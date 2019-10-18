 Терористи продовжують обстріли Золотого та Петрівського, порушуючи умови розведення сил і засобів на Донбасі, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава Міноборони заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
"Умовою початку розведення сил і засобів на лінії розмежування має бути підтвердження Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ відсутності порушень режиму (припинення вогню. - Ред.) - не менше семи діб. Нині ця умова не виконується тією стороною - стороною бандформувань, які продовжують обстріли регулярно. Так, учора був обстріл у районі розведення Золоте", - сказав Загороднюк.
При цьому він підкреслив, що зараз йдеться лише про дві ділянки – у Золотому і Петрівському.
"Інші ділянки - це питання, яке вирішуватиметься в майбутньому. Зараз ми це питання не коментуємо", - сказав міністр.
Нагадаємо, 17 жовтня бойовики двічі відкривали вогонь по околицях м. Золоте Луганської області, яке є ділянкою розведення сил і засобів.
Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.
Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.
...
Територию может так ?
Хотя , эти обстрелы это очень плохо , гибнут люди ,, но хвормула швайнмаера ещё хуже . Погибнет вся Украина .
Украина продавала тяжелое вооружение за границу по бартеру, получая взамен перец и лавровый лист…
В четверг, 17 октября, сотрудники НАБУ задержали одного из соратников пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Как известно, господина Гладковского связывают с фактами коррупции во время поставок комплектующих для оборонных предприятий в 2015-2016 годах. В распоряжении «Апострофа» оказался отчет Временной парламентской следственной комиссии, изучавшей масштабы хищений в украинской «оборонке».
По данным журналистского расследования, проведенного Bihus.Info, Олег Гладковский был причастен к коррупционным сделкам во время поставок комплектующих для оборонных предприятий. В марте 2019 года он был уволен с должности заместителя секретаря СНБО с целью обеспечения объективного расследования данных фактов. Верховная Рада поручила Временной следственной комиссии (ВСК) по фактам хищений в Вооруженных силах Украины в 1991-2018 годах изучить информацию, обнародованную журналистами. При этом полномочия комиссии были расширены на 2019 год.
В распоряжении издания оказалась копия проекта отчета о работе комиссии. В документе наиболее подробно освещаются факты разворовывания имущества украинской армии с момента обретения Украиной независимости и до марта 2014 года.
В отчете комиссии отмечается, что значительная часть документов, особенно первичных (договоры, акты и т.д.) были уничтожены или остались на оккупированных территориях. Ряд документов был передан в архивы, но доступ к ним был ограничен. Для разблокирования доступа к таким документам, Верховная Рада обязала Кабинет министров, Министерство обороны, Генштаб ВСУ, Службу безопасности Украины, Госслужбу экспортного контроля, Счетную палату внести изменения в Свод сведений, представляющих государственную тайну. Однако требования парламента ни одним из указанных органов выполнены не были. В связи с этим, ВСК отмечает, что некоторые факты и обстоятельства, опубликованные в отчете, не были проверены в полном объеме по причине отсутствия в распоряжении необходимой информации и копий документов.
В своей работе ВСК использовала материалы предыдущих парламентских следственных комиссий. Отчет разделен на условные пять этапов, которые описывают ситуацию в оборонном секторе и ВСУ при каждом президенте Украины. Отмечается, что проверить реальную общую стоимость военного имущества, оставшегося после развала СССР, невозможно. По оценкам некоторых экспертов, ориентировочно она составляла $89 млрд, а к концу 1994 года Украина экспортировала оружия и военной техники на сумму $32,4 млрд.
Продать все
Период с 1991 по 1996 год характеризуется, как самый бесконтрольный в вопросе торговли военным имуществом, вооружением и техникой. В материалах ВСК говорится, что нередко генералы и старшие офицеры «непосредственно и открыто» проводили переговоры по вопросам реализации военного имущества, проведения бартерных операций по схеме: продавец Украина - вооружение (танки, самолеты), а покупатели - лавровый лист, перец. В результате присоединения Украины к Договору об обычных вооруженных силах в Европе, начался неконтролируемый процесс распродажи военной техники и имущества с баз, складов и арсеналов, а также реализация техники за пределы Украины.
Так, продажа оружия фактически была начата после издания указа президента от 31 декабря 1991 № 28 «О порядке реализации войсками Вооруженных Сил на территории Украины материальных средств, техники, вооружения и недвижимости». Документ устанавливал, что передачу в аренду и реализацию движимого и недвижимого имущества ВСУ следует проводить только через Коммерческий центр при Минобороны. Принятие решения, что именно пойдет на продажу было возложено на командующих округов и командиров воинских частей. Впоследствии, учитывая установленные факты потерь, присвоений, растрат и других серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности этого учреждения, Коммерческий центр в июне 1993 был ликвидирован, а материалы переданы в военную прокуратуру Центрального региона для расследования злоупотреблений, совершенных должностными лицами этого центра. О каких-либо результатах этого расследования и привлечении виновных к ответственности до сих пор не известно.
