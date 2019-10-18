 Суд продовжив розгляд апеляції на запобіжний захід екснардепу Сергію Пашинському. ВIДЕО

Про це кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє із залу суду.
Після виступу адвоката Пашинського Андрія Федура, судді пішли до нарадчої кімнати.
Фото і відео: Олег Богачук
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
На них когда собачка лает, они становятся на четвереньки и стараются ее перегавкать
Какое нейтральное изложение событий 😁
Коли конфлікт був на грані рукоприкладства, Пашинський вистрілив у повітря. Хвмікус вирішив що то понти і у Паринського пукалка з гумовими кулями, та попер на нього з пляшкою і дав по голові. Пашинський упав і лежачи поцілив Хімікусу у ногу.
До речі, експертиза підтвердила, що стріляв він лежачи.
Я не фан Пашинського, але якщо є факти корупції причиніть його за неї, а не по такій слизькій справі! Бо виглядає це як замовна помста євреїв за неотримані підряди.
2 гільзи.
Удар пляшкою по голові.
Постріл лежачи (куля пройшла навиліт під кутом знизу вверх).
Обліко морале "жертви".
А тобі побажаю зустріти такого Хімікуса у темному провулку.
нанесшим ему удар бутылкой по
голове. " ... цензор уже оправдал чупакабру оно и прально, надо друга вытягивать с кичи, а то сдаст всю компанию к чертям!
Вообще, меня удивляет терпение Пашинского, тот алкаш бы получил бы пулю в лоб до первого удара бутылкой! Но, если есть что то другое, за что судить, то не устраивайте "95 канал"!!!
Наёмный убийца??? Мне тоже смешно!