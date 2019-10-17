 Керівництво фракції має провести розмову з Медяником щодо його "цукрового" листування, - нардеп від СН Янченко. ВIДЕО

Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.
Коментуючи листування свого колеги по фракції В’ячеслава Медяника, де йшлося про вирішення певних питань із прокурорами, представниця "Слуги народу" наголосила, що вважає таке листування "не зовсім однозначним".
"Однак, з іншого боку, це дає натяки і можливість підозрювати у чомусь депутата", – переконана Янченко.
Тож, на її думку, керівництво фракції має "провести певну розмову" з Медяником та "розмову на запобігання" з усію фракцією.
"Мені здається, що завдання народних депутатів – відстоювати інтереси всього суспільства, для цього ми й були обрані", – підкреслила Галина Янченко.
Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "По сахару з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "по сахару".
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Справді: якщо дії підпадають під КК, то яка розмова? До буцегарні! А якщо все в межах закону, то знову: яка розмова? Про що?
по всем популярным кацапским интернет форумам и сайтам, сегодня утром началась раскрутка инфо наброса, о якобы проблемах между Украиной и Францией, в связи с поставками для нужд МВД и Нацгвардии французских вертолетов..
Источником для вброса данной дезинформации, выбран на жолтый французский гавносайт "Intelligence Online".. Будьте внимательны!.. Это информационно-психологическая операция ФСБ *********!. Наблюдайте и выявляете те аккаунты на Цензоре, которые будут репостить эту дезу!!!
Євреї брехали, брехали і брехали, паралельно звинувачуючи у брехні, зрадники волали про зраду, корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
Питання лиш у тому, щому євреї змогли зманіпулювати народом? На яких струнах вони зіграли? На які точки натисли?
Люди легко вірять у те, у що хочуть вірити, всім хотілося вірити, що війну можна закінчити просто переставши стріляти, що у маленьких зарплатах і пенсіях винні "карупцианєри" і варто "правильному" презу клацнути пальцями і ті дематеріалізуються і відразу ціни знизяться, а зарплати зростуть, тому і повелися на єврейський разводняк.
А тепер спробуйте цю мафію потурити! А перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
Порохоботів Цензора і ольгінських,що під них "закосили"
Шрек Баблокат
Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
З Україною в серці
Та никто не боится нашей армии. Ну шо за бред?????
У ***** армия не знает шо это такое клянчить все у волонтеров. У зелёных человечков все есть что бы воевать аж за границей.
А у нашей украинской армии нету нихрена шоб оборонятся у себя дома. И не будет потому что каждое очередное руководство страны ссыт, ссыт и ссыт воевать.
Андрій Жагун(провокатор на єврейську тему)
симпатики Зєєєлі вже давно в душі зрозуміли, що їх, і мільйони інших обдурили євреї, ...
корупціонери типу Лєщенків та Шабуніних роздували антикорупційну істерію, а по ТБ нагнітали негатив: катастрофи, аварії, убивства, всьопрапала, поки люди не очманіли.
Тепер при владі євреї.
...
перспектива їсти власний дітей як у 33 цілком реальна.
vitalmod
Да, Моника с горя и страха так обнюхалось, что Бабий Яр проспало. Это конечно повод для зависти
Scorpman Y
все завидуют "ЫнтЭлЭхтуалу" моники зеленской
три - пятнадцать
"я капитуляцию не сливал", как сказала моника - горой за капитуляцию стоять будет...
Саша Соколенко
А в долгосрочной( **перспективе)Украина потеряет всё
dd13
все кацапские троли тут же начали обсырать Пороха, обеляя Зешмарклю….Т.е. капщина молится на клоуна. Делайте выводы. Зебилы предатели Украины.
UA Павло Хмарний
Так на відміну від зебілів в порохоботів мозґи є. Це Зєлєнскій управляє "государством"? Чи Коломойський і кучка олігархів разом з ним? Не корупціонери. Чесні євреї.
