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Все про:МЗС РФ (530) Росія (20192) Оліфер (176) Захарова (174) Тристороння контактна група (150)

 Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова. ВIДЕО

У МЗС РФ заявили, що орієнтуються тільки на заяви глав держав і людей, "які офіційно уповноважені вирішувати питання зовнішньої політики", а не на слова прессекретаря Кучми.

Про це сказала на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

"Реагувати на кожну заяву, яка лунає з Ради, з боку прессекретарів колишніх президентів чи діючих політиків з різних гілок влади, - справа досить невдячна, тому що це не призведе до шуканого результату", - заявила Захарова.

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"Подібних заяв багато, і наскільки вони сприяють руху в напрямку консолідації не тільки суспільства, але, власне кажучи, країни на базі "Мінська", нікому не відомо. На наш погляд, такі заяви завдають удару по первинній задачі, а саме по реалізації мінських домовленостей і <...> наближенню до формування якоїсь оновленої атмосфери довіри між людьми, які проживають на території України в різних регіонах", - додала дипломат країни-агресора.

Нагадаємо, 15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти якихось домовленостей. Коментуючи переговори, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер зазначила, що розпуск квазіугруповань "Л/ДНР" є однією з умов для виконання політичного блоку мінських угод.

Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154429
 
   
 Топ коментарі
 
А ви тут - яким боком?! Вас же там "нет"?
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Ну что Зе, стрелять перестал, миротворец хренов?
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?

Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
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Все правильно.
Этот Кучма поломался несите нового.
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Я б послав Ківу, на цих переговорах всі як Ківа. Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6971
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Після памятних звіздюлін Майдану певно і Гарант поміняв свою думку. Якщо не змінив - не перші звіздюлі, але точно не останні.
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А кто рядом с Кучмой? На Путина нынешнего слабо похож, двойник наверное, или сейчас двойник?
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ага счась Кума подмахнулд Будапешт он легитимный
Кучма подмахнуд Формулу предательства Зебобиков это легитимно
как сказал Кучма... (а его пресс- секретарь) огт себя никогда и ничего не говорит не согласовав с шефом и по сути этот тот ж Кучма -- о роспуске ДНР ЛНР
не легитимное... стал Кучма.... Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 4810
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Да срать мы хотели на то, что моцква воспринимает !
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Да пусть зеля это скажет) может и гиляку отодвинет...
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Куда тебе еще срать, девка, ты обосралась давно. Москву не любишь, сволочь, а песняки только на российском крутишь, сериалы падла смотришь, про ментов и петухов. Ты курица красножопая.
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Как то странно ты пишешь слова моцква Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 8822а уж не ватный ли ты пидарок ? Ну а кручу я только тебя и не на российском а на своём собственном болте ... Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 6067
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Слово пишется так-Москва. "Так что, старая, извини, не поеду с тобой в Москву, слишком много там толкотни, да и мне, впрочем, ни к чему..." ля-ля-ля. Давай подпевай, ***** дешевая. Тебе болтик уже вывернули на изнанку, можно рвать в два смычка, и третий горловой. Кстати присмотри сама размер по чулкам, а то будут пялить маленький размер на твои пухлые ляхи.
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А так ты ****,дворником в моцкве работаешь Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 5853так кто же тебя там гондона вылечит ,там же сплошь такие же ******* лохи, как ты
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Я не ****, я кобель, сук имею. А чем тебе Москва Златоглавая не нравится, и почему, если ты телка не была там ни разу?? Сосешь по месту, в родном колхозе. Думаю. что дворник в Златоглавой Москве в месяц имеет больше чем ты насосешь за три. Ты падла от мобилизации еще будешь валить в Российскую Федерацию, скулить на кордоне, что любишь Владимира Владимировича Путина, и готов дать сраку на разрыв на благо Империи.
"Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов...." ля-ля-ля

Учи текст проститутка.
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Что для невосприимчевых и тупых два раза повторять?
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Тобто примирення та розводу військ не буде.
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Похоже, что нет.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
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Оружие , армия , единство народа - это весомый аргумент в переговорах с ордой
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та да) зекрыс тошнит...) Вы ж это наблюдаете, как и я... )
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Так зачем переговоры, если это весомый аргумент?
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Действительно , можно взять пример с маленьких , но гордых Израиля или Грузии .
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да там теперь так - шо ни выступление, то реприза или скетч, прям юморина какая то Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 6996
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Ну что Зе, стрелять перестал, миротворец хренов?
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?

Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
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Смотри, еще немного и тебе отключат интернет за неуплату.
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С РФ не о чем говорить! РФ не сделает ни одного шага назад! Они ни в одном конфликте не сделали шаг назад! Украине нужно отказаться вообще от разговоров с РФ! Нужно требовать вывода войск со всех захваченных Россией территории и требовать санкции не снимать ни одной до тех пор, пока войска РФ не выведут с Крыма!
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"И словно мухи тут и там,
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."
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Якось не понятно, а що таке масква та якась захерова, що це таке?? може лайно собаче чи щось таке...))
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Единственное как можно убедить потомков хана Батыя вернуть украденное , набить ***. о !
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Вони не рідня хану Батию. Це просто Івани, які нічого не знають про свою рідню.
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Ну , я один конечно не справлюсь . А два . три , батальйона как в 14 г , то и до моцквы дойдем.
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Ми також підтримуємо виникнення Сибірської Народної Республіки,Чеченської,Бурятсбкої,********,Берібіджанської!
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Кацапія взагалі не сприймає будь-що, що не має зайвої хромосоми з скрєпами і кокошніком.
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Кацапье такое не красивое , пахан ***** плешивое , захарова , как будто ее имели все таджики москвы , одновременно .
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Украина может сильнее Путина и РФ демонизировать и нужно это делать очень мощно, чтобы для мира Путин и РФ - это были Гитлер и 3 Рейх! Демонизация или дегуманизация врага - это технология пропаганды, которая продвигает идею формирования общественного мнения посредством создания образа врага как агрессора, представляющего собой угрозу и преследующего только разрушительные цели. Демонизация направлена на создание устойчивого стереотипа о личности, группе, идеологии или идее, целом государстве, а также на внушение ненависти к врагу, которая необходима для ведения борьбы с ним более простыми средствами, для объединения вокруг себя союзников и деморализации противника. Украина в демонизации врага сильно не дорабатывает! Больше РФ и Путин демонизирует Украину, чем Украина Россию, хотя РФ напала на Украину и по логике Украина должна сильнее демонизировать РФ. РФ в пропаганду вкладывает демонизации Украины, а Украина вообще нифига не делает! Это позор всей власти и службам! Это преступное бездействие!
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Так для цього потрібна "політична воля президента" , але на це клептоман не був налаштований , а кловану потрібен неозорий медіа ринок Кацапії для просування "Сватів" . Тобто домінує путєнська концепція "адіннарот" .
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Маня, хлебни бояры и расслабься, пока взрослые разговаривают...
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А слабо вместе с международными наблюдателями провести референдум о статусе ОРДЛО, хотят они быть под бандитами как сейчас или вернутся под контроль Украины?
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Урок для всех , кто разгонял тут на Цензоре зраду после заявлений пресс-секретаря президента РФ Пескова. Единственное , в чем можно согласится с Захаровой , что єто заявление не есть официальная позиция Украиньі в данном вопросе , пока ее не озвучит президент либо глава МИД. Идет определенньій зондаж , с обеих сторон , нужно спокойно и взвешенно к єтому относиться. Такие "сенсации" еще будут , до самого саммита в Париже , да и во время него. Большая политика , штука непростая...
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Без разведения саммита не будет, а разведения тоже не будет, так что все похоже на тупик.
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Бред.
Тогда на переговорах в Минске то же нет официальной позиции.
Поэтому для чего туда Кучма ездит?
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Вьі сами и определили "вес" Минских переговоров , где РФ "не сторона конфликта".
Для того Зеленский и пробил встречу в Нормандском формате.
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ти ба.. давно не чули..вийшла з запою мабуть.. а свою перуку так і не випрала Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 7608
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Судебную реформу, предложенную командой президента Украины Владимира Зеленского, разрушает на ее старте экс-глава Администрации Президента Андрей Портнов. Такое мнение в блоге на сайте "Корреспондент" выразил политолог Владимир Цыбулько.

"В последнее время в гэбистской тусовке наиболее активно работает фронтменом человек без должности, но с чрезвычайными полномочиями. Его уже называют не просто "смотрящим за судами", но и "князем тьмы". Много должностей даже для такого персонажа, как Андрей Портнов. С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. И эта реформа уже вызвала недовольство ведущих западных стран. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценками нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов через публичные заявления рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять. Фактически на самом старте разрушает судебную реформу Зеленского", - написал эксперт.

Он напомнил, что для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом и к последнему закону они уже высказали претензии и критику.

