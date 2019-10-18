 "Вони в Москві дивляться на ваші заяви колаборантські і думають, що Україну можна дотиснути і дочавити", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - нардепу від "ОПЗЖ" Бойкові. ВIДЕО

Про це сказав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов співголові фракції партії "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку в ефірі програми "Право на владу".
"Поки Путін знатиме, що в Україні він може розхитати ситуацію зсередини, у нас немає безпеки. Вони дивляться ефіри в Москві ось із такими заявами колаборантськими, які ви озвучуєте і думають: "Так. Їх можна тут дотиснути, дочавити і розвалити повністю все". Забрати Крим, який вони приєднали і забрати Донбас. Ось їхня стратегія, а ви говорите: "Давайте здамося", - сказав Бутусов.
потомков всяких комсомольчиков и совково-незаможных голодранцев-высуванцев 1930-х гг. Быдло красножопое...
Кто не вступит никуда -
На ногах не остается
Ни малейшего следа. (с)
и хоть обгавкайтесь и своим ядом подавитесь.
Слушай, в 2014 я еще старался здесь убедить русню (когда у них еще была возможность ползать по цензору), что это все не правильно, это все страшное преступление против братьев (и душой не кривил! ) и удивлялся, что они не понимают меня, ржут и откровенно издеваются....
Тогда же, с 2014 я их посылаю на йух... Это бесполезно, т.к. я жил с подобными людьми в Донецке, я быстро понял.
Примерно такое же общение у меня происходит со сторонниками Зеленского.
Вам ведь сразу говорили, что так и будет, сразу сказали, кричали, а вы сейчас воспринимаете этот пиз..дец, как что то непредсказуемое и пытаетесь найти виноватых...
Что то доказывать, это как переливать из пустого в порожнее - утомительно, у меня не хватает сил.... только на посыл...)
Да вас не два , вас может и десять - вот и идите на хер , всей своей дружной компанией!!!!
і це ж не 2млн...
Твари долбаные, коллаборанты, мы, украинцы, будем решать, что у нас будет для наших детей и внуков, а не "завтра хоть трава не расти, нам бы пожрать и посрать сегодня!"
та й зросли вони нехай в радянському, але українському середовищі.
Питання в іншому, що, якщо в Росії зростали із покоління в покоління - державники, то в Україні державників немає, де факто, всі хто у владу приходять - оцінюють владу лише з власних вузько егоїстичних міркувань, немає селекції та немає селекціонера, який би запустив цей механізм відбору та зрощування державників. маємо наукові школи юристів, сотні та тищі кандидатів та докторів юридичних наук, а не маємо ні верховенства права, ні нормальної судової системи, так само маємо науковців -податківців, економістів, а не маємо процвітючої економіки, лише стагнуючу.
То за таких умов маємо перманентну стагнацію економіки та занепад держави. Національне питання тут другорядне, це системна криза. Саме легше оце сказати, що там винувата якась нація, але інша не ми! а от, якби - ми то -ого-го. Коли я вас читаю, то згадую 1990-91 роки, коли нам Народні рухи казали, що ми окуповані, нам кацапи крокувати мішають, а так б ми закрокуємо та заживемо без них. То сильно закрокували?
так само зараз вже кацапи не так винуваті - вже тепер євреї нам не дають крокувати. Це, пробачте, - глупість та несенітниця.
САМЕ ЮЩЕНКО підняв УКРАЇНЦІВ З КОЛІН
І САМЕ ЗА ЦЕ ЮЩЕНКО отруїли пукінські фашисти
Та пороховнявая позиция, шо в последнее время занял "цензор" - просто не налазит на голову...
Бутусов, ты когда-то был уважаемым журналистом, к мнению которого прислушивались многие. А превратился в совершенно непонятную субстанцию, мнение которой воспринимается с большой долей сомнения. Ты - порохобот. И мы теперь это очень хорошо понимаем.
Какой с Бутусова порохобот если он обличительные статьи писал про купленных ботов.
Просто понял откуда дует северный ветер но уже поздно...
У них главное патрашенка-прикрати-вайну и патрашенка-офшорник-вор-убийца....
При чем о Порохе, который раз их обламывают, даже по всему миру и в стране они ничего не могут нарыть, с купленными то судами - задроты...))
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.