 Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський. ВIДЕО

"Я вже неодноразово говорив і можу повторити, що "формула Штайнмаєра" регулює лише закон про особливий статус Донбасу. Ви знаєте, що у нас цей закон діє до 31 грудня цього року, а потім припиняє свою дію. І "формула Штайнмаєра" буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемося в "нормандському форматі", якщо чотири сторони домовляться, як ми регулюємо далі, і якщо всі сторони, і російська сторона, хочуть припинити цю страшну трагедію і цю війну", - сказав він у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський наголосив, що закон про особливий статус Донбасу обговорюватимуть у Верховній Раді України, але поки що рано говорити про це.
"Перші кроки, ви знаєте, - це припинення вогню, обмін полоненими", - зазначив він.
Зеленський нагадав, що другим кроком має бути розведення сил на трьох ділянках. "Лише після цього можуть бути наступні кроки, які ми готові обговорювати", - сказав він.
вове боятся режим испортить.. не докладывают раньше 15 часов "новости"?
Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое. ВИДЕО
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????
Вот э фак!?
Мож Монику в смирительную рубашку надо, а не отправлять в долину предков?
Сорочка ж все одно не поможе ...
Просто Artem Oskorbin себя называет "большинством".
А насчет "дал заднюю", так вроде как изначально говорилось, что "формула" - это "минские" разбитые на маленькие шаги.
Крім того, що воно - зрадник і свідомо здає країну ворогу, агресору і окупанту, щоразу, як розтуляє ротову порожнину не для того, щоб їсти, а вичавити з себе якусь =думку= у вигляді своїх гундосих і фальшиво-неприродних звуків, регулярно засвідчує, що воно - абсолютно і непрохідно тупе.
Замовкни зі своїм відведенням !
Його не буде ! Нема чого впарювати свої зе-вигадки.
(итить к удивить...) ну что ж так сразу бы и не сказать...
дограється
ЗЕбоба ты не в курсе шо они уже свои...ЗЕленые!))))
А тут такое....
Какие то вы не последовательные ЗЕбобы!))))
Мама Рима будет довольна)))
Це можна вважати елементом перемоги - але розслаблятися рано. Бо у Моніки безпринципні і здатні на підлість куратори.
1. Успехи отечественной проктологии.
"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе. "Прошедшая в понедельник, 14 октября, акция протеста под названием "Нет капиталяции" является подтверждением того, что Украина это демократическая страна. - сказал Костюк, судорожно сжимая ноги.
2. Прошло почти полгода:
- никаких реформ (нет даже обсуждения каких-то реформ);
- никакой социальной программы типа бейбибоксов или ФАП;
- никакого увеличения соц. стандартов (напротив, тотальное сокращение);
- ни одного шага в сторону ЕС и НАТО;
- никакого успеха на международной арене.
А как же у "мародера" получалось проводить реформы, повышать соц. выплаты и зарплату, развивать и укреплять армию? Что за херня?
Кто нибудь из фанатов "великого лидера" - объясните, как это переваривает ваш мозжечек?
3. Задаю направление.
Чтобы понимать размер долга в 5 млрд долларов Коломойского Украине. За эти деньги можно погасить ВСЮ задолженность Украины по коммуналке и платить за ВСЕХ жителей страны коммуналку на протяжении 15-18 месяцев.
4. Заседание РНБО при Порохе:
- Что предложит Климкин?
- Предлагаю вступить в НАТО и совать ***** полный рот санкций!
РНБО при Зеленском:
- Что предложит товарищ Дристайко?
- Предлагаю сдаться!
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко - оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена.
5. Подведем итоги:
- Зеленский тупой, как пробка;
- 100% управляем Богданом- Портновым (Коломойским);
- Панически боится падения рейтинга;
- Реагирует на обидные клички;
- Безграмотен практически по всем вопросам;
- Боится Путина больше, чем украинцев (пока);
- Врёт всегда и во всём, даже в мелочах.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
Тушите свет, поперли зелёные воришки!
Это вам не "барыги" - это намного хуже.
С честными глазами нещасного сенбернара, министр иностранных дел Пристайко нам втирает, что если не сдадимся, то ЗекоМанда готова срезать соцвыплаты на 30%.
Типа вот такой налог на войну.
