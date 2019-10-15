 Україна готується до інтегрованого управління кордоном з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Про це заявив на брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня я провів міжвідомчу нараду щодо інтегрованого управління кордоном... По суті, інтегроване управління кордоном - це наступний крок щодо забезпечення свободи пересування товарів і послуг після безвізу. Безвіз був першим кроком, коли нам відчинили двері, а інтегроване управління кордоном дасть змогу зробити прохід через ці двері максимально комфортним, зручним і безпечним", - сказав він.

За ловами Кулеби, інтегроване управління кордоном передбачає введення найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для переміщення.

"Не можу сказати, що це "безвіз-2", але це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне із завдань, яке поставив уряд - забезпечити свободу пересування", - додав Кулеба.

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