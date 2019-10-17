 Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова. ВIДЕО

Про це сказала на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Реагувати на кожну заяву, яка лунає з Ради, з боку прессекретарів колишніх президентів чи діючих політиків з різних гілок влади, - справа досить невдячна, тому що це не призведе до шуканого результату", - заявила Захарова.

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"Подібних заяв багато, і наскільки вони сприяють руху в напрямку консолідації не тільки суспільства, але, власне кажучи, країни на базі "Мінська", нікому не відомо. На наш погляд, такі заяви завдають удару по первинній задачі, а саме по реалізації мінських домовленостей і <...> наближенню до формування якоїсь оновленої атмосфери довіри між людьми, які проживають на території України в різних регіонах", - додала дипломат країни-агресора.

Нагадаємо, 15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти якихось домовленостей. Коментуючи переговори, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер зазначила, що розпуск квазіугруповань "Л/ДНР" є однією з умов для виконання політичного блоку мінських угод.

Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.