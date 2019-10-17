 У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробив під час засідання парламенту перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Головою об'єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка.

"Разом із колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Спасибі колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання. Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне, політичне, соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. Насамперед займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці теж перебуватимуть під нашою пильною увагою", - написав Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

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