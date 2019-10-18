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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1781) Росія (20198) Донбас (13350)

 "Ми дуже здивувалися. Прицільно не стріляє, але коли розривні кулі - рачки лазимо", - окупанти застосували біля Новозванівки протитанкові рушниці часів Другої світової війни. ВIДЕО

Після прибуття останнього "гумконвою" з РФ на передовій у районі Новозванівки російські окупанти застосували новий вид зброї - протитанкові рушниці часів Другої світової війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це розповіли бійці ЗСУ, які контролюють ситуацію на цьому відрізку фронту.

"Ми дуже дивувалися, що вони з такої штуки стріляли - протитанкова рушниця з Другої світової війни. Вона прицільно не стріляє, але якщо стрілець досвідчений, то може влучити... Коли розривними кулям, то, звичайно, рачки лазимо", - каже один з військових.

Також читайте: "Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії", - заступник голови Генштабу ЗСУ Таран

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154555
 
 
 Топ коментарі
 
Не верю! (С) Зе сказал 2 дня не стреляют.
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Ви відводьте війська до західного кордону, бо зебіли гарантують порядок.
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конечно нет.
На гибридной войне, как на гибридной войне.
Я предлагаю забросать гранатами , обстрелять танками, а потом сказать, что никто никуда не стрелял, т.к. стрелять нечем и незачем: их же там все равно нет!

