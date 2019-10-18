 "Ми дуже здивувалися. Прицільно не стріляє, але коли розривні кулі - рачки лазимо", - окупанти застосували біля Новозванівки протитанкові рушниці часів Другої світової війни. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це розповіли бійці ЗСУ, які контролюють ситуацію на цьому відрізку фронту.

"Ми дуже дивувалися, що вони з такої штуки стріляли - протитанкова рушниця з Другої світової війни. Вона прицільно не стріляє, але якщо стрілець досвідчений, то може влучити... Коли розривними кулям, то, звичайно, рачки лазимо", - каже один з військових.

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