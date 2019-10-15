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Все про:кордон (1343) безвізовий режим (794) Євросоюз (2643) Кулеба Дмитро (142)

 Україна готується до інтегрованого управління кордоном з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

інтегроване управління кордоном має стати наступним кроком після введення безвізового режиму. Воно дасть змогу полегшити переміщення людей і товарів через кордон.

Про це заявив на брифінгу в Києві віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулого тижня я провів міжвідомчу нараду щодо інтегрованого управління кордоном... По суті, інтегроване управління кордоном - це наступний крок щодо забезпечення свободи пересування товарів і послуг після безвізу. Безвіз був першим кроком, коли нам відчинили двері, а інтегроване управління кордоном дасть змогу зробити прохід через ці двері максимально комфортним, зручним і безпечним", - сказав він.

За ловами Кулеби, інтегроване управління кордоном передбачає введення найкращих європейських стандартів на кордоні та відкриття додаткових можливостей для переміщення.

"Не можу сказати, що це "безвіз-2", але це наступний крок, який ми маємо зробити після безвізу, щоб виконати одне із завдань, яке поставив уряд - забезпечити свободу пересування", - додав Кулеба.

Читайте також: Курс України в ЄС залишається незмінним. "Розворот" в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153990
 
 
 Топ коментарі
 
А что там с противоположной границей? Уже посунули до середины?
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границы не спутайте, с вашей интеграцией.
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Насчёт туалетов +100500
И тут никакой ЕС или хуйло или ещё кто
Это совок как он есть
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Не весь ЕС - Шенген и весь Шенген - ЕС. Это что касается людей граждан стран - не членов ЕС. Смысл ЕС в свободном движении товаров и услуг, в свободном движении и трудоустройстве граждан стран членов ЕС, в унификации технических стандартов и лицензий, а для обычных граждан еще определенная состыковка систем страховой медицины (приехав в другую страну ЕС ты на определенных условиях можешь там пользоваться страховыми медицинскими услугами).
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А что там с противоположной границей? Уже посунули до середины?
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границы не спутайте, с вашей интеграцией.
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интегрированно це значит, шо контрабанда отдельно и остальное отдельно, а хабар поровну Украина готовится к интегрированному управлению границей с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9572
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г.м. фихтенгольц "курс дифференциального и интегрального управления границей с ес" )
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Известный журналист обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова Октябрь 15, 2019Без рубрикиКомментарии

Всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора»…
Прекрасно. Просто прекрасно. Журналист Евгений Плинский обещает вскрыть контрабандную схему главы Гостаможни Нефедова.
Об этом сообщил сегодня в Фейсбуке нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский (бывший журналист-расследователь).

«Ждём», - добавил он.
В тему:
«Реформатор» Нефедов женился на менеджере олигарха Ахметова
Дубинский также дал ссылку на сегодняшне сообщение Евгения Плинского в Telegram.

В нем говорится:
«Скоро 100 дней Максима Нефьодова на посту Главы таможни.
И прям к этой дате всплыла первая контрабандная схема "Макса-реформатора».
Но не для себя старается, для родни.
загрузка...

За последние несколько дней на границе задержано несколько автовозов с «евробляхами», салоны которых забиты мешками новой брендовой одежды.
Более тонны элитных шмоток на миллионы гривен.
И все под крышей Главы таможни».
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дубинский сам хорош со своими законотворческими инициативами.
СДД(с)
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если зеленые лица не дай бог "интегрируют" жителей ОРДИЛОСОСИи, то видать нам безвиз как свои уши, его европейцы заберут сразу же... Им пропутинский люмпен с украинскими загранпаспортами нах не нужен. В итоге безвиз отберут, зато Моника с ху@лом сможет поселфиться - исполнить свою мечту детства...
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Пока с нацапами границу не закроем --не вмдать нам ЕС как своих ушей !!!
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Насчёт туалетов +100500
И тут никакой ЕС или ***** или ещё кто
Это совок как он есть
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Интыгрированая диджейтализацыя форвардинга границы, мать вашу!
Дайош!
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