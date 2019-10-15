 Україна готується до інтегрованого управління кордоном з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Минулого тижня я провів міжвідомчу нараду щодо інтегрованого управління кордоном... По суті, інтегроване управління кордоном - це наступний крок щодо забезпечення свободи пересування товарів і послуг після безвізу. Безвіз був першим кроком, коли нам відчинили двері, а інтегроване управління кордоном дасть змогу зробити прохід через ці двері максимально комфортним, зручним і безпечним", - сказав він.
За ловами Кулеби, інтегроване управління кордоном передбачає введення найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для переміщення.
"Не можу сказати, що це "безвіз-2", але це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне із завдань, яке поставив уряд - забезпечити свободу пересування", - додав Кулеба.
Всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора»…
Прекрасно. Просто прекрасно. Журналист Евгений Плинский обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский (бывший журналист-расследователь).
«Ждём», - добавил он.
В тему:
«Реформатор» Нефедов женился на менеджере олигарха Ахметова
Дубинский также дал ссылку на сегодняшне сообщение Евгения Плинского в Telegram.
В нем говорится:
«Скоро 100 дней Максима Нефьодова на посту Главы таможни.
И прям к этой дате всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора».
Но не для себя старается, для родни.
загрузка...
За последние несколько дней на границе задержано несколько автовозов с «евробляхами», салоны которых забиты мешками новой брендовой одежды.
Более тонны элитных шмоток на миллионы гривен.
И все под крышей Главы таможни».
СДД(с)
И тут никакой ЕС или ***** или ещё кто
Это совок как он есть
Дайош!