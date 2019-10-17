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Все про:війна (1776) криміналітет (190) Слов'янськ (200) Безлер (16) Гіркін (79) найманці РФ (887)

 "Народний мер" Слов'янська Пономарьов виявився кримінальником і наркоманом, а Безлер - усі банкомати обніс, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Російський терорист Ігор Гіркін в інтерв'ю пропагандистському каналу нарешті розповів правду про бойовиків на "керівних посадах", що принесли смерть і розруху на Донбас у 2014 році.

Відповідне відео виклав у Twitter користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"Я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Це треба призначити керівника, де його взяти? Ось призначив я Пономарьова народним мером, а він виявився дрібним кримінальником і наркоманом. А інших не було, поки я розібрався в ньому. Той же Безлер - він усі банкомати обніс, але в нього і контингент був, вибачте, зовсім інший, ніж у мене", - зізнався Гіркін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слов'янськ. Початок війни": прем'єра фільму про перші дні агресії РФ на Донбасі відбудеться на ICTV

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154304
 
 
 Топ коментарі
 
"Я назначил Пономарёва народным мэром" - это всё что нужно знать о "народности" "республик".
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Вате пох! "Все воруют! А эти хоть за нас, за дидов и руцкий йезык".
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та ну нах...таке казати про новоатсосних хєроєв....
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Гиркин, когда зашел в Славянск с кучкой своих бандитов и захватил СБУ и МВД, стягивал всю ювелирку со сего города. Мешками несли! Местные ждали украинские военные силы, но их не было.... Собрав золото и бабки со всего города, он со своей бригадой спокойненько ушел в Донецк. Вот и вся история. Это со слов жителей Славянска.
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Пфф... Яценюк 40 тонн золота умыкнул из ЗВР Украины, а Гонтарева просто сказала, что не знает куда оно делось... "Народний мер" Слов'янська Пономарьов виявився кримінальником і наркоманом, а Безлер - усі банкомати обніс, - терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 2920
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Это да. Подчистили нас очень крепко!
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то не треба булов Україну лізти, а так кого ж іще залишається х..лу чистити, як не своїх, платіть кацапи і не нийте.
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Яценюк: "Золото-валютные резервы нужны только странам-изгоям,не имеющим международ. поддержки.Украина-не из их числа".

Золотой запас Украины исчез. Отвечая на вопрос о золотовалютных резервах, глава Нацбанка Валерия Гонтарева призналась, что у государства почти не осталось золота.
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я не знайшов де і коли він це говорив, всі ссилки і згадки із с.ру ресурсів або з посиланням на них. а про золото може краще у овоча запитати, чи він взагалі ніпричому?
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Вате пох! "Все воруют! А эти хоть за нас, за дидов и руцкий йезык".
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"Я назначил Пономарёва народным мэром" - это всё что нужно знать о "народности" "республик".
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"Действия представителей закарпатского "Правого сектора", которые устроили стрельбу в Мукачево, квалифицируются как бандитизм.

Об этом во вторник на своем сайте сообщает руководитель области Геннадий Москаль.

По его словам, подозреваемыми являются 13 человек в возрасте от 18 до 39 лет, 12-ть из которых закарпатцы, а один - житель города Славянск Донецкой области. Большинство из них до сих пор скрываются в лесах Закарпатья.

"Грубая стрельба в Мукачево, которая стала вызовом правоохранительной системе и всему обществу, - это лишь вершина айсберга в деятельности преступников", - заявляет Москаль.

"К тому же они с целью наживы похищали и пытали людей, требовали деньги у предпринимателей, забирали имущество, используя при этом незаконное огнестрельное оружие, включая автоматами, пулеметами и гранатометами. Фактически это был рэкет, банальное зарабатывание денег, и хуже всего то, что все делалось под прикрытием патриотических лозунгов", - добавляет губернатор.

По словам Москаля, у милиции уже есть "куча заявлений от пострадавших, которые до этого боялись официально обращаться в правоохранительные органы или не верили, что преступников привлекут к ответственности".

Открыто уголовное производство по ст. 257 Уголовного кодекса Украины - бандитизм."
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Москалю сбрехать - дорого не возьмёт,
без мусоров такие чудеса маловероятны
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Как то слегка наблюдения Москаля и Гиркина сходны, похоже, что в любой неформальной войне первыми мобилизуются блатные.
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просто у камуняк вооружены мусора и бандиты, это закон
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Наше олигархо-чинвничье государство - коммуняки?
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там йшов переділ контролю контрабанди сигарет. розказують, що було якось Правий сектор їхав, то їх в горах обстріляли, як попередження, без жертв, ну вони повернулись.
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Как ниажиданна. никогда б не подумал. Такие приличные люди.
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Слава наркоманам и защитникам банкоматов.
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Вчера он мыл машины
Она сосала хер
Теперь они элита
И гордость ДНР...
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Вот назначил я Пономарева народным мэром... Источник: https://censor.net.ua/v3154304 От такие они, народные рыспублики.
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Меня всегда поражало то что наши СМИ не показывают интервью Гиркина где он открыто рассказывает пошагово как он сотрудник ФСБ с группой российских "отпускников" захватывал власть в Крыму и как его боевики силой доставляли депутатов в зал заседания чтобы принять закон о референдуме за отделение от Украины.
Гиркин это и не скрывает. Он открыто говорит, что под дулами автоматов он тащил за шиворот депутатов Крымской автономии в зал заседания.
***
В других интервью (см. в ютубе) Гиркин рассказывает, как он захватывал власть в Славянске, как платил бабки (которые получил от Аксенова) для завербованных ФСБ агентов в др. городах (Харьков и др.), чтобы там поднимать восстание и захватывать МВД. Как раздавал оружие местным уголовникам и как потом сам же жаловался что уголовники с оружием грабили местных жителей и не хотели идти воевать с ВСУ.
***
Гиркин рассказал как российские войска (танки, пехота и грады) вошли на территорию Украины и расстреляли наших добробатов под Илловайском - это операция РФ "Северный ветер".
***
Это все нужно показывать каждый день в наших СМИ чтобы украинские ватники перестали говорить, что Россия тут не причем.
Но этого наши СМИ почему то не делают. Почему об этом не говорят каналы Медведчука мне понятно. Но остальные то ТВ каналы тоже молчат!
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"Народный мэр" Славянска Пономарев оказался уголовником и наркоманом, Безлер - все банкоматы обнес, а я вспарываю животы живым ни в чем не повинным людям и засыпаю туда песок", - террорист Гиркин.
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Народная власть. Зато на украинском не заставляют говорить.
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опять гнилодырких подал свой всхрюк из мордовскиъ болот. к чему бы это?
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