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 Російські окупанти вночі обстріляли Золоте. ВIДЕО

Сьогодні вночі російські окупанти знову обстріляли селище Золоте на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на телеграм-каналі "Останній блокпост" опубліковано відеозапис, зроблений вночі в районі хутора Вільний, на якому чітко чутні постріли і вибухи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Зайцевого найманці РФ били з ЗУ-23-2 та мінометів, - Міноборони


"Російські окупанти продовжують обстрілювати Золоте. Щоночі по позиціях українських військових і по селищу працюють кулемети, гранатомети і артилерія ворога. Наші патрулі фіксують ці обстріли. Вся суть мінських переговорів", - йдеться в коментарі до відео.

Також читайте: У нас уже два дні тиші на ділянках розведення сил на Донбасі, але ми маємо дочекатися 7-денного терміну, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154180
 
 
 Топ коментарі
 
Так презик же сказал, что обстрелов два дня как нет
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зебил, нынче "свинарчуки" - лучшие друзья зеленского Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 779
тебя ж без водки вечером оставят.. за такие наезды на твоего монику зеленски Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 8985
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Так презик же сказал, что обстрелов два дня как нет
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это у него в ушах не гудело тогму и тишина воно же больное..вы шо хотели ведеть тута на моми месте дурачка каогто так видим же....
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Моника сказала - два дня, значит два дня. а про ночь она ничего не говорила.
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Он закрывает глаза он сам хочет и молится чтоб прошли эти 7 дней чтоб отвести,он так ничего не понял что ему на майдане второй раз сказали
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Да это ВСУ обстреляло Золотое, что бы не разводиться! *** буду!
----------------
Что бы наступил мир нужно просто перестать пулять пулями!
Верховный Главнокомандующий В. Зеленский
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отвести восйка на границу с Польшей и всем зебилам играть на пиОнине Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 8061
И тогда вовка куйло испужается вовки ссыкло и поймет как он был не прав, а совсем даже как лев, но не то чтобы вовсе - но точно как ободранная кошка, ну почти как моника Зе после "доверительного" разговора с Трампом Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 8061
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Что у нас за президенты - один Лолита, второй Моника)
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Так чего фас? Ваш Зеля на всю страну заявил что два дня нет обстрелов. А оказывается, что соврал. Какой может быть фас? Докажи ты теперь, что он не брехло. Маланское.
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Приятно быль лохом с дырой, шо у слона? Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 5710 Беги, коммуналку пересчитывай, да за посаженных свинарчуков радуйся, зебил
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От твій тупий ЗЕвисер ще раз доказує скудоуміє дятлів проголосувавших за клоуна Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 9924
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Як дристайки не стараються впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
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Дайош ! Свнарчуківську 🐷 владу в зад !
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зебил, нынче "свинарчуки" - лучшие друзья зеленского
тебя ж без водки вечером оставят.. за такие наезды на твоего монику зеленски Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 8985
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а ты скучаешь за боярой? ***** ж запретило
Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 7655
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ну вам лучше знать, что пуйло вам запретило...
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Просто Киев далеко от Золотого. В Золотом можно бомбу в 40 мегатонн взорвать, а в Киеве не услышат.
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Так ему и в Киеве страшно. Если какой парад, праздник или митинг, то его как ветром уносит из Киева.
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парашизм - розхитування ситуації в Україні на догоду окупанту фанатами непопулярного політика.
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а гловнокакбыкомандующему уже доложили? а то что-то... как будто бы... и нет...
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Результати голосування в міськраді Харкова йому "доложили". А Золоте, то таке...
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бо те дуже хотів почути і чекав...
а тут.. краще захлухнути аби не чути.... бо треба про своє...або картковий борг- святе.?..
(мені інколи здається... що воно програло Україну х.лу в карти... бо не можно так діяти при здоровому глузді...чи можно?) ...х/з...(пардон)...
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Это не его компетенция, имейте совесть!
Еще скажите, что Владимир Александрович лично должен за обстрелами следить, высунув голову в окно из ОПы!
Оне судьбами мира заняты, а вы...
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действительно...все сам.. все сам.. ни тебе богдана рядом...ни тебе помощников-советников
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брехня, зе сказал что 2 суток уже не стрелячют, кто врет зе или штаб зе???????????
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Штаб конечно врёт. Гидранту с Киева виднее
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То наші по банкам шмаляли Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое - Цензор.НЕТ 2053
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Що, гвинтороге, прийшло випорожнитися на українському сайті?
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А на восьмий день, сотворіл клован МИРЪ!
Воистину акбар цурюк!

