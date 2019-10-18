 Терористи продовжують обстріли Золотого та Петрівського, порушуючи умови розведення сил і засобів на Донбасі, - Загороднюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава Міноборони заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Умовою початку розведення сил і засобів на лінії розмежування має бути підтвердження Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ відсутності порушень режиму (припинення вогню. - Ред.) - не менше семи діб. Нині ця умова не виконується тією стороною - стороною бандформувань, які продовжують обстріли регулярно. Так, учора був обстріл у районі розведення Золоте", - сказав Загороднюк.

При цьому він підкреслив, що зараз йдеться лише про дві ділянки – у Золотому і Петрівському.

"Інші ділянки - це питання, яке вирішуватиметься в майбутньому. Зараз ми це питання не коментуємо", - сказав міністр.

Нагадаємо, 17 жовтня бойовики двічі відкривали вогонь по околицях м. Золоте Луганської області, яке є ділянкою розведення сил і засобів.

Згідно з досягнутими на переговорах у Мінську домовленостями, розведення сил у районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що має підтвердити СММ ОБСЄ.

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