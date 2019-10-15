 Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, досягнення українських військових офіційно зареєстровано в Національному реєстрі рекордів. Вага танка Т-72 42 тонни.
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+8
4 нациста СС брігади Едельвейс палажилі рускагаварящєво мальчіка і бабку с каровой назємь і жалєя соляри лічно переєхалі танком тянучі єво за сабой (с) СРаша 1
+6
Ніхто такого не казав. не було мокшанської модифікації Т-72-Б3. А не зальотний ти часом?
+4
Ну если "дойдут до Карпат", то "Эдельвейсы" парашникам нормально дадут ракет и пуль - просрутся красножопые. Не впервой же.
Потому, чтобы сдвинуть, не нужно прилагать силу в 42 тонны...
я грузовой состав тягал и рвал как мавпа газету.. ))
Ше би Вірастюка туди, шоб сам таке зробив.
Для рекорду потрібно щоб перевірили і т.д.(танк), а потім можна і фіксувати.
Було ж що спіймали "ровериста"-мав батарею з мотором на ровері.
Так що це місцевий рекорд, виходить. Грамоти вручили та й розійшлись.
чтобы легче был.. ))
https://militaryreview.su/306-ukrainskie-tanki-t-72-pribyli-v-zonu-ato.html
Мне тут забесплатно для тебя провести исследование, где наши прикорытные всех мастей врали за последение лет 6? Могу попытаться, но за весьма солидный гонорар - ибо такой объём работы выльется в исследования уровня докторской объёмом в толстую книгу.
Заменяют экскаватор,
А солдат из ПВО
Заменяет сам его.
Заменяют экскаватор.
А один пограннаряд
Заменяет весь стройбат..
--наглого ..підлого і злого