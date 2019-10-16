 "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за результатами голосування один з депутатів утримався від ухвалення рішення.

Кернес запідозрив одного з них, але той відповів, що він голосував і підтримав рішення про перейменування.

"Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - підсумував голосування харківський мер.

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