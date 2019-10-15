 У ВМС України відкрили водолазну школу. ВIДЕО

"Наразі здійснено перший набір слухачів, котрі на цей час проходять теоретичну частину підготовки… Опанування базового курсу триватиме протягом 8 тижнів. Як і сам набір кандидатів, так і кожен етап навчання, має контрольний елемент та певну кількість відпрацьованих хвилин під водою. У подальшому заплановано й інші різновиди водолазної підготовки", - повідомляється у вівторок на сайті Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, викладацький склад школи володіє багатим практичним досвідом, а навчальний заклад має все необхідне для навчання обладнання.

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"Суттєвою перевагою під час підготовки слухачів водолазної школи незабаром стане збудований навчально-водолазний комплекс", - додали в Міноборони.