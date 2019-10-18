 "Ми дуже здивувалися. Прицільно не стріляє, але коли розривні кулі - рачки лазимо", - окупанти застосували біля Новозванівки протитанкові рушниці часів Другої світової війни. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це розповіли бійці ЗСУ, які контролюють ситуацію на цьому відрізку фронту.
"Ми дуже дивувалися, що вони з такої штуки стріляли - протитанкова рушниця з Другої світової війни. Вона прицільно не стріляє, але якщо стрілець досвідчений, то може влучити... Коли розривними кулям, то, звичайно, рачки лазимо", - каже один з військових.
На гибридной войне, как на гибридной войне.
Я предлагаю забросать гранатами , обстрелять танками, а потом сказать, что никто никуда не стрелял, т.к. стрелять нечем и незачем: их же там все равно нет!
Т.е. все равно есть какие-то группы, которые клали на перемирие с пробором и продолжают стрелять и убивать. По обе стороны. Разница лишь в том, что либо говоришь - меня там не было. Либо молча делаешь свое дело.
А местному отребью уже выдают что придется.
Взрослые люди, а тупите на уровне пятого класса.
Также как сепары американскую армию видят так и эти.
Все совкове, лише деякі дослідні зразки випробовували. Проте і цього досить в умовах "стійте спостерігайте! Не порушуйте мінні угоди!"
В течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т. ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами
Ничего с ним не сделаешь, даже если ствол от КПВТ туда неким волшебным способом вмонтировать - отдача всё равно будет тушку стрелка на полметра двигать, это надо ещё станок какой-то колхозить.
Наверное имелось в виду что когда пуля от ПТР попадает в бетон, там фонтан из бетонной крошки с огромной энегрией, снесет полголовы.
А отличить из чего стреляли по пуле - не так и просто. Звук что там - что там довольно громкий, да и по назначению тот же Баррет применяется по легкобронированным целям.
Фузея часів петра 1 (ствол довше 1.5 м) пробиває декілька мішків з піском і вражає за ними людину з відстані 50 м.
Вражав ціль на дистанції 300 кроків.
Без военной операции Донбас не освободить.
Так что для военной операции нужно ждать момент - например, когда сдохнет ***** или если у них там революция случится...
согласно международной конвенцией в Гааге в 1899г.
Немцы применяли на восточном фронте.
Знал человека, получившего ранение и потерявшего ногу.
Он подал запрос в ВР об ответственности Германии .
Но украинские депутаты, в лице комиссии по правам
жертв 2-й мировой уклонились. Дали отписку.
Доказать шо человеку 50 лет назад ногу оторвало именно разрывной пулей, а не миной, гранатой , снарядом, обычной пулей, или гусеницей оторвало - это же элементарно.