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Все про:Донбас (13317) втрати (1475) Об'єднані сили (381)

 Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник сім разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Опитного (з мінометів калібру 82 мм), Новотроїцького (з автоматичного гранатомета і крупнокаліберних кулеметів), Лебединського (зі станкових протитанкових гранатометів), Павлополя (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), Пищевика (зі стрілецької зброї і СПГ), Авдіївки (зі стрілецької зброї) і Мар'їнки (з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї).

Читайте також: Від початку доби найманці РФ 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, включно з ділянкою розведення поблизу Золотого, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстрілював позиції ОС поблизу Золотого (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно) і неподалік від Новолуганського (з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів).

"Упродовж цієї доби внаслідок підступних дій снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинуло. Ще один військовий зазнав поранення", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 14 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. У результаті обстрілу, дістав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3154042
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна памяь героям. Зєля, це твій мир? Фокстерьєр Путінський.
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Головне, відвести ЗСУ у голий степ. Толі єщє тоді будєт...
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Там, де з'являється слово русь, там зникає Україна разом з українцями.
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Дурниці, це так свинособаки хочуть. Дурницю ви сказали, навіть дивно.

Чому це Українці повинні дарувати свою історію кацапо-ординцям та рассєє, обісРашці, висірку та продовженню Орди?

Колись Русь, а зараз Україна, земля Русі - це землі насамперед України, Київ, столиця Русі на своєму місці і нікуди не щезав.
Українці - нащадки русичів. Україна-Русь, саме так.
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Усика и сборную Народный Президент поздравлял.

Выразит ли сочувствие семьям погибших?
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Не гАвари! Вот парашен каждому сочувствовал, ездил к каждой матери на поклон. Зеля, хватит знущатися над Украиной!
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По даній темі правильно щоб виступили командувач ООС, командувач групи військ та військова прокуратура. Не треба екстрабрифінгів ЗЕгниди - "За словами Зеленського, наразі Росія зволікає із зустріччю у "нормандському форматі". Президент зазначив, що поспішає із нею, оскільки, згідно зі статистикою, на фронті гине одна людина на два дні. Источник: https://censor.net.ua/r3153523
Короче, ЗЕ чекає поки почне гинути дві людини на один день. Бо 1 людина на 2 дні в "нормандському форматі" заслабий аргумент впливу на євротолєрастів і ***** со товарисчами
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На таких гілках як завжди немає жодного мокшанського під@раса від Моніки
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***
Минає ніч, за нею й рік спливає,
зливаючись в тривожні місяці.
Триває бій… Свинцевий дощ змиває
надії, як коштовні камінці.

Земля горить… В диму вже потопає
безмежне небо, тліє саду цвіт.
Та з попелища гордо виринає
самотня постать... й дивиться у світ.

Гарячий погляд розверзає небо,
її вмива біда потоком сліз.
Не окликайте постать цю! Не треба!
Душа чиясь це рине ввись.

Біль рани жон і вдів нестерпний
холодний дощ у глиб землі заб'є,
а бій в степу гібридний і вертепний
у пам'ятіяті земній гніздо зів'є.

Поселить в нім дітей усіх загиблих,
збере докупи їхню всю рідню,
щоб крила янголів-мужів з Небес блакитних
синів закрили від пекельного вогню.

(пам"ятаємо)
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Ну чого нашим не випалити росіян напалмом під корінь...? якого з ними панькатися...? Їх тре нищити як колорадських жуків... А зеля ще хоче наших військових з укріплень вигнати в чисте поле... Ну не даун?
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був недавно тут рогатий відос як снайпер під.ар кацапський стріляв... щось схоже у цьому є... Співчуття родинам полеглих Героїв України!!! ((( смерть клятой расіянсько-масковськой імперії!!!!
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Подобається мені всяка ср... ...яка замість хаяти ***** та Мордор . гонять на Зеленського . Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8126
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Интересно, сегодня у командующего тряслась губа?
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Чим скоріше треба в дири вибори провести !!! Тамженашилюди !!! Будуймо для них мости , пенсію треба дати , гуманітарну допомогу ,амністію ...ще в ноги їм поклонитись і просити повернутися в Україну , бо мишебратья ,адиннарот !!! Та будьте ви там всі разом ПРОКЛЯТІ до сотого коліна !!! Щоб ви вмивалися кров"ю своїх ********* вічно !!! Суки продажні !!! Двоє бійців загинуло, один - зазнав поранення внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5969 Синочкам нашим вічна пам"ять!!!
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На какой хрен подписывали формулу джинсмаера ?
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Зачистка ,зачистка и ещё раз зачистка оккупированных территорий ,иного пути у Украины НЕТ !!!
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Что же это такое делается то а? Этим мразям амнистию да?
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Зеленский пиарится на обмене нескольких десятков украинцев при етом стеснительно умалчивает что при его помощи и содействии погибло в несколько раз больше украинцев. Такая политика не в пользу Украины.
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Почитай, чтобы больше так вслух не бредить.
5 марта 2018, 12:01

