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 Із загиблою на Донбасі Ярославою Никоненко попрощалися в Києві. ВIДЕО

У Києві попрощалися із 36-річною Ярославою Никоненко, яка загинула на Донбасі. Провести її в останню путь прийшли товариші по службі і знайомі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ярослава була справжнім професіоналом своєї справи, патріотом України. Ми, на жаль, втратили не тільки військовослужбовця, ми втратили чудову жінку, ми втратили матір", - зазначив заступник командира 101-ї бригади Олександр Титоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня в зоні ООС. ФОТО

36-річна жінка-воїн загинула на Донбасі від кулі ворожого снайпера. Рідні дізналися, що вона на фронті, коли їм повідомили про її загибель. У Ярослави залишилася 13-річна дочка.

Після панахиди в столиці Ярославу повезли в Миргород, де її поховають на місцевому кладовищі поряд із батьком, який також загинув на Донбасі у 2015 році.

Нагадаємо, 15 жовтня двоє бійців загинули, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Серед загиблих виявилася український воїн Ярослава Никоненко.

Детальніше про героїчну історію сім'ї Никоненків читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Віддаймо честь і схилімо голови у зв'язку з важкою втратою сім'ї Никоненків".

Картка допомоги - сестра, військовослужбовець ЗСУ,
Никоненко Богдана Сергіївна, 5168 7427 1943 9899

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154409
 
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