UA Shuha
Ппц))) ты точно голосовал за монику зеБЕНИНУ)
oqobo
а ви всє, дібіли, нє моглі справіцца с карупцієй тищі лєт - нє било у вас волонтьорской програмуліни от школьніка дєніса попова с нєскучнимі обоямі!
Барыга Мародеркин Победа
Идиотка! вместо того, что бы мешать цемент и штукатурить стены, 73% кретинов почувствовали себя тоже ************* Мониками,
Petro Poroshenko 4e941980
Ну зато у зебилов есть плюс , теперь на выборах в "лднр" 1 человек с 3 паспортами (Украины кацапии и "республики") сможет дать сразу 3 голоса за партию СН
Иван Богун 621d137f
тупая Моника Зеленски могла бы и просто промолчать, а так подставила под угрозу отношения с Европой
На то она и тупая Моника - кумир тупых блондинок, алкашей зебилов и школоты
OA
Расследуйте.Предавайте.
Доллар после ваших "расследований" не то 200 будет, а по 300.
Арина Родионова 96ca5499
скоро наши герои Украинцы будут гибнуть за панов чтоб у них батрачить на чужой земле а ЗЕбилоиды не нарадуются солнцеликим!
IN UA 7395a7cc
Украина меняет своих граждан на своих граждан
...антиконституционный обмен мог организовать только Зебил, марионетка, предатель национальных интересов Украины.
Сергей Коваль e287a8fb
Угу.Все бы не чего,только вот Моника за старое взялась-решила подудеть на кожаной флейте путлера.А это уже не смешно(((
03.10.2019 10:54
UA Геракл Платонович
А вы от ЗЕмоники ожидали что то другое?
cloud2009 26ea8082
это пишет известный враг путина между прочим...
Andrei Piontkovsky
Пытаясь оправдаться за увольнение посла Йованович Трамп слил Джулиани и Зеленского как инициаторов.
Действительно, Зеленский ябедничал Трампу в разговоре по телефону, что «она меня не любит».
Какая же все-таки мелкая дрянь этот ваш Зеленский.
UA Павло Макаренко
Гнилим базаром шибздик зруйнував європейську антипутінську безпекову
Анатолій Вітер
Израиль не отдавал 1027 евреев за... еврея!
Ты идиотизм ситуации понимаешь? Украинцев отдают за украинцев!
Віктор Багряний 6d106e85
тебе тоді на цензорі і близьео не було, зєбобіку.
Mora Zfayfer
Прошу пана не перебільшувати кількість твердолобих ЗеБілів. 73 відсотки проголосували за зелену шмарклю,
З Україною в серці
Томос якийсь термос..
З нами Бог та Україна
Ну і не справжні олігофрени ці зєбіли?.
aquarius580 .
После того как к власти в Киеве пришла банда новомалороссов, я ничему не удивляюсь
orionemc2 a7fce8b3
Это шо ж выходит ЗЕбильчики,
Привет
😀Та да...я тоже заметил что последнее время зебобики очень сидьно бздят
Аркадій Петрович
Будем без світла сидіти, зато нема Роттердаму.
кацахол
Коротше, виборці ЗЕ, запасайтеся свічками.
Дід Трохим(провокатор на мовному грунті)
Лишь бы не украинцами. Потом эти меншины, кем бы они не были, будут требовать русскага языка.
Paulo Kit
В ці хвилини, Зеленський соловейком заливається про закон один для всіх
....Скоро всех посадят
Стрелок
ты тоже был на курсах в трускавце?
OA 3b6910dc
НИ...., а что, курсы повышения квалификации в Трускавце не помогли????
Igor Zolotovskiy
геноцид организовывает зеля..
на розгляді :
Welt Schmerz
OldCat
Lera Lera 039019b9
Диды Выпивали
саша паламарчук
Serhii Liushuk
Utes Geleznjak
- Моня, тебе сколько ложек сахару... две-три?
- одну! но чтоб я видел)))
"Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня - более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 - чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", - пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.
По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.https://www.obozrevatel.com/politics/ermak-vernul-kolomojskogo-v-biznes-s-rossiej-v-obmen-na-quotformulu-shtajnmajeraquot.htm
Цукор всім!!!