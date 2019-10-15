 Чотири бійці 10-ї ОГШБр "Едельвейс" встановили рекорд України, перетягнувши танк Т-72 вагою 42 тонни на 3,35 метра. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, досягнення українських військових офіційно зареєстровано в Національному реєстрі рекордів. Вага танка Т-72 42 тонни.

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