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Все про:армія (2587) рекорд (68) танк (274) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (46)

 Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра. ВIДЕО

Чотири бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 на 3,35 метра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, досягнення українських військових офіційно зареєстровано в Національному реєстрі рекордів. Вага танка Т-72 42 тонни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із зони ООС на Івано-Франківщину повернулися воїни 10-ї ОГШБр "Едельвейс". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153963
 
   
 Топ коментарі
 
4 нациста СС брігади Едельвейс палажилі рускагаварящєво мальчіка і бабку с каровой назємь і жалєя соляри лічно переєхалі танком тянучі єво за сабой (с) СРаша 1
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Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
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Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
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Тре́ние каче́ния - сопротивление движению, возникающее при перекатывании тел друг по другу т.е. сопротивление качению одного тела (катка) по поверхности другого. Причина трения качения - деформация катка и опорной поверхности, а также силы адгезии. Контактное напряжение в пятне приводит к упругому и/или пластическому деформированию тел, что влечёт микропроскальзывание поверхностей, пластическое течение в пятне контакта и вязкоупругий гистерезис. Как и адгезивное взаимодействие, все эти процессы термодинамически необратимы и ведут к потере энергии, т.е. вызывают сопротивление качению[1]. При этом обычно предполагается, что катящееся тело (колесо) не осуществляет тяговую или тормозную функцию (например, колесо локомотива, разгоняющего состав или заторможенное колесо вагона), так как при этом возникают дополнительные потери на трение в пятне контакта, вызванные не только нормальным контактным напряжением, а ещё и касательным, т.е. под трением качения понимается чистое трение качения.

Потому, чтобы сдвинуть, не нужно прилагать силу в 42 тонны...
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Сегодня тянут, а завтра у них позвоночник отвалится. Он, в отличие от танка, не железный. Глупость полная.
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Сила трения качения будет в сотни - тысячи раз меньше, чем необходимо для поднятия танка, т.е. (в килограмма, а не Ньютонах) от 420 кг до 4.2 тонны. Штангисты их комплекции до 200 кг поднимают на ногах, а они ещё и руками тянут.
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тем более, по лестнице...
я грузовой состав тягал и рвал как мавпа газету.. ))
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Жаль только на фронте тишина про успехи..."Едельвейс" кацапам должен понравится. Как горные егеря Вермахта ))
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Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
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ох...і красива у них ємблема..ця гірська квітка
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У кацев пуканы рвутся от названия бригады))
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Добре.
Ше би Вірастюка туди, шоб сам таке зробив.
Для рекорду потрібно щоб перевірили і т.д.(танк), а потім можна і фіксувати.
Було ж що спіймали "ровериста"-мав батарею з мотором на ровері.
Так що це місцевий рекорд, виходить. Грамоти вручили та й розійшлись.
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а шарики зачем на танк приклеили?🤣🤣
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А мне сразу вспомнился 14 и 15 год и заявления с нашей стороны о том, что у нас нет танков т-72. Как же так, а? И тут соврали..
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Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
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Оказалось фейком. При ближайшем рассмотрении все Т-72б3 оказались украинской модернизации танка Т-72УА1.
https://militaryreview.su/306-ukrainskie-tanki-t-72-pribyli-v-zonu-ato.html
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Что именно оказалось фейком? Я не очень понял.
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ещё раз тогда в ВСУ они не стояли на вооружении Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра - Цензор.НЕТ 1346 буратковскому привет от Маска и пусть деньги возвращает- пейсатель космонафт
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Я мало понял твой текст, он смахивает на "абырвалг". Хочешь быть понятым - пиши внятно.
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Ну, про Т-72-Б3 выяснили, а где еще "соврали"?
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Что именно выяснили? Я пока не очень понял, но прекрасно помню, как в 14 году из каждого угла орали о том, что у Украины не осталось танков т-72 т.к. их почти все при развале совка забрали в рашку. А нам оставили т-64.

Мне тут забесплатно для тебя провести исследование, где наши прикорытные всех мастей врали за последение лет 6? Могу попытаться, но за весьма солидный гонорар - ибо такой объём работы выльется в исследования уровня докторской объёмом в толстую книгу.
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4 нациста СС брігади Едельвейс палажилі рускагаварящєво мальчіка і бабку с каровой назємь і жалєя соляри лічно переєхалі танком тянучі єво за сабой (с) СРаша 1
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Два солдата из стройбата
Заменяют экскаватор,
А солдат из ПВО
Заменяет сам его.
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Два солдата из стройбата
Заменяют экскаватор.
А один пограннаряд
Заменяет весь стройбат..

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ЗАЧЕТ ))) ПРЕДСТАВЛЯЮ КАК БЫ ОНИ ХЙЛА ЗА РУКИ И НОГИ ПОРВАЛИ !)
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лучше бы кацапов впрягли и плёткой погоняли.
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Гімн 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейси" - тиц
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Ну вот, четьіре упитанньіх бойца заменяют одного механика с ведром салидола. Так вьіпьем за развитие сельского хозяйства, как прогресс в завтрашний день на обломках тянущего в средневековье вьісшего образования.
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мокща они носы не разбивают это те кого твой патрон Марочко называл СС Галичинна Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра - Цензор.НЕТ 7231
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Вечером у киселева : "У дивизии СС кончился бензин" )))
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Вечером у соловьева : "Президент мира Зеленский перекрыл бензин бандерлогам" ))
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нафіґ таких боптирів
--наглого ..підлого і злого
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тащить железяку, сварганенную ахрессором, це дорогого стоит
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Вот так и запчасти для них тянули из РФ.
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