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 Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції". ВIДЕО

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що передав до Служби безпеки України докази підкупу учасників акції "Ні капітуляції", які протестують проти "формули Штайнмаєра".

Про це Арахамія сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

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"Так, я вчора передав слідчому (заяву про підкуп учасників акції. - Ред.), підписав бумагу. Це вже друга за мій парламентський досвід: одна - в Державне бюро розслідувань, а друга - в СБУ", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Lb.ua висловив упевненість, що більшість учасників протестів проти "формули Штайнмайєра" вийшли з ідеологічних міркувань, проте не всі. "Я впевнений, що малій частині людей оплачують участь в акціях, але реальних протестувальників набагато більше. 95% вийшли на Майдан з ідеологічних міркувань, але це не означає, що немає 5%, які отримують гроші. Може бути, росіяни платять, може - Петро Олексійович або хтось ще", - повідомив він.

У своєму зверненні журналіст Айдер Муждабаєв розкритикував Арахамію за фразу про 5% продажних учасників акцій проти капітуляції.

Після цього Арахамія вибачився перед усіма учасниками акції "Ні капітуляції", які прийшли "за покликом серця і душі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154231
 
   
 Топ коментарі
 
Передал полведра наколотых апельсинов и справку из больницы, что у него минингит.
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Лично подкупал, лично и представил. Иначе откуда взяться доказательствам?
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А мне рассказывали, что эта бородатая Хламидия наживалась на волонтерстве, собирала бабки и крысятничала сучка. Куда скинуть заяву?
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Я вже давав Арахамії прізвиська - Жовторотик і Комсомолець
Але я все думав, кого він мені нагадує. І от - ЕВРИКА: Це ж Царьов №2!!!
Той теж звертався до СБУ з вимогою знайти на Майдані "руку Госдепа"
Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 1504
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Ти ба який! Подав він докази!
А чому не зібралися його прихильники із закликами про підтримку формули "шахер-махер"? Грошей забракло, чи жим-жим спрацювало?
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Зачем платить 5%, когда 95% выходят бесплатно...
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Это же ЗЕбилы. Не думаю что они настолько умны шоб дать адекватный ответ на этот вопрос.
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Неужели не понятно, что фейк, который Арахамия вряд ли слепил лично, ему скинули "корешки-фсбешники" по Телеграму? Прекрасно же понимают, что никаких доказательств подкупа нет и не будет, ну может с каким-то бомжом, этот номер и пройдет, если его нашли и записали на видео. Но судьи хоть и подонки, но не на столько, чтобы принять идиотское решение. Вывод? Закинуть типа инфу, скомпрометировать людей, обдурить своих зе-билов, чтобы поверили. Чисто ********** методы. Не удивлюсь, если так и окажется, что координаторы подобных вещей - сотрудники фсб
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Цей хачик мабуть сам одною рукою писав смс а дпугою скріни знімав з іншого телефону, такі "докази" для школярів молодших класів)
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Вся Украина хотела сепаров в раду посадить и пенсии им платить, восстановить даунбасс, конституцию поменять, поцеловать зад плешивому путену - вообщем капитулировать. А вот нашлось несколько тысяч предателей -пришлось их подкупать, чтоб против капитуляции выступили.
Не знаю кто такой этот арахамия( по фамилии сразу пауков вспоминаю -арахнидов) но он туп как пробка
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Это шоб вы понимали чему в Трусковце учат Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 7086
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я считаю, СБУ должно больше должно интересовать, если миллионы людей видят и громко заявляют, что страну предают - может, это действительно так? может проверить окружение Зеленского, вдруг у него или его друзей и финансировавших избирательную компанию есть бизнес в РФ?
почему бы изучением ЭТИХ фактов не заняться СБУ?
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Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 5497



Ваши Величество, Ваши Превосходительство и Ваше Высочество Владимир Владимирович ! Я на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши. Я буду и далее всегда верно служить вашему Величеству и вашей кровавой империи!

Ваш преданный раб, экс- клоун, верный ...резидетн и исправный капитулянт ЗЕбил.
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Этот ватный падонок из ватного Николаева, ничего удивительного...
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по логике он не из ватного Николаева Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 3804 попробуй, шевельни лишней хромосомой в мозгу! Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 9335
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Я тебе дуже прошу, не травмуй українців своєю кацяпскою фенєй, бо пішлють тебе запоребрик, тобто НАХ
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Підскажіть будьласка , куди всім звертаться , за не виплаченими грошима ???😆
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сам организовал подкуп и теперь кричит о факте подкупа
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Валет зашуганный, твоими кляузами еще должно СБУ и ГБР заниматься. Мало им Портнова. Лучше бы реально капитулянтами занялись, вот государственная безопасность...
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погибают последние пдекватные серед зеленой плесени. Давид. есть время, еще есть время не сделать безвозвратную глупость. Ежели Вы думаете что в случае чего продолжите в Европе, ето Ваша самая большая ошибка в жизни.
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Жодна така протестна акція на пустому місці не виникне...Потрібні гроші заплатити лідерам,на створення відповідної громадської думки,на трибуну,на реквізити,на телебачення тощо...Всі знають як це робиться,Педро можливо найкраще,але ніхто не знає чим то закінчитьсяТак готували майдани,один і другий,заради одноразової вигоди,ну а скористали ті,які не планують,зате вміють використати що є...Ну а люди...статисти,барани,сьогодні одне думають,завтра інше,сьогодні туди побігли,завтра вже звідтам сюди...І я такий,і всі хто в стадо попав...Одна людина не здатна різко поміняти думку і відношення,а от стадо - миттєво...
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романчук, если бы ты ходил на все три Майдана - то знал бы, что на все три Майдана ходили на 90% одни и те же люди - разве что Евромайдан зацепил больше других.

