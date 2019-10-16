EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3538  24
Матеріали за темою:
Все про:Своя війна (12) Кузьміних Олег (1)

 Коли зайшли в ДАП, то боялися щось випадково, не в бою, розбити. Думали - відстоїмо, і життя відновиться, - легендарний кіборг Олег Кузьміних у проєкті "Своя війна". ВIДЕО

Олег Кузьміних, підполковник Збройних сил України, командир 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Він один з перших добровольців АТО, легендарний кіборг - захисник Донецького аеропорту, який провів у полоні в бойовиків "ДНР" 124 дні. У першій частині інтерв'ю Олег Кузьміних розповів, як штабний офіцер зі званням майора пішов на фронт простим кулеметником, про його перші бойові зіткнення з ворогом і початок формування 90-го окремого аеромобільного батальйону.

Сьогодні український воїн Олег Кузьміних - герой нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

Підписуйтеся на Youtube-канал Юрія Бутусова

02:13 - Олег Кузьміних: "візитка"
04:25 - Про посади і роботу на початку війни
05:00 - Коли починалася війна, розуміння, що бойові дії будуть, не було
05:30 - Коли почалися бойові дії, я став добровольцем, майором-кулеметником
06:45 - Про позаштатний спецпідрозділ з офіцерів-десантників, створений Михайлом Забродським, і як Кузьміних туди потрапив
08:10 - За що сподобався Забродський
08:44 - Ніхто не хотів брати кулемет, і я його взяв - про те, як офіцер став кулеметником
09:38 - Про перше бойове завдання
10:42 - Про взяття гори Карачун
12:25 - Про бойові дії 95-ї бригади
13:15 - Чому гора Карачун була такою важливою
14:05 - Як відбувалися артилерійські дуелі
18:37 - Про операцію щодо захоплення нового терміналу Донецького аеропорту 26 травня 2014 року
22:02 - Про евакуацію бойовиків з нового терміналу на КамАЗах
22:35 - Про бойове зіткнення з противником в аеропорту
22:56 - 100 набоїв у натовп, який сидить у кузові, зі ста метрів - про вогонь по противнику в аеропорту
27:00 - Про картини справжньої, а не кіношної війни
28:40 - Як зупинив ворожого стрілка із "Джмелем"
29:20 - Про приємні моменти в аеропорту - duty free, vip-зал і фуа-гра
30:28 - Про настрої після травневих боїв в аеропорту
33:10 - Про повернення на гору Карачун
33:50 - Як попити чаю, коли немає води
35:15 - Про початок операції зі звільнення Ямполя і кільця навколо Слов'янська
40:00 - Про засідку біля Кривої Луки
41:23 - Відео з-під Слов'янська, 2014 рік, "ліжко" Кузьміних посеред поля
42:28 - Як втратили БТР з екіпажем під час бою
44:21 - Про вхід до Слов'янська
45:19 - Курйози під час звільнення Слов'янська
46:45 - Спогади про рейд у сектор "Д"
47:07 - Я вперше в житті побачив загороджувальний вогонь
48:28 - Як відбувалися бої за Савур-Могилу
53:36 - Коротка довідка: що відбувалося на початку серпня 2014 року в Червонопартизанську і навіщо 95 бригада рухалася в район Степанівки і Маринівки
55:00 - Вперше під обстрілом "Градами"
57:40 - Після "Градів" люди побоювалися гуркоту грому
58:40 - Бої та обстріли біля Міусинська
59:40 - Як на БТРі забирали "мужика з лісу" за Савур-Могилою, а це виявився начальник Генштабу Віктор Муженко
1:01:05 - Як Муженко інспектував пайки солдатів
1:03:00 - Помутніння у військовослужбовців після тривалого рейду
1:04:30 - Про завдання формувати батальйон
1:06:13 - Як бюрократія Міноборони запобігла створенню кишенькового підрозділу
1:07:30 - Про формування батальйону під командуванням Олега Кузьміних

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153992
 
   
 Топ коментарі
 
Настоящий воин! Честь и хвала, респект и уважуха тебе Олег!!!
 показати весь коментар
 
Істерик, чого ти репетуєш? Це не новина, що до СН взяли пару атошників для окозамилювання. Воїн розбереться що до чого і може ще й сам придушить нікчемного зеленого зрадника. Саме від зрадників, які намагаються здати Україну, треба позбавлятися.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Справжній Українець ..воін - гордість країни !! Депутат від Слуги Народу - топі порогоботи - чого не мішаєте його із гімном ? ау сцикуни ? де ваші - зе бобік? зелена саранча ? ось такі Українці - почистять Україну від свині порошенка і його кубла дегенератів!!
 показати весь коментар
 
 
Тобто ті кіборги, що за пороха- це кубло дегенератів? І чим ти кращий за порохобота? Дбл блд.
 показати весь коментар
 
 
дебіл? - це хто кіборг синки свині порошенка? пашинський із сином ? свинарчуки ? югик прокугор і жабою третього тисячоліття? бугалтер гонтарева - яка знищила економіку і курс? - ще раз - придурку - хто із цих тварей- кубла свині порошенка (які створені творцем їх) - є КІБОРГОМ ?


 показати весь коментар
 
 
Перечитай ще раз. Через свою агресію у тебе порушені нейронні зв'язки і інформація сприймається уривчасто.
 показати весь коментар
 
 
це ти прочитай уважно ... і не придумай того ..чого там немає
 показати весь коментар
 
Ти в один рядок вписав порохоботів і пороха, назвав їх кублом дегенератів. От я і тицьнув тебе у це. Якщо мав щось інше на увазі, то навчись писати, бо думку свою ти формуєш вкрай паскудно.
 показати весь коментар
 
 
Істерик, чого ти репетуєш? Це не новина, що до СН взяли пару атошників для окозамилювання. Воїн розбереться що до чого і може ще й сам придушить нікчемного зеленого зрадника. Саме від зрадників, які намагаються здати Україну, треба позбавлятися.
 показати весь коментар
 
 
а ти не міг подумати - що атошників не можна просто взяти? чи твій рівень - гамноїд - і для Тебе усе продається і купується?
 показати весь коментар
 
Настоящий воин! Честь и хвала, респект и уважуха тебе Олег!!!
 показати весь коментар
 
 
Да, геройский мужик! Крайне плохо только то, что именно такие, кадровые военные, прошедшие и пережившие реальные бои, и которых сам Бог послал нам в качестве защитников - массово покинули и продолжают покидать ряды ВСУ, не видя в них своего настоящего применения!
 показати весь коментар
 
 
бо комуняцький тип керування - я начальник - ти дурак!
 показати весь коментар
 
У меня знакомый живет на Батова в Макеевке и знакомая на Грибиниченко,тоже Макеевка. Так вот кацапня в лучших своих традициях,не церемонилась с этим аэропортом,когда херачили круглосуточно градами,чтобы просто разрушить его и не заморачиваться с его защитниками. Точки местоположения этих установок,как я уже и говорил были на Грибиниченко и с террикона на Батова. Стекла в девятиэтажках вылетали только от выстрелов. Можете представить,какой поток смерти они посылали на героев....
 показати весь коментар
 
 
Извините ,не по теме, скиньте пожалуйста, ссылку на клип ,где мужик лопатой бьет михалковскую рожу ,которая лезет в дырку в заборе. Спасибо.Срочно нужно для кацапчегов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору