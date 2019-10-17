 Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Києві. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ярослава була справжнім професіоналом своєї справи, патріотом України. Ми, на жаль, втратили не тільки військовослужбовця, ми втратили чудову жінку, ми втратили матір", - зазначив заступник командира 101-ї бригади Олександр Титоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня в зоні ООС. ФОТО

36-річна жінка-воїн загинула на Донбасі від кулі ворожого снайпера. Рідні дізналися, що вона на фронті, коли їм повідомили про її загибель. У Ярослави залишилася 13-річна дочка.

Після панахиди в столиці Ярославу повезли в Миргород, де її поховають на місцевому кладовищі поряд із батьком, який також загинув на Донбасі у 2015 році.

Нагадаємо, 15 жовтня двоє бійців загинули, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Серед загиблих виявилася український воїн Ярослава Никоненко.

Детальніше про героїчну історію сім'ї Никоненків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Віддаймо честь і схилімо голови у зв'язку з важкою втратою сім'ї Никоненків".

Картка допомоги - сестра, військовослужбовець ЗСУ,

Никоненко Богдана Сергіївна, 5168 7427 1943 9899