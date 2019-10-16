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Все про:Зеленський (3263) Донбас (13331) Формула Штайнмаєра (141)

 Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський знову наголосив, що імплементація "формули Штайнмаєра" можлива лише в новому законі про особливий статус Донбасу, який обговорюватимуть уже після 2019 року, але спочатку має відбутися припинення вогню та розведення сил, обмін полоненими, і усі учасники "нормандського формату" мають продемонструвати готовність завершити війну.

"Я вже неодноразово говорив і можу повторити, що "формула Штайнмаєра" регулює лише закон про особливий статус Донбасу. Ви знаєте, що у нас цей закон діє до 31 грудня цього року, а потім припиняє свою дію. І "формула Штайнмаєра" буде імплементована в новий закон про особливий статус, якщо ми зустрінемося в "нормандському форматі", якщо чотири сторони домовляться, як ми регулюємо далі, і якщо всі сторони, і російська сторона, хочуть припинити цю страшну трагедію і цю війну", - сказав він у середу на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський наголосив, що закон про особливий статус Донбасу обговорюватимуть у Верховній Раді України, але поки що рано говорити про це.

"Перші кроки, ви знаєте, - це припинення вогню, обмін полоненими", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що другим кроком має бути розведення сил на трьох ділянках. "Лише після цього можуть бути наступні кроки, які ми готові обговорювати", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі зафіксовано 9 ворожих обстрілів. У районі Зайцевого найманці РФ били з ЗУ-23-2 та мінометів, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154151
 
 
 Топ коментарі
 
что же ты ,зеопарыш,никак не угомонишься
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Злочинный барига Порошенко сделал вам безвиз с Европой. А солнцеликий бубочка Зеленский сделает вам безвиз с Лугандоном.
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Якого дідька Україна повинна відводити СВОЇ війська зі СВОЄЇ території?
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что же ты ,зеопарыш,никак не угомонишься
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https://www.youtube.com/watch?v=UXAi8icSo-Y Что ждет Лугандон? Исторический анализ. Рекомендую всем этого автора!!!!
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у шмаркли как всегда - "не стреляют"..
вове боятся режим испортить.. не докладывают раньше 15 часов "новости"?
Российские оккупанты ночью обстреляли Золотое. ВИДЕО

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Там что некому пояснить этому недоюристу-членопианисту что у нас нет и не будет закона "об особом статусе Донбасса"! Большая часть Донбасса под контролем Украины!
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????

Вот э фак!?
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ти ж уже підписав, а тепер рано? Боже, за що це приЗЕдент?
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Злочинный барига Порошенко сделал вам безвиз с Европой. А солнцеликий бубочка Зеленский сделает вам безвиз с Лугандоном.
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Продай комп. Купи себе хлеб на оставшуюся жизнь
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Оно таки упоротое...

Мож Монику в смирительную рубашку надо, а не отправлять в долину предков?
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Нє, до предків.
Сорочка ж все одно не поможе ...
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Если будет разведение то Зебил будет в Ростове
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"Дал заднюю" , так как понял, что у большинства граждан нет поддержки "формулы Штанмайера".
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У большинства граждан так называемый "стадный инстинкт" Большинство кто против, даже не знает, что там написано в этой формуле. Почему так, смотри выше.
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Большой не факт, что у большинства граждан нет поддержки этой пресловутой формулы.
Просто Artem Oskorbin себя называет "большинством".
А насчет "дал заднюю", так вроде как изначально говорилось, что "формула" - это "минские" разбитые на маленькие шаги.
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Коли воно вже згине назавжди ?

Крім того, що воно - зрадник і свідомо здає країну ворогу, агресору і окупанту, щоразу, як розтуляє ротову порожнину не для того, щоб їсти, а вичавити з себе якусь =думку= у вигляді своїх гундосих і фальшиво-неприродних звуків, регулярно засвідчує, що воно - абсолютно і непрохідно тупе.