так что про резкое изменение мнения речь не идет.
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Дурило , не треба корчити з себе розумного ! Ти було на Майдані ? 100% не було ! А то ти б знало , що ПРОСТІ КИЯНИ і не тільки кияни приносили харчі , теплий одяг , дрова , шини та інші речі , потрібні для виживання . А школярі та літні люди , жінки та чоловіки приходили видовбувати бруківку , щоб відбиватися від єкіпірованих та озброєних істот . Так , що не треба повторювати маячню з кацапського та прокацапського ТБ , А якщо ти сам віриш в те , що висрав , то подивись відео - зараз не 19 століття , і побачиш з якими щитами люди і в яких касках ! А чому вони готові були померти , ти все одно не зрозуміеш .
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Скажи , абрахамия , де гроші дають ? А то я шукав - шукав на Покрову цілий день по КИЄВУ , І НЕ ЗНАЙШОВ ! Прийшлося проти вас мітингувати безкоштовно ! І дуже радий . А в тебе взяв би , щоб скинутися на квиток тобі і таким , як ти . Щоб не бачити вас і не чути . Ви якщо брешете , то пам'ятайте , що в НАШІЙ Україні далеко не всі зебіли .
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Архамія сам підкупив пару людей, щоб потім показати картинку, що мітинг був куплений... Люди Зелі такі безпринципові мразі, що здатні на все!
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Інородці дуже бояться єдності українців. Ось і намагаються дискредитувати все що заважає спокійно грабувати український народ. На їх місці я сам точно так би і чинив.
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Дуже прикро , що в нас багато бидла , яке саме їх готове ставити над собою - то сракашвіллі , тепер абрахамія . Чи не знають взагалі історію , чи думають , що сраліни , кагановичі та інші паталогічні виродки і кати були тільки в кіно .
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Ара-ХАМло сконнектился с таким молодым (всего-то 46 годков), но уже лейтенантом (уделал самого Коломбо), чем избавил ЗЕбанька звонить по поводу чертилл каких-то 20 тысяч раз.
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а чого всі петьки так возбудились? мабуть теж безплатно тут сидять )))
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А вот и те самые 5% купленных о которых визжит Абрахамия обьявились.
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а может этот гандон указать как минимум СТАТЬЮ УК, которая запрещает платить людям за:
а) аренду микрофонов
б) аренду палаток)
в) аренду сцены
г) оплату работы звуковиков - т.к. организация крупного митинга требует ДЕНЕГ?

и наконец, даже если кто-то платил за участие кому бы от ни было - это является нарушением законодательства? какой статьи УК, можно поинтересоваться?
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ЗЕбильная крыса кремлёвская, мне ничего не надо платить, я сам тебе на венок с радостью скинусь.
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Теперь возьми платочек и вытри экран/монитор Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 6088
Аж отсюда вижу как ты его заплевал Арахамія передав СБУ докази участі за гроші в акції "Ні капітуляції" - Цензор.НЕТ 9467
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****, чего же ты падла не вышла на майдан? Там бы и доказывал.
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Блин! Мне Ющенко за Майдан-1, а Порошенко за Майдан-2 должен!!! Где деньги платят? А процент за просрочку есть?
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****, чего же ты падла не вышла на майдан? Там бы и доказывал.
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ссыкло потому что, как и вся Зелина компашка.
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Хоть одного проститута посадят-сколько можно титушек плодить?
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Ара, есть ара, а украинцы есть украинцы и вместе им не сойтись!
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может сам и проплатил, чтобы дело завести......
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все, кто против самого честного в мире клоуна, они продажные и любые их митинги продажные.
единственные не продажные люди это Зэля и Бэня. и все свои деньги они заработали честно и ничего не украли у страны и у нас с вами, особенно не воровал и не мародерствовал Бэня великий патриот своей исторической родины.

нужно верить Зэле и Бэне, как представителям самого честного в мире народа.
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треба терміново садити Мародьора... бо наробить лиха..
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очень грустно что такие жопы у нас во главе государства
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Оказывается янукович был дурак, он и кучма могли как орхамия передавать сведения об подкупе людей и выступать об этом по тв.
Если ты у власти, то все против тебя выходят за деньги, если не у власти, то ты бессребреник.
арахамия забастовки, стачки, выступления против чего то частично оплачиваются всегда, людям нужен чай и т.д.
но ты идиот из слуг народа.
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