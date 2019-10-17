 "Народний мер" Слов'янська Пономарьов виявився кримінальником і наркоманом, а Безлер - усі банкомати обніс, - терорист Гіркін. ВIДЕО

Відповідне відео виклав у Twitter користувач Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

"Я банки не брав, ми ж не банда. Та й щоб банк взяти, потрібні люди. Це треба призначити керівника, де його взяти? Ось призначив я Пономарьова народним мером, а він виявився дрібним кримінальником і наркоманом. А інших не було, поки я розібрався в ньому. Той же Безлер - він усі банкомати обніс, але в нього і контингент був, вибачте, зовсім інший, ніж у мене", - зізнався Гіркін.

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