Замовкни зі своїм відведенням !
Його не буде ! Нема чого впарювати свої зе-вигадки.
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.. поверьте... за это ничтожество стыдно не только Вам.......((((
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аа!...так надо успеть до 31 декабря, пока действует "особый статус дамбмца"???
(итить к удивить...) ну что ж так сразу бы и не сказать...
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Якого дідька Україна повинна відводити СВОЇ війська зі СВОЄЇ території?
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вопрос вопросов... quid prodest, **** .... дешевый популист думал срубить себе дешевый рейтинг, как с куста... вот он, веди-види-вици... такой вот весь обрезанный и по-еврейски кошерный... не-а, гундосому отведена печальная роль Арлекина из Commedia dell'Arte. Вроде тоже шут, колпак на голове, но в глазах тоска...
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Бо обдовбаний коксом нарик-молорос і його мокшанська кодла так хоче.
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воно вирішило у наперстки з народом зіграти
дограється
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Звісно рано, ти лише два дні без обстрілів, правда з трупами і пораненими, ну то таке. А от у Паріж бубочка хоче, аж щелепи зводить. Ленка знову ж ниє весь час.
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вернуть свыноферму взад!!!
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Свинарчуки уже Гладковськи!!)))
ЗЕбоба ты не в курсе шо они уже свои...ЗЕленые!))))
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А у вас еще не зажило в области седалища от того что они были с ПЕПо)))))
А тут такое....
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Где ваше негодование и шкварчание внизу спины по поводу ЗЕлених мародеров у власти?)))
Какие то вы не последовательные ЗЕбобы!))))
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зе взрослеет прямо на глазах. но есть,конечно, вариант, что это просто "слова,слова,слова..."(с)
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Як дристайки не стараються впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
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Бубочка не сили хоче розвести, а Україну. Ніхто не знає про що цей грайливий хлопчик домовлявся з кримлівським педофілом.
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Вчера убили двух воинов, зебилам пофигу главное отступать - лицемерные мрази.
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ну может когда до днепра отступим, то кацапы не до стрельнут ? ну во всяком случае пока ближе не подойдут ...
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а чего ж ты стрелять не перестал ? кто теперь на войне наживается ?
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тут большинство ,подавляющие большинство не было и не видело шо было в понедельник 14 числа - не разговаривало с людьми и не пыталось понять шо и как происходит на улице .Я вот был и могу вам сказать - если моника (президент Зеленский) не сделает выводов ,то ситуация с януковичем повториться.Я не хочу тут много рассказывать,драматизировать или врать - просто если он не сдаст назад или не объяснить(шоб ему поверили) шо это маневр - то мне его жаль.искренне или не искренне - но жаль,хотя не очень если честно - как то так
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А мне его не жаль, даже на каплю. Оно своим кварталом лет 20 промывало мозги антиукраинской пропагандой, пользуясь тем, что у нас демократическая страна. Целое поколение отравленное этой пропагандой выросло на критике украинской власти после первого и второго Майданов.
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Схоже, увімкнув задню... Що ж, це вже результат. Україна показала, що хріна йому з причандаллям, а не штангенциркуля.
Це можна вважати елементом перемоги - але розслаблятися рано. Бо у Моніки безпринципні і здатні на підлість куратори.
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Значит Гепа прокололся со своим фальстартом. Теперь в Харькове можно надеяться на некоторые события
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Хер тебе по всей роже, а не отведениеПоки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3486
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Люті новини

1. Успехи отечественной проктологии.
"Этот вопрос отложен", - замглавы ОП Костюк о разведении сил на Донбассе. "Прошедшая в понедельник, 14 октября, акция протеста под названием "Нет капиталяции" является подтверждением того, что Украина это демократическая страна. - сказал Костюк, судорожно сжимая ноги.

2. Прошло почти полгода:
- никаких реформ (нет даже обсуждения каких-то реформ);
- никакой социальной программы типа бейбибоксов или ФАП;
- никакого увеличения соц. стандартов (напротив, тотальное сокращение);
- ни одного шага в сторону ЕС и НАТО;
- никакого успеха на международной арене.
А как же у "мародера" получалось проводить реформы, повышать соц. выплаты и зарплату, развивать и укреплять армию? Что за херня?
Кто нибудь из фанатов "великого лидера" - объясните, как это переваривает ваш мозжечек?

