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 Політика України
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Все про:війна (1781) полон (641) Бутусов Юрій (1077) донецький аеропорт (102) Своя війна (13) Кузьміних Олег (1)

 Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

Олег Кузьміних, підполковник Збройних сил України, командир 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він один із перших добровольців АТО, легендарний кіборг - захисник Донецького аеропорту, який провів у полоні в бойовиків "ДНР" 124 дні. У другій частині інтерв'ю Олег Кузьміних розповів про фінальні бої за новий термінал Донецького аеропорту, про перебування в полоні, а також, які зміни слід провести в Міноборони, щоб вистояти у війні з Росією.

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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2:20 - Перше бойове завдання, яке батальйон отримав на фронті
5:10 - "Ми могли створити форпост для взяття Донецька"
6:35 - "Наприкінці 2014 року військовослужбовці обороняли тільки новий термінал, доцільність цього - мінімальна"
7:14 - "Втрати в новому терміналі не могли пояснити потрібності його утримання"
9:50 - Про операції з доставки вантажів через позиції бойовиків
11:50 - "Офіцери розуміли - існує якась лінія розмежування, по якій новий термінал перебуває на стороні супротивника"
13:40 - "Російські найманці обшукували українських солдатів, які заходили на ротацію в новий термінал"
15:40 - Про завдання та події 19 січня, коли Олег Кузьміних потрапив у полон
15:42 - "Крім евакуації, стояло абсурдне завдання відбити поверхи, зайняті противником, і закріпитися"
17:00 - "Аеропорт - це був квиток в один кінець"
17:50 - Про обговорення абсурдності завдання вибити противника з терміналу з комбригом 81 бригади Євгеном Мойсюком
18:43 - Про сили для операції і керівництво
20:45 - Про початок операції і погоду: вночі потрапили під обстріл, вранці ліг туман
21:32 - "Завдання було як ризикованим, так і непродуманим, з точки зору тактики його не повинно було бути"
22:52 - "Якби я не пішов на це, то вже ніхто не пішов би"
25:00 - Про те, як і чому заблукали і пройшли повз термінал
27:10 - "Ми були за 20 метрів від бойовиків, нас можна було просто розстріляти"
28:26 - "Вогонь, поруч - загиблі, відкриваєш очі - а хлопці з автоматами вже над тобою стоять"
30:18 - "Ми відстрілювалися мінімально, берегли патрони, тому що чекали колону, але так і не дочекалися її"
30:30 - Про потрапляння в полон
32:15 - Було багато злості - про думки, коли потрапив до "Гіві"
33:30 - Давали пістолет без патронів - "розстріляти" товаришів, щоб самих відпустили. І в мене так "стріляли"
34:10 - "Зустрів двох реальних офіцерів чи то ГРУ, чи то ФСБ, тому що вони не знали, де Житомир"
35:45 - Про те, як відвезли до ватажка "ДНР" Захарченка
36:40 - "Я провів три місяці в одиночці метр на два і ще місяць - з місцевими засудженими "казаками"
38:00 - Про тортури, ультиматуми Захарченка та імітації розстрілу
42:25 - "Тепер я знаю, про що думає молода людина, якій залишилося жити менше хвилини"
43:35 - "Два місяці моя дружина думала, що мене розстріляли"
45:35 - Про що говорили з Порошенком після звільнення
46:10 - "Думали, що я загинув і вирішили повісити на мене всю операцію в аеропорту, але зла я ні на кого не тримаю"
48:20 - Як і чому закінчилася кар'єра Кузьміних в армії
49:30 - "Інспекцію Міноборони цікавив порядок на майданчику, а не боєготовність і наші проблеми"
51:30 - Про відхід в СБУ
53:00 - "Війна показала неготовність нашої держави до реальних викликів"
55:22 - "Якось в 95-ій бригаді по штату прийшло розпорядження здати 120-міліметрові міномети, потім прийшло розпорядження отримати назад - а їх вже нема"
57:09 - У нас п'ятий рік йде війна, чому ми не проведемо її аудит?
1:00:30 - Про те, де Олег Кузьміних бачить себе в разі масштабної війни
1:00:50 - Якщо великого наступу не буде, людина має присвятити себе державі і реформам
Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154627
 
