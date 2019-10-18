 "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові. ВIДЕО

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов співголові фракції партії "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку в ефірі програми "Право на владу".

"Поки Путін знатиме, що в Україні він може розхитати ситуацію зсередини, у нас немає безпеки. Вони дивляться ефіри в Москві ось із такими заявами колаборантськими, які ви озвучуєте і думають: "Так. Їх можна тут дотиснути, дочавити і розвалити повністю все". Забрати Крим, який вони приєднали і забрати Донбас. Ось їхня стратегія, а ви говорите: "Давайте здамося", - сказав Бутусов.

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