3. Задаю направление.
Чтобы понимать размер долга в 5 млрд долларов Коломойского Украине. За эти деньги можно погасить ВСЮ задолженность Украины по коммуналке и платить за ВСЕХ жителей страны коммуналку на протяжении 15-18 месяцев.

4. Заседание РНБО при Порохе:
- Что предложит Климкин?
- Предлагаю вступить в НАТО и совать ***** полный рот санкций!

РНБО при Зеленском:
- Что предложит товарищ Дристайко?
- Предлагаю сдаться!
Во времена Сагайдачного, Сирка, Наливайко - оборотней и предателей не стреляли, не вешали и на кол не сажали. Их тупо топили в болоте, чтобы даже после казни тело его не видеть.
Хорошие были времена.

5. Подведем итоги:
- Зеленский тупой, как пробка;
- 100% управляем Богданом- Портновым (Коломойским);
- Панически боится падения рейтинга;
- Реагирует на обидные клички;
- Безграмотен практически по всем вопросам;
- Боится Путина больше, чем украинцев (пока);
- Врёт всегда и во всём, даже в мелочах.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

И.Лютый
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Не будет никакой встречи в меняемом для Украины формате. Неужели Зеля настолько туп, чтобы не понимать, что ***** не хочет переговоров? Что за одними требованиями, последуют новые? Что за формулой Швайна будут формулы Драйна, Макарона, Меркелини и Бог знает еще кого?
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Что он должен понимать? зЕ просто идиот, это было понятно еще много лет назад. Если его не убрать в мусорный бак, он убьет страну за год-два.
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Зебобик, надоел, собирай лучше вещи, бери с собой своего любовника Богдана и валите в Ростов, там хорошо, там рузька мир, там вас ждет федорыч…….
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Почему Пороху для возрождения армии хватало 1,5% налога, а ЗЕлёной банде не хватает и 30%?

Тушите свет, поперли зелёные воришки!
Это вам не "барыги" - это намного хуже.
С честными глазами нещасного сенбернара, министр иностранных дел Пристайко нам втирает, что если не сдадимся, то ЗекоМанда готова срезать соцвыплаты на 30%.
Типа вот такой налог на войну.
Почему "барыге" Пороху, хватало 1,5% военного сбора, чтобы поднять армию с нуля, а молодым выпускникам Трускавецкой Бурсы - не хватает 30%, Пристайко скромно умалчивает.
Молчит и Зе, и Богдан, и даже затычка в любой ситуации МандельМендель.
Я им посоветую.
Мало. Срезайте 50%, а лучше 100.
Нет, 100% - как-то не камильфо.
Остановимся на 75% налога на глупость избирателей Зеленского и Ко.
А на 25% пусть зелефаны купят сыра по 58 грн за кило.
Чем быстрее баранов стригут, тем быстрее они понимают, что зима близко, а шерсти уже нет.
Эти ребята тормозов не имеют.
И по сравнению с зелёными, даже Янык покажется голубым воришкой.
Тот сбежал, оставив на едином казначейским счёте 100 000 гривен, батон и страусов.
Но когда ЭТИ побегут, то не оставят ни копейки, ещё и мебель с оргтехникой с Банковой вывезут.
Больше маразма и как говорит 1+1 - фермеров на марше, против сдачи наших земель, вчера в центре Киева.
Мы покажем этому председателю колхоза Зелени с правлением, где наша земля, а где их.
И почем в Киеве сыр, и соцвыплаты!
__________________
Вы оцените красоту игры и развода Зеленским своих верных зелебобов !
Было обещано повышение пенсий, зарплат и социальных стандартов до выборов от ЗеКо.
Хотя тогда были точно такие же условия и шла война.
Но Порошенко с Гройсманом все таки старались деньги на это находить.
Только появлялась лишняя копеечка в бюджете - сразу на соцвыплаты.
Теперь пришли шуты, фотографы и тамады...
Все, резко стало денег нет, но вы держитесь.
Все украдено за первые три месяца.
А что бы съехать с темы, теперь, оказывается, во всем виноваты те, кто не хочет сдаваться врагу.
Из-за них и не могут поднимать соцвыплаты.
Бред редкий.
А главное - до чего опустился кадровый дипломат Пристайко, который эту чушь озвучивает.
Не зря говорят: "С кем поведешься..."
Был дипломат, а стал клоун!

