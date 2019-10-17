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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1776) ліквідація (285) Росія (20192) Донбас (13343) Захарченко Олександр (285)

 "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай. ВIДЕО

Російський терорист Олександр Бородай розповів про деякі подробиці ліквідації ватажків "ДНР" Захарченка, Мотороли та Гіві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на думку Бородая, до ліквідації Мотороли київська влада стосунку не мала, але в двох інших випадках працювали українські спецслужби.

"З Моторолою - випадок специфічний. Він належить до категорії розборок з місцевим криміналом - стародонецьким криміналом, який не дуже комфортно почувається в нинішньому стані... На мій погляд, київський режим безпосереднього стосунку до нього не має. З убивством Гіві - там усе зрозуміло: це в чистому вигляді операція СБУ ... Це операція із закинутими агентами – які виїжджали, а потім повернулися. Це саме - класика ... Захарченко, як мені відомо, це теж робота СБУ, але там був осередок дуже глибокого залягання ... Це звучить настільки фантастично, що можете не повірити. Цей замах організовували люди, скажімо так, дуже у віці... Натякну, що обласні архіви КДБ СРСР опинилися в Києві ... Це агенти радянського КДБ ще... Це парадоксально, але факт. Там усі заарештовані у цій справі - люди глибоко пенсійного віку", - сказав Бородай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищення Захарченка було вигідне передовсім РФ, - заступник голови СБУ Кононенко

Нагадаємо, 31 серпня, у Донецьку стався вибух у кафе "Сепар". Унаслідок вибуху ватажок терористів Захарченко зазнав смертельного поранення. Також важко поранено "главу мінфіну" самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (Ташкент).

У СБУ заявили, що Захарченко був убитий у Донецьку або через кримінальні розбірки в середовищі бойовиків, або ліквідований російськими спецслужбами.

МЗС РФ зі свого боку звинуватило в ліквідації Захарченка "київську партію війни".

Терориста Гіві (Михайла Толстих) підірвали 8 лютого у власному кабінеті в окупованому Донецьку. "Заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін заявив: "Не відкидаємо причетності до цього теракту радника міністра внутрішніх справ України Шкіряка".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154397
 
 
 Топ коментарі
 
Немає різниці хто утилізував сміття - головне , що сміття утилізоване..
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Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве... Это агенты советского КГБ еще... Это парадоксально, но факт. Там все арестованные по этому делу - люди глубоко пенсионного возраста", - сказал Бородай.Источник: https://censor.net.ua/v3154397
Ппц идиот)))
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Немає різниці хто утилізував сміття - головне , що сміття утилізоване..
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Бородай сказочный иди от...будет следующий по списку у пенсионеров КГБ...ппц какой имбицыл.
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и ты барадай по ни точке ходишь,не сегодня, то завтра... тупой шахид
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цензор, а давай ти надаси цілий окремий канал для лайна з *********?
інтєрррєсно!
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Вас козлов надо всех к стенке поставить за то, что вы сделала с Украиной. Вы- враги украинского народа и будете отвечать и перед трибуналом и перед историей. Мрази!!!
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Так вони всі не українці, окрім Захарченко, мокшанська шваль, громадянська війна...
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Дуже цікаво читати одкровення потенційних трупаків, всі там будете.
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А Болотов? Его же в Москве убили? И еще одного из Харькова, который "Оплот" возглавлял. "Убийство Моторолы - разборки со стародонецким криминалом, Гиви - операция СБУ, Захарченко ликвидировали старики-разбойники из КГБ", - террорист Бородай - Цензор.НЕТ 2152
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Болотов наче сам здох, то Жиліна зажмурили.
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вроде жена подозревает, что его отравили. где-то такое было
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То конспирологія, зрозуміло що після провалу "Новоросії" вони тимчасово на цьому світі, тим більше після того як рузьке світ себе проявив як збіговисько покидьків.
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как вы в этих сортах гавна из на дамбаса и на мордовии разбираетесь? они все на одно рыло.
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когда уже этого бородавочника утилизируют?!
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Особисто мені "насрать" на причини... Головне - РЕЗУЛЬТАТ...
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Але про Гіві все ж таки приємно, що це були Зорян та Шкіряк, а не жабогадючі чвари.
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"Кацапу вірить - себе не шанувать...". Це ж його думка, нічим не підтверджена...
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Можливо - але...
в цьому випадку я чомусь схильний повірити тому, що набородаїв бородай "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай - Цензор.НЕТ 3934

"Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай - Цензор.НЕТ 5715
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Моторола на ліфті телепортував у інферно
Гіві згорів на роботі
Сєльдьмаршала вбила лампочка
Бородай був героїчно згвалтований, але вижив
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Хроніки хроніків. "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай - Цензор.НЕТ 2443
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Господа, делаем ставки, в каком году собаке Бородай московские кормильцы подсыпят изониазид.
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Бородай, Гиркин, Сурков, Малофєєв, Пригожин, Пушилін ходячі мерці.
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Ну, щось про Пригожина кацапи "мовчать, як риба об лід...", з моменту падіння АН-72, у Конго... Так що, може, він "УЖЕ не "ходячий"?...
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Коли виносили з АНа неробочі організми, то кажуть було багато лисих маківок, є надія що серед них була саме та.
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Подсыпку дорогую тратить на него станут.Запустят шмеля или 10 грм. пластида.
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Пора Бародаю навести всю эту пиСтоду ,заждались .. "Убивство Мотороли - розборки зі стародонецьким криміналом, Гіві - операція СБУ, Захарченка ліквідували старики-розбійники з КДБ", - терорист Бородай - Цензор.НЕТ 6203
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из серии - интервью с великими..., нахрен это тут печатать, и так было все известно...
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Таки да-а-а... Без Лёвы Задова не обошлось, Аднако...
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Він бреше... це були агенти царськоі охранки
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А рептилоидов с Альфы Центавра не было, когда грохнули куромаршала в кафешке его ж зама, где постоянно охрана с видеонаблюдением была из числа орков руцкага мира?
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а бабай от кого залетел, он не знает?
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а че ж болотов з гиркиним ще топче лапти ?
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Как только речь заходит о СБУ - так все сразу начинают волать - "Там все законсперированные ФСБ-ники!". Ага, 40-летние агенты.

А тут Борода начинает сказки рассказывать про каких СБУ-пенсионеров 70 лет со времен совка но внезапно настроенных про-украински!! Очень смешно))
Как по мне - то Захера грохнули те же что и Моторыло, а вяликие спец-службы Дырляндии схватили своих же дидов и прессуют на самооговор. Нам же поют сказки про какие то суппер глубоко законспериррованных укропов.
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бред. просто гру зачистили всю самодеятельность. теперь там тихо руководят офицеры гру. всякие пушилины - пустое место.
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ты смари,вслед за дыркиным-стелковым еще один нежилец заговорил....
это они так себе отсрочку приговора наговаривают...публичными месседжами.

еще жирный с лугандона должен ляпнуть что-то обличающее!))))
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Усе, спалив контору, скоро і тебе на пазли розберуть!!!!
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Хотелось бы верить, что наше СБУ способно на такое. Ну может и способно по уровню профессионализма, но вряд ли на самом деле это делали. Так что все это сказки. Было бы круто если бы наше СБУ было как Моссад и мочило врагов из идейных мотивов в том числе, но наверное это опасная штука, т.к. такое оружие может быть повернуто против кого угодно, даже внутри страны, на оппозицию и т.п., особенно в стране где все продается. Так что вряд ли. У нас упоротые враги, но если они думают, что это СБУ, то пусть думают. И боятся.
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Украине можно создать Украинский Моссад, чтобы всех этих главарей убивали и в любой точке мира и любыми способами!
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а как же рассказики про украинскую ДРГ?
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"Сказочный д..**, зачем его только с тюрьмы выпустили "
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