкоманде.
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Когда Бойко молчит, он кажется умнее. Какое все-таки тупое быдло, вся эта Донбасская "Илита"
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Я думаю, что Юрий Бутусов тут не совсем прав. Эти колаборантские заявления бойкам в москве пишут. А дальше - да, чтоб додавить.
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За бойко голосовало 2млн отмороженной ватной срани, у которых вместо мозгов гов-но.
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За бойка и вилкула голосовал Мариуполь, который был обстрелян ******! Это дорогого стОит - так засрать людям мозги, чтоб они голосовали за тех, кто их же и убивал. Такое возможно только в Украине и на *********. Жаль вас, украинцы, не смогли вы выкорчевать эту ватную гадость.
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Весь опозиционный блок, давно нужно депортировать в ЛДНР и пусть эти бойки с рабиновичами , там рассказуют свои сказки..
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Бойко бекає і мичить гірше корови,ну такий диб...л!!!
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