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 Події, Суспільство
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Все про:безхатько (11) Одеська область (1086) підлітки (108) вбивство (1924)

 "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного. ВIДЕО

Двоє 12-річних підлітків заради розваги вбили 56-річного бездомного в Біляївці Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, підлітки, гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється у сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час  переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками, а коли він, закривавлений, упав, - залишили і пішли геть. Чоловік помер, згідно з висновками медиків, від перелому черепа.

Підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154116
 
 
 Топ коментарі
 
Животные воспитывают животных....
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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Это явно детки из "русского мира"
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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Естественно, к чему ещё мог привести мозг патриота, активиста.
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Половина одеситов кончают от мысли о "русском мире". Вывод очевиден
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За Кампучію з її Червоними кхмерами почитайте.
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там фанатизм, и дебилизм в виде идеологии извращенного сельхоз. коммунизма..
а это от нехер делать и простой прохожий...
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Згоден, але виконавцями були саме малолітні ідіоти.
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так. їх леше всього навернути у будь яку ідеологію.. хоч гітлерюгенд хоч червоний кхмер..
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Кримнаш і ордло посилено промивають мізки дітям вже кілька років поспіль. Як "реінтегруємо" отримаємо весь комплект.
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таких упырей нужно изолировать от общества, я представляю что они исполняют в школах.
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Ты из чьих будешь? Из малолеток или бомжей? Шо значит отмучался?! Это его жизнь и ни чья другая. Может ему нравилась такая жизнь, а эти ублюдки малолетние ее у него отобрали.
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Малолетние мрази это следствие пофигистического отношения государства к воспитанию молодежи. И этот несчастный тоже следствие антисоциального государства.
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Рожать нужно не для государсва, а для себя!!! Ишь, мля на государство привыкли кивать! Государство не просило тебя его вылупить. Вылупить может любая женщина, за малым исключением. А вот воспитать ребенка, научить его человеческим ценностям это родительское дело, а не государства!
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Ольга Глацких - Свердловский министр: "Никто не просил рожать"
Ну и какая разница между вашим видением понятия "государство" и вот этой кацапской швали?
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В моем понятии государство это структура которая должна защищать, давать возможность учится, регистрировать собственность, защищать эту собственность, вырастить и выучить сироту, дать возможность учиться малоимущим ну и так далее. А не воспитывать и материально обеспечивать при живых родителях. Так понятно?!
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Ок, хорошо,что хоть что-то должна эта ваша структура, а то так получается, с первого вашего поста,что вообще ничего и никому не должно,кроме как налоги собирать. А коль должно,то будьте любезны,займитесь воспитанием подрастающих граждан,патриотическим воспитанием молодежи,выявлением отрицательного влияния сегмента "улицы" на ребенка. Ведь как сейчас в школах-учитель отчитал программу и досвидос,сами как-то там себе разберетесь с родителями,а если родители не образованные,или вообще рузгие,как тогда? Как стать этому ребенку настоящим человеком,если государство не интересуется своим населением?
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Тетенька, вы ( с маленькой буквы) просто дура. Типичная совковая дура. Дети это полная ответственность родителей в любой нормальной стране. Второе поколение моих детей пока еще живут в в нашей стране, но ведут себя достойно. Мои родители занимались мной. Теперь я занимаюсь своими детьми и родителями. А государство нам как то побоку. Ни один нормальный человек не заводит детей нее имея возможности к их достойному содержанию и обучению. Любая дура рожающая как кошка не достойна звания человека. И вы явно из таких.
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Дядя, видно,как тобой занимались.Жаль,что у твоих родителей не было денег на презервативы.
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У моих родителей были деньги. Семья потеряла более 200 тысяч только на "павловской реформе", но они могли позволить себе только одного ребенка. В роду ни одного коммуниста и чиновника никогда не было. Я смог себе позволить одного ребенка от первого брака и только через 18 лет (после выплаты алиментов) еще двоих во втором браке, которых сейчас уже учу в университетах. Родители оставили мне несколько домов, квартиру и библиотеку в 7000 книг. Что вы оставите своим? Байки о том что "государство недодало"? Как там при совке (позволю напомнить): "Возмущается народ - мало партия дает. Наша партия не ***** чтобы каждому давать!"
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Я просто говорю,что Эквадор тоже государство, а дальше додумывайте.
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Государство это прежде всего договоренность между свободными и ответственными людьми. Какие люди такое и государство. Если качество населения низкое это не повод опускаться всей свое семьей на самое дно и гордиться тем что "я как все". Шариков тоже заявлял "Хочу чтобы все!"...
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Свобода определяется лишь длинной цепи.
А оце вам визначення,що таке держава,якщо ви не знайшли його у свому спадку з 7000 книг.
Держава - це є універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво загальносуспільними правами.
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нах я такое государство в которого одна функция собирать деньги и выводить в офшоры
ты кацап сраный расскажи своему хйлу как государство на детей хй ложит
те кто бывает в ЕС знают как государство заботится о детях
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от вам іще один яскравий приклад поощрєнія деторождаємості без рорзбору. а спробуй тронь--ми многодєтния!!!!
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Коли почали платити за дітей, бидло всяке почало плодити заради грошей. Вони не переймаються, що буде з дитиною далі, яке буде виховання та навчання...
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да помню Юля исполнила и алкашки подняли капитал, плодились как кошки каждый год, после получения первых 12000 отправляли ребенка в приют и опять поновой, потом эту лавочку прикрыли.
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а раніше вони не плодились... ну що за маячня. Діти у алкашів/наркоманів і раніше народжувались. І так само за ними не дивились.
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Рождались це правда. Тільки тоді держава їм не платила за те що вилупили. Різницю розумієте?
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Це ту не причому.
"Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей."
Просто треба було позбавляти батьків бітьківських прав а дітей віддавати в інтернат або прийомну сім'ю.
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Ви так думаєте? не згоден. Ну кого може народити алкаш? розумово хворий? Генія?
Гени не проп'єш, недарма наші предки шукаали жениха ( невістку) там де знали хто іхні батьки.
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Червоні кхмери! Така сама "просунута молодь" винищила половину населення власної країни лопатами та мотиками.
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Взять выродков и повесить демонстративно при зрителях. Но у нас 21 век на дворе, гуманизм и права человека. Нельзя.... А жаль.
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еще на папу-маму надо глянуть. Еще ущербные... Так и воспитали придурков.
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На те лайно, у вигляді серіалів і шоу, яке безупинно зливається в голови. Поржать та премогти, за любу ціну. Чим мерзенніше, ганебніше, брудніше, тим вищий рейтинг, та плив, на ідіотів. Це не перший безхатько, якого забили "діточки" і це тільки початок
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Лайно и жестокость массово вливали в головы ещё с библейских времён, затем в римских цирках. Поэтому вам лучше начать с Каина и Авеля, ок?
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У нас когда-то тоже тинейджеры безобидного бомжика, который на рынке за продукты грузчиком и уборщиком подрабатывал, забуцали до смерти и бетонной лавочкой накрыли. Теперь я по вечерам там не гуляю "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного - Цензор.НЕТ 3659
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Вина в этом государства, все пущено на самотёк. Где была комиссия по делам несовершеннолетних, участковый. Спецшкол для трудных подростков наверное тоже уже нет. Кругом одна демократия, обнаглевший подростки делают, что хотят, сказать ничего нельзя, кричат в ответ-мы вас засудим.
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Відрізати руки по самі плечі і каструвати цих підарасів малолітніх! Виродки!
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вот подонки, нет, чтоб в Англию, как дети Порошенко поехать учиться,
они бомжа убили, или могли бы по поддельным документам в ато пойти, как старшенький Петра Олексеича
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А де в цей час була наша зєбубочка? Коли його виборці несамовито боролись з порохобомжем?
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Да? А может на виллу зелика в Италию их отправить?
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Ат-жешь, валки пазорные. Пасаны к успеху ни дашли. "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного - Цензор.НЕТ 9617
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эх, нет сейчас каторжных работ...15-ку им этих самых работ, пока молодые...су.....
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Ось і в США зараз дискутують з приводу свідомого підпалу будинку 9 річною дівчинкою, в результаті якого загинула сім'я з 4 осіб. З якого віку має наступати кримінальна відповідальність?
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Відповідальність самих дітей від 10-11 років необхідна. Адекватна. Але не просто батьків... ТАКІ діти чхати хотіли й на батьків, й на вчителів.Тільки їх власна відповідальність. Можливо якісь довгіобов'язкові лекції, можливо закриті школи-інтернати, можливо примусові благодійні роботи... Але підліткова агресія, нестримувана нічим, буває занадто неприйнятна. Хтось тут думає, що з них виростуть добрі люди, батьки, чоловіки? Безкарність породжує вседозволенність.
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Відповідальність самих дітей від 10-11 років необхідна. Адекватна. Але не просто батьків... ТАКІ діти чхати хотіли й на батьків, й на вчителів.Тільки їх власна відповідальність. Можливо якісь довгіобов'язкові лекції, можливо закриті школи-інтернати, можливо примусові благодійні роботи... Але підліткова агресія, нестримувана нічим, буває занадто неприйнятна. Хтось тут думає, що з них виростуть добрі люди, батьки, чоловіки? Безкарність породжує вседозволенність.
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Достойне бидло підростає. Є на кого залишити країну.
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В таком возрасте очень незрелая Душа. Поэтому все самые тажкие преступления делаются детьми или молодыми людьми. Это еще одна причина не выбирать молодежь во власть. В странах зрелой демократии США и Великобритании в парламент и сенат избираются мудрые лица за 60 лет, поэтому и жизнь там человеческая.
А молодые команды типа Черновецкого и Зеленского приходят лишь пограбить и убежать.
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Тут у "топах" писали про кастрацію....Це те саме, що собаці, щоб не кусалась кастрірують яйця, а не те чим вона кусає - зубами....
Цим виродкамм треба голови кастрірувать.....
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По всем параметрам, брежневский СССР был самой лучшей моделью из существовавших. Такая шпана была бы поставлена в стойло задолго до того как они совершили бы первое преступление.
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Розповідала родичка, яка відпочивала у Туреччині. Нажаль не у форматі "рашенз фрі".
1. Польський хлопчик років 4-5 плескався у дитячому басейні. Згодом туди заліз кацапський хлопчик. Почав з'ясовувати: "Тьі не русский? Тьі кто? Говорить не умеешь? бла-бла-бла -я тебя убью!"
2. Кацапська дівчинка років 6 у відкритому ресторані:
- Чего ето кошки тут лазят? Надо позвать полицию чтобьі их забрали!
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В Штатах в исключительных случаях казнят несовершеннолетних. И в СССР когда-то несовершеннолетнего ублюдка расстреляли. Нейланда Аркадия. "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного - Цензор.НЕТ 6300
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