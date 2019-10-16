 Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції". ВIДЕО

Про це Арахамія сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

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"Так, я вчора передав слідчому (заяву про підкуп учасників акції. - Ред.), підписав бумагу. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна - в Державне бюро розслідувань, а друга - в СБУ", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він.

У своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції.

Після цього Арахамія вибачився перед усіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли "за покликом серця і душі".