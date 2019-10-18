 Слідчий ДБР Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний з нардепом-соратником Коломойського Палицею, - "5 канал". ВIДЕО

Слідчий ДБР Олег Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний із народним депутатом Ігорем Палицею, соратником олігарха Ігоря Коломойського. Цей факт з'ясували журналісти програми розслідувань "Спостерігач", яка виходить на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.

Олег Корецький керував прокуратурою Волинської області у час, коли Ігор Палиця очолював обласну раду. Дружина Олега Корецького – Вікторія – суддя Ківерцівського суду Волині, відома тим, що відсторонила від провадження у справі про прослуховування народних депутатів слідчих прокуратури та СБУ.

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Правоохоронці підозрювали у незаконних діях членів напівмілітарної організації "Варта Порядку", яку фінансував Ігор Палиця.