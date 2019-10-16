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 "Наш пан - хороший такий, ось тільки про нас і думає", - в Челябінську запропонували відновити кріпосне право. ВIДЕО

Члени челябінського відділення гірничо-металургійної профспілки створили петицію з вимогою відтворити в Росії кріпосне право. Вони стверджують, що фактично і так є кріпаками господаря заводу.

Петиція розміщена на сайті Change.org, інформує Цензор.НЕТ. Станом на 16:15 16 жовтня її підписали 750 осіб.

"Низький рівень доходів позбавляє людину серйозної частини гарантованих свобод. Працівник не може дозволити собі свободи переміщення, йому складно зважитися на якусь кардинальну зміну в своєму житті. Та він навіть на участь в якомусь колективному заході на захист власних прав не погодиться, оскільки повністю залежить від роботодавця. Це, фактично, і є кріпосне право!" - свідчить текст петиції.

Наш пан - хороший такий, ось тільки про нас і думає, - в Челябінську запропонували відновити кріпосне право 01

На підтримку свого звернення робочі записали відеоролик.

"Наш пан - хороший такий, ось тільки про нас і думає. Ось як тільки півень запіє - він одразу в труди праведні подався", - заявляє в ньому чоловік. "І чого ж він тільки для нас не робить! І путівку в дитячий табір платно виділить, і зарплату на 2% за 3 роки проіндексує", - вслід за ним жінка.

"Я створив петицію з проханням узаконити кріпосне право. Адже неформально для нас воно вже є. А офіційне його введення дасть нам нові соціальні гарантії", - стверджує на відео один з авторів ролика.

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"Петиція [і відеоролик] - це певна можливість звернути на себе увагу, тому що те, що відбувається в мономістах, це і є кріпосне право. Ми і говоримо, що його пора "легалізувати". Громадські інститути не працюють зовсім", - розповів РБК завідувач організаційним відділом Челябінської обласної організації гірничо-металургійного профспілки Росії Володимир Ревенко.

Ревенко додав, що роботодавці поки не відреагували на публікацію петиції і відео. "[На випадок спроби звільнити співробітників заводу через публікацію петиції] у нас є практика відновлення людей. Якщо самі роботодавці реагуватимуть [звільненнями чи будь-якими санкціями], вже вибачте, але будемо захищатися, будемо огризатися", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154207
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошее начинание,правильное. Поддерживаю.
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кацапы потомственные рабы
биомусор
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кацапы потомственные рабы
биомусор
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Хорошее начинание,правильное. Поддерживаю.
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И паспорта с пропиской можно отменить, а просто бирку с именем хозяина на нос повесить "Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право - Цензор.НЕТ 3271
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Чего вы выдумываете, всегда тавро на щёку ставили, не надо нам ваших биобирок!
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крепостное право
по сути, никуда оно и не девалось....
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Мда, незабаром у них відростуть хвости і позалазять кацапомавпи на берізки. "Наш барин - хороший такой, вот только о нас и думает", - в Челябинске предложили восстановить крепостное право - Цензор.НЕТ 2399
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Эбанутые . Их надо изолировать . Они чем-то нехорошим болеют .
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Так наши зелеопые ублюдки о таком тоже и мечтают. Вам же уже сказал наш ********** в короне- он президент, а вы никто, быдло- граждане какие-то какой-то Украины. беня вообще хочет, что все население работало у него на заводах за баланду, и молчало в дырочку. А вазелин- шоб ему, солнцеликому, зад целовали, постоянно аплодировали, преданно смотрели в глазки и бесконечно восхищались! Он же великий политик и отец, практически, нации! Чем это отличается от рашиских мечтаний?
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Кажуть, що в Україні більше 50% позитивно ставляться, от до етіх...
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"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!" М.Е.Салтыков-Щедрин.
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***
- привет! как живёшь?
- по традициям предков.
- то есть как?
- уёво.
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