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 Політика України, Події
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Все про:Боднар (30) Луганщина (1864) МЗС (1920) пункт пропуску (461) Золоте (53) КПВВ (58)

 РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар. ВIДЕО

Відкриття контрольного пункту в'їзду/виїзду в м. Щастя (Луганська обл.), на чому наполягає російська сторона, не передбачено жодними домовленостями, Україна готова до відкриття КПВВ у Золотому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Рішення про відкриття КПВВ у Золотому було ухвалено ще в 2016 році, і українська сторона жодним чином не відходила від цієї переговорної позиції і продовжує наполягати на тому, щоб КПВВ було відкрито, але, як ви знаєте, російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ у Золотому з відкриттям КПВВ у Щасті", - сказав Боднар.

Він наголосив, що це не передбачено жодною з домовленостей.

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"Тому сьогодні ми також залучаємо партнерів по "нормандському формату" для тиску на російську сторону для того, щоб ... ввести КПВВ у Золотому", - сказав Боднар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154571
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай гоблінів своїх виводять з Дебальцева згідно з домовленостями.
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Перед выборами надо Зебил, перед.
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их там нужно все позакрывать те кпп и отгородить проволокой
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Нехай гоблінів своїх виводять з Дебальцева згідно з домовленостями.
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кацапы открывайте окно щель в Биробиджане там самое для вас..ублюдки... РФ настаивает на открытии КПВВ в Счастье, что не предусмотрено никакими договоренностями, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 3002
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Я заметила, что при Зелени кацапы стали наглеть вкрай. Настаивают,командуют,ставят условия, требуют, торопят, нападают, угрожают, обесценивают, шантажируют, то есть ведут себя как типичные психопаты, понимая, что Зелю можно на страх взять,что оно ссыкло. Вот это нехорошо. Нахрена Зеля лезло в президенты непонятно.
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После выборов весь Донбасс будет под контролем Украины и КПВВ все закроют
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Ну разбазаривать территории явно не вариант, скажем так не сейчас и не на таких условиях.
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Ни каких условий от террористов.Условие одно-они сдают оружие и добровольно заполняют собой лагеря!
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Та это понятно, не цепляйтесь к словам 😀
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Я не цепляюсь. Я вам говорю,что не только не сейчас,а никогда.
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" разбазаривать территории явно не вариант, скажем так не сейчас и не на таких условиях".
Ни при каких условиях не проводить ни каких переговоров с террористами.Все кто не сдаст оружие должны быть уничтожены,остальные отбывать наказание вплоть до пожизненного
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Ага, расскажи это психиатру, тролль. В Абхазии и Приднестровье уже выборы прошли..
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Закусывать нужно. Нет, серьезно. Но еще важно не пить много, а в меру. И закусывать. Тогда не будешь путать фантазии и реальность.
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И ларек с шаурмой для главзебила !!😉😉😉
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Настане час коли буде одне КПВ на вихід за парєбрик 100м бігом то 50м
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Если вопрос не наносит ущерба Украине то можно с этой спесивой вяликодежавной биомассой под кликухой ордынцы вести переговоры и якобы уступать-пусть тешут свое больное себялюбие.С этими бандитами как то надо расставаться-у нас своя дорога,строить благополучную страну и жить,а за них и говорить не хочется
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Это только начало, мальчик хочет нормандский формат, кацапло пользуется, условий еще много будет.
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их там нужно все позакрывать те кпп и отгородить проволокой
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Ну да! РФ настаіваєт на откритіі... Так іхтамнєт, як же вони можуть настаівать?!
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всю историю кацапы не могли покорить украинцев военным путем, всегда покоряли хитростью и обманом и после этого шли миллионные жертвы украинцев. повторим?
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Сегодня будет салют в Раске Федераске?

В этот день некая немка продала США за 7 млн золотых...АЛЯСКУ)))

ЧЕМ НЕ ПОВОД МОКШАМ РВАНУТЬ ПУКАНАМИ?)))
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Відкриття потрібно для того,що б захопити ТЕС у Щасті
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А Каким тут боком к Украинским КПП Лаптеландия
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кацапо-орда буде наполягати на анігіляції та самознищенні України, вона цим займається вже більше 350-ти років. І що з того?
Це повинно якось хвилювати нормальних Українців?

Україні своє робити та плювати на хАтєлкі обісРашки, але схоже на те, що ЗеЛена шмаркля та її ******* весь час бере під "кАзирьок", як тільки почує окрик з масквабаду, аж з штанів вистрибує...
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закрийте всі КПВВ і мадиє республіки заккриються через рік . хватит кормить Киев! сепарам черговий конвой печеньку підвіз
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Опаньки!? Кацапье отвлекающий запрос закинули. Отведение им подавай от Золотого, а теперь и пропускной у Счастья.
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А какая, нах, разница - в Золотом или в Счастье?
Счастье не в золоте? А в чём?
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Счастье - стратегическая точка, для захвата и возможностью последующего наступления на агломерацию Рубежное-Лисичанск-Северодонецк, к тому же Счастьенская ТЭС, единственная станция, которая обеспечивает электроэнергией всю область (частично потребность для оккупированных территорий покрывает рф)
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