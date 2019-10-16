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 Події, Суспільство
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Все про:безхатько (11) Одеська область (1085) підлітки (108) вбивство (1924)

 "Він плучив шифером у голову, а я - по спині", - в Одеській області двоє 12-річних підлітків заради розваги побили до смерті бездомного. ВIДЕО

Двоє 12-річних підлітків заради розваги вбили 56-річного бездомного в Біляївці Одеської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, підлітки, гуляючи ввечері на вулиці, вони побачили, як той риється у сміттєвому баку, і вирішили "пожартувати". Деякий час  переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками, а коли він, закривавлений, упав, - залишили і пішли геть. Чоловік помер, згідно з висновками медиків, від перелому черепа.

Підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154116
 
 
 Топ коментарі
 
Животные воспитывают животных....
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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Это явно детки из "русского мира"
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Выход один - кастрация этих малолетних ублюдков и их братьев и сестер, что бы зараза не размножалась.
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За Кампучію з її Червоними кхмерами почитайте.
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там фанатизм, и дебилизм в виде идеологии извращенного сельхоз. коммунизма..
а это от нехер делать и простой прохожий...
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Згоден, але виконавцями були саме малолітні ідіоти.
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таких упырей нужно изолировать от общества, я представляю что они исполняют в школах.
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Ты из чьих будешь? Из малолеток или бомжей? Шо значит отмучался?! Это его жизнь и ни чья другая. Может ему нравилась такая жизнь, а эти ублюдки малолетние ее у него отобрали.
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Малолетние мрази это следствие пофигистического отношения государства к воспитанию молодежи. И этот несчастный тоже следствие антисоциального государства.
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Рожать нужно не для государсва, а для себя!!! Ишь, мля на государство привыкли кивать! Государство не просило тебя его вылупить. Вылупить может любая женщина, за малым исключением. А вот воспитать ребенка, научить его человеческим ценностям это родительское дело, а не государства!
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от вам іще один яскравий приклад поощрєнія деторождаємості без рорзбору. а спробуй тронь--ми многодєтния!!!!
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Коли почали платити за дітей, бидло всяке почало плодити заради грошей. Вони не переймаються, що буде з дитиною далі, яке буде виховання та навчання...
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да помню Юля исполнила и алкашки подняли капитал, плодились как кошки каждый год, после получения первых 12000 отправляли ребенка в приют и опять поновой, потом эту лавочку прикрыли.
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а раніше вони не плодились... ну що за маячня. Діти у алкашів/наркоманів і раніше народжувались. І так само за ними не дивились.
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Це ту не причому.
"Подростки воспитываются в неблагополучных семьях, которые находятся на учете соцслужб. Их родители неоднократно привлекались к ответственности за не надлежащее воспитание детей."
Просто треба було позбавляти батьків бітьківських прав а дітей віддавати в інтернат або прийомну сім'ю.
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Червоні кхмери! Така сама "просунута молодь" винищила половину населення власної країни лопатами та мотиками.
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Взять выродков и повесить демонстративно при зрителях. Но у нас 21 век на дворе, гуманизм и права человека. Нельзя.... А жаль.
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еще на папу-маму надо глянуть. Еще ущербные... Так и воспитали придурков.
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