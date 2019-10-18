 Слідчий ДБР Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний з нардепом-соратником Коломойського Палицею, - "5 канал". ВIДЕО

Слідчий ДБР Олег Корецький, який веде "справи Порошенка", близько пов'язаний із народним депутатом Ігорем Палицею, соратником олігарха Ігоря Коломойського. Цей факт з'ясували журналісти програми розслідувань "Спостерігач", яка виходить на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.
Олег Корецький керував прокуратурою Волинської області у час, коли Ігор Палиця очолював обласну раду. Дружина Олега Корецького – Вікторія – суддя Ківерцівського суду Волині, відома тим, що відсторонила від провадження у справі про прослуховування народних депутатів слідчих прокуратури та СБУ.
Правоохоронці підозрювали у незаконних діях членів напівмілітарної організації "Варта Порядку", яку фінансував Ігор Палиця.
Стройными рядами ударим по разгильдяйству!
При петре такого не было!
Было всякое, но такого нет!
Был даже противолодочный сейнер по цене корвета а такого не было!
Зелёные пришли не подготовленные. то ли дело коричневые!
И коричневые и подготовленные и сывочёлые и одни перемоги.
А сейчас что? Узурпация власти, коррупционеру боязно стало из кабинета выйти, руку протянуть.... Пора это прекращать, тонкая коричневая душа не может перенести подобное издевательство! Коричневые, объединяемся, один коричевый должен привести трёх таксистов, тоже коричневых и вместе мы победим! Ура! За шоколад, за вчера сегодня и вчера завтра! Свободу пашинскому, свободу свинарчуку и грымчаку! Они не виновны, они герои в своём роде и для своей семьи. А семья ячейка общества, значит они общественные герои!
Пашинский один с наградным глоком пошёл против химикуса с бутылкой, не побоялся вылезти вечером из жеелки и срубиться в неравном бою с безоружными колхозником. Если каждый так будет поступать, мир будет коричневее! Грымчак ввобще пошёл за календариками и арбузом в гастроном а на него навесили бабло и забрали арбуз. Свинарчук злоупотреблял служебным положением на благо Украины. Он поставил свою репутацию на весы победы в войне. Да он крал, но прозоро и может отчитаться за каждую копейку. Рискуя жизнью сына он покрывал контрабанду по завышенной цене из Кувейта! Все знают кровожадных шейхов, которые со своих сраных оффшорок продают бушные высотомеры по цене новых гелендвагенов. А шо делать? На кону безопасность старны! На продаже китайских пикапов по цене тойот в армию себе в убыток я вообще молчу. Человек как пришёл в оборонку перестроил своё предприятие на военные убыточные заказы. Получая до 80% убытков от продажи каждой единицы техники. А ведь мог клепать мирные богданы-скотовозы из индуских частей. Нет он не мог жировать когда страна в огне войны. Сын бросил всё и также начал рискуя жизнью помогать папе. Всё что осталось у ребёнка - несчастный порше и жалкая лачуга напротив папиной избы. А что этот гаденький народ? А гаденький народ не оценил и только 3% коричневого элитного электората оценило. Коричневый цвет - цвет благородства и незакомплексованности, цвет верхней части эклера. Только коричневый может понять как сложно было яркому петру распихивать активы в оффшоры, когда враг разбивался фельдмаршалом гелетеем с фарфоровыми зубами, на всех фронтах. Как обливаясь сладкой патокой скрепело сердце сывочолого политика, когда падали продажи карамели в липецке. Как он прерживал открывая в период войны 54 кондитерских магазина.
Он пытался сделать жизнь слаще своему народу. Магазин петро открывал также себе в убыток. В результате по данным Форбс петро стал нищим. Слепой траст оказался немощным и криворуким, Ротшильды не оправдали надежд и вогнали петра убытки. Но нежадная и добрая сущность петра не смогла отогнать тупых Ротшильдов от управления и оставила добивать бизнес. Странным оказалось другое, что в рейтинге мировых кондитерских брендов недобитый ротшильдами рошен так и остался на 8 месте в мире с ростом годовых продаж в 8%. Но кто эти мировые рейтинги пишет коричневым хорошо известно, их пишут в столице ********* самим ******. Неблагодарный народ достался петру.... неблагодарный....
А дело с прослушкой нардепа Лапина у нас было громкое, дошло даже до того, что руководителя частной армии Палицы, "Варты порядка", здоровенного детину, бывшего десантника, заносили в суд на клетчатом одеяле!
Сейчас, конечно, все позади, он жив-здоров, ездит по городу на новеньком "Мустанге".
А так да, больше ничего нового.
Все ж знают, что никто приниктошеньки у Моники Зеленски и ее сосунов не связан с Коломойским и Партией Регионов.
В те далекие времена, когда было сделано это фото, твоя мамка небось еще отдавалась иностранцам за бубльгум и джинсы. Но это же не значит, что ты сейчас с Окружной пишешь.
Гр-н Порошенко близко связан с межигорским хряком и кровосисей - он занимал пост министра в то время, когда упомянутые особи занимали пост президента и главы правительства.
Вот сенсация:
Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан был в правительстве Николая Азарова уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Накануне отказа Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации он летал с Азаровым в Москву, а в разгар Майдана получил от тогдашнего главы Кабмина почетную грамоту
Источник: https://censor.net.ua/v3150697
Хотя нет, это для зелени норма.
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Этих дегенератов нищих зелень реально скоро будет сношать публично в зад, а они будут продолжать только стонать про Порошенко.
Пока.
Пока вот этот суд еще идет:
14 октября 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное организационное заседание суда без участия сторон. рассмотрев и изучив дополнительные материалы поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дело исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" с соответствующим изменение форм оповещения и принципов участия сторон судебного рассмотрения. Суд так же установил первичную очередность рассмотрения вопросов и назначил ведущего судью на очередное заседание суда.
Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Отныне - это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.
Подождем.
Затем слизав всё сладкое изменил петру прикинувшись кузнечиком.
Коварный человек... при петре такого не было)
А тут целый следователь ( во как !), который может быть знаком с Палицей, который дружен с Беней и с которым, в 2014 году, они отстояли Одессу ит Днепр. Во, волки !!!!!