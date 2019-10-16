 Коли зайшли в ДАП, то боялися щось випадково, не в бою, розбити. Думали - відстоїмо, і життя відновиться, - легендарний кіборг Олег Кузьміних у проєкті "Своя війна". ВIДЕО

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".
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02:13 - Олег Кузьміних: "візитка"
04:25 - Про посади і роботу на початку війни
05:00 - Коли починалася війна, розуміння, що бойові дії будуть, не було
05:30 - Коли почалися бойові дії, я став добровольцем, майором-кулеметником
06:45 - Про позаштатний спецпідрозділ з офіцерів-десантників, створений Михайлом Забродським, і як Кузьміних туди потрапив
08:10 - За що сподобався Забродський
08:44 - Ніхто не хотів брати кулемет, і я його взяв - про те, як офіцер став кулеметником
09:38 - Про перше бойове завдання
10:42 - Про взяття гори Карачун
12:25 - Про бойові дії 95-ї бригади
13:15 - Чому гора Карачун була такою важливою
14:05 - Як відбувалися артилерійські дуелі
18:37 - Про операцію щодо захоплення нового терміналу Донецького аеропорту 26 травня 2014 року
22:02 - Про евакуацію бойовиків з нового терміналу на КамАЗах
22:35 - Про бойове зіткнення з противником в аеропорту
22:56 - 100 набоїв у натовп, який сидить у кузові, зі ста метрів - про вогонь по противнику в аеропорту
27:00 - Про картини справжньої, а не кіношної війни
28:40 - Як зупинив ворожого стрілка із "Джмелем"
29:20 - Про приємні моменти в аеропорту - duty free, vip-зал і фуа-гра
30:28 - Про настрої після травневих боїв в аеропорту
33:10 - Про повернення на гору Карачун
33:50 - Як попити чаю, коли немає води
35:15 - Про початок операції зі звільнення Ямполя і кільця навколо Слов'янська
40:00 - Про засідку біля Кривої Луки
41:23 - Відео з-під Слов'янська, 2014 рік, "ліжко" Кузьміних посеред поля
42:28 - Як втратили БТР з екіпажем під час бою
44:21 - Про вхід до Слов'янська
45:19 - Курйози під час звільнення Слов'янська
46:45 - Спогади про рейд у сектор "Д"
47:07 - Я вперше в житті побачив загороджувальний вогонь
48:28 - Як відбувалися бої за Савур-Могилу
53:36 - Коротка довідка: що відбувалося на початку серпня 2014 року в Червонопартизанську і навіщо 95 бригада рухалася в район Степанівки і Маринівки
55:00 - Вперше під обстрілом "Градами"
57:40 - Після "Градів" люди побоювалися гуркоту грому
58:40 - Бої та обстріли біля Міусинська
59:40 - Як на БТРі забирали "мужика з лісу" за Савур-Могилою, а це виявився начальник Генштабу Віктор Муженко
1:01:05 - Як Муженко інспектував пайки солдатів
1:03:00 - Помутніння у військовослужбовців після тривалого рейду
1:04:30 - Про завдання формувати батальйон
1:06:13 - Як бюрократія Міноборони запобігла створенню кишенькового підрозділу
1:07:30 - Про формування батальйону під командуванням Олега Кузьміних
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