Также в 1992 году, по представлению премьер-министра Витольда Фокина, указом президента Украины от 20 января 1992 года № 45 с пометкой «Не для печати», была создана внешнеэкономическая компания «Украинский дом». Компания получила полномочия безлицензионной продажи иностранным государствам и частным фирмам запасов товарно-материальных ценностей, а также право на осуществление экспортных операций по продаже за границу вооружений и военной техники по согласованию с Минобороны. Информация об объеме продаж отсутствует, поскольку компанию ликвидировали уже в январе 1993 года.
По данным ВСК, в то время торговать оружием, военной и специальной техникой начали даже общественные организации. Одной из таких был Международный общественный фонд «Деловая диаспора Украины», президентом которого стал Владимир Гринев, занимавший тогда должность заместителя председателя Верховной Рады. Членами фонда стали министр машиностроения, военно-промышленного комплекса и конверсии Украины Виктор Антонов, заместитель секретаря СНБО Александр Разумков, председатель Межбанковской валютной биржи Вадим Гетьман, заместитель министра информации Олег Бай. Как следует из материалов расследования предыдущих комиссий, на регистрационных документах руководство фонда использовало гербовую печать Секретариата Верховного Совета УССР.
По состоянию 1996 год насчитывалось 114 различных субъектов, получивших право на торговлю оружием. Объем продаж вооружений и техники составил более $30 млрд, из которых только не более 20% происходило в соответствии с заключенными договорами. Процесс хаотичной торговли удалось остановить только в 1997-2004 годах, когда были определены исключительные субъекты хозяйствования государственной формы собственности (спецэкспортеры). Кроме того, был введен государственный экспортный контроль над международными передачами товаров военного назначения.
В этот период также отмечается незаконное перемещение военной техники и имущества ВСУ на территорию Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). В частности, в 1991 году около 40 самолетов палубной авиации Як-38, были сняты с вооружения, разукомплектованы, погружены на баржи и отправлены в неизвестном направлении. В 1992 году поисково-спасательный корабль «Ямал» вышел на рейд Балтийского флота (РФ), однако в порт приписки на территории Украины не вернулся и не был учтен при разделе Черноморского флота СССР в 1997 году.
загрузка...
Такая же ситуация имела место с подводной лодкой БС-555, четырьмя вертолетами Ми-8МТ и Ми-14ПЛ, которые были перегнаны в Анапу и при разделе флота не учитывались. Кроме того, 17 единиц полноприводных плавающих автомобилей-транспортеров были передислоцированы в Москву; сняты с неприкосновенных запасов пять автомобилей радиолокационной борьбы для их перемещения в Новороссийск. В феврале 1992 года, во время проведения плановых тренировочных полетов, шесть самолетов Су-24 вместе с экипажами оказались на территории РФ. В дальнейшем офицеры успешно проходили службу в России, а самолеты не были возвращены.
Не менее 50% военной техники и имущества бывшей 98-й воздушно-десантной дивизии ВС СССР, которая дислоцировалась в Болграде Одесской области, были погружены на 27 железнодорожных эшелонов и вывезены в Иваново (РФ). А уже в 2014 году 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия ВС РФ принимала участие во вторжении на территорию Украины с использованием техники, которую в свое время Украина передала в Россию.
Помимо обычных вооружений, Украина снабжала Россию и ядерным оружием. Так до мая 1992 года, до определения порядка вывоза, условий и размера компенсаций за ядерное оружие, с территории Украины в РФ были перемещены 2883 тактических ядерных заряда.
Во вред интересам
По данным ВСК, с 1997 по 2004 годы положения Военной доктрины базировались на отсутствии реальных угроз национальной безопасности Украины в военной сфере, что привело к сокращению армии и ее вооружений. При этом высшим военно-политическим руководством были приняты решения, которые противоречили национальным интересам и не имели экономической целесообразности. Например, при разделе Черноморского флота СССР, Украина уступила в пользу РФ 32% лучшей части флота от определенной ей доли в размере 50%, оставив себе 18% корабельного состава. Последующее списание кораблей и судов, полученных в результате этого распределения, свидетельствует о принятии в состав ВМС непригодных для дальнейшего использования судов.
Также восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, 575 крылатых ракет Х-55 и оборудование к
Или на те же грабли наступаем по тупизне руководства.....
Или это какая то продуманная стратегия, в которую просто нас не посвящают, что бы не информировать рашку.