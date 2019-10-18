 РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
"Рішення про відкриття КПВВ у Золотому було ухвалено ще в 2016 році, і українська сторона жодним чином не відходила від цієї переговорної позиції і продовжує наполягати на тому, щоб КПВВ було відкрито, але, як ви знаєте, російська сторона почала пакетувати відкриття КПВВ у Золотому з відкриттям КПВВ у Щасті", - сказав Боднар.
Він наголосив, що це не передбачено жодною з домовленостей.
"Тому сьогодні ми також залучаємо партнерів по "нормандському формату" для тиску на російську сторону для того, щоб ... ввести КПВВ у Золотому", - сказав Боднар.
Ни при каких условиях не проводить ни каких переговоров с террористами.Все кто не сдаст оружие должны быть уничтожены,остальные отбывать наказание вплоть до пожизненного
под Днепром не надо?
В этот день некая немка продала США за 7 млн золотых...АЛЯСКУ)))
ЧЕМ НЕ ПОВОД МОКШАМ РВАНУТЬ ПУКАНАМИ?)))
Це повинно якось хвилювати нормальних Українців?
Україні своє робити та плювати на хАтєлкі обісРашки, але схоже на те, що ЗеЛена шмаркля та її ******* весь час бере під "кАзирьок", як тільки почує окрик з масквабаду, аж з штанів вистрибує...
Счастье не в золоте? А в чём?