   
 Топ коментарі
 
Незабуваймо цього ніколи, та пам'ятаймо при каденції кого був цей глум:
13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"Источник: https://censor.net.ua/v3154627
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Слава Українським Героям
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Это было ужасно, а официальные лица Украины тогда заявляли, что это в соответствии с Минскими договоренностями
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А втоой час , в головному штвабі , сиділо ФСБ , призначене януковощом , розроблять операції !😈
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Незабуваймо цього ніколи, та пам'ятаймо при каденції кого був цей глум:
13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"Источник: https://censor.net.ua/v3154627
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Это было ужасно, а официальные лица Украины тогда заявляли, что это в соответствии с Минскими договоренностями
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Як на мене - саме тоді петьою була оформлена капітуляція, котру він та його прихвостні намагаються зараз повісити дохлою кішкою на Володимира..
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Порохососы объясните как это было нашим бойцам проходить осмотр боевиками,так велел гумнокомандующий Пеца?
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зараз ще один говнокомандувач готує ....відвід військ...тобто капітуляцію...
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Не капітуляцію, а достойне припинення війни...
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Ну, а ти Леонид Днепр.?
Коли особисто тебе там обшукували, чому мовчав, нє стріляв?
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Я за справедливість ! Да і збитий літак руцькими, з громадянами багатьох країн світу , це тобі не хухри мухри ! А воно все взаємозв'язане !😈
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Чувак, питання було до Леонид Днепр.
От чого він, коли особисто його там обшукували перед ДАПом, мовчав і нє стріляв?
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Ти - довбой...б? Ні, краще без знаку запитання: ти - ДОВБОЙ...Б !!!
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При попередній владі було чимало помилок. Пороха немає вже півроку. Чому зараз Баканов а не Кузьміних?
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Слухаючи цей бред я все більше впевниний, що я живу серед рідкісних, фантастичних в найгіршому розумінні безнадійних ідіотів! Реально кожного дня на вулиці, в Інтернеті по ТВ я отримую постійні цьому підтвердження. Таку мутню та галіматню несуть ці двоє. І таку галіматню робили та роблять наші військові та керівники держави тоді і зараз! Повторюся цей дебілізм виходить за рамки не то що здорового глузду, а мабуть Всесвіту.
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"Часом мені здається, що існує якийсь мозковий центр, що працює на самоліквідацію цієї держави, навіть не так руками її ворогів, як зусиллями власних тут ідіотів."
© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"Підтримую на 100% але мені не здається, а так воно нажаль і є....
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Цікаво, пан трактує реальність, як вселенський деліріум. Звідки репортаж ведете?
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Квинт-эссенция в том, что есть народ - но нет государства. А то, что именует себя государством бздит народа (что в судьбе добробатов и резервной армии), что не мешает им воровать и наживаться. Всё происходящее эти годы войны - об этом.
И самое страшное, что ничего не меняется. Поэтому такие профи как Кузьминых не нужны в армии, потому что они не вписываются в систему "собирания бычков" и "покраски травы".
И сколько бы Зе не бубнил, как на своём speech-марафоне, "я верховний головнокомандувач" (а он сказал столько раз и практически всегда не "в струю" вопроса - типа как самоутверждение или подсознательное повторение кем-то "прописанного" в ПЗУ) - армия от этого не изменится.
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Це ж його і побратимів, як військовополонених Гіві пішки прогнав через весь Донецьк аби показати сепарський обстріл Боссе.
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Легендарный на камеру жрал погоны... Бгггг
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Нагадаю, що Педро-панамський, наказуючи підписати Мінськ-1, віддав ДАП Путіну с потрохами, проте продовжував відправляти туди бійців, які ні сном ні духом про це не знали...
На справедливе запитання, для чого було приносити в жертву більше п"яти десятків бійців, він цинічно відповів, що "стране нужны были герои"...саме так, на мокшанській мові, це падло заявило це Гриценку, під час свого самопіару на прем"єрі фільма "Кіборги"!!!!
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