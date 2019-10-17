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Все про:Кубань (9) парламент (335) Гончаренко (211)

 У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань". ВIДЕО

У Верховній Раді України створено міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне оголошення зробив під час засідання парламенту перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Головою об'єднання обрано нардепа Олексія Гончаренка.

"Разом із колегами депутатами створили міжфракційне депутатське об'єднання Кубань. Спасибі колегам, які надали мені можливість стати керівником об'єднання. Наше завдання розробка політики щодо повернення в культурне, політичне, соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. Насамперед займемося Кубанню. Але й інші регіони, в яких проживають компактно українці теж перебуватимуть під нашою пильною увагою", - написав Гончаренко на своєму телеграм-каналі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми розглядаємо відновлення сполучення з Кримом і Кубанню після повернення цих територій Україні", - міністр інфраструктури України Омелян. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154454
 
   
 Топ коментарі
 
Тема не раскрыта.
Но название хорошее...
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Реакция на принятый ВР Украины законопроект о судебной реформе крайне негативна, как на Западе, так и внутри страны. Совместное заявление послов ЕС, Канады и США - реформа нуждается в серьезной доработке.
Глава Верховного суда открытым текстом обвинила создателей законопроекта в запугивании судей Верховного Суда, некомпетентности авторов законопроекта, прямо указала на связь данного законопроекта с делом Коломойского и будущими законодательными решениями по Донбассу. Ее вывод прост - т.н. "судебная реформа" - это просто попытка режима Зеленского заменить своими ставленниками судей Высшего суда для проведение нужных ему решений.

На этом фоне, а так жена фоне проводимым ежегодным собранием МВФ и Мирового банка, где присутствует делегация НБУ во главе с Смолием, сегодняшнее заседание Хозяйственного суда Киева по поводу реприватизации ПриватБанка может вылиться в колоссальный международный скандал.
Уехавший в такой серьезный момент, под надуманным поводом с Украины, проводящий пустые, формальные встречи с кем попало в Латвии, Зеленский почти всю ночь созванивался с различными лицами в стране.
Из-за вспыхнувшего скандала заседание аграрного комитета ВР Украины было перенесено. Консенсуса по вопросу приватизации земли нет даже в среде правящей партии.
Заявления президента Зеленского о наличии 48-часового отсутствия обстрелов предполагаемых зон разведения войск - ложь. И наши собственные данные и данные ООС подтверждают наличие и усиление обстрелов как в этих зонах, так и по всей линии фронта.
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У Гончаренка і Скабєєвой роботи підвалило. )))
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хочете ще кубанців на заробітки відправити чи вугілля американське постачати, так кузбаського повно.
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Эээ, а зачем Кубань то, стесняюсь спросить? Там ни хера нет, кроме земли. То ли дело ХМАО ( Когалым- Ноябрьск, Нижний Уренгой)- нефть, газ, все дела
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ну теперь парашу будет плющить не по детски)))
кацапское отребье будет визжать благим матом)
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оце діло! нарешті. вже давно пора хитати кацапію зсередини
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Тут бы хотя бы не оккупированные территории от национальной амнезии вылечить...
А так, разве что кацапам очередной раз пуканы поразрывать...
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Звичайна трольня від придурка-лошика!Хіба таке українцеві вперше-його обманювали усі,кому не лінь!Так і з Кубаню,-в імператорській грамоті Катериною від 30 червня 1792 Кубань віддавалася українським козакам у довічне користування.Найбільше переселення туди відбулося в 1809-му році.Форпост від турків руками та життями українців було побудовано навіть попри тому,що москалі винищили майже всю верхівку(старшину) українського вільного козацтва всього сімнадцять років тому назад у 1775-му.Історія нічому не навчила українців-землі свої покинули колись,а туди москалі кацапів заселили пізніше-тепер їжте не обляпайтесь-і Кубань- москальська і земля українська- під окупацією.Тільки й лишилось придуркам лошкам,що тролити самих себе за кацапською шльондрою бігаючи,висолопивши язика, та дулі тикати західним політикам у Європі,котрі з них сміються.
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Земля выдавалась не украинским козакам, а Черноморскому казачьему войску созданному в 1787 году князем Потемкиным из набранных бывших запорожцев "охотниковъ к служению в козачьемъ званіи" и принявших присягу в вечном служении России. Вы хоть почитайте эту грамоту. Она в свободном доступе.
"Усердная и ревностная Войска Черноморского Нам служба, доказанная в течение благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны, храбрыми и мужественными на суше и водах подвигами, ненарушимая верность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение от самого того времени, как сие Войско, по воле Нашей, покойным генерал-фельдмаршалом, князем Григорием Александровичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобрели особливое Наше внимание и милость. "
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Зачемь ты мне эту муру тычешь?Грамоты,подписи,печати агрессора и оккупанта украинской земли не стоят и бумаги на которой нарисованы.Ваша имперская история-дерьмо!
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Україні необхідно захистити не тільки громадян України на Кубані - історичній батьківщині Українців, але і в Тюмені і Сибіру
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У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань" - Цензор.НЕТ 9640У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань" - Цензор.НЕТ 9640У ВР створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань" - Цензор.НЕТ 9640Україна є від Сяну до Дону,і щоб там кацапи не тринділи.А Ви знаєте що на Кубані є більше українського чим на самій Україні?У них культура базуэться на українськый мові та піснях це коли у нас в Україні на Смердючці та Дзідзьві.
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прихильник "рускаго міра" Костусєв - молодший вирішив так попіаритись ..?
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Кубань?
Не думаю что это хорошая идея о неком сомнительном объединении Украины с Кубанью. Жаль что Алексей Гончаренко согласился встрять в подобную авантюру, причем якобы координатор. Думаю в этом вопросе "команда" зелени подставит Алексея чтобы устранить толкового конкурента.
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Це що, відволікання уваги від нагальних проблем?Кримом треба займатися ,а Кубань втрачено там давно все асимільовано та зачищено,останній раз влада цікавилася цією темою ще чверть століття тому."Кубанські козаки", Студія "Україна-Світ").
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Украина + Кубань = гибель Украины.
Это очень и очень опасная для Украины и украинцев идея! Некое объединение с якобы украинской Кубанью сегодня не возможно.Кубань сегодня это уже теперь национализированный русским национализмом край. Надо понимать, что русский национализм намного сильнее, жесточайший, сплоченнее и многочисленей чем украинский. Русский национализм поглотит украинский и украинцы утонут в русском мире. Не Кубань вольется в Украину, а Украина будет сцапана нацистами РОА.
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Скорее всего эти "патриоты" не понимают, что подобными действиями и высказываниями наоборот приближают Украину к расколу. Как в 17 веке во времена Руины, когда Украина была разделена по Днепру на пропольскую Правобережную и пророссийскую Левобережную.
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