Т.е. все равно есть какие-то группы, которые клали на перемирие с пробором и продолжают стрелять и убивать. По обе стороны. Разница лишь в том, что либо говоришь - меня там не было. Либо молча делаешь свое дело.
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он в наркоугаре не стреляют значит не стреляют
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Это он вчера сказал, а сегодня наоборот - передали, что были обстрелы на местах разведения, так что разведение откладывается - и будет так откладываться еще очень долго.
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Ви відводьте війська до західного кордону, бо зебіли гарантують порядок.
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Если начали применять такие древние пищали, значит современное оружие у них закончилось. Скоро луки и копья пойдут в ход.
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Думаете, можно открывать воздушное пространство над Донбассом? Россия больше не будет там самолеты "Буками" сбивать?
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Что то я сомневаюсь, что у них остались целые ракеты(танки,самолеты). Я вообще удивлен, что вы "спите в шапку"
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Ну и че? Алкаши, наркоманы, тунеядцы разве могут управлять техникой? Да вы даже и не пробовали. Всякие формулы Штайнмаеров придумываете.
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Там на тяжелой технике воюют в основном кадровые военные РФ. Или думаете из Бука алкаши самолет с первой ракеты сбили?
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Если кадровым военным выдают древние ружья, то Антип, научись делать логические(аналитические) выводы. Все, кончились там профессионалы и современное оружие.
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у Раши куча закнесервированных складов с оружием времен ВОВ. В том же Крыму склад возле Балаклавы, там даже автоматы ППШ, пулеметы Максим. Сотни тонн старого оружия. Почему бы и не пострелять?
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Вы сначала тяжелую технику от ручного оружия отличать научитесь.
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Кадровые стреляют из современной российской техники, применяют современные кацапские средства РЭБ.
А местному отребью уже выдают что придется.
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Да вы хоть ролик посмотрите (с 17сек). Там воин конкретно говорит, что не наемники , а кадровая армия. Вот кому я должен верить, ему или вам? Так что не надо искать оправдания.
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Он что в гости ходит к ним? Типа разузнать кадровые там или не кадровые.
Взрослые люди, а тупите на уровне пятого класса.
Также как сепары американскую армию видят так и эти.
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Возможно как то и общаются, если давно сидят. Да и радиопереговоры.
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Это полный трындец. Буков, да с кем вы там воюете? Эх, Эрдагана на вас нету.
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. попытки переделать птры в снайперки всегда были . иногда получается такое подобие баррета. только практически даром
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Во время Корейской войны широко практиковалось.
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нє, просто те ружжо далекобійне - в умовах окопної війни має переваги. Лучче, канєшно, якийсь баретт 107, але ж то дорого. А тут дьошево і сєрдіто
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стандарт для птр на 100 метрах разброс до 10 см по горизонту и 15 по вертикали . какая на хрен здесь перевага в далекобійності
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Полно у них оружия. Это они так развлекаются. Ну а чего, им же не отвечают, могут как в тире стрелять, хоть из лука.
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Коли куля трафить у моск то він розривається )
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Возможно имеется в виду бронебойно-зажигательная.
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ну с ними вообще не попасть даже в небо . там бронебойные с металлокерамикой ещё с войны идут . просто когда 14.5 мм попадают в мешок с землёй то наверно полмешка в воздух взлетает . хреновая штука - брустверы . блиндажи . кирпичную кладку прошивает насквозь . вот если стволы шлифанули на микрон . припасы отобрали по весу или по новой перезарядили на заводе . но это такие затраты . даже при союзе накладно было . неужели кацапы на это пошли
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Та оно конструктивно рассчитано на то шоб с 500 метров в танк попадать, в человека, соответственно - со 100, ну если идеальной сохранности экземпляр - теоретически можно с 200 метров попасть.
Ничего с ним не сделаешь, даже если ствол от КПВТ туда неким волшебным способом вмонтировать - отдача всё равно будет тушку стрелка на полметра двигать, это надо ещё станок какой-то колхозить.
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в 14 г они пытались колхозить и станок и сидушку сидя стреляли . а пару идиотов рядом всё это передвигали по горизонту . помогали наводить. сейчас похожее в Сирии проскакивает на фотках только более цивилизованное
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у ПТР времен войны разрывных пуль не было в принципе.
Наверное имелось в виду что когда пуля от ПТР попадает в бетон, там фонтан из бетонной крошки с огромной энегрией, снесет полголовы.
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Вообще-то противотанковые ружья Симонова и Дегтярева времен Второй мировой стреляют боеприпасом таким же, как КПВТ и современные крупнокалиберные снайперские винтовки. Вполне возможно, что специальные снайперские патроны закончились и взяли обычные пулеметные (у них точность дозировки пороха и точность изготовления пули ниже) что плохо сказалось на точности.
А отличить из чего стреляли по пуле - не так и просто. Звук что там - что там довольно громкий, да и по назначению тот же Баррет применяется по легкобронированным целям.
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Який стародавній стовбур. Чекаємо на артилерійські знаряддя 1812 року та цибулю зі стрілами.
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Для інформації.
Фузея часів петра 1 (ствол довше 1.5 м) пробиває декілька мішків з піском і вражає за ними людину з відстані 50 м.
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Доводилось чути про такий архаїчний стовбур під назвою гаківниця? Осьосьо він.
Вражав ціль на дистанції 300 кроків.
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І ще, кулемет "максима" часів 1 світової. Кучність по горизонталі на відстані 1000м краще ніж у ПК. використовувався на донбасі з обох сторін.
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Из поклонников отвода войск никто не хочет поехать на передок новые окопы в глине и камне проложить посреди поля? Нужно штрафников привлекать на такие работы, особенно тех кто разворовывал армию и деньги на нее.
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думаешь сейчас отцы командиры не разворовывают ? завсклад в одну рожу на сотни тысяч по барахлу может спи..дить в батальоне ? он в 501 завели дело и боятся дальше его вести уже с год
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Пока нормально не вломим пи**ы всё это будет продложаться.
Без военной операции Донбас не освободить.
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Нормальной военной операции не будет,торговля,наркотрафик,проституция-вот что интересует больше,чем победа на Донбасе.
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Военную операцию можно произвести только когда РФ не сможет быстро реагировать на нашу военную операцию, иначе - никак.
Так что для военной операции нужно ждать момент - например, когда сдохнет ***** или если у них там революция случится...
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Дебіли - хай стріляють, після одного вистрілу з такого ружа плечо стає синім від гематоми "Ми дуже здивувалися. Прицільно не стріляє, але коли розривні кулі - рачки лазимо", - окупанти застосували біля Новозванівки протитанкові рушниці часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9472
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А! Я понял! "Нашли" забытый склад с совковых времен в шахте!
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Вообще то разрывные пули были запрещены ещё до 1 мировой
согласно международной конвенцией в Гааге в 1899г.

Немцы применяли на восточном фронте.
Знал человека, получившего ранение и потерявшего ногу.
Он подал запрос в ВР об ответственности Германии .
Но украинские депутаты, в лице комиссии по правам
жертв 2-й мировой уклонились. Дали отписку.
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А жаль, перспективное было дело.
Доказать шо человеку 50 лет назад ногу оторвало именно разрывной пулей, а не миной, гранатой , снарядом, обычной пулей, или гусеницей оторвало - это же элементарно.
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что за приколі - разрівні пули запрещені а разрівніие гранаті не запрещені.
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"Це російські війська, але ми їх ещё не бачили." И главно, так об этом уверенно говорят, и тут же признаются, что никогда их не видели и что сепары должны отойти. Как это понять?
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