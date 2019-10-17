 "Народний мер" Слов'янська Пономарьов виявився кримінальником і наркоманом, а Безлер - усі банкомати обніс, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Відповідне відео виклав у Twitter користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.
"Я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Це треба призначити керівника, де його взяти? Ось призначив я Пономарьова народним мером, а він виявився дрібним кримінальником і наркоманом. А інших не було, поки я розібрався в ньому. Той же Безлер - він усі банкомати обніс, але в нього і контингент був, вибачте, зовсім інший, ніж у мене", - зізнався Гіркін.
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Золотой запас Украины исчез. Отвечая на вопрос о золотовалютных резервах, глава Нацбанка Валерия Гонтарева призналась, что у государства почти не осталось золота.
https://www.youtube.com/watch?v=o8ldFFxoQzk
Расстрел верующих в Славянске: пять лет назад были убиты четверо прихожан евангельской церкви
Об этом во вторник на своем сайте сообщает руководитель области Геннадий Москаль.
По его словам, подозреваемыми являются 13 человек в возрасте от 18 до 39 лет, 12-ть из которых закарпатцы, а один - житель города Славянск Донецкой области. Большинство из них до сих пор скрываются в лесах Закарпатья.
"Грубая стрельба в Мукачево, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, - это лишь вершина айсберга в деятельности преступников", - заявляет Москаль.
"К тому же они с целью наживы похищали и пытали людей, требовали деньги у предпринимателей, забирали имущество, используя при этом незаконное огнестрельное оружие, включая автоматами, пулеметами и гранатометами. Фактически это был рэкет, банальное зарабатывание денег, и хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов", - добавляет губернатор.
По словам Москаля, у милиции уже есть "куча заявлений от пострадавших, которые до этого боялись официально обращаться в правоохранительные органы или не верили, что преступников привлекут к ответственности".
Открыто уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины - бандитизм."
без мусоров такие чудеса маловероятны
Она сосала хер
Теперь они элита
И гордость ДНР...
Гиркин это и не скрывает. Он открыто говорит, что под дулами автоматов он тащил за шиворот депутатов Крымской автономии в зал заседания.
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В других интервью (см. в ютубе) Гиркин рассказывает, как он захватывал власть в Славянске, как платил бабки (которые получил от Аксенова) для завербованных ФСБ агентов в др. городах (Харьков и др.), чтобы там поднимать восстание и захватывать МВД. Как раздавал оружие местным уголовникам и как потом сам же жаловался что уголовники с оружием грабили местных жителей и не хотели идти воевать с ВСУ.
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Гиркин рассказал как российские войска (танки, пехота и грады) вошли на территорию Украины и расстреляли наших добробатов под Илловайском - это операция РФ "Северный ветер".
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Это все нужно показывать каждый день в наших СМИ чтобы украинские ватники перестали говорить, что Россия тут не причем.
Но этого наши СМИ почему то не делают. Почему об этом не говорят каналы Медведчука мне понятно. Но остальные то ТВ каналы тоже молчат!