С начала военных действий на Донбассе погибло 2 тысячи 378 украинских военнослужащих. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.
"За годы войны погибли 2 тысячи 378 украинских военнослужащих, из них 4 женщины. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подорваны на минах. Вдовами остались 1 тысяча 399 женщин, потеряли своих сыновей - 2 тысячи 217 женщин", - сказала Геращенко.
Ранее в ООН сообщили, что в период с апреля 2014 года до августа 2017 года на Донбассе из-за военных действий погибли более десяти тысяч человек, еще более 24 тысяч получили ранения.
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Сейчас ВСУ это армия терпил и заробитчан. Если не согласны, отправьте меня в спам
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главное не отводить войска, "нет капитуляции" и не переставать стрелять. и убивать будут каждый день.
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НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ ПУЛЯТЬ ПУЛЯМИ И ВОЙНА ЗАКОНЧИТЬСЯ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Верховный Главнокомандующий В. Зеленский
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перемирие от зеЛеной мразоты!
сРОчно отводим войска!да!?
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Панове, прошу звернути увагу на рашистську сволоту Docent Moriarty 844bb

Docent Moriarty 844bbd37
отлично, убитые и раненые...

рашистський покидьок радіє смертям Українців та всіляко відбілює ЗеЛену шмарклю.
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tZE inform

@tZEinform

Вот что бывает, когда нас не слушают. К сожалению... Мы вчера предупредили что "Тени" из 54-й вышли на периметр. В ООС похихикали. Сегодня у нас уже два погибших от снайперов.




tZE inform

@tZEinform

·14 окт.
На лінії фронту зараз дуже серйозно. Як доповідають наші військовики, на тому боці на позиції вийшли "Тіні" (54-й центр). Наші готові
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Кожен випадок обстрілу з боку Лугандону, а тим більш випадки зруйнувань і тим більш поранень і загибелі наших військових має бути докладно описаний і опублікований. І по кожному випадку обстрілів мають будти відповідні санкції. Припинення пропуску на всіх блокпостах в бік України і в Лугандон постачань газу, електрики, води, всього іншого - щонайменьше на три дні. Поранення - тиждень. Загибель - місяць пропуск на замку. Окрім цього кожен обстріл не має залишитись без симетричної відповіді вогнем.
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Бестолковое командование Вооруженными силами Украины и власть такая же бестолковая! у боевиков 45 тысяч человек, а Украины вначале войны не было войск и почти освободили Донбасс, а сейчас у Украины 500 000 человек прошло войну и мобилизовать эту армию и освободить Донбасс - это дело меньше недели! Путин дипломатическим путем еще ни в одном конфликте и ни в одной ситуации не сделал ни шагу назад и в Украине он дипломатическим путем тоже не сделает ни шагу назад! Освободить Донбасс Украина может только военным путем! Или второй вариант - это затяжная холодная война против РФ и ждать, пока РФ падет, как СССР пал. Это случится возможно и не при Путине, но это не точно! Потому что народ в РФ уже 6 год подряд беднеет и уже даже песни пошли про застой 2.0. и повтор истории, как с СССР. Вот клип репера Легалайз например и комменты еще почитайте российской молодежи https://www.youtube.com/watch?v=7wr7oALh5Tw
Потому у Украины пока только 2 видимых пути к победе. Зеленский и его команда - это некомпетентные аматоры, которые не понимают, что делают или понимают и целенаправленно работают на интересы врага. Потому что ни в каких договоренностях с Путиным нету ни малейших интересов Украины! Украина проигрывает в любых из этих договоренностей! Так зачем делать шаг туда, где ты проигрываешь??? Проще отказаться от договоренностей потому что в них только интересы России. Читал книгу по переговорам из рекомендованных Гарвардским университетом и там сказано, что если в переговорах ваша сторона только проигрывает от их результатов, то тогда нет смысла их продолжать и нужно из них выходить. И тут вот такая ситуация, что Украина от этих договоров проигрывает, потому Украине лучше выйти из них! И зная Путина и историю всех его переговоров, он идти не будет ни на какие уступки! Смысл вести переговоры зная, что ты в конце ухудшишь свои позиции больше, чем есть сейчас. Нужно из них выходить и искать другие пути!!!
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пора бы уже дать команду максменам - пускай тренируются..
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Раньше за каждого нашего - ложили трех кацапов...
А сейчас ваЗЕлин отогнал снайперов в глубокий тыл,
а с передка забрали даже ПТУРы и минометы...
Надо просто перестать стрелять.... да ЗЕбилы?
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я знову ж, в 3024-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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