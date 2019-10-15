 Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Опитного (з мінометів калібру 82 мм), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів), Лебединського (зі станкових протитанкових гранатометів), Павлополя (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), Пищевика (зі стрілецької зброї і СПГ), Авдіївки (зі стрілецької зброї) і Мар'їнки (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстрілював позиції ОС поблизу Золотого (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно) і неподалік від Новолуганського (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів).

"Упродовж цієї доби внаслідок підступних дій снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло. Ще один військовий зазнав поранення", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У результаті обстрілу, дістав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.