 Керівництво фракції має провести розмову з Медяником щодо його "цукрового" листування, - нардеп від СН Янченко. ВIДЕО

Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Коментуючи листування свого колеги по фракції В’ячеслава Медяника, де йшлося про вирішення певних питань із прокурорами, представниця "Слуги народу" наголосила, що вважає таке листування "не зовсім однозначним".

"Однак, з іншого боку, це дає натяки і можливість підозрювати у чомусь депутата", – переконана Янченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару", - заступник генпрокурора Трепак прокоментував згадку його в листуванні нардепа від СН Медяника

Тож, на її думку, керівництво фракції має "провести певну розмову" з Медяником та "розмову на запобігання" з усію фракцією.

"Мені здається, що завдання народних депутатів – відстоювати інтереси всього суспільства, для цього ми й були обрані", – підкреслила Галина Янченко.

Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".