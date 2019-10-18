 Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
Підписуйтесь на Youtube-канал Юрія Бутусова
2:20 - Перше бойове завдання, яке батальйон отримав на фронті
5:10 - "Ми могли створити форпост для взяття Донецька"
6:35 - "Наприкінці 2014 року військовослужбовці обороняли тільки новий термінал, доцільність цього - мінімальна"
7:14 - "Втрати в новому терміналі не могли пояснити потрібності його утримання"
9:50 - Про операції з доставки вантажів через позиції бойовиків
11:50 - "Офіцери розуміли - існує якась лінія розмежування, по якій новий термінал перебуває на стороні супротивника"
13:40 - "Російські найманці обшукували українських солдатів, які заходили на ротацію в новий термінал"
15:40 - Про завдання та події 19 січня, коли Олег Кузьміних потрапив у полон
15:42 - "Крім евакуації, стояло абсурдне завдання відбити поверхи, зайняті противником, і закріпитися"
17:00 - "Аеропорт - це був квиток в один кінець"
17:50 - Про обговорення абсурдності завдання вибити противника з терміналу з комбригом 81 бригади Євгеном Мойсюком
18:43 - Про сили для операції і керівництво
20:45 - Про початок операції і погоду: вночі потрапили під обстріл, вранці ліг туман
21:32 - "Завдання було як ризикованим, так і непродуманим, з точки зору тактики його не повинно було бути"
22:52 - "Якби я не пішов на це, то вже ніхто не пішов би"
25:00 - Про те, як і чому заблукали і пройшли повз термінал
27:10 - "Ми були за 20 метрів від бойовиків, нас можна було просто розстріляти"
28:26 - "Вогонь, поруч - загиблі, відкриваєш очі - а хлопці з автоматами вже над тобою стоять"
30:18 - "Ми відстрілювалися мінімально, берегли патрони, тому що чекали колону, але так і не дочекалися її"
30:30 - Про потрапляння в полон
32:15 - Було багато злості - про думки, коли потрапив до "Гіві"
33:30 - Давали пістолет без патронів - "розстріляти" товаришів, щоб самих відпустили. І в мене так "стріляли"
34:10 - "Зустрів двох реальних офіцерів чи то ГРУ, чи то ФСБ, тому що вони не знали, де Житомир"
35:45 - Про те, як відвезли до ватажка "ДНР" Захарченка
36:40 - "Я провів три місяці в одиночці метр на два і ще місяць - з місцевими засудженими "казаками"
38:00 - Про тортури, ультиматуми Захарченка та імітації розстрілу
42:25 - "Тепер я знаю, про що думає молода людина, якій залишилося жити менше хвилини"
43:35 - "Два місяці моя дружина думала, що мене розстріляли"
45:35 - Про що говорили з Порошенком після звільнення
46:10 - "Думали, що я загинув і вирішили повісити на мене всю операцію в аеропорту, але зла я ні на кого не тримаю"
48:20 - Як і чому закінчилася кар'єра Кузьміних в армії
49:30 - "Інспекцію Міноборони цікавив порядок на майданчику, а не боєготовність і наші проблеми"
51:30 - Про відхід в СБУ
53:00 - "Війна показала неготовність нашої держави до реальних викликів"
55:22 - "Якось в 95-ій бригаді по штату прийшло розпорядження здати 120-міліметрові міномети, потім прийшло розпорядження отримати назад - а їх вже нема"
57:09 - У нас п'ятий рік йде війна, чому ми не проведемо її аудит?
1:00:30 - Про те, де Олег Кузьміних бачить себе в разі масштабної війни
1:00:50 - Якщо великого наступу не буде, людина має присвятити себе державі і реформам
13:40 - "Российские наемники обыскивали украинских солдат, которые заходили на ротацию в новый терминал"Источник: https://censor.net.ua/v3154627
Коли особисто тебе там обшукували, чому мовчав, нє стріляв?
От чого він, коли особисто його там обшукували перед ДАПом, мовчав і нє стріляв?
© Ліна Костенко, "Записки українського самашедшого"Підтримую на 100% але мені не здається, а так воно нажаль і є....
И самое страшное, что ничего не меняется. Поэтому такие профи как Кузьминых не нужны в армии, потому что они не вписываются в систему "собирания бычков" и "покраски травы".
И сколько бы Зе не бубнил, как на своём speech-марафоне, "я верховний головнокомандувач" (а он сказал столько раз и практически всегда не "в струю" вопроса - типа как самоутверждение или подсознательное повторение кем-то "прописанного" в ПЗУ) - армия от этого не изменится.
На справедливе запитання, для чого було приносити в жертву більше п"яти десятків бійців, він цинічно відповів, що "стране нужны были герои"...саме так, на мокшанській мові, це падло заявило це Гриценку, під час свого самопіару на прем"єрі фільма "Кіборги"!!!!