Почему "барыге" Пороху, хватало 1,5% военного сбора, чтобы поднять армию с нуля, а молодым выпускникам Трускавецкой Бурсы - не хватает 30%, Пристайко скромно умалчивает.
Молчит и Зе, и Богдан, и даже затычка в любой ситуации
МандельМендель.
Я им посоветую.
Мало. Срезайте 50%, а лучше 100.
Нет, 100% - как-то не камильфо.
Остановимся на 75% налога на глупость избирателей Зеленского и Ко.
А на 25% пусть зелефаны купят сыра по 58 грн за кило.
Чем быстрее баранов стригут, тем быстрее они понимают, что зима близко, а шерсти уже нет.
Эти ребята тормозов не имеют.
И по сравнению с зелёными, даже Янык покажется голубым воришкой.
Тот сбежал, оставив на едином казначейским счёте 100 000 гривен, батон и страусов.
Но когда ЭТИ побегут, то не оставят ни копейки, ещё и мебель с оргтехникой с Банковой вывезут.
Больше маразма и как говорит 1+1 - фермеров на марше, против сдачи наших земель, вчера в центре Киева.
Мы покажем этому председателю колхоза Зелени с правлением, где наша земля, а где их.
И почем в Киеве сыр, и соцвыплаты!
__________________
Вы оцените красоту игры и развода Зеленским своих верных зелебобов !
Было обещано повышение пенсий, зарплат и социальных стандартов до выборов от ЗеКо.
Хотя тогда были точно такие же условия и шла война.
Но Порошенко с Гройсманом все таки старались деньги на это находить.
Только появлялась лишняя копеечка в бюджете - сразу на соцвыплаты.
Теперь пришли шуты, фотографы и тамады...
Все, резко стало денег нет, но вы держитесь.
Все украдено за первые три месяца.
А что бы съехать с темы, теперь, оказывается, во всем виноваты те, кто не хочет сдаваться врагу.
Из-за них и не могут поднимать соцвыплаты.
Бред редкий.
А главное - до чего опустился кадровый дипломат Пристайко, который эту чушь озвучивает.
Не зря говорят: "С кем поведешься..."
Был дипломат, а стал клоун!
Oleg Helgiv
Объясню на примере.
Мой папа- педант. Он будет ставить саморез в стену два месяца, но зато потом этот саморез там навечно. Когда остынет Солнце, в космосе будет плавать одинокая холодная планета с куском стены, из которой торчит папин саморез.
Мамина же деятельность хорошо описывается словом «зафигачить». Т.е. вот она приходит с работы в 6 часов вечера и вдруг решает, что обойки как-то надоели. Она будет сама тягать шкафы, обдирать стены, выгонять офанаревших пауков, готовить пожрать и клеить обои одновременно. Сразу, прям вечером.
Патамушта вожжа под мантию попала.
Всё будет сделано предельно быстро, а папа потом примется подклеивать, переделывать, подкрашивать и заносить пауков обратно в дом.
И шипеть, что отєті кляті баби множать ентропію в папіном всесвіті. Нормально ж було.
В детстве встала задача повесить карниз для штор.
Папа получил задание и начал действовать.
Сначала он выбирал карниз. Месяц.
Потом прыгал под потолком с рулеткой и карандашиком, шото писал на бумажке. Там были квадратные корни и синусы.
Потом он устал и залег на диван.
Потом устала мама и выписала папе волшебный ускоряющий пендель.
Потом папа сделал лицо «Та шож такое» и снова полез под потолок.
Длилось это всё гдет пару месяцев. По папиным рассказам- три недели. По маминым- полтора года.
По итогу вожжа под мантией маменьки произвела контрольный укус и всё.
Ховайся в жито.
Мама взяла в руки инструмент и ровно через минуту треть штукатурки с потолка упало нафик.
А маман продолжала яростно долбить дырку для карниза, параллельно сочиняя песню про папу «На теплом диване живущее, газетою вечно шуршащее».
Потом был ремонт, да.
Сейчас происходит ровно то же самое.
Порох все делал не так, медленно, херово, да вапще нихрена он не делал!
Поэтому энергичная команда сейчас ковыряет произвольную дырку в неожиданном месте. И при этом нам на голову падает потолок.
Таня Адамс
1) Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят парламентом 16 сентября 2014 года, президент подписал его 16 октября, а вступил в силу закон 18 октября 2014-го. Этот закон подготовили в рамках минских договоренностей, он предусматривает упомянутый особый порядок сроком на 3 года для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены Минскими соглашениями. В прошлом году действие закона продлили до 10 октября 2018. А 4 октября 2018 года его продлили до 31 декабря 2019 года включительно.
Однако, у сторон боевых действий разный взгляд на очередность выполнения договоренностей. Украинская сторона прописала в законе, что его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны.
В России и группировках «ДНР» и «ЛНР», которые она поддерживает, неоднократно заявляли, что Украина для начала должна выполнить политическую часть договоренностей - имплементировать закон об амнистии и закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции.
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29436659.html
Дарка Оліфер (прессек Кучми): За підсумками сьогоднішньої роботи ТКГ в Мінську.
Виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас.
Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. в районі н.п. Золоте та Петрівське, де у відповідності до Рамкового рішення ТКГ 2016 року має відбутися розведення сил та засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.
Гостро стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Їхні патрулі зазнають систематичних перешкоджань з боку НЗФ ОРДЛО, що є прямим порушенням Мінських угод.
Гуманітарна підгрупа працює над звільненням утримуваних осіб.
В підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, в тому числі і відновлення сплати податків до українського державного бюджету у чіткій відповідності до українського законодавства.
Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.
Кирилл Данильченко: Россияне дипломатически были посланы на х...., можно так сказать. С рублевой зоной понятно и роспуском - невыполнимое условие. Димилитаризация Саханки и Новоазовска она тоже в принципе невозможна, там 25 минут езды до границы. А за Саханкой батареи и САУ на которых держится все побережье у сепаров. Само собой, как не отведут и с Трудовских, и с руин аэропорта в Донецке в город, как оно и понятно любому кто дружит с головой. Зима близко, торговля за транзит газа близко. Назвали вещи своими именами - это хорошо.
..
..viber-image-jpg.7520702 (480×480)..
...
......
Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе.
За ці срібряки це лайно злиє всю Україну та капітулює перед Сцарьком-лисогномом, виконуючи всі забаганки рашистів.
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????
Вот э фак!
"У меня вопрос к господину Вальтеру Штайнмайеру. Помнит ли уважаемый господин Президент ФРГ, когда состоялись первые демократические выборы в Западной Германии, то есть в ФРГ без ГДР, после окончания Второй мировой войны в 1945 году? Когда был избран первый парламент, который, в свою очередь, избрал первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Помнит ли господин Президент, что в этих первых после войны выборах в его стране принимали участие 10 очень разных политических партий, в том числе, и его родная СДПГ, и даже так называемые независимые, набравшие почти полтора миллиона голосов? Несмотря на то, что господин Штайнмайер родился только через 7 лет после этих первых выборов в Западной Германии, он, как видный европейский политик, хорошо знает историю своей страны и точно знает, что первые демократические выборы в его родной ФРГ состоялись 14 августа 1949 года. То есть только через 4 года после окончания войны. И я уверен, что господин Штайнмайер хорошо знает, почему на подготовку и проведение этих первых выборов нужно было чуть больше 4 лет. В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру - Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал. Господин Штайнмайер, у нас уже 6-ой год идёт война с Россией, маскируемая ей под наш внутренний конфликт. Вызовите начальника Внешней разведки (Bundesnachrichtendienst) Вашей страны и потребуйте полный доклад о войне на украинском Донбассе. Думаю, госпожа Меркель возражать не будет. Господин Бруно Кааль (Dr. Bruno Kahl) возглавляет Вашу Внешнюю разведку уже три года и должен владеть информацией, что действительно происходит на востоке Украины, где уже 6-ой год идёт реальная война в Европе. Правда, для детального доклада вызовите и его заместителя генерал-майора Вернера Щесны (Generalmajor Werner Sczesny), который курирует в разведке военные вопросы. Он уж точно знает все нужные Вам детали об этой войне. Мне трудно поверить, что они хоть как то принимали участие в подготовке того вашего предложения господину Лаврову, которое россияне назвали "формулой". Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей "формулой".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191952_1570974163?fbclid=IwAR0H3IVBonBeFY9w3WNxBctn_5y1t9mkGq9Sfxj10CTTNoLJkTb7vzxsjU4#.XabkD8dOe4A.facebook
Знову недоговорює. А контроль над кордоном з мордором?