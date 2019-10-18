EN|RU|UK
Теми дня: Збройовий скандал з Гладковським Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2442  20
Все про:апеляція (240) Пашинський (282) суд (5617)

 Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському. ВIДЕО

Київський апеляційний суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському.

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.

Після виступу адвоката Пашинського Андрія Федура, судді пішли до нарадчої кімнати.

Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському 01

Фото і відео: Олег Богачук

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154589
 
 
 Топ коментарі
 
гребанный небожитель должен сидеть!
 показати весь коментар
 
Садить в СИЗО. Потом по воровству, мародёрству. коррупции допрашивать с пристрастием. И смотрите кто ублюдка приходит брать на "поруки", Подельники папередники.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это для упоротых недоступная модель поведения

На них когда собачка лает, они становятся на четвереньки и стараются ее перегавкать
 показати весь коментар
 
 
Садить в СИЗО. Потом по воровству, мародёрству. коррупции допрашивать с пристрастием. И смотрите кто ублюдка приходит брать на "поруки", Подельники папередники.
 показати весь коментар
 
 
помним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. Источник: https://censor.net.ua/n3154589

Какое нейтральное изложение событий 😁
 показати весь коментар
 
 
А що дивного? Цілком реальне.
Коли конфлікт був на грані рукоприкладства, Пашинський вистрілив у повітря. Хвмікус вирішив що то понти і у Паринського пукалка з гумовими кулями, та попер на нього з пляшкою і дав по голові. Пашинський упав і лежачи поцілив Хімікусу у ногу.
До речі, експертиза підтвердила, що стріляв він лежачи.
Я не фан Пашинського, але якщо є факти корупції причиніть його за неї, а не по такій слизькій справі! Бо виглядає це як замовна помста євреїв за неотримані підряди.
 показати весь коментар
 
 
ти в кущах ховався і все бачив? чому не на судовому засіданні тоді в якості свідка? Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському - Цензор.НЕТ 4934
 показати весь коментар
 
Просто логіка.
2 гільзи.
Удар пляшкою по голові.
Постріл лежачи (куля пройшла навиліт під кутом знизу вверх).
Обліко морале "жертви".

А тобі побажаю зустріти такого Хімікуса у темному провулку.
 показати весь коментар
 
" оскорбившим жену нардепа, и
нанесшим ему удар бутылкой по
голове. " ... цензор уже оправдал чупакабру оно и прально, надо друга вытягивать с кичи, а то сдаст всю компанию к чертям!
 показати весь коментар
 
 
Да, был Пашинский П-Расом, таже и не вспомнили бы об этом алкаше с бутылкой... Взять например допу, гепу или другую срань...
Вообще, меня удивляет терпение Пашинского, тот алкаш бы получил бы пулю в лоб до первого удара бутылкой! Но, если есть что то другое, за что судить, то не устраивайте "95 канал"!!!
 показати весь коментар
 
 
Тут и козе понятно что намерения Пашинского были сформированы еще до выхода из машины. Человек сидя в машине достал пистолет и вышел уже угрожая оружием. Так кто на кого напал?
 показати весь коментар
 
. ..на снимке выше. Какой мерзкий тип! А кто то ему руку подает.....фууу мерзавец! на нары его,на нары Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському - Цензор.НЕТ 8728
 показати весь коментар
 
Вот тут и надо призадуматься...
Наёмный убийца??? Мне тоже смешно!
 показати весь коментар
 
Вообще то, такое впечатление что шаурмен убалтывает Пашинского, что бы тот тоже стал зелёным человечком... Другого аргумента этой клоунады, убей не вижу!
 показати весь коментар
 
РЕЙДЕР, УБИЙЦА, ВОР И ГРАБИТЕЛЬ! ЗА ОЧКАРИКА ПАРЕШАЮТ! Адвокат контрацептив!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору