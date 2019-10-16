EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1063  4
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7593) окупація (2125) репресії (874) ФСБ (780) кримські татари (1450)

 "Твій Аллах - ФСБ", - свідка Багірова в сфабрикованій справі проти кримського правозахисника Емір-Усеїна Куку звинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. ВIДЕО

Свідок сфабрикованого звинувачення проти правозахисника Емір-Усеїна Куку підозрюється у співпраці з ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними Кримської солідарності, свідок Багіров Насімі Відадієвіч брав участь як агент ФСБ у цій кримінальній справі,  впливаючи на дітей підсудного Емір-Усеїна Куку в період перебування останнього на стадії попереднього розслідування в СІЗО.

Як доказ був опублікований відеозапис, зроблений родичами підсудного 4 березня 2016 року прихованою камерою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За останні пів року в окупованому Криму стало вдвічі більше політв'язнів, - дружина політв'язня Салієва

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11-28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154108
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Муть какая-то, если честно. Нифига не понятно. Базар в стиле одной песни: "Брат, братан, братишка, когда меня отпустит? Накурили меня спайсом. Кто? Хейтеры, сцуки. Отпусти, отпусти меня ипучий спайс, ведь я ни в чем, ни в чем не виноват...."
 показати весь коментар
 
 
Как будто бы разговор каких то инопланетян услышал.

 показати весь коментар
 
"Мерцающее сознание". Вот именно такой кавардак в голове мусульман...Кого то еще удивляет вечная война в исламском мире?
 показати весь коментар
 
когда часто в разговоре повторяется "брат, брат", это 100 процентный признак что чел сцыт
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору