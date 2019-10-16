 Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції". ВIДЕО

Про це Арахамія сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
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"Так, я вчора передав слідчому (заяву про підкуп учасників акції. - Ред.), підписав бумагу. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна - в Державне бюро розслідувань, а друга - в СБУ", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він.
У своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції.
Після цього Арахамія вибачився перед усіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли "за покликом серця і душі".
Але я все думав, кого він мені нагадує. І от - ЕВРИКА: Це ж Царьов №2!!!
Той теж звертався до СБУ з вимогою знайти на Майдані "руку Госдепа"
А чому не зібралися його прихильники із закликами про підтримку формули "шахер-махер"? Грошей забракло, чи жим-жим спрацювало?
Не знаю кто такой этот арахамия( по фамилии сразу пауков вспоминаю -арахнидов) но он туп как пробка
почему бы изучением ЭТИХ фактов не заняться СБУ?
Ваши Величество, Ваши Превосходительство и Ваше Высочество Владимир Владимирович ! Я на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее всегда верно служить вашему Величеству и вашей кровавой империи!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный ...резидетн и исправный капитулянт ЗЕбил.
так что про резкое изменение мнения речь не идет.
а) аренду микрофонов
б) аренду палаток)
в) аренду сцены
г) оплату работы звуковиков - т.к. организация крупного митинга требует ДЕНЕГ?
и наконец, даже если кто-то платил за участие кому бы от ни было - это является нарушением законодательства? какой статьи УК, можно поинтересоваться?
Аж отсюда вижу как ты его заплевал
единственные не продажные люди это Зэля и Бэня. и все свои деньги они заработали честно и ничего не украли у страны и у нас с вами, особенно не воровал и не мародерствовал Бэня великий патриот своей исторической родины.
нужно верить Зэле и Бэне, как представителям самого честного в мире народа.
Если ты у власти, то все против тебя выходят за деньги, если не у власти, то ты бессребреник.
арахамия забастовки, стачки, выступления против чего то частично оплачиваются всегда, людям нужен чай и т.д.
но ты идиот из слуг народа.