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 Госпсуд Києва призупинив розгляд позову ексвласників "Приватбанку" про повернення їм акцій, - НБУ. ВIДЕО

Господарський суд Києва призупинив розгляд позову ексакціонерів "Приватбанку" (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про порушення під час націоналізації банку і повернення їм акцій.

Про це заявив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Щойно Національний банк отримав постанову Господарського суду Києва, яка була ухвалена вчора, 16 жовтня 2019 р., про те, що, розглядаючи справу за позовом Коломойського і компанії Triantal до низки відповідачів, зокрема Національного банку, про повернення акцій "Приватбанку", суддя ухвалила рішення про припинення провадження в цій справі до рішення у справі в апеляційному суді щодо визнання незаконною націоналізації ("Приватбанку". - Ред.), - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпсуд, який мав розглянути позов про повернення акцій "Приватбанку" ексвласникам, "замінували"

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154350
 
 
 Топ коментарі
 
Да пока благодарный лохторат наблюдает весь этот цирк, папа Беня с марионеткой уже обо всем договорились в Одессе в субботу. Беня заберет свою "компенсацию" государственной земелькой и в размерах поболее 2 млрд. баксов. Портфельчик со своими хотелками он Зеле уже передал. Следите за руками шулеров и не ведитесь на спектакли.
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А чё остановились?Ждут звонка от Зебобика?
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причем, зацените красоту игры суда в пользу Каломойского..
заседание было назначено на сегодня 17.10.19 на 10:30.. в 09:45 поступает звонок о минировании суда, а судья накануне вечеров (16.10.19) не собирая стороны и не проводя судебное заседание, взяла и приостановила дело (выглядит так, как буд-то она уже была осведомлена о предстоящем заминировании здания суда)..
а что делает это черт Баканов?!.. а он пальцем в носу ковыряется и в упор не видит, что подобные финты ушами делаются из офиса перЗедента Богданом в интересах Каломойского..
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Лондонский суд черкнул Беню.бояться попасть впросак
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Лондон Лондоном, а дома слуги папу Беню никак не обидят. Не посмеют.
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Портнов готується летіти на допт у Панаму- не до Бєні йому
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Да пока благодарный лохторат наблюдает весь этот цирк, папа Беня с марионеткой уже обо всем договорились в Одессе в субботу. Беня заберет свою "компенсацию" государственной земелькой и в размерах поболее 2 млрд. баксов. Портфельчик со своими хотелками он Зеле уже передал. Следите за руками шулеров и не ведитесь на спектакли.
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Бабки взяли но с учетом Лондонского суда своя шкура ближе все таки
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игорь валерьевич решил тормознуть, пусть ажиотаж после решения лондонского суда уляжется, потом можно будет тихонечко продолжить.
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Примерно так. Можно все сделать по тихому и не палясь открыто. Тем более мутную схемку с гос.земелькой они уже придумали.
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Правда восторжествует Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114 Готовьтесь зелёные Хозсуд Киева приостановил рассмотрения иска экс-владельцев ПриватБанка о возврате им акций, - НБУ - Цензор.НЕТ 9114
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Ну канешна...
Реформа судов уже произошла...
Через год, зеМоника с гайкой, ограбят Украину под ноль...
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причем, зацените красоту игры суда в пользу Каломойского..
заседание было назначено на сегодня 17.10.19 на 10:30.. в 09:45 поступает звонок о минировании суда, а судья накануне вечеров (16.10.19) не собирая стороны и не проводя судебное заседание, взяла и приостановила дело (выглядит так, как буд-то она уже была осведомлена о предстоящем заминировании здания суда)..
а что делает это черт Баканов?!.. а он пальцем в носу ковыряется и в упор не видит, что подобные финты ушами делаются из офиса перЗедента Богданом в интересах Каломойского..
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причина проста. тре транш від мвф. тож спершу транш, потім рішення. бо тре і бєню нє абідєть, і з мвф горшки не побити
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А в новинах пишуть ПЕРЕНІС РОЛЗГЛЯД ... Це різниця? УНІАН взагалі мовчить ... Шо такоє Бєня з Портновим уже захватв усі ЗМІ?
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І тепер у Бєні почалася епоха бідності?
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Чую, следующим шагом судебной "зе-реформы" будет отказ признавать любые заграничные решения по Привату, кроме Барышевского районого!
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Приостановил, получит документы решения лондонского суда от НБУ и все - коломойша голодранец.
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Ничего. Суд Талалаевки продолжит правое дело!
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