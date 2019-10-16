 "Він влучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, підлітки, гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється у сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками, а коли він, закривавлений, упав, - залишили і пішли геть. Чоловік помер, згідно з висновками медиків, від перелому черепа.
Підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.
а это от нехер делать и простой прохожий...
Ну и какая разница между вашим видением понятия "государство" и вот этой кацапской швали?
А оце вам визначення,що таке держава,якщо ви не знайшли його у свому спадку з 7000 книг.
Держава - це є універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою, політичним та публічним характером, реалізацією своїх повноважень на певній території через систему спеціально створених органів та організацій, за допомогою яких здійснюється політичне, економічне та ідеологічне управління суспільством та керівництво загальносуспільними правами.
ты кацап сраный расскажи своему хйлу как государство на детей хй ложит
те кто бывает в ЕС знают как государство заботится о детях
"Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей."
Просто треба було позбавляти батьків бітьківських прав а дітей віддавати в інтернат або прийомну сім'ю.
Гени не проп'єш, недарма наші предки шукаали жениха ( невістку) там де знали хто іхні батьки.
они бомжа убили, или могли бы по поддельным документам в ато пойти, как старшенький Петра Олексеича
А молодые команды типа Черновецкого и Зеленского приходят лишь пограбить и убежать.
Цим виродкамм треба голови кастрірувать.....
1. Польський хлопчик років 4-5 плескався у дитячому басейні. Згодом туди заліз кацапський хлопчик. Почав з'ясовувати: "Тьі не русский? Тьі кто? Говорить не умеешь? бла-бла-бла -я тебя убью!"
2. Кацапська дівчинка років 6 у відкритому ресторані:
- Чего ето кошки тут лазят? Надо позвать полицию чтобьі их забрали!