"На переговорах с МВФ по новой программе снова включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос: "Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?" Может, завалить новую программу МВФ - это также специальное задание резидента? Сегодня [экс-министр юстиции] Елена Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Это такая амнистия от наказания для всех друзей [беглого экс-президента Виктора] Януковича? Господин президент, это такое ваше распоряжение или все-таки его собственная инициатива?" - задал вопрос политолог.

Цыбулько подчеркнул, что на следователя по делу Лукаш оказывают давление.

"Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Я посмотрел в интернете, дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас не только прямое нарушение уголовного кодекса, а еще и порожняк", - считает он.

Политолог призвал Зеленского "уволить" Портнова.

"Господин президент, я не знаю, на какую должность вы назначили Портнова, но освободите уже "черта", тянет он вас не только на север, но и на дно. Панама возбудила уголовное дело против него. А Панама - это почти США, там даже официальная валюта - американские доллары. Американская администрация передает большой привет украинскому правосудию и намекает, что независимые украинские правоохранительные органы также должны не прислушиваться к советам Портнова, а интересоваться его декларацией, давлением на суды и действиями администрации Януковича в 2014 году", - резюмировал Цыбулько.
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Роспуск лнр и днр - это еще мягко сказано! Эти бандформирования должны быть на законодательном уровне признаны террористическими организациями и приравнены к ИГИЛ. И позиция должна быть следующая: террористические группировки должны быть уничтожены, а главари террористов должны быть ликвидированы.
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Москва не воспринимает слова о необходимости роспуска "ЛДНР" как официальную позицию Киева, - Захарова - Цензор.НЕТ 4871
- А я ему такая на вадяру паказую и гаварю: "Калян, наливай! Чьо ждьош, гад!?" А он мне такой: "Слышь, Машка, я не васпринимаю тваи слава, как тваю афицыальную пазицию" .....
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Так зачем столько текста если это неважно? курка?
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Машка собрала рязные волосы в охапку. чтобы меньше мыть.
И нановошки не сыпались.
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А шо у этой дешевки за гнездо на грязной голове?
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Ребята, а аваков никуда не уходит... он под наши протесты подставил своего бэлого вождя, в предводители... Хотим авакяна?
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у половины состава жыдоугрофиннобурятии земля до сих пор плоская...хай не восприминяют вечно...
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Владимир Александрович! И где в данном случае "середина"?
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МИД РФ не признает подписанные документы представителями РФ совместно с Кучмой? Потешно!
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Пусть теперь догадываются официальная эта позиция или неофициальная. Рассеюшке полезно постоять враскорячку и в полном недоумении.
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24 декабря 1991 Президент РСФСР Борис Ельцин
проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского Союза в ООН будет
продолжено РСФСР. При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в
Устав организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР". Де-юре, нынешняя РФ вообще не
числится членом ООН. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать свое
согласие относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и ситуация
должна вернуться к status quo ante. Т.е. вопрос о том, кто должен занять место
СССР должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение реформы
Совета Безопасности ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю,
решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность
восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем
самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь
неправомерно присвоенным местом в ООН. К сожалению, за все эти годы Порошенко
со своими дипломатами так и не удосужился это сделать.

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ООН - это шлюха у которой месячные, геморрой и ангина - ни дать, ни взять и если кто-то с ней и считается, так это когда ему выгодно считаться, об этом даже дети знают.
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каждый бывший президент конечно не идет ни в какое сравнение с постоянно действующим, тут без вариантов... Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 1368
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Первый раз согласен с машкой - пацанчик молчит, значит Олифер гонит отсебятину
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Зеля провтыкал с официальной позицией, или мож ему не нужно??
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Виступ Жиріновського в грудні 2018 р.

-Зеленский, свой парень! Договоримся!
-А если не договоритесь?
-......??? , а аааа так тогда, так и обьявим - ОН ЖЕ КЛОУН!!!!

Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова - Цензор.НЕТ 3570
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Ну да, столько бабла в них влили, а теперь возьми, понимаешь, и распусти!)
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Москали уперлись в тупик, и потому заявления мокшанского МИДа тупые и бесмысленные. Никаких ЛДНР в минских соглашениях нет, есть ОРДЛО, что подчеркивает юрисдикцию Украины над ними. Они поймали "вилку", распустить не могут, это их капитуляция и не распустить не могут - нужно выполнять соглашения. Подгорает у них добре.
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Та да, Машке тут без поллитры никак не разобраться
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Реагировать на заявления пресс секретарей дело неблагодарное. Это не я сказал, а сама Захарова, посмотрите в новости.
А ничего что она и есть пресс секретарь говорящей лошади.
Дебилы *** (с)
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А я как-то не воспринимаю слово Мацква
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