Oleg Helgiv
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Не могу понять. Какое отношение МинИнДел имеет к налогам и соцвыплатам. Слесарь многостаночник как и вся зеко *****?
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Объясню на примере.

Мой папа- педант. Он будет ставить саморез в стену два месяца, но зато потом этот саморез там навечно. Когда остынет Солнце, в космосе будет плавать одинокая холодная планета с куском стены, из которой торчит папин саморез.
Мамина же деятельность хорошо описывается словом «зафигачить». Т.е. вот она приходит с работы в 6 часов вечера и вдруг решает, что обойки как-то надоели. Она будет сама тягать шкафы, обдирать стены, выгонять офанаревших пауков, готовить пожрать и клеить обои одновременно. Сразу, прям вечером.
Патамушта вожжа под мантию попала.
Всё будет сделано предельно быстро, а папа потом примется подклеивать, переделывать, подкрашивать и заносить пауков обратно в дом.
И шипеть, что отєті кляті баби множать ентропію в папіном всесвіті. Нормально ж було.

В детстве встала задача повесить карниз для штор.
Папа получил задание и начал действовать.
Сначала он выбирал карниз. Месяц.
Потом прыгал под потолком с рулеткой и карандашиком, шото писал на бумажке. Там были квадратные корни и синусы.
Потом он устал и залег на диван.
Потом устала мама и выписала папе волшебный ускоряющий пендель.
Потом папа сделал лицо «Та шож такое» и снова полез под потолок.
Длилось это всё гдет пару месяцев. По папиным рассказам- три недели. По маминым- полтора года.
По итогу вожжа под мантией маменьки произвела контрольный укус и всё.
Ховайся в жито.
Мама взяла в руки инструмент и ровно через минуту треть штукатурки с потолка упало нафик.
А маман продолжала яростно долбить дырку для карниза, параллельно сочиняя песню про папу «На теплом диване живущее, газетою вечно шуршащее».
Потом был ремонт, да.

Сейчас происходит ровно то же самое.
Порох все делал не так, медленно, херово, да вапще нихрена он не делал!
Поэтому энергичная команда сейчас ковыряет произвольную дырку в неожиданном месте. И при этом нам на голову падает потолок.

Таня Адамс
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Вопрос кому это нужно и что будет мешать России и дальше убивать украинцев и сажать их в тюрьмы.
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Вперта шмаркля ніяк не заспокоїться... Воно гадає, що от його «красивого та розумного» фєдєрасти не *******... А хоч один приклад того, що цапи колись дотримались своїх обіцянок є в шмарклі, чи розрахунок лише рузький авось??? Зрозуміло, що на тлі того бардаку, який спричинила зелена плісніва у країні, припіздьонишу потрібна якась «перемога» й воно гадає, що вдасться надурити пуйла... Але як вже казали:«НІКОЛИ КВН НЕ НАДУРИТЬ КДБ», бо КДБ й ствроював КВН...
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Відводить війська страна-агрессор. Крапка.
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Одна надежда на америкосов,что они прижмут Беню,а лучше посадят, иначе он через свою куклу, Украину по кусочкам х...йлу сдаст.
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Зеля- прекрати пи*деть. Никакого "особого статуса" там нет и не было никогда:
1) Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят парламентом 16 сентября 2014 года, президент подписал его 16 октября, а вступил в силу закон 18 октября 2014-го. Этот закон подготовили в рамках минских договоренностей, он предусматривает упомянутый особый порядок сроком на 3 года для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены Минскими соглашениями. В прошлом году действие закона продлили до 10 октября 2018. А 4 октября 2018 года его продлили до 31 декабря 2019 года включительно.
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2) Принятие закона было частью выполнения Украиной политической части Минских соглашений. Наряду с этим законом должны были вноситься изменения в Конституцию в части децентрализации и в закон о выборах, а также приниматься закон об амнистии.
Однако, у сторон боевых действий разный взгляд на очередность выполнения договоренностей. Украинская сторона прописала в законе, что его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны.
В России и группировках «ДНР» и «ЛНР», которые она поддерживает, неоднократно заявляли, что Украина для начала должна выполнить политическую часть договоренностей - имплементировать закон об амнистии и закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции.
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29436659.html
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3) Поэтому, зебилушка, твои нынешние "формулы" как раз повторяют парашный сценарий, прописанный конём педальным Лаврушкой через агента Ху*ла "штангенциркуля" и "одобренный" сегодня Гепой с его недострелённой компанией. Ты, Зеля, попутал стулья и деньги. Но мы тебя поправим, даже не сомневайся. Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський - Цензор.НЕТ 467
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Ми скоро з ціею формулою точно скоро станемо папугами.
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А ось і результат наших протестів

Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5542

Дарка Оліфер (прессек Кучми): За підсумками сьогоднішньої роботи ТКГ в Мінську.

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод є ключовим для повернення миру на Донбас.

Всупереч Мінським домовленостям, НЗФ ОРДЛО продовжують систематично порушувати режим тиші вздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. в районі н.п. Золоте та Петрівське, де у відповідності до Рамкового рішення ТКГ 2016 року має відбутися розведення сил та засобів. Українська сторона чітко зазначила: таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання 7-денного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксоване Мінськими угодами, НЗФ ОРДЛО не відводить від лінії зіткнення важку артилерію, натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації н.п. Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка.

Гостро стоїть питання доступу СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО включно із непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Їхні патрулі зазнають систематичних перешкоджань з боку НЗФ ОРДЛО, що є прямим порушенням Мінських угод.

Гуманітарна підгрупа працює над звільненням утримуваних осіб.

В підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, в тому числі і відновлення сплати податків до українського державного бюджету у чіткій відповідності до українського законодавства.

Українська сторона наголосила, що виконання політичного блоку питань Мінських угод є можливим виключно за умови виконання наступних пунктів: розпуск квазіугруповань "Л/ДНР", повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної Виборчої Комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону та виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством та Мінськими угодами.

Кирилл Данильченко: Россияне дипломатически были посланы на х...., можно так сказать. С рублевой зоной понятно и роспуском - невыполнимое условие. Димилитаризация Саханки и Новоазовска она тоже в принципе невозможна, там 25 минут езды до границы. А за Саханкой батареи и САУ на которых держится все побережье у сепаров. Само собой, как не отведут и с Трудовских, и с руин аэропорта в Донецке в город, как оно и понятно любому кто дружит с головой. Зима близко, торговля за транзит газа близко. Назвали вещи своими именами - это хорошо.
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Шо то он грустный какой то. И пафос исчез. И, может показалось, ротик перекосило немного, может микроинсульт был?
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Извините ,не по теме, скиньте пожалуйста, ссылку на клип ,где мужик лопатой бьет михалковскую рожу ,которая лезет в дырку в заборе. Спасибо.Срочно нужно для кацапчегов.
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Если, если... Российская сторона как раз не хочет никакого прекращения войны. На кого этот спич расчитан.
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Что ж ты, фраер, сдал назад
Не по масти я тебе
Ты смотри в мои глаза
Брось трепаться о судьбе. Поки що рано говорити про "формулу Штайнмаєра" і закони, спочатку має бути припинення вогню і розведення сил, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1952
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Хреновый актеришко жаждет аплодисментов. Ему невдомек что "большинство" (это не граждане ,это беспринципные обыватели!) долго ждать чуда не станет....Еще месяц другой и вспомнят,как при "маладере" можно было субсидией оплатить квитанцию полностью, а пенсии хоть и помаленьку, но росли. Ну, и картошка была дешевле и хлеб и молочка..И армию не забывали. Теперь другая эпоха ! Каламойские с Рабиновичами гундосят про дефолт. Надо ,таки опомниться!
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ЗеЛена шмаркля- це просто рашистська консерва, воно відпрацьовує ті 50 мільйонів(можливо, це не все, що ми знаємо), якими рашисти фінансували його гівно-кіно.
За ці срібряки це лайно злиє всю Україну та капітулює перед Сцарьком-лисогномом, виконуючи всі забаганки рашистів.
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Там что некому пояснить этому недоюристу-членопианисту что у нас нет и не будет закона "об особом статусе Донбасса"! Большая часть Донбасса под контролем Украины!
Есть закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах донецкой и Луганской областей (ордло)" !!!!!????

