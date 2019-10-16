 Російські окупанти вночі обстріляли Золоте. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на телеграм-каналі "Останній блокпост" опубліковано відеозапис, зроблений вночі в районі хутора Вільний, на якому чітко чутні постріли і вибухи.
"Російські окупанти продовжують обстрілювати Золоте. Щоночі по позиціях українських військових і по селищу працюють кулемети, гранатомети і артилерія ворога. Наші патрулі фіксують ці обстріли. Вся суть мінських переговорів", - йдеться в коментарі до відео.
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Что бы наступил мир нужно просто перестать пулять пулями!
Верховный Главнокомандующий В. Зеленский
И тогда вовка куйло испужается вовки ссыкло и поймет как он был не прав, а совсем даже как лев, но не то чтобы вовсе - но точно как ободранная кошка, ну почти как моника Зе после "доверительного" разговора с Трампом
тебя ж без водки вечером оставят.. за такие наезды на твоего монику зеленски
https://www.youtube.com/watch?v=EJaueuRCFeY
а тут.. краще захлухнути аби не чути.... бо треба про своє...або картковий борг- святе.?..
(мені інколи здається... що воно програло Україну х.лу в карти... бо не можно так діяти при здоровому глузді...чи можно?) ...х/з...(пардон)...
Еще скажите, что Владимир Александрович лично должен за обстрелами следить, высунув голову в окно из ОПы!
Оне судьбами мира заняты, а вы...
Воистину акбар цурюк!
Скажіть що там обстріли Моніці. Ато вона походу ніяк від тріпу не відійде...
А это как понимать?
Щось почалося таке, що щирі люди перетворюються на несправжніх, наче грають в якусь гру. І в цій грі супротивник - такий самий українець. І от вчора він був нормальний, а зараз вже дебіл, ворог і нікчема. Хіба так буває?
Дуже погано, що Президент не знав (навмисно не згадав) про нічний обстріл. Він має володіти ситуацією.
"21 вересня 2016 року представники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. Зазначалося, що позначені три зони безпеки мало бути створено в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська. Це було доповненням до протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів з виконання мінських угод від 12 лютого 2015 року. Зазначалося, що розведення сторін починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли." <- тоді це не було "дічайший размєн"?
―Лучше, конечно, помучиться.
Моника сегодня заявила, что все нормуль, обстрелов нет и пора парашное срочно
отступатьразводить войска, чтобы можно было в Донбабве легально выбрать террористов в украинские органы власти.
Если подлец действует в наших интересах, а не своих личных - это еще полбеды. Но ведь он на то и подлец, что ему пофиг на интересы других.
Я пошутил про то что после 7 дней ровно в 00-00 Золотое снесут.....
А тут оказывается - не "пошутил".....
Запишусь в Битву экстрасенсов 15 по 25 сезон!
"Блазень" поехал, опять, в Девички, на полигон (восточный берег Днепра, в Киевской области), а там, действительно, "два дня не стреляли" - к его приезду, готовились...