 "Наш пан - хороший такий, тільки про нас і думає", - в Челябінську запропонували відновити кріпосне право. ВIДЕО

Петиція розміщена на сайті Change.org, інформує Цензор.НЕТ. Станом на 16:15 16 жовтня її підписали 750 осіб.
"Низький рівень доходів позбавляє людину серйозної частини гарантованих свобод. Працівник не може дозволити собі свободи переміщення, йому складно зважитися на якусь кардинальну зміну в своєму житті. Та він навіть на участь в якомусь колективному заході на захист власних прав не погодиться, оскільки повністю залежить від роботодавця. Це, фактично, і є кріпосне право!" - свідчить текст петиції.
На підтримку свого звернення робочі записали відеоролик.
"Наш пан - хороший такий, тільки про нас і думає. Ось лише півень запіє - він одразу в труди праведні подався", - заявляє в ньому чоловік. "І чого ж він тільки для нас не робить! І путівку в дитячий табір платно виділить, і зарплату на 2% за 3 роки проіндексує", - вслід за ним жінка.
"Я створив петицію з проханням узаконити кріпосне право. Адже неформально для нас воно вже є. А офіційне його введення дасть нам нові соціальні гарантії", - стверджує на відео один з авторів ролика.
"Петиція [і відеоролик] - це певна можливість звернути на себе увагу, тому що те, що відбувається в мономістах, це і є кріпосне право. Ми і говоримо, що його пора "легалізувати". Громадські інститути не працюють зовсім", - розповів РБК завідувач організаційним відділом Челябінської обласної організації гірничо-металургійного профспілки Росії Володимир Ревенко.
Ревенко додав, що роботодавці поки не відреагували на публікацію петиції і відео. "[На випадок спроби звільнити співробітників заводу через публікацію петиції] у нас є практика відновлення людей. Якщо самі роботодавці реагуватимуть [звільненнями чи будь-якими санкціями], вже вибачте, але будемо захищатися, будемо огризатися", - зазначив він.
биомусор
по сути, никуда оно и не девалось....
- привет! как живёшь?
- по традициям предков.
- то есть как?
- уёво.
Наверно для того - шобы мы о своих косяках на время позабыли и попрыгали от радости на чужой беде. Или - на чужой дурости, забывая о всей той дурости, шо наворотили сами.
Ладно бы был 15 год, когда все мы кипели от патриотизма и ненависти к кацапам... А щас? Шо, ещё получаете кайф от таких новостей? Когда наши внутренние новости абсолютно ничем не отличаются? ...не по поступкам, не по глупости.