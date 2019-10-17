 "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Бородая, до ліквідації Мотороли київська влада стосунку не мала, але в двох інших випадках працювали українські спецслужби.
"З Моторолою - випадок специфічний. Він належить до категорії розборок з місцевим криміналом - стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має. З убивством Гіві - там усе зрозуміло: це в чистому вигляді операція СБУ ... Це операція із закинутими агентами – які виїжджали, а потім повернулися. Це саме - класика ... Захарченко, як мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання ... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити. Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже у віці... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР опинилися в Києві ... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там усі заарештовані у цій справі - люди глибоко пенсійного віку", - сказав Бородай.
Нагадаємо, 31 серпня, у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).
У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.
МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".
Терориста Гіві (Михайла Толстих) підірвали 8 лютого у власному кабінеті в окупованому Донецьку. "Заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін заявив: "Не відкидаємо причетності до цього теракту радника міністра внутрішніх справ України Шкіряка".
Ппц идиот)))
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інтєрррєсно!
в цьому випадку я чомусь схильний повірити тому, що набородаїв бородай
Гіві згорів на роботі
Сєльдьмаршала вбила лампочка
Бородай був героїчно згвалтований, але вижив
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Хроніки хроніків.
А тут Борода начинает сказки рассказывать про каких СБУ-пенсионеров 70 лет со времен совка но внезапно настроенных про-украински!! Очень смешно))
Как по мне - то Захера грохнули те же что и Моторыло, а вяликие спец-службы Дырляндии схватили своих же дидов и прессуют на самооговор. Нам же поют сказки про какие то суппер глубоко законспериррованных укропов.
это они так себе отсрочку приговора наговаривают...публичными месседжами.
еще жирный с лугандона должен ляпнуть что-то обличающее!))))