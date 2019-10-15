EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  2197  3
Все про:ВМС (435) навчання (132) ЗСУ (360)

 У ВМС України відкрили водолазну школу. ВIДЕО

У Військово-морських силах ЗС України розпочала роботу водолазна школа, в якій уже почали готувати відповідних фахівців як для власних потреб, так і для відповідних підрозділів інших силових відомств, а в перспективі мають намір готувати і цивільних фахівців.

"Наразі здійснено перший набір слухачів, котрі на цей час проходять теоретичну частину підготовки… Опанування базового курсу триватиме протягом 8 тижнів. Як і сам набір кандидатів, так і кожен етап навчання, має контрольний елемент та певну кількість відпрацьованих хвилин під водою. У подальшому заплановано й інші різновиди водолазної підготовки", - повідомляється у вівторок на сайті Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, викладацький склад школи володіє багатим практичним досвідом, а навчальний заклад має все необхідне для навчання обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інструктори Школи військових водолазів із Портсмута навчають українських воїнів у Бердянську боротьби з мінними загородженнями, - ВМФ Великої Британії

"Суттєвою перевагою під час підготовки слухачів водолазної школи незабаром стане збудований навчально-водолазний комплекс", - додали в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3153927
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это хорошо!
быстрее учитесь.. а то кое-какой мост уже устал корежится и проседать...
надо бы помочь лечь и утонуть))) это как зачет приниматься будет при выпуске))))
 показати весь коментар
 
 
Колись основою водолазів спецпідрозділів, були етнічні українці. Так, так «українска порода, гарячий борщ, холодна водА...» Бо ж на рашці з 12 років вже глушили брагу й самогон. Які там серце й легені.
Кому цікаво: крейсер «Свєрдлов», візит Хрущова в Англію. Креббс.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору