 "Твій Аллах - ФСБ", - свідка Багірова в сфабрикованій справі проти кримського правозахисника Емір-Усеїна Куку звинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Кримської солідарності, свідок Багіров Насімі Відадієвіч брав участь як агент ФСБ у цій кримінальній справі, впливаючи на дітей підсудного Емір-Усеїна Куку в період перебування останнього на стадії попереднього розслідування в СІЗО.

Як доказ був опублікований відеозапис, зроблений родичами підсудного 4 березня 2016 року прихованою камерою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні пів року в окупованому Криму стало вдвічі більше політв'язнів, - дружина політв'язня Салієва

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11-28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).