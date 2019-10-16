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 При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук. ВIДЕО

При Кабінеті міністрів створили комісію для захисту бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"До нас часто звертаються представники різного бізнесу з інформацією про те, що когось кошмарять, у когось продовжують вимагати хабаря. У мене велике прохання: нам потрібен час для того, щоб замінити негідників і корупціонерів на державних постах. І інспектори та інші чиновники, які з вас вимагають хабаря, залишаться там недовго. Будь ласка, не бійтеся, звертайтеся до нас, розповідайте про такі випадки", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від "Слуги народу" Мотовиловець закликав прем'єра очистити Кабмін від корупціонерів

Гончарук зазначив, що стосовно таких випадків є комунікація з правоохоронцями: "Всіх цих людей потрібно арештовувати і саджати у в'язницю, щоб вони більше не вимагали з бізнесу хабаря, і якось впливати. Без ваших повідомлень боротися з цим буде складніше".

Створена комісія триматиме на контролі кожне звернення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154201
 
 
 Топ коментарі
 
Заявляю: Коломойський кошмарить Приватбанк, звони Баканову чи куди там ви дзвоните! При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2506
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И Миттала обижают! Примите меры!
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сколько денег на комиссию выделено? эммитаторы бурной деятельности....
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Заявляю: Коломойський кошмарить Приватбанк, звони Баканову чи куди там ви дзвоните! При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2506
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сколько денег на комиссию выделено? эммитаторы бурной деятельности....
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ой...кстати... хотел напомнить всем!!!!
номер, по которому преЗЕдент предложил украинцам стучать в НАБУ - 0 800 503 200
а Гончарук свой номерок не оставил??? ))))))
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и опять права звонка лишают - чем в рельсу бахкать? где обух или палка-капалка?
ото ж! )))))))))
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Обычно упырь опирается на дебильные законы и постановления правительства. Тут жаловаться себе дороже
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Ага ага, можете пожаловаться нам на НАС! очень весело выйдет!
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Цинізм зашкалює. Наприклад, у мене споавдвєі немає слів. Та бізнесу аби допомогти, потрібно вас прогнати.
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Ага) это как при овоще был случай:хозяин базы отдыха на Затоке был ярым рыгом, и когда его, по второму кругу, начал доить стоматолог, сын овоща, бизнесмен попер в Киев, и даже к папе вите на прием попал-итог:нехрен жаловаться, и базу вообще подожгли...
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Оцениваю - грош тебе цена в базарный день. При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8870
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Ха,за защитой от коррупционеров бежать к коррупционерам и крышевателям коррупционеров,очень милую схему придумал самокатчик.
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Какая профанация!!! какое дилетантство!!! Шариковы и Швондеры после октябрского переворота в 1917м!!!
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Ха! Они от цыганвы на вокзале защитить не могут, а то от спецслужб или титушек....
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"почую кожного" - 3. "а если не отзовутся - звоните в спортлото"(с)

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Ага, к вам за защитой обратись - больше потеряешь. Вы же зебильные реформаторы
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Одразу після звернення вас так видрочать перевірками, що закриєтесь без усіляких скарг.
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Бізнес треба захищати від вас невігласів. При Кабміні створили комісію для захисту бізнесу: не бійтеся, звертайтеся до нас, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8023
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Он точно умственно отсталый.
Это ему, позорищу, надо баяться.

Гончарук не просто испортил имидж страны своим появлением на концерте с нацистами,
этот идиот перечеркнул будущее страны. Европейцы и американцы этого не поймут.
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будут впаривать кажному бизнесмену по шубе и самокату впридачу
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НЕ БІЙТЕСЯ ! ЗВЕРТАЙТЕСЯ !
Конверти не будуть товстими...
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Это как в МинЮсте комиссию по борьбе с рейдерством?
КПД даже не нулевое - отрицательное.
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" При Кабмине создали комиссию для защиты бизнеса: не бойтесь, обращайтесь к нам - с "откатами" мы уже определились... Гончарук. "
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Ясно одно-правительство, как и вся зеленая власть занимается исключительно имитацией "реформ" и ничем более.
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Дивився ролик Шарія...Селянська спілка виростила врожай соняхів,якісь чмошники рейдернули,землю,махінаціями привласнили права і на врожай,і на техніку,людей побили,врожай забрали і поїхали...Поліція ходить як на весіллі,тільки поради,мовляв пишіть,пишіть...Почали виясняти хто за тим стоїть - а там основні спонсори "Слуг народу"...Офіційно перераховували на вибори мільйони баксів,привели того ж Гончарука до влади...І він буде їх "нещадно заарештовувати і садити у в"язницю"?..Ні,не буде...Скаже - це не входить в мої обов"язки...
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