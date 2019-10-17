 Москва не сприймає слова про необхідність розпуску "ЛДНР" як офіційну позицію Києва, - Захарова. ВIДЕО

Про це сказала на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
"Реагувати на кожну заяву, яка лунає з Ради, з боку прессекретарів колишніх президентів чи діючих політиків з різних гілок влади, - справа досить невдячна, тому що це не призведе до шуканого результату", - заявила Захарова.
"Подібних заяв багато, і наскільки вони сприяють руху в напрямку консолідації не тільки суспільства, але, власне кажучи, країни на базі "Мінська", нікому не відомо. На наш погляд, такі заяви завдають удару по первинній задачі, а саме по реалізації мінських домовленостей і <...> наближенню до формування якоїсь оновленої атмосфери довіри між людьми, які проживають на території України в різних регіонах", - додала дипломат країни-агресора.
Нагадаємо, 15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося досягти якихось домовленостей. Коментуючи переговори, речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер зазначила, що розпуск квазіугруповань "Л/ДНР" є однією з умов для виконання політичного блоку мінських угод.
Напомним, 15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске не удалось достичь каких-либо договоренностей. Комментируя переговоры, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что роспуск квазигруппировок "Л/ДНР" является одним из условий для выполнения политического блока Минских соглашений.
Этот Кучма поломался несите нового.
Кучма подмахнуд Формулу предательства Зебобиков это легитимно
как сказал Кучма... (а его пресс- секретарь) огт себя никогда и ничего не говорит не согласовав с шефом и по сути этот тот ж Кучма -- о роспуске ДНР ЛНР
не легитимное... стал Кучма....
"Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов...." ля-ля-ля
Учи текст проститутка.
Бо, если все равно будет, то ЗЕ точно конец. Никакие посадки Свинарчуков не помогут.
Зарплату поднял учителям?
Украину засунул в смартфон?
Тарифы понизил?
Эпоха бедности прошла. наступает эпоха нищеты....
Ходят слухи по домам,
А бяззубые старухи их разносят по углам..."
Тогда на переговорах в Минске то же нет официальной позиции.
Поэтому для чего туда Кучма ездит?
Для того Зеленский и пробил встречу в Нормандском формате.
"В последнее время в гэбистской тусовке наиболее активно работает фронтменом человек без должности, но с чрезвычайными полномочиями. Его уже называют не просто "смотрящим за судами", но и "князем тьмы". Много должностей даже для такого персонажа, как Андрей Портнов. С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. И эта реформа уже вызвала недовольство ведущих западных стран. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценками нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов через публичные заявления рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять. Фактически на самом старте разрушает судебную реформу Зеленского", - написал эксперт.
Он напомнил, что для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом и к последнему закону они уже высказали претензии и критику.
"На переговорах с МВФ по новой программе снова включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос: "Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?" Может, завалить новую программу МВФ - это также специальное задание резидента? Сегодня [экс-министр юстиции] Елена Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Это такая амнистия от наказания для всех друзей [беглого экс-президента Виктора] Януковича? Господин президент, это такое ваше распоряжение или все-таки его собственная инициатива?" - задал вопрос политолог.
Цыбулько подчеркнул, что на следователя по делу Лукаш оказывают давление.
"Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Я посмотрел в интернете, дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас не только прямое нарушение уголовного кодекса, а еще и порожняк", - считает он.
Политолог призвал Зеленского "уволить" Портнова.
"Господин президент, я не знаю, на какую должность вы назначили Портнова, но освободите уже "черта", тянет он вас не только на север, но и на дно. Панама возбудила уголовное дело против него. А Панама - это почти США, там даже официальная валюта - американские доллары. Американская администрация передает большой привет украинскому правосудию и намекает, что независимые украинские правоохранительные органы также должны не прислушиваться к советам Портнова, а интересоваться его декларацией, давлением на суды и действиями администрации Януковича в 2014 году", - резюмировал Цыбулько.
- А я ему такая на вадяру паказую и гаварю: "Калян, наливай! Чьо ждьош, гад!?" А он мне такой: "Слышь, Машка, я не васпринимаю тваи слава, как тваю афицыальную пазицию" .....
И нановошки не сыпались.
проинформировал Генсека ООН о том, что членство Советского Союза в ООН будет
продолжено РСФСР. При этом Генеральная Ассамблея ООН не внесла изменения в
Устав организации и поэтому в главах 5 и 19 до сих пор содержится название
государства-члена ООН - "СССР". Де-юре, нынешняя РФ вообще не
числится членом ООН. Поэтому сейчас Украина может и должна отозвать свое
согласие относительно поддержки России как члена ООН вместо СССР и ситуация
должна вернуться к status quo ante. Т.е. вопрос о том, кто должен занять место
СССР должен быть поставлен вновь. Это, кстати, дает шанс на проведение реформы
Совета Безопасности ООН. Одним словом, если украинская дипломатия проявит волю,
решительность и последовательность, и пойдет до конца, то есть вероятность
восстановить международный правопорядок и вышвырнуть агрессора из ООН и тем
самым, спасти страны, которые этот агрессор постоянно терроризируют, пользуясь
неправомерно присвоенным местом в ООН. К сожалению, за все эти годы Порошенко
со своими дипломатами так и не удосужился это сделать.
-Зеленский, свой парень! Договоримся!
-А если не договоритесь?
-......??? , а аааа так тогда, так и обьявим - ОН ЖЕ КЛОУН!!!!
А ничего что она и есть пресс секретарь говорящей лошади.
Дебилы *** (с)