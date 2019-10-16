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Все про:міськрада (251) Кернес (301) перейменування (288) Харків (1522)

 "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". ВIДЕО

Мер Харкова Геннадій Кернес нецензурно прокоментував результати голосування депутатів міськради щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за результатами голосування один з депутатів утримався від ухвалення рішення.

Кернес запідозрив одного з них, але той відповів, що він голосував і підтримав рішення про перейменування.

"Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - підсумував голосування харківський мер.

Відео TriolanLive

Дивіться також: "Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154172
 
 
 Топ коментарі
 
Ох и крыса сепарская этот ваш Кернес!
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ГОЯм нравятся такие. ГОИ хлопают
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Обидно. Когда какое-то чмо... Уголовное и мерзкое.По манером и внешне...Матюкается и чувствует себя высоким цб...За харьковчан обидно.
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В Харькове сепаров %так 65. 10-15 %- равнодушных.
Поэтому..... Все печально оставшимся 20-25%
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Я бы поменяла местами равнодушных и оставшихся патриотов - их не более 10%, увы(((
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Помню как с ЛДНР по приезжали в 14 году, разместили их в общагах в городе.
А бабы их орали, скоро наши мужики Донецк вернут и придут Харьков от брандер спасать...
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Да не наш, их... уууупс... я жы ж в Харькове...значит "ихний"... тока не спрашивайте "чьихний"...
Эта харьковская горсоветская жидовня поддержала некую "формулу штамфрайера" или кого там... нет, ну вы видели? Всё против Украины... а харьковские бабки, барабашовцы и ХТЗ рады...бо у них там родня в белгородских ипенях... их недалеких предков переселили сюда из парашки вкалывать на малышева, турбоатоме, хтз и прочих индустриях, потому что монокристаллы и дом проектов оккупировали жиды...но фантомные боли воспоминаний по лаптям, балалайкам и тальянке спать не дают... Харьков, скажу вам, зона баааальшого риска...
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он курирует наркотрафик . чем ближе отношения с рф . тем ему лучше.
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он что обдолбаный? Или ето блатная мурка не позволяет ему нормально общатся?
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Вряд ли... скорее прогрессирующая деменция,
от множества болячек вызванных беспутной жизнью...
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У этого скота змей...у чувака черти....шо они они курят...что им такое мерещется...？
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Обидно. Когда какое-то чмо... Уголовное и мерзкое.По манером и внешне...Матюкается и чувствует себя высоким цб...За харьковчан обидно.
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тут я как харьковчанин согласен 100%, этот хамелеон походу устраивает любую власть
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пипец , 2019 год на дворе, идем в Евросоюз .. второй город страны, это глава города и депутаты, представляющие горожан ..
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Позорище: мэр столичного европейского города размером, как австрийская Вена, мэр города университетов и блистательной академической науки говорит в законодательном собрании на нецензурном языке мерзкого уголовного пахана, "сидящего на нарах, как король на именинах".
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Anton Zhurawski Ты наверное и дворников в опере встречал любезный Антоша
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евреи дворниками не бывают.. неудачное сравнение "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом" - Цензор.НЕТ 4203
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Децентралізація України й такі "Лідери". Уявляєте що це?
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Леонид Ильич бл#. Недострелили к сожалению.
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харьковский дуст он такой, работает очень выборочно
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Что то не помню из физики турбоатомов.
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Завод "Турбоатом" на этой станции.
Ещё может, что нибудь объяснить?
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Сколько турбоатомов произведено и где они применяются.
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А кто сказал, что турбоатом это продукция? Я конечно понимаю, что дурака лепишь, ну лепи уже до конца.
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Дурень ты литвин, "Турбоатом" крупнейший завод по производству турбин для атомных электростанций, кстати Питерский завод не может таких турбин делать, как в Харькове.
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Какое оно вальяжное...Пора бы его уже пинком под зад.
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Як тільки в Україні буде справді народна влада - Кернес негайно опиниться в тюрмі!
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В Україні зараз народна влада. А як Шмаркля стала презом? Ось тобі і нарід... Україні потрібна не народна влада, а київська хунта-2.
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Мать с инсультом лежалв, так за 3 месяца мышцы ног так отрафировались, что ногу поднять не могла, а этот инвалид ужк 4 года в коляске сидит, а ноги как штангиста.
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Кернес став на ноги ще в 2015. Візок- то просто імідж.
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Хм... вижу двух кернесов...
Не вижу, в чем разница на картинках?
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откель же возникал антисемитизм во все времена,вот такие гои янгели,шмангели и гепани сами себе на волне и порождали бури во вред нормальному рядовому еврею сапожнику.
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Кернес сильный мужик и никогда не лизал неонацистам, как бы не хотели.
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Что станция? Проспект нужно переименовывать, как наследие рашистских колонизаторов.
Есть всемирно известный теоретик межпланетного сообщения, харьковчанин Кондратюк-Шергей.
Назовём его именем этот прспект!
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