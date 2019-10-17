 У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробив під час засідання парламенту перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Головою об'єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка.
"Разом із колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Спасибі колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання. Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне, політичне, соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. Насамперед займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці теж перебуватимуть під нашою пильною увагою", - написав Гончаренко на своєму телеграм-каналі.
кацапское отребье будет визжать благим матом)
А так, разве что кацапам очередной раз пуканы поразрывать...
"Усердная и ревностная Войска Черноморского Нам служба, доказанная в течение благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны, храбрыми и мужественными на суше и водах подвигами, ненарушимая верность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение от самого того времени, как сие Войско, по воле Нашей, покойным генерал-фельдмаршалом, князем Григорием Александровичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобрели особливое Наше внимание и милость. "
Не думаю что это хорошая идея о неком сомнительном объединении Украины с Кубанью. Жаль что Алексей Гончаренко согласился встрять в подобную авантюру, причем якобы координатор. Думаю в этом вопросе "команда" зелени подставит Алексея чтобы устранить толкового конкурента.
Это очень и очень опасная для Украины и украинцев идея! Некое объединение с якобы украинской Кубанью сегодня не возможно.Кубань сегодня это уже теперь национализированный русским национализмом край. Надо понимать, что русский национализм намного сильнее, жесточайший, сплоченнее и многочисленей чем украинский. Русский национализм поглотит украинский и украинцы утонут в русском мире. Не Кубань вольется в Украину, а Украина будет сцапана нацистами РОА.