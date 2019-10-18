 Рада продовжила засідання, щоб розглянути проєкт Держбюджету-2020. ВIДЕО

"За" проголосували 300 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що було проведено нараду з головами політичних сил щодо продовження засідання.
"Досягнуто домовленості про те, щоб продовжити роботу і внести зміни до порядку денного", - сказав він.
Разумков запропонував розглянути проєкт Держбюджету на 2020 рік, законопроєкт щодо відділення газотранспортної системи (анбандінг) і законопроєкт №2283 про зміни до бюджету на 2019 рік.
Иначе это липа.
Приватна компанія НВК «СКБ «Таргет» за три роки розробила нову автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки «Кольчуга» РДФ 360, після того як держава не змогла відновити виробництво «Кольчуг» на НВК
https://www.ukrmilitary.com/2019/10/kolchuga.html