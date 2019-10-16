 "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, підлітки, гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється у сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками, а коли він, закривавлений, упав, - залишили і пішли геть. Чоловік помер, згідно з висновками медиків, від перелому черепа.

Підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

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