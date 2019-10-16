 Російські окупанти вночі обстріляли Золоте. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на телеграм-каналі "Останній блокпост" опубліковано відеозапис, зроблений вночі в районі хутора Вільний, на якому чітко чутні постріли і вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Зайцевого найманці РФ били з ЗУ-23-2 та мінометів, - Міноборони



"Російські окупанти продовжують обстрілювати Золоте. Щоночі по позиціях українських військових і по селищу працюють кулемети, гранатомети і артилерія ворога. Наші патрулі фіксують ці обстріли. Вся суть мінських переговорів", - йдеться в коментарі до відео.





Також читайте: У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський. ВIДЕО