 Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Опитного (з мінометів калібру 82 мм), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів), Лебединського (зі станкових протитанкових гранатометів), Павлополя (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), Пищевика (зі стрілецької зброї і СПГ), Авдіївки (зі стрілецької зброї) і Мар'їнки (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстрілював позиції ОС поблизу Золотого (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно) і неподалік від Новолуганського (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів).
"Упродовж цієї доби внаслідок підступних дій снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло. Ще один військовий зазнав поранення", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, 14 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У результаті обстрілу, дістав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.
Чому це Українці повинні дарувати свою історію кацапо-ординцям та рассєє, обісРашці, висірку та продовженню Орди?
Колись Русь, а зараз Україна, земля Русі - це землі насамперед України, Київ, столиця Русі на своєму місці і нікуди не щезав.
Українці - нащадки русичів. Україна-Русь, саме так.
Выразит ли сочувствие семьям погибших?
Короче, ЗЕ чекає поки почне гинути дві людини на один день. Бо 1 людина на 2 дні в "нормандському форматі" заслабий аргумент впливу на євротолєрастів і ***** со товарисчами
Минає ніч, за нею й рік спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.
Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.
Гарячий погляд розверзає небо,
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба!
Душа чиясь це рине ввись.
Біль рани жон і вдів нестерпний
холодний дощ у глиб землі заб'є,
а бій в степу гібридний і вертепний
у пам'ятіяті земній гніздо зів'є.
Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.
(пам"ятаємо)
5 марта 2018, 12:01
С начала военных действий на Донбассе погибло 2 тысячи 378 украинских военнослужащих. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"За годы войны погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них 4 женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей - 2 тысячи 217 женщин", - сказала Геращенко.
Ранее в ООН сообщили, что в период с апреля 2014 года до августа 2017 года на Донбассе из-за военных действий погибли более десяти тысяч человек, еще более 24 тысяч получили ранения.
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. Верховный Главнокомандующий В. Зеленский
сРОчно отводим войска!да!?
Docent Moriarty 844bbd37
отлично, убитые и раненые...
рашистський покидьок радіє смертям Українців та всіляко відбілює ЗеЛену шмарклю.
tZE inform
@tZEinform
Вот что бывает, когда нас не слушают. К сожалению... Мы вчера предупредили что "Тени" из 54-й вышли на периметр. В ООС похихикали. Сегодня у нас уже два погибших от снайперов.
tZE inform
@tZEinform
·14 окт.
На лінії фронту зараз дуже серйозно. Як доповідають наші військовики, на тому боці на позиції вийшли "Тіні" (54-й центр). Наші готові
Потому у Украины пока только 2 видимых пути к победе. Зеленский и его команда - это некомпетентные аматоры, которые не понимают, что делают или понимают и целенаправленно работают на интересы врага. Потому что ни в каких договоренностях с Путиным нету ни малейших интересов Украины! Украина проигрывает в любых из этих договоренностей! Так зачем делать шаг туда, где ты проигрываешь??? Проще отказаться от договоренностей потому что в них только интересы России. Читал книгу по переговорам из рекомендованных Гарвардским университетом и там сказано, что если в переговорах ваша сторона только проигрывает от их результатов, то тогда нет смысла их продолжать и нужно из них выходить. И тут вот такая ситуация, что Украина от этих договоров проигрывает, потому Украине лучше выйти из них! И зная Путина и историю всех его переговоров, он идти не будет ни на какие уступки! Смысл вести переговоры зная, что ты в конце ухудшишь свои позиции больше, чем есть сейчас. Нужно из них выходить и искать другие пути!!!
А сейчас ваЗЕлин отогнал снайперов в глубокий тыл,
а с передка забрали даже ПТУРы и минометы...
Надо просто перестать стрелять.... да ЗЕбилы?