 Рада продовжила засідання, щоб розглянути проєкт Держбюджету-2020. ВIДЕО

"За" проголосували 300 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що було проведено нараду з головами політичних сил щодо продовження засідання.

"Досягнуто домовленості про те, щоб продовжити роботу і внести зміни до порядку денного", - сказав він.

Разумков запропонував розглянути проєкт Держбюджету на 2020 рік, законопроєкт щодо відділення газотранспортної системи (анбандінг) і законопроєкт №2283 про зміни до бюджету на 2019 рік.