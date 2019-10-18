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Все про:Пашинський (282) суд (5617) Федур (8)

 Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур. ВIДЕО

Адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур вважає рішення Апеляційного суду Києва незаконним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам після засідання суду.

"Сьогоднішнє рішення суду - незаконне, це свавілля. Цим рішенням суду переслідується нелегітимна мета. Я коли готувався до розгляду клопотання в суді першої інстанції, я був попереджений "доброзичливцями" про те, що я ризикую своєю репутацією, що Пашинський буде заарештований, буде заарештований безальтернативно, він буде утримуватися під вартою і отримає вісім років позбавлення волі в цьому кримінальному провадженні. Я не впевнений, що так буде", - сказав він.

Федур зазначив, що він має певний досвід роботи з такими замовними політичними справами ще із середини 90-х років: "За кожної зміни влади в Україні у нас з'являлися такі процеси. В абсолютній більшості з них мені доводилося захищати. У результаті ці люди були виправдані або справи щодо них були закриті ГПУ".

"Я впевнений, що рано чи пізно і це кримінальне провадження буде закрито в ГПУ або Пашинський буде виправданий. Такого злочину, який інкримінується йому, немає в природі. Я це доведу", - підкреслив адвокат.

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"Так, сьогодні ми програємо. Ми отримали два судові рішення, але я про них був попереджений. Мене попереджали, що рішення апеляції буде аналогічним. Учора, виступаючи в суді, знаючи, яке буде рішення ще до засідання, я однак намагався обґрунтувати свою правову позицію і я вважаю, що я її обґрунтував належним чином. А те, що суд ухвалив беззаконне рішення - на жаль, маємо таку катастрофу, коли суди ухвалюють такі рішення у замовних політичних справах, але я знаю, як потім такі справи розслідуються, і я знаю, чим вони закінчуються. Хочу звернути увагу, що Сергій Пашинський самостійно ухвалив рішення, хоча були наполегливі рекомендації втекти з України, що він не тікає, він сидітиме тут у в’язниці стільки, скільки буде визначено судом, але він боротиметься і захищатиметься від незаконних підозр і обвинувачень. Я буду його захищати. Я вважаю, що рано чи пізно буде визнано в судах України, а за необхідності і в Європейському суді з прав людини, що його тримання під вартою було незаконним, що притягнення його до кримінальної відповідальності було незаконним", - сказав Федур.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

На сьогоднішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154616
 
   
 Топ коментарі
 
Конечно, можно стрелять в прохожих, если ты депутат. В УК так и написано: всем нельзя, но депутатам можно.
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Якби міг довести - вже б довів.. Колишній небожитель сірожа спустився на грішну землю, та стане в камері трішки ближчим до народу..
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Зеля вернул на экраны вату , мстит "попередникам" . Чем он отличается от всех предыдущих ? Умом - уже было . Другие варианты .
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Пашинський буде сидіти до кінця свого життя, бо він бандит та крадій!
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А ты видел что он крал?
Моника похлеще Вори и бандит чем все кодла бывших..
Столько офшоров как у сопли, нет не у кого ого, и не было..
Это гнида ещё та ..
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Якби міг довести - вже б довів.. Колишній небожитель сірожа спустився на грішну землю, та стане в камері трішки ближчим до народу..
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Конечно, можно стрелять в прохожих, если ты депутат. В УК так и написано: всем нельзя, но депутатам можно.
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В таких как ты прохожих?
Еле от семерых отбрехалась...
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Я считаю, что рано или поздно будет признано в судах Украины, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека о том, что его содержание под стражей было незаконным, о том, что привлечение его к уголовной ответственности было незаконным", - сказал Федур. Источник: https://censor.net.ua/v3154616»

А потім українці з своїх кишень виплатять за Рішенням Європейського Суда сотню тисяч євро Пашинському, а суддя буде кататися на заробленому Мерседесі.
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ну . а пока отменили безальтернативный арест для сепаров как неконституционный
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свинофидор будет доказывать это в соседней камере.
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от любви страдаю. за любовь пострадал. как партизан горемычный по горам швейцарским скрывался...
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Сама "чесна" людина, нагородити і відпустити...
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так он не у природы тырил, ты что такой глупый ,да?
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Круто, значит тысячи зеков нужно будет отпустить, ведь наненение тяжких телестных это не преступление.
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Особенно, если было превышение мер самообороны. Ведь оказывается такого не существует по словам Федура. Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1532
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превышение не тяжкая статья с условным сроком в основном . по таким не берут под арест.
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Когда зе и компанию подвесят за ноги на деревьях если они не успеют убежать так и регим что это не преступление.
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Угу. Если бы я шмальнул в человека с ножом или с бутылкой - оформили бы сразу на КПЗ. Федур - разумный человек, а прикидывается идиотом. Тяжела всё-таки адвокатская доля: постоянный компромисс с совестью. Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 6665
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За великі гроші прикидатися ідіотом не соромно... Преступления, которое инкриминируется Пашинскому, нет в природе. Я это докажу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 1945
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Не соглашусь
Адвокат хорошая профессия, им нужно не доказывать невиновность, если они в неё не верят, а смягчения наказания, милосердия.

Но некоторым деньги не пахнут, идут на компромисс с совестью.
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Есть статья 36 УК, необходимая оборона.
Согласно данной статье - если гражданин с ножом стоит в сторонке и чистит яблочко, а Вы подошли к нему прострелили колено - тогда да, Вас сразу следует оформить на КПЗ и судить по статье тяжкие телесные.
Если же гражданин с ножом направляется в вашу сторону со словами "убью, ****" - можете смело стрелять ему в голову - вам ничего не будет, вы защищаете свою жизнь и здоровье.
Мало того, даже если данный гражданин направляется с ножом не к Вам, а к вашим родственникам, или просто к незнакомому человеку, и по Вашему мнению он хочет этого человека убить - вы не просто имеете право, вы просто обязаны стрелять в данного гражданина чтобы предотвратить общественно опасное деяние.
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Всё не так абсолютно. Можете стрелять в него только после того, как он ПОПЫТАЕТСЯ ударить вас ножом. Потому народ и требует принять закон об оружии.
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Мало ли какой закон есть?
Это не интересно никому.
Тем более в правосудие в Украине никто не верит...
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3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
И получается так, что очень многие сидят именно за превышение. У него кулаки, у тебя кулаки - нормально, у него нож, у тебя нож - нормально. А вот если он имеет намерение напасть с ножом (только имеет), но еще не напал, а ты в него выстрелил - посадят тебя.
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Зеля вернул на экраны вату , мстит "попередникам" . Чем он отличается от всех предыдущих ? Умом - уже было . Другие варианты .
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Сваты опаснее мертвечука? Твоя логика понятна. Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 7540
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Вот я смотрю, у Пашинского цепочка(золотая, 1шт),кольцо(золотое1шт), шнурки. А разве не положено все это изымать в камере?
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ну скорее всего сидит один . а так на суд можно свои изъятые одевать . выдают
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богю колесникова защищал, теперь его корефана..
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ага, свята плешива мразь, икону будут рисовать
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Не поделили одну женушку на двоих...
А шо она говорит ,как свидетель данного происшествия об этом молчок
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Адвокат профикалил дело. Бабки получил, отработать не может, остается языком молоть. Ну это же не камни ворочать. Злейшего врага США Аль Капоне, тоже закрыли всего лишь за неуплату налогов. А чупакабре до Капоне как до столицы раком.
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Очень глупое утверждение, я думала, что этот Федур умнее.
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Кто девочке платит, тот ее и танцует. За деньги он скажет на белое черное и наоборот.
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Он конечно знает, что из себя представляет пашинский, и это надо быть какой сволочью, чтобы, зная проколы в законах, отмазывать негодяев.
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Что Пашинский что его адвокат, просто конченные мрази
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Пять лет эти майдановские деятели и типа демократов проводили реформы. Когда в судах в том числе и Верховном суде просто плюют на Закон и Конституцию эти деятели произвола не замечали типа результат реформы обязательно будет. А как только их взяли за жабры это уже политические преследован я и произвол.....
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