 Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський. ВIДЕО

"Я вже неодноразово говорив і можу повторити, що "формула Штайнмаєра" регулює лише закон про особливий статус Донбасу. Ви знаєте, що у нас цей закон діє до 31 грудня цього року, а потім припиняє свою дію. І "формула Штайнмаєра" буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемося в "нормандському форматі", якщо чотири сторони домовляться, як ми регулюємо далі, і якщо всі сторони, і російська сторона, хочуть припинити цю страшну трагедію і цю війну", - сказав він у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що закон про особливий статус Донбасу обговорюватимуть у Верховній Раді України, але поки що рано говорити про це.

"Перші кроки, ви знаєте, - це припинення вогню, обмін полоненими", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що другим кроком має бути розведення сил на трьох ділянках. "Лише після цього можуть бути наступні кроки, які ми готові обговорювати", - сказав він.

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