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Поки обдроченці бамбаса , не допоможуть Зелі , не імплімінтуїться формула штангель маєра !😆
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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на участках намеченного разведения сил на Донбассе уже два дня соблюдается режим тишины, но необходимо дождаться 7-дневного срока для начала процесса разведения сил и средств. Источник: https://censor.net.ua/n3154139

Скажіть що там обстріли Моніці. Ато вона походу ніяк від тріпу не відійде...
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Потрібно внести поправки ! Замість сім днів ,сім хвилин ! Може хоч так , вийде впіхнуть , не ******** !
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а могли бы позвонить и предупредить, никакой субординации
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зеленой шмаркле пофиг - сказал, что два дня не стреляют, значит не стреляют Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 6589
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Есть официальные данные штаба и ОБСЕ, и нет никаких доказательств когда и где было это снято.
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На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил. - Ред.)", - заявил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3154139

А это как понимать? Російські окупанти вночі обстріляли Золоте - Цензор.НЕТ 9385
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Раз-два-три-четыре-пять, начинай отсчет опять. Эта игра в 7 дней выльется боком стране. Господи, Зеленский, шли бы Вы домой, пока есть такая возможность. За Вашей деятельностью придется разгребать долго и упорно, но еще можно. Воспользуйтесь этой возможностью и идите с Б-гом.
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"С Богом..." - не надо... Бог ни при чём... Лучше - "К чертям собачьим...". Есть места "покруче"... Сами догадаетесь, "не маленькие...".
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В общем дело обстоит как-то так. Сидит Шмаркля в бункере, а ему то и шепчут, мол атошники на митингах проплаченые, два дня уже обстрелов не было и т.п. Оно сидит и головой кивает. Окружило себя как оно само малоросами и агентами *****, вот и результат.
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Быть этого не может. Это провокация от ВСУ!
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Бризкаєте жовчю, ядом... жалюгідно. Не буде відведення, поки не буде 7 днів тиші. Що тут не зрозумілого? Якщо був обстріл - термін, тривалість якого рахується, обнуляється. Починаємо рахувати з 0. Якщо з початком відведення почнуться обстріли - повернемося назад. От саме так буде, а не так, як бажає ваша нікчемна душа: нехай буде гірше, аби був привід зловтішатися з того, які ВОНИ дурні та убогі, а МИ прекрасні та відважні.
Щось почалося таке, що щирі люди перетворюються на несправжніх, наче грають в якусь гру. І в цій грі супротивник - такий самий українець. І от вчора він був нормальний, а зараз вже дебіл, ворог і нікчема. Хіба так буває?
Дуже погано, що Президент не знав (навмисно не згадав) про нічний обстріл. Він має володіти ситуацією.
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Ты не понял сути. Зеленского обвиняют не в том, что он не знаком с ситуацией. Его вина в другом: он согласиля на дичайший размен - семь дней тишины на сдачу северенитета Украины. Вы, голосовавшие за зеленского, не можете понять главного: Зеленский сдает суверенитет, независимость государства за семь дней тишины, да и то всего на ТРЕХ(!) точках фронта!!! А если на восьмой день выстрелят, то что? Что будет в этом случае???
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дык, и не прекращали стрелять. Оно зеленое не в курсе. А виновато это недоразумение не только в сдаче суверенитета. За что трускавецкие выпускники не возьмутся, то провал и катастрофа
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Та це розведення планується ще з 2015 року саме у такому форматі. І сім днів саме тоді придумані, і три точки визначені. І протести тоді мали місце. То чому тоді це не була "сдача суверенитета", а зараз гвалт?
"21 вересня 2016 року представники Тристоронньої контактної групи в Мінську підписали рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. Зазначалося, що позначені три зони безпеки мало бути створено в районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська. Це було доповненням до протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів з виконання мінських угод від 12 лютого 2015 року. Зазначалося, що розведення сторін починається на сьомий день після того, як на конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли." <- тоді це не було "дічайший размєн"?
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―Тебя как, сразу прикончить или желаешь помучиться?
―Лучше, конечно, помучиться.
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"Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое" на языке Зебоболика и 73% ватных уродов "Уже два дня тишины"
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Всю семью зебубочки в Золотое! Может прозреет...
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Стип!!!!
Моника сегодня заявила, что все нормуль, обстрелов нет и пора парашное срочно отступать разводить войска, чтобы можно было в Донбабве легально выбрать террористов в украинские органы власти.
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Я так думаю, що при розмові з Окурком Шмакля пообіцяла відвести наші війська. Це тому що один вовік тупий, а інший підступний - краще б наша бубочка була підступною.
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Тож не гарантия.
Если подлец действует в наших интересах, а не своих личных - это еще полбеды. Но ведь он на то и подлец, что ему пофиг на интересы других.
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Чого ви всі насіли на зелюдинку? Ну не почув наш бонапартзе, що йому кричать у вухо про обстріли. Приход кокаїновий був довше і сильніше ніж завжди, позакладало... Бодя Горбата Гора зайві три доріжки нерозбодяженого насипав, потім ще трохи суворого чоловічого кохання до нестями, до ранку було.... Важко йому й так, втомлюється людина, а ви завелися....
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А вы думаете Зеленский не знает про обстрелы, все он знает и его заявление о том, что два дня нет обстрелов это вводная к тому, что он все-таки думает отводить войска невзирая ни на что
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Че то мне страшно.....
Я пошутил про то что после 7 дней ровно в 00-00 Золотое снесут.....
А тут оказывается - не "пошутил".....
Запишусь в Битву экстрасенсов 15 по 25 сезон!
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ЗеЛеную падаль туда отправить нужно
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Та что вы все врете? Вам же Вовчик с 95го квартала сказал, что 2 дня тишина и покой. Хоть самому туда едь жить, так там все класно.
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Ребята, анекдот знаете? - "Метеорологи никогда не врут, относительно прогноза погоды... Просто они путают "место" и "время"...".
"Блазень" поехал, опять, в Девички, на полигон (восточный берег Днепра, в Киевской области), а там, действительно, "два дня не стреляли" - к его приезду, готовились...
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Почему я должен этому верить? Про видео я вообще молчу. Сегодня с дачи могу прислать такое же, даже лучше, и сказать, что обстреляли наши дачи. Ну, вы понимаете о чём я. В районе хутора Вольный слышны выстрелы. И шо? У нас тоже из ружья палят чуть ли не каждый вечер, хотя охота запрещена. На телеграм-канале опубликовали... Пока не будет официального заявления от властей и наблюдателей - прошу считать это всё кем-то инспирируемым фейком. А может это наши стрыляли? ХЗ с этой гибридной войной... Там же нацкорпус пришёл. Говорят они там стоять будут. Мож отмечают уже...
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Где ж ты, дятел, взялся? Мало того, что латиницей ещё и болдом. TURN ON CAPSLOCK, FAGGOT! Так зрозуміло? Ти, падло, хто такий, щоб догребуватися до людини за її мову? Я у вільній демократичній державі, на російськомовній сторінці сам визначаюся якою мовою дописувати.
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Сообщения от пресс-службьі ВСУ , как и от Єдикабасурина из Лугандона, юридически не стоят ничего , даже с видео. Что говорит ОБСЕ , вот что важно для процесса разведения войск и саммита в Париже.
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А зєлєЧМОніка торочить, що 2 дні тихо, без обстрілів!!! *******, шоб ти передоз нюхнуло, сволота!!!
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