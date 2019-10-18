 Стояло завдання не евакуювати, а відбити донецький аеропорт. Але це був квиток в один кінець, - легендарний кіборг Олег Кузьміних. ВIДЕО

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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2:20 - Перше бойове завдання, яке батальйон отримав на фронті

5:10 - "Ми могли створити форпост для взяття Донецька"

6:35 - "Наприкінці 2014 року військовослужбовці обороняли тільки новий термінал, доцільність цього - мінімальна"

7:14 - "Втрати в новому терміналі не могли пояснити потрібності його утримання"

9:50 - Про операції з доставки вантажів через позиції бойовиків

11:50 - "Офіцери розуміли - існує якась лінія розмежування, по якій новий термінал перебуває на стороні супротивника"

13:40 - "Російські найманці обшукували українських солдатів, які заходили на ротацію в новий термінал"

15:40 - Про завдання та події 19 січня, коли Олег Кузьміних потрапив у полон

15:42 - "Крім евакуації, стояло абсурдне завдання відбити поверхи, зайняті противником, і закріпитися"

17:00 - "Аеропорт - це був квиток в один кінець"

17:50 - Про обговорення абсурдності завдання вибити противника з терміналу з комбригом 81 бригади Євгеном Мойсюком

18:43 - Про сили для операції і керівництво

20:45 - Про початок операції і погоду: вночі потрапили під обстріл, вранці ліг туман

21:32 - "Завдання було як ризикованим, так і непродуманим, з точки зору тактики його не повинно було бути"

22:52 - "Якби я не пішов на це, то вже ніхто не пішов би"

25:00 - Про те, як і чому заблукали і пройшли повз термінал

27:10 - "Ми були за 20 метрів від бойовиків, нас можна було просто розстріляти"

28:26 - "Вогонь, поруч - загиблі, відкриваєш очі - а хлопці з автоматами вже над тобою стоять"

30:18 - "Ми відстрілювалися мінімально, берегли патрони, тому що чекали колону, але так і не дочекалися її"

30:30 - Про потрапляння в полон

32:15 - Було багато злості - про думки, коли потрапив до "Гіві"

33:30 - Давали пістолет без патронів - "розстріляти" товаришів, щоб самих відпустили. І в мене так "стріляли"

34:10 - "Зустрів двох реальних офіцерів чи то ГРУ, чи то ФСБ, тому що вони не знали, де Житомир"

35:45 - Про те, як відвезли до ватажка "ДНР" Захарченка

36:40 - "Я провів три місяці в одиночці метр на два і ще місяць - з місцевими засудженими "казаками"

38:00 - Про тортури, ультиматуми Захарченка та імітації розстрілу

42:25 - "Тепер я знаю, про що думає молода людина, якій залишилося жити менше хвилини"

43:35 - "Два місяці моя дружина думала, що мене розстріляли"

45:35 - Про що говорили з Порошенком після звільнення

46:10 - "Думали, що я загинув і вирішили повісити на мене всю операцію в аеропорту, але зла я ні на кого не тримаю"

48:20 - Як і чому закінчилася кар'єра Кузьміних в армії

49:30 - "Інспекцію Міноборони цікавив порядок на майданчику, а не боєготовність і наші проблеми"

51:30 - Про відхід в СБУ

53:00 - "Війна показала неготовність нашої держави до реальних викликів"

55:22 - "Якось в 95-ій бригаді по штату прийшло розпорядження здати 120-міліметрові міномети, потім прийшло розпорядження отримати назад - а їх вже нема"

57:09 - У нас п'ятий рік йде війна, чому ми не проведемо її аудит?

1:00:30 - Про те, де Олег Кузьміних бачить себе в разі масштабної війни

1:00:50 - Якщо великого наступу не буде, людина має присвятити себе державі і реформам