 Госпсуд Києва призупинив розгляд позову ексвласників "Приватбанку" про повернення їм акцій, - НБУ. ВIДЕО

Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Щойно Національний банк отримав постанову Господарського суду Києва, яка була ухвалена вчора, 16 жовтня 2019 р., про те, що, розглядаючи справу за позовом Коломойського і компанії Triantal до низки відповідачів, зокрема Національного банку, про повернення акцій "Приватбанку", суддя ухвалила рішення про припинення провадження в цій справі до рішення у справі в апеляційному суді щодо визнання незаконною націоналізації ("Приватбанку". - Ред.), - пояснив він.
Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".
Реформа судов уже произошла...
Через год, зеМоника с гайкой, ограбят Украину под ноль...
заседание было назначено на сегодня 17.10.19 на 10:30.. в 09:45 поступает звонок о минировании суда, а судья накануне вечеров (16.10.19) не собирая стороны и не проводя судебное заседание, взяла и приостановила дело (выглядит так, как буд-то она уже была осведомлена о предстоящем заминировании здания суда)..
а что делает это черт Баканов?!.. а он пальцем в носу ковыряется и в упор не видит, что подобные финты ушами делаются из офиса перЗедента Богданом в интересах Каломойского..