Вот э фак!
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Марчук мощно разгромил Штайнмайера за его скандальную формулу по Донбассу

"У меня вопрос к господину Вальтеру Штайнмайеру. Помнит ли уважаемый господин Президент ФРГ, когда состоялись первые демократические выборы в Западной Германии, то есть в ФРГ без ГДР, после окончания Второй мировой войны в 1945 году? Когда был избран первый парламент, который, в свою очередь, избрал первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Помнит ли господин Президент, что в этих первых после войны выборах в его стране принимали участие 10 очень разных политических партий, в том числе, и его родная СДПГ, и даже так называемые независимые, набравшие почти полтора миллиона голосов? Несмотря на то, что господин Штайнмайер родился только через 7 лет после этих первых выборов в Западной Германии, он, как видный европейский политик, хорошо знает историю своей страны и точно знает, что первые демократические выборы в его родной ФРГ состоялись 14 августа 1949 года. То есть только через 4 года после окончания войны. И я уверен, что господин Штайнмайер хорошо знает, почему на подготовку и проведение этих первых выборов нужно было чуть больше 4 лет. В связи с этим у меня вопрос к опытнейшему европейскому политику господину Штайнмайеру - Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы? Я уже не говорю про Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал. Господин Штайнмайер, у нас уже 6-ой год идёт война с Россией, маскируемая ей под наш внутренний конфликт. Вызовите начальника Внешней разведки (Bundesnachrichtendienst) Вашей страны и потребуйте полный доклад о войне на украинском Донбассе. Думаю, госпожа Меркель возражать не будет. Господин Бруно Кааль (Dr. Bruno Kahl) возглавляет Вашу Внешнюю разведку уже три года и должен владеть информацией, что действительно происходит на востоке Украины, где уже 6-ой год идёт реальная война в Европе. Правда, для детального доклада вызовите и его заместителя генерал-майора Вернера Щесны (Generalmajor Werner Sczesny), который курирует в разведке военные вопросы. Он уж точно знает все нужные Вам детали об этой войне. Мне трудно поверить, что они хоть как то принимали участие в подготовке того вашего предложения господину Лаврову, которое россияне назвали "формулой". Может руководители Внешней разведки Вашей страны, знающие реалии нашей пятилетней войны с Россией, подскажут, что Вам нужно сделать с этой Вашей "формулой".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/191952_1570974163?fbclid=IwAR0H3IVBonBeFY9w3WNxBctn_5y1t9mkGq9Sfxj10CTTNoLJkTb7vzxsjU4#.XabkD8dOe4A.facebook
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Генералы и солдаты которые будут выполнять преступные приказы предателя Моники - становятся военными преступниками, нарушившими присягу. Моника, помимо сдачи территорий Украины уничтожает моральные устои армии. Заслуженный дезертир Украины хочет опустить до своего ублюдочного уровня Армию Украины. Монике СМЕРТЬ. Так поступают с предателями во всех армиях мира.
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"...сначала должен быть прекращен огонь и должно произойти разведение сил, состояться обмен пленными",- Источник: https://censor.net.ua/v3154151
Знову недоговорює. А контроль над кордоном з мордором?
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