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Все про:ВР (5910) держбюджет (233) Разумков Дмитро (241)

 Рада продовжила засідання, щоб розглянути проєкт Держбюджету-2020. ВIДЕО

Верховна Рада проголосувала за продовження пленарного засідання, оскільки не встигла сьогодні розглянути в першому читанні проєкт бюджету.

"За" проголосували 300 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що було проведено нараду з головами політичних сил щодо продовження засідання.

"Досягнуто домовленості про те, щоб продовжити роботу і внести зміни до порядку денного", - сказав він.

Разумков запропонував розглянути проєкт Держбюджету на 2020 рік, законопроєкт щодо відділення газотранспортної системи (анбандінг) і законопроєкт №2283 про зміни до бюджету на 2019 рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154607
 
 
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Вот оно им надо? Шли бы себе бухать спокойно. Да, молодо-зелено...
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Гозбюджет надо принимать 30 числа за 2 часа перед Новым Годом.
Иначе это липа.
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Зебилы за 4 часа не успели этот "бюджет" "рассмотреть". Попросили ещё 2 часа. Смотрите. Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 5108

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Ukrmilitary Pages‏ @ukrmilitary 16 окт.

Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 3791

Приватна компанія НВК «СКБ «Таргет» за три роки розробила нову автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360, після того як держава не змогла відновити виробництво «Кольчуг» на НВК
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html

Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 5190
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Налоги??? Когда будете повышать налоги??? Бюджет недоперенаполнен!!!
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