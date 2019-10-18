 Злочину, який інкримінується Пашинському, немає в природі. Я це доведу, - адвокат Федур. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив журналістам після засідання суду.
"Сьогоднішнє рішення суду - незаконне, це свавілля. Цим рішенням суду переслідується нелегітимна мета. Я коли готувався до розгляду клопотання в суді першої інстанції, я був попереджений "доброзичливцями" про те, що я ризикую своєю репутацією, що Пашинський буде заарештований, буде заарештований безальтернативно, він буде утримуватися під вартою і отримає вісім років позбавлення волі в цьому кримінальному провадженні. Я не впевнений, що так буде", - сказав він.
Федур зазначив, що він має певний досвід роботи з такими замовними політичними справами ще із середини 90-х років: "За кожної зміни влади в Україні у нас з'являлися такі процеси. В абсолютній більшості з них мені доводилося захищати. У результаті ці люди були виправдані або справи щодо них були закриті ГПУ".
"Я впевнений, що рано чи пізно і це кримінальне провадження буде закрито в ГПУ або Пашинський буде виправданий. Такого злочину, який інкримінується йому, немає в природі. Я це доведу", - підкреслив адвокат.
"Так, сьогодні ми програємо. Ми отримали два судові рішення, але я про них був попереджений. Мене попереджали, що рішення апеляції буде аналогічним. Учора, виступаючи в суді, знаючи, яке буде рішення ще до засідання, я однак намагався обґрунтувати свою правову позицію і я вважаю, що я її обґрунтував належним чином. А те, що суд ухвалив беззаконне рішення - на жаль, маємо таку катастрофу, коли суди ухвалюють такі рішення у замовних політичних справах, але я знаю, як потім такі справи розслідуються, і я знаю, чим вони закінчуються. Хочу звернути увагу, що Сергій Пашинський самостійно ухвалив рішення, хоча були наполегливі рекомендації втекти з України, що він не тікає, він сидітиме тут у в’язниці стільки, скільки буде визначено судом, але він боротиметься і захищатиметься від незаконних підозр і обвинувачень. Я буду його захищати. Я вважаю, що рано чи пізно буде визнано в судах України, а за необхідності і в Європейському суді з прав людини, що його тримання під вартою було незаконним, що притягнення його до кримінальної відповідальності було незаконним", - сказав Федур.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
На сьогоднішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.
Моника похлеще Вори и бандит чем все кодла бывших..
Столько офшоров как у сопли, нет не у кого ого, и не было..
Это гнида ещё та ..
Еле от семерых отбрехалась...
А потім українці з своїх кишень виплатять за Рішенням Європейського Суда сотню тисяч євро Пашинському, а суддя буде кататися на заробленому Мерседесі.
Адвокат хорошая профессия, им нужно не доказывать невиновность, если они в неё не верят, а смягчения наказания, милосердия.
Но некоторым деньги не пахнут, идут на компромисс с совестью.
Согласно данной статье - если гражданин с ножом стоит в сторонке и чистит яблочко, а Вы подошли к нему прострелили колено - тогда да, Вас сразу следует оформить на КПЗ и судить по статье тяжкие телесные.
Если же гражданин с ножом направляется в вашу сторону со словами "убью, ****" - можете смело стрелять ему в голову - вам ничего не будет, вы защищаете свою жизнь и здоровье.
Мало того, даже если данный гражданин направляется с ножом не к Вам, а к вашим родственникам, или просто к незнакомому человеку, и по Вашему мнению он хочет этого человека убить - вы не просто имеете право, вы просто обязаны стрелять в данного гражданина чтобы предотвратить общественно опасное деяние.
Это не интересно никому.
Тем более в правосудие в Украине никто не верит...
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-36.htm
И получается так, что очень многие сидят именно за превышение. У него кулаки, у тебя кулаки - нормально, у него нож, у тебя нож - нормально. А вот если он имеет намерение напасть с ножом (только имеет), но еще не напал, а ты в него выстрелил - посадят тебя.
А шо она говорит ,как свидетель